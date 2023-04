–

Llega un nuevo fin de semana largo. Para quienes est茅n en la ciudad o vienen de visita les informamos sobre diversas propuestas culturales, algunas gratuitas, otras con un costo menor al de un huevo de pascua familiar. Contin煤a el ciclo de danza en el Borges, con entrada gratuita. Pau Viguer llega con su Jazz Mediterraneo. Una contin煤a en Timbre 4, pero este s谩bado adem谩s habr谩 un conversatorio al final de la obra. Incluimos en esta agenda a Truco, que se estren贸 el s谩bado pasado. Entre los lanzamientos de esta semana, te mostramos lo nuevo de Vuela Chiringa y La Foraster铆a, que desde la semana pasada se pueden escuchar en plataformas digitales. Entre los anticipos te mostramos algunas presentaciones que se vienen en distintas ciudades del pa铆s. Si ten茅s alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del pa铆s pod茅s mandarnos la informaci贸n a culturasanred@gmail.com. Por ANRed.

Lanzamientos

Vuela Chiringa lanza su segunda producci贸n discogr谩fica Coplas para el azar en dos entregas, Lado A y B. El quinteto formado por Silvia Juan Bennazar en voz, Santiago Torricelli en piano y arreglos, Melina Kyrkiris en violonchelo, Lucas Trosman en percusi贸n y Santiago 脕lvarez en arm贸nica, se aventura a un nuevo trabajo discogr谩fico con dos lados, como en los discos 鈥渄e antes鈥. As铆 pues, desde el 31 de marzo est谩 disponible en todas las plataformas digitales el Lado A y en abril ser谩 editado el Lado B, siempre a trav茅s del prestigioso Club del Disco. La presentaci贸n oficial ser谩 el jueves 27 de abril a las 19hs en el auditorio de la Biblioteca Nacional (Ag眉ero 2502, Recoleta), con entrada libre y gratuita, y ser谩 el comienzo de una serie de conciertos para dar a conocer este nuevo material. Escuch谩 el Lado A de Coplas para el azar. Segu铆 a Vuela Chiringa en YouTube Facebook Instagram Spotify.

La Foraster铆a presenta Cirug铆a al alma, su nuevo 谩lbum. La banda, nacida en las sierras cordobesas, est谩 liderada por Tuto Petruzzi y Toni Volpen, artistas que adem谩s se dedican a la bioconstrucci贸n. . En su nuevo 谩lbum, Cirug铆a al alma, el sonido del colectivo art铆stico afincado en el monte cordob茅s se expande junto a la convicci贸n de que otro tipo de vida es posible. As铆, la combinaci贸n de psicodelia, western y m煤sica de ra铆z latinoamericana que caracteriz贸 su EP debut Ofrenda (2022), hoy dialoga tambi茅n con los beats electr贸nicos y la est茅tica dance que el proyecto absorbi贸 durante su 煤ltima gira por Espa帽a, donde viajaron en autocaravana por tres meses en una aventura que confirm贸 que el presente es su mayor inspiraci贸n y que la ruta es su catedral. Et茅reo, trippy y m铆stico, el sonido de La Foraster铆a transmite su cosmovisi贸n con vitalidad y claridad. Las letras fluyen como mantras junto a grooveras l铆neas de bajo y capas de instrumentos que van llevando cada canci贸n hacia un lugar sumamente espiritual; hacia un trance que invita a la introspecci贸n, pero tambi茅n al movimiento, a fluir con el instinto m谩s puro tanto en la pista de baile como en la vida cotidiana. La Foraster铆a presentar谩 Cirug铆a al alma con el tour 鈥Qu茅 maravilla la vida鈥, gira que comenzar谩 el 20 de mayo en el CC Richards (Buenos Aires, Argentina) y que seguir谩 en Europa con shows en Eslovaquia, Hungr铆a, Alemania y Espa帽a. Escuch谩 el alb煤m Cirug铆a al alma .

