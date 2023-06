–

De parte de ANRed June 28, 2023 514 puntos de vista

Compartimos una nueva agenda cultural con propuestas culturales de este fin de semana y anticipos del resto del mes de julio鈥 pero sin memes. Hay dos festivales de cine, uno en La Plata que ya inici贸, y el festival DOCA que empieza ma帽ana, jueves. El viernes vuelve Pasa la Rompiente con una presentaci贸n junto a Aripa, Quena Taborda sigue presentando Bit谩cora y, como siempre, te mostramos opciones gratuitas en el Centro Cultural Borges. El s谩bado se presenta Sobra Milonga (foto) en Zona Sur y en San Telmo, empieza un ciclo de conciertos de tango en Pista Urbana. Si ten茅s alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del pa铆s pod茅s mandarnos la informaci贸n a culturasanred@gmail.com. Por ANRed.

Lanzamientos

Desde el 16 de junio se encuentra disponible en plataformas Moderno Trovador, el nuevo trabajo discogr谩fico del D煤o Villarreal Crom, compuesto en su totalidad por obras propias. Juan Villarreal y Patricio Crom conforman este d煤o desde hace m谩s de 13 a帽os y durante ese lapso han realizado incontables giras alrededor del mundo, present谩ndose en los m谩s diversos escenarios: desde un gran teatro en Alemania hasta un bodeg贸n en Villa Urquiza. Los relatos de un vida con la guitarra a cuestas se convierten en canciones en su nuevo 谩lbum. Van a presentarlo en vivo el pr贸ximo mi茅rcoles 19 de julio a las 20hs en Bebop, Uriarte 1658, CABA. Entradas por Passline. Link a la escucha del disco en plataformas.

Festivales de cine

La Plata. El pasado 24 de junio, y hasta el s谩bado 1, comenz贸 el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata. Se proyectan mas de 100 pel铆culas con entrada libre y gratuita. Toda la programaci贸n est谩 disponible en fesaalp.com

CABA. Desde el jueves 29/6 hasta el mi茅rcoles 5/5, tendr谩 lugar el Festival Internacional DOCA. La apertura tendr谩 lugar el jueves 29 a las 19hs en el Cine Gaumont. Ver programaci贸n completa en docacine.ar.

Jueves 29

Curso Artes Combinadas 鈥 Miradas y lecturas sobre algunos documentos art铆sticos del siglo XX. El curso estar谩 a cargo de la investigadora, docente y cr铆tica cultural Laura Isola y tiene como objetivos introducir a las y los asistentes en los estudios comparados entre artes visuales, cine y literatura. Cada encuentro estar谩 signado por un problema te贸rico que se desarrollar谩 a trav茅s de un corpus interdisciplinario. El taller es gratuito, pero requiere inscripci贸n previa. En Auditorio Mercedes Sosa, en el 3掳 piso del Centro Cultural Borges (Viamonte 525, CABA) Jueves 8, 15, 22 y 29 de junio a las 18hs.

Suavecita escrita y dirigida por Mart铆n Bontempo funda un mito. Una fantas铆a marginal y pegajosa. En el hospital donde trabaja la protagonista que encarna Camila Peralta, corre un rumor a sus espaldas. El Dr. Rodr铆guez la utiliza para probar una terapia alternativa en pacientes terminales. Suavecita articula dos universos en general divorciados; el de una mujer que descubre un don de curar; y el de la ciencia y la medicina tradicional en un hospital p煤blico del conurbano. Erotismo, ciencia ficci贸n y misterio se mezclan mientras descubre que su don es m谩s grande de lo que imagina. Jueves a las 21h en N脺N Teatro Bar: Juan Ram铆rez de Velasco 419, CABA.

Viernes 30

M煤sica en el Borges. Andr茅s Beeuwsart. Solo piano. Repertorio basado en m煤sicas propias y de autores del jazz y la m煤sica brasile帽a. Viernes 30 de junio, 19hs en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges (Viamonte 525, CABA). Entrada gratuita.

El 30 de junio Quena Taborda vuelve a presentar Bit谩cora en Rondeman Abasto. Quena Taborda es m煤sico, y se desempe帽a como compositor, arreglador, director, bandoneonista e inquieto investigador de nuevos horizontes musicales. Viernes 30 de junio en Rondeman Abasto, Lavalle 3177, CABA. Ver entrevista a Quena Taborda.