Jueves 6

Lecture On Nothing. En el contexto del Situar Danza, se presenta Lecture On Nothing, de Ayelen Clavin y Pablo Rotemberg en el Auditorio Astor Piazzolla. En la obra, un conferenciante planea cada silencio, cada gesto, ensaya cada frase. Mediante una estructura de cinco bloques, se despliega una coreograf铆a que es una performance que es una obra sobre un artista en pandemia y sus pasos confinados. La obra es uno de los 57 proyectos seleccionados en el marco de la Convocatoria Federal Situar Danza 2023, destinada a artistas de danza de todo el pa铆s que otorga apoyo econ贸mico y espacios de realizaci贸n y difusi贸n en el Centro Cultural Borges, el Centro Cultural Kirchner y Tecn贸polis. Gratis el jueves 6 de abril a las 19hs en Centro Cultural Borges: Viamonte 525 (CABA).

Luciana Jury en el CAFF. Los segundos jueves, de abril a Julio, Luciana Jury realizar谩 una serie de conciertos. Algunas de las fechas estar谩 con su set SolA y otras compartiendo con artistas que la acompa帽aron en este camino. Este ciclo ser谩 su despedida de Argentina antes de iniciar una nueva gira por Europa, adem谩s la 煤ltima vez que la podr谩n ver en Buenos Aires hasta dentro de unos meses. Las fechas son: 6 de abril, 11 de mayo, 8 de junio y 6 de julio. La cita ser谩 en el CAFF (S谩nchez de Bustamante 772), a partir de las 20hs. y las entradas est谩n a disposici贸n en Tickethoy. Jueves 6 de Abril 鈥 21:00hs. (Puerta 20:00hs.) en el CAFF, S谩nchez de Bustamante 772, CABA.

Comienza la segunda temporada de El silencio de la carne. En El silencio de la carne Thefs y W眉rth salen a escena para contar y mostrar que sus cuerpos son testimonio de las vidas que narran. De la carne revelan el amor: por la que ingieren, por la del pr贸jimo y por la propia. Del silencio, lo m谩s pol铆tico es la coartada para que el cuerpo se convierta en el meg谩fono de lo que ocurre; como si carne y pol铆tica se enlazaran a un d铆namo conectado a una alarma que Thefs y W眉rth encienden, bailando la furia y transmutando en amor el desamparo. Desde el 6 de abril al 27, funciones los jueves a las 21hs en N眉n Teatro Bar 鈥 Juan Ramirez de Velasco 419, CABA. Web: http://www.nunteatrobar.com.ar Entradas por Alternativa Teatral. Leer rese帽a de la obra.

Viernes 7

Ciclo Jazz en el Borges. Pablo Ju谩rez Tr铆o presenta Encuentros. Artista invitada: Cecilia Pahl. Nutri茅ndose de melod铆as y tonos de ra铆z sudamericana, el jazz y la improvisaci贸n, Pablo Ju谩rez Tr铆o confluye en composiciones super coloridas que dan cuenta de matices sonoros y paisajes de nuestro continente. El Tr铆o compone e interpreta temas propios y de otros creadores utilizando diversos elementos y estilos, con un criterio pict贸rico del sonido. Pablo Ju谩rez Tr铆o interpreta su m煤sica y temas de Astor Piazzolla, Egberto Gismonti, Ramon Ayala, Atahualpa Yupanqui, Carlos A. Jobim, Hermeto Pascoal, Hugo Fattoruso y Miles Davis, entre otros. Pablo Ju谩rez: piano y composici贸n; Fernando Silva: contrabajo; Lolo Risso: bater铆a y Cecilia Pahl: voz. Viernes 7 de abril, 19hs en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Buenos Aires. Entrada gratuita con reserva previa en: https://centroculturalborges.gob.ar/

Demi Carabajal en el CAFF. El m煤sico santiague帽o, hermano de Peteco Carabajal, se presenta este viernes en el Club Atl茅tico Fernandes Fierro. Autor de chacareras que se hicieron conocidas y cantadas por lo grandes artistas, entre ellos Mercedes Sosa, Peteco, Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Roxana Carabajal y otros. Viernes 7 de abril a las 21:00hs. (Puerta 20:00hs.) en el CAFF, S谩nchez de Bustamante 772, CABA. M谩s informaci贸n y venta de entradas en caff.ar.

En el Centro Cultural de la Cooperaci贸n sigue present谩ndose Habitaci贸n Macbeth, una obra de teatro escrita y actuado por Pompeyo Audivert. Habitaci贸n Macbeth es el intento de arrojar junto a Shakespeare un piedrazo en el espejo tambi茅n en el nivel de las formas de producci贸n, de transparentar la estructura soporte, la m谩quina teatral y su met谩fora, sin menguar la extraordinaria potencia po茅tica que sostienen sus efectuaciones ficcionales, por el contrario, mestiz谩ndose con ellas, acrecent谩ndolas, defendiendo la m谩scara (Macbeth), pero tambi茅n sus misterios sagrados, su ser artificio ritual de una presencia (nos otros) que siempre evade la emboscada que el teatro le tiende amorosamente para develarla, y que tal vez sea la nuestra en esa latitud de ser sin m谩scaras. Se presenta Viernes 鈥 21:00hs, S谩bado 19:30hs, y Domingo 鈥 20:00hs en la la sala del Centro Cultural de la Cooperaci贸n, Corrientes 1543, CABA (los d铆as 21 y 22/3 no habr谩 funciones porque la obra se presenta en Tucum谩n). Entradas por Alternativa Teatral. Ver rese帽a de la obra.

Llega en abril al Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) la versi贸n de teatro musical de A.K.A. (Tambi茅n conocido como鈥), este texto de Daniel J. Meyer, bajo la direcci贸n de Gast贸n Marioni, la actuaci贸n de Lucas Pose y m煤sicos en vivo. A.K.A. tambi茅n conocido como鈥 narra la historia de Carlos, un adolescente adoptado de forma irregular en el extranjero por padres argentinos y criado bajo todos los cuidados de la clase media; con mucho amor, respeto y sinceridad. Son una familia 鈥渘ormal鈥 y el hecho de la adopci贸n, carece de relevancia dentro del n煤cleo familiar Carlos conoce a una joven: Vicky; se enamoran y se inician sexualmente. Todo va bien, pero la familia de la joven tras conocer el encuentro con Carlos arremete una denuncia judicial, 驴por qu茅?: porque Carlos tiene otro color de piel. Y es una justicia asociada al poder aristocr谩tico la que da curso a la causa llevando a juicio a Carlos y su familia. El gran estreno ser谩 el 7 de abril con funciones los viernes y s谩bados de abril, y los s谩bados de mayo a las 21:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en Alternativa Teatral o en la boleter铆a del teatro.

S谩bado 8

Ciclo Jazz en el Borges. Ramiro Franceschin Sexteto. El Sexteto interpretar谩 m煤sica original del guitarrista arreglada especialmente para este concierto. La m煤sica est谩 inspirada en compositores como Thelonious Monk y Charles Mingus. El Sexteto contar谩 con la participaci贸n, como invitada, de la cantante Anabella Luz, con quien interpretar谩n composiciones grabadas en 2022 y pr贸ximas a lanzarse. S谩bado 8 de abril a las 19hs en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Buenos Aires. Entrada gratuita con reserva previa en: https://centroculturalborges.gob.ar/

Desembarca en Argentina el pianista y compositor valenciano Pau Viguer, que realizar谩 varias presentaciones junto a su tr铆o. La primera de ellas tendr谩 lugar este d铆a. El s谩bado 8 de abril, 20.30hs en Jazz Voyeur Club Posadas 1557- CABA, el jueves 13 de abril, 20hs (Puntual) Bebop Club Uriarte 1658- Palermo (CABA), y el s谩bado 15 de abril, 23hs en Borges 1975, Palermo 鈥 CABA. El compositor y pianista nacido en Valencia (Espa帽a), considerado como un claro representante del llamado Jazz Mediterr谩neo, se presentar谩 por primera vez en nuestro pa铆s acompa帽ado por destacados m煤sicos argentinos. El artista edit贸 5 谩lbumes: tres con su grupo Pau Viguer Tr铆o y dos a piano solo, todos ellos con composiciones propias. Las entradas se puede sacar por jazzonline.club. Leer entrevista a Pau Viguer.