Pasa la Rompiente y Aripa se presentan en La Cigale. Ambas propuestas musicales, rodeadas por los cuadros de Juan Barrientos, vuelven a encontrarse luego de haber compartido fechas en el pasado. Mientras Pasa la Rompiente dar谩 a conocer a nueva vocalista, Aripa nos traer谩 canciones nuevas. El viernes a las 21hs en La Cigale, 25 de mayo 597 (CABA). Leer nota sobre Pasa la Rompiente.

Bordonasnocromo en el CAFF. Poderoso cuarteto de guitarras que desarrolla un estilo propio presentando un repertorio de canciones basado en ritmos t铆picos del R铆o de la Plata. Viernes 30 de Junio 鈥 21hs. (Puerta 20hs.) en el CAFF, S谩nchez de Bustamante 772, CABA. Mas informaci贸n y venta de entradas en caff.ar.

Pampa Escarlata sigue los viernes de junio a las 20.00 en Teatro El Extranjero, Valent铆n G贸mez 3380 (CABA). Nominada a los premios Trinidad Guevara la obra tiene reminiscencias de la crueldad del Ascasubi y su 鈥淩efalosa鈥, de la picard铆a del 鈥淢art铆n Fierro鈥 y paralelismos con el humor del Lucio Mansilla en 鈥淯na excursi贸n a los indios Ranqueles鈥. Y nos deja en boca el sabor del hierro de una clase olig谩rquica, y la enorme esperanza de una potencial sublevaci贸n. Leer rese帽a de la obra.

El Juicio. Un documental que muestra, en 180 minutos, la selecci贸n y el 谩gil montaje sobre las 530 horas que ATC (Argentina Televisora Color) film贸 a dos c谩maras durante las 90 jornadas que dur贸 el juicio a las juntas militares de la 煤ltima dictadura (1976/83). Su director, Ulises de la Orden, junto con su equipo, nos pone delante de los defensores con los posicionamientos pol铆ticos e ideol贸gicos de quienes apoyaron la dictadura, y a las innumerables voces de las v铆ctimas con sus testimonios de tortura y dolor. Si viste 1985, la ficci贸n de Santiago Mitre, esta es una oportunidad de ver al verdadero Strassera, a Moreno Ocampo, a los jueces y a la sociedad que, dentro del recinto, llev贸 a cabo el procedimiento judicial. Todos los viernes a las 20hs en el cine del MALBA (Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA). Entrada general $ 650, con descuento para estudiantes y jubilados. Ver trailer.

S谩bado 1

Fiesta Milonguera en el Sur. Sobra Milonga prepara una noche a puro ritmo para despedir su 煤ltimo 谩lbum. Lo har谩 acompa帽ada por grandes artistas como Meta Guacha, Sof铆a Viola, DJ Guarachis y el Ensamble Percusi贸n. La cita es el s谩bado 1 de Julio en el Centro Cultural Padilla (Av. Meeks 1058 -Temperley). Las entradas pueden conseguirse en alpogo.com. La banda de Lan煤s se organiza para decirle adi贸s a Villa Industriales, luego de una larga gira que incluy贸 m谩s de 15 presentaciones por el interior de la Provincia de Buenos Aires. Lo har谩 impulsando la primera edici贸n de la Fiesta Milonguera, un evento propio que incluye distintas propuestas art铆sticas: Adem谩s de los shows de Sobra Milonga y Meta Guacha habr谩 un set de percusi贸n, Una DJ y una exposici贸n anal贸gica a cargo del fot贸grafo Sebasti谩n Ra帽a. Visitar el sitio de Sobra Milonga.

Natacha M sigue presentando El mundo desde afuera. El mundo desde afuera es mucho m谩s que un disco: es tambi茅n una puesta en escena po茅tica. Canciones breves que imbrican el canto y el habla, m煤sicas originales y los arreglos de Guillo Espel. En el marco de este lanzamiento, la obra ser谩 presentada en vivo el s谩bado 1 de julio a las 20hs en Circe F谩brica de Arte, Manuel A. Rodr铆guez 1559, Villa Crespo. Entradas a trav茅s de Passline.