Retr贸pico + Shirlene Tango Trio en el CAFF. El colectivo Retr贸pico de Paris llega en Buenos Aires despu茅s 3 meses en America Latina. Con una mezcla de sonidos electr贸nicos y de instrumentos de metales, e invita al Shirlene Tango Tri贸 para su primer concierto en Argentina. S谩bado 8 de abril a las 21:00hs. (Puerta 20:00hs.) en el CAFF, S谩nchez de Bustamante 772, CABA. M谩s informaci贸n y venta de entradas en caff.ar.

Enrique V de William Shakespeare con la direcci贸n de Martin Barreiro. Como nos tiene acostumbrados en las producciones del Teatro, representar谩n una de las historias m谩s antiguas del dramaturgo ingl茅s. Escrita posiblemente en 1598 y representada en al a帽o 1599, es un drama excepcional en la obra de William Shakespeare. Enrique V acaba de ascender al trono, pero antes de que pueda gobernar una naci贸n, y mucho menos conquistar otra, debe demostrar su val铆a como l铆der de los hombres. La puesta en escena busca sugerir, a trav茅s del movimiento de los actores y de los objetos, espacios imponentes trazados en un escenario limitado. Armado con algunos de los discursos m谩s poderosos del arsenal del Bardo, Enrique y su 芦banda de hermanos禄 superar谩n obst谩culos abrumadores; ya que como hoy, la impiadosa guerra parece ser la sombra oscura que invade la ancha nave del universo. La obra se estrena el pr贸ximo s谩bado 08 de abril a las 20:30 horas en el Teatro El Convento (Reconquista 269, CABA). Las entradas se pueden conseguir en la boleter铆a o por la plataforma del teatro.

La patria al hombro de Adriana Tursi, acaba de iniciar una nueva temporada en el Teatro del Pueblo. A una Argentina incipiente, donde todo se est谩 creando, llegan las maestras del norte de Am茅rica que Sarmiento convoc贸 para implantar la Ley de Educaci贸n Nacional 1.420. Miss Mary y Miss Frances caen en C贸rdoba, pero no son recibidas como esperaban. Una Iglesia enardecida las rechaza, el pueblo las demoniza, Buenos Aires no les manda los fondos. La escuela es un fracaso, pero en medio de la pelea por el poder, surgen dos j贸venes inquietas y curiosas, Clara y Amanda, quienes finalmente le dar谩n sentido a todo. Alguien deber谩 ponerse 芦La Patria al hombro禄 .Una delirante estampa sobre la argentinidad con nuestras miserias, contradicciones y encantos. S谩bados a las 20hs en el Teatro del Pueblo (Sala Carlos Somigliana), Lavalle 3636, CABA. Localidades en venta a trav茅s de Alternativa teatral y en la boleter铆a del teatro. Duraci贸n: 60 minutos.

UNA es mucho m谩s que una adaptaci贸n de Uno, ninguno y cien mil (de Pirandello) y mucho m谩s que una obra: una clase maestra de actuaci贸n con precisi贸n milim茅trica de la direcci贸n. Y arranca su tercera temporada los s谩bados a la 20.15hs en Timbre 4 (M茅xico 3554, CABA). Leer rese帽a de la obra. Este 8 de abril habr谩 conversatorio post funci贸n con Jorge Dubatti.

Domingo 9

Ciclo Folklore en el Borges. La Cangola Trunca. Tr铆o juje帽o. Un show de ra铆z folkl贸rica donde conviven la t铆mbrica del bandone贸n, el piano, percusi贸n, guitarra y voces, con un repertorio de m煤sica original y versiones. Mariano Agustoni: piano y voz; Hugo Maldonado: guitarra, bajo, percusi贸n y voz y Santiago Arias: bandone贸n, bajo, guitarra y voz. Domingo 9 de abril a las 19hs en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Buenos Aires. Entrada gratuita con reserva previa en: https://centroculturalborges.gob.ar/

Truco es una oda al no entendimiento, un homenaje a lo t贸xico del amor, a las formas que adquiere cada v铆nculo; una estructura que ya no puede sostener a dos personas, una s谩tira, un absurdo de todo aquello que hacemos y dejamos de hacer cuando la cosa se empieza a pudrir despacito. Los consejos no sirven para nada. Truco es la necesidad de pertenecer a alguien para pedirle libertad; de jugar al amor libre siendo un dictador. En Animal Teatro, Castro 561, CABA. Domingos a las 20:00, hasta el 30/04/2023.

Libe Brent (El amor quema). En una familia, dos mujeres de distintas generaciones sostienen el v铆nculo que las une a pesar de la distancia que las separa. Mandatos familiares que se imponen como estructura y el intento constante y fallido de escaparle a lo heredado. La obra Libe Brent (El amor quema) es una creaci贸n de Celeste Pierri, quien dirige y adem谩s protagoniza junto a M贸nica Walger. Una historia sobre dos mujeres que comparten lazo familiar pero las separan muchas cosas m谩s. Ya comenz贸 su segunda temporada. Se presenta los domingos de marzo y abril a las 20:30 horas en el Cultural Mor谩n (Pedro Mor谩n 2147, CABA). Las entradas se pueden conseguir por Passline o en las boleterias del teatro.

Pr贸xima semana

Del 12 al 16 de abril se viene el III Festival TEGE en Cultura del Sur Temperley. De mi茅rcoles a domingo teatro, circo, danza, performances, poes铆a, fiesta, con la participaci贸n de artistas como Laura Azcurra, Anabel Cherubito, Fabiana Garcia Lago y Zuleika Esnal. Charla apertura con Thelma Fardin, Verones Recalculando y Memes parra todes. Taller de RCP brindado por capacitadoras de la Cruz Roja. Taller de tango con perspectiva de g茅nero. Trance Po茅tico del Sur coordinado por Gustavo Pardi, Entradas populares $1500. 2脳1 estudiantes con acreditaci贸n, $1000 docentes. Actividades complementarias y callejeras gratuitas. Av. Meeks 1066, Temperley. Mir谩 la programaci贸n completa en la cuenta de Instagram. Entradas y reservas en este link.

Pau Viguer en Bebop Club. El compositor y pianista nacido en Valencia (Espa帽a), considerado como un claro representante del llamado Jazz Mediterr谩neo, se presentar谩 por primera vez en nuestro pa铆s acompa帽ado por destacados m煤sicos argentinos. El artista edit贸 5 谩lbumes: tres con su grupo Pau Viguer Tr铆o y dos a piano solo, todos ellos con composiciones propias. Jueves 13 de abril, 20hs (Puntual) en Bebop Club Uriarte 1658- Palermo (CABA) Las entradas se puede sacar por jazzonline.club. Leer entrevista a Pau Viguer.

El jueves 13 de abril, a las 23hs, Hugo Lobo se presenta con su quinteto en Caf茅 Berlin. Las entradas se puede conseguir por Livepass o en las boleter铆as de Caf茅 Berl铆n, San Mart铆n, 6656, Villa Devoto, CABA.

Fado y m煤sica de Portugal en La Plata. El viernes 14 de abril, Almalusa llega a La Plata. Festejar谩n su 11 a帽os de recorrido navegando este g茅nero tan bello. La presentaci贸n ser谩 en Espacio Doble T, Calle 34 Nro. 1618 (entre 27 y 28). Las entradas ya est谩n a la venta en www.alternativateatral.com/espaciodoblet o en la boleter铆a del lugar, martes y jueves de 17 a 20hs. Pod茅s seguir a Almalusa en su canal de IG.

El viernes 14 de abril a las 21hs, el cancionista 篓hispano-uruguayo篓 Pablo Sciuto iniciar谩 la Gira Rioplatense. Ese d铆a dar谩 un Concierto en Directo con un formato creativo, junto a Artistas Invitados 鈥 Soporte Multimedia 鈥 Expo. La convocatoria es en Base Cultural Ugarte 鈥 Ugarte 2789 鈥 Belgrano 鈥 CABA con entrada al sobre. Escuchar su m煤sica. Ver video de La Brevedad Glacial (Feat: Machi Rufino).

El s谩bado 15 de abril ser谩 la presentaci贸n de Alain Johannes Trio, agrupaci贸n conformada por Alain Johannes y los hermanos Cote y Felo Foncea. El cantautor y productor chileno y criado en EEUU regresar谩 a Buenos Aires el 15 de abril para presentarse en Uniclub, Guardia Vieja 3360, CABA. Tras su paso por Lollapalooza Chile, el grupo llega para presentar un show de lujo que incluir谩 lo m谩s destacado de su historia solista y en especial los cl谩sicos de su recordada banda Eleven, adem谩s de sus colaboraciones con artistas como Chris Cornell y Queens of the Stone Age. En paralelo, el tr铆o de Johannes y los hermanos Foncea trabajan en lo que ser谩 su primer disco como Alain Johannes Trio, del que adelantaron ya un primer single Luna a sol en colaboraci贸n con Mike Patton. Entradas disponibles a trav茅s de alpogo.com.ar

El pr贸ximo s谩bado 15 de abril, La Olimpe帽a llegar谩 por primera vez a la zona oeste del Gran Buenos Aires para convidar ese espacio festivo que hoy ya es un cl谩sico de CABA. La cita ser谩 a las 21hs, en El Galp贸n de Haedo (Concordia 625). Pensada como una oportunidad para encontrarse y bailar, la pe帽a de Don Olimpio incluir谩, como todos los meses, m煤sica en vivo del octeto (de sus dos primeros discos, de otras obras de nuestro folklore) y clase de danzas previa a cargo de la docente y bailarina Florencia Vijnovich. Tambi茅n habr谩 un bloque especial con las canciones de Vengo, su tercer material discogr谩fico, de reciente lanzamiento y presentaci贸n. Las entradas est谩n disponibles en Alternativa teatral.

Tambi茅n, ese d铆a, Pau Viguer dar谩 su ultimo concierto en Buenos Aires en Borges 1975, Palermo a las 23hs. Las entradas se puede sacar por jazzonline.club. Leer entrevista a Pau Viguer.

C贸rdoba. El s谩bado 15 de abril a las 21.30hs, la guitarrista y cantante Lucie Delahaye presenta Alma Ch鈥榯i, su primer disco solista, en la Arepera, Paraguay 396 (C贸rdoba Capital). Reservas al Whatsapp 351 3637834.

Liliana Vitale presenta su nuevo trabajo Pistas en Caf茅 Berl铆n. Domingo 16 de abril a las 20hs en Caf茅 Berl铆n: Av. San Mart铆n 6656- Villa Devoto. link entradas por Live Pass.

Para ir agendando

Mariana Quinteros se presentar谩 en vivo en Argentina. El concepto de los conciertos en Argentina (Buenos Aires y Santa Fe, esta 煤ltima con entrada libre) trata de mantener la misma propuesta est茅tica con la que se abord贸 el 谩lbum Tango de Nuevos Ayres: recrear con arreglos nuevos y un sonido actual, tangos de todas las 茅pocas. Esta producci贸n discogr谩fica fue nominada a mejor disco de Tango en los Premios Grammys 2022. Presentaciones en vivo en Argentina. Buenos Aires: mi茅rcoles 19 de abril 20hs (puntual). Bebop Club Uriarte 1658 C.A.B.A. Entradas desde 1800. Santa Fe: viernes 21 de abril, 21hs. Teatro Verdi Moreno 277 (Ca帽ada de G贸mez). Entrada libre (acceso a las mismas en las boleter铆as del teatro). Escuchar el disco online Tango de Nuevos Ayres En Spotify En YouTube

Juli谩n Mekler presenta Vida 煤til, su segundo trabajo discogr谩fico al frente del sexteto con el que interpreta sus composiciones. Vida 煤til se trata de una colecci贸n de ocho piezas en las que la sonoridad de este Sexteto se entrelaza con la canci贸n de autor. La m煤sica de este disco contin煤a en la l铆nea potente y sensible de Invasi贸n! (2019, tambi茅n editado por el sello independiente Isla Desierta Discos), por el que recibi贸 una Menci贸n Especial en los Premios Nacionales 2020. Cuenta con la participaci贸n de Julia Sanjurjo, Juan Belvis, Natalia Spiner y Fer Fontenla como voces invitadas en cuatro de las canciones que integran este 谩lbum para las que adem谩s compusieron las letras. El grupo se completa con la participaci贸n de Jeanette Nenezian en trompeta, Lucas Goicoechea en saxo tenor, Pablo Cavalchini en guitarra el茅ctrica, P铆a Hern谩ndez en piano y Federico Isasti en bater铆a. El jueves 20 de abril a las 21hs Juli谩n Mekler se presenta en Hasta Trilce, Maza 177, CABA. Entradas por Alternativa.

Contin煤a el ciclo Orquesta de Se帽oritas en la Confiter铆a Las Violetas. Los jueves 20 y 27 de abril contar谩n con la presencia del Quinteto Lumiere. Cinco notables instrumentistas se han reunido en el Quinteto Lumiere, para homenajear a Astor Piazzolla, a trav茅s de la interpretaci贸n tanto de sus obras m谩s difundidas como para recuperar aquellas menos conocidas. Desde Buenos Aires 鈥揷iudad marcada en cada una de las obras de Astor鈥 el Quinteto Lumiere nos invita a emprender una vivencia musical de alto vuelo. En el entorno elegante de Confiter铆a Las Violetas, que nos trae im谩genes de la Belle 脡poque, rodeado de vitrales estilo franc茅s, puertas de vidrios curvos, ara帽as, columnas, techos altos, paredes con molduras y boiserie de madera, se llevan a cabo todos los jueves a las 21hs, shows de diversos g茅neros musicales. Sus integrantes son artistas de trayectoria nacional e internacional. Fundado en 1884, Las Violetas fue declarado 芦Lugar hist贸rico de la Ciudad禄 en 1998 por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En 2017 fue elegido por votaci贸n del p煤blico como el Mejor Caf茅 Notable de Buenos Aires.

Salta. El jueves 20 de abril a las 21hs la guitarrista y cantante Lucie Delahaye presenta Alma Ch鈥榯i, su primer disco solista, en el marco del Festival internacional de Guitarras de Salta, Ciclo Cententario (fecha compartida con la guitarrista Gabriela Battistini). Entradas $ 1000 en Mitre 331, Pro Cultura, Salta.

Habitaci贸n Macbeth llega a Tucum谩n. El viernes 21 y s谩bado 22 de abril el exitoso unipersonal llega al Teatro Alberdi de Tucum谩n. Viernes 21 y s谩bado 22 a las 21hs.

El 30 de abril Marea Circular va a presentar su primer EP Maremoto en El Galp贸n de Haedo. es el encuentro de seis instrumentistas y cantores: Euterpe Pitag贸rica (voz principal y accesorios), Pablito Kids (guitarra y voz), Rochi Bregant (ukelele y voz),Leti Bregant (clarinete, mel贸dica y voz), Clari Peralta (contrabajo y voz) y Martin Hernandez (percusi贸n y voz). Es una banda autogestiva que narra historias a trav茅s de sus instrumentos con una fusi贸n de ritmos folkl贸ricos latinoamericanos y movilizantes coros de voces. La presentaci贸n ser谩 en El Galp贸n de Haedo [Concordia 625,Haedo], el Domingo 30 de abril a las 21hs. Entradas anticipadas por passline. Segu铆 a Marea Circular en IG. Escucha su m煤sica por ac谩.

Katie麓s Tales vuelve a la Argentina. Llega a nuestro pa铆s la producci贸n teatral internacional Katie 虂s Tales: el deseo de una mujer en el torbellino de la Historia originaria del Workcenter de Jerzy Grotowski y Thomas Richards. Iniciar谩 su recorrido en CABA con dos 煤nicas funciones en el espacio Area 623, Pasco 623, Balvanera. S谩bado 29 de abril 鈥 21hs y domingo 30 de abril 鈥 19.30hs. En Rosario se presentar谩 por 煤nica vez en el teatro La Sonrisa de Beckett. Entre R铆os 1051: S谩bado 13 de Mayo, 20hs. La obra es interpretada por la actriz, profesora e investigadora teatral Agnieszka Kazimierska (Polonia) bajo la direcci贸n de Mario Biagini (Italia). Estas fechas se vuelven una 煤nica oportunidad para disfrutar de este unipersonal en ingl茅s con subt铆tulos en castellano y cantos tradicionales polacos. Las entradas para las funciones en CABA pueden adquirirse en Eventbrite. Para Rosario, a trav茅s de Antesala.

Si ten茅s alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del pa铆s pod茅s mandarnos la informaci贸n a culturasanred@gmail.com