Vuelve El Tango pide Pista, el tradicional ciclo en el que durante cinco semanas los amantes del 2脳4 podr谩n disfrutar de sus artistas en pleno coraz贸n de San Telmo. Del 1 al 30 de julio, Pista Urbana se convertir谩, como cada a帽o, en una vidriera de muchas de las principales expresiones del tango actual. 30 espect谩culos que abarcar谩n diferentes est茅ticas, modos de expresi贸n y posibilidades del g茅nero: tangos nuevos, versiones de cl谩sicos, tradicionales, piazzolleanos, cantados, instrumentales, experimentales. La octava edici贸n de El Tango pide Pista presenta conciertos para todos los gustos y, sobre todo, abre la posibilidad de conocer nuevas propuestas. S谩bado 1 de julio, 21hs 鈥 Diego Baiardi presenta Propios Tangos Ajenos. Acompa帽ado por Juan Otero en guitarra y Marco Antonio Fern谩ndez en bandone贸n. El cantor y letrista del grupo Cruz Maldonado, autor de numerosas obras, contin煤a su desarrollo como int茅rprete en el mundo del tango. Mezclar谩 un repertorio cl谩sico con composiciones propias. Pista Urbana 鈥 Chacabuco 874, San Telmo, CABA.

Los Minimax y el cazador de talentos la nueva comedia de Manuel Santos I帽urrieta, junto al grupo Los internacionales Teatro Ensamble. Inspirada en una serie de ataques a establecimientos de la cadena de supermercados Minimax, propiedad de la familia Rockefeller, ocurridos en 1969 con motivo de la visita al pa铆s de Nelson Rockefeller. S谩bados a las 22.30 en el Centro Cultural de la Cooperaci贸n.

UNA es mucho m谩s que una adaptaci贸n de Uno, ninguno y cien mil (de Pirandello) y mucho m谩s que una obra. Miriam Odorico, la actriz que mostr贸 su talento, entre tantos otros trabajos, interpretando a la madre de La omisi贸n de la familia Coleman vuelve con toda la destreza, la concentraci贸n y la fuerza de un cuerpo que encarna a todos los personajes. Su arco emotivo excede con creces lo histri贸nico; atraviesa el coraz贸n de cada uno. Va los s谩bados a la 20.15hs en Timbre 4, M茅xico 3554, CABA. Leer rese帽a de la obra

Domingo 2

El Tango pide Pista Pablo Dacal junto a las guitarras de Sleiman, Guerra y Semmartin presentan Tristeza criolla. Pablo Dacal contin煤a descubriendo las huellas de Ignacio Corsini, en esta ocasi贸n detr谩s de los pasos del caballero cantor en camino a la pampa h煤meda. Domingo 2 de julio, 20hs. A la gorra, en Pista Urbana, Chacabuco 874, San Telmo, CABA.

Todas las horas que ten铆a en Timbre 4. En una ma帽ana cualquiera, el deseo empuja la primera pieza de un domin贸 prolijamente armado y todo se derrumba a una velocidad vertiginosa. Podr铆a haber sido un d铆a de fiesta, pero no lo es, es que se gastaron todas las horas que ten铆an. Una familia de ascendencia italiana mantiene un restor谩n familiar. Se anotan en la carrera anual de mozos y camareras para ganar dinero y salvar el negocio. Un amor oculto, mentiras y los deseos propios van a hacer que los engranajes que sostienen a esta familia empiecen a soltarse y romperse inevitablemente. Todas las horas que ten铆a es las 煤ltimas horas de una familia unida. Domingos 18hs en Timbre 4 (Av. Boedo 640, CABA).

Cita a ciegas es una obra cuyo autor dijo: 鈥渁lguien me coment贸 que hab铆a un espectador que hab铆a visto la obra ocho veces. Result贸 ser Jos茅 Mart铆nez Su谩rez, admirado director de cine. Tiempo despu茅s, en un viaje a Buenos Aires, fui a visitarlo para que me explicara su obsesi贸n. 鈥榊o fui muy amigo de Borges, me dijo, y cuando me siento all铆, en la sala a oscuras, me parece estar escuch谩ndolo.鈥 Representada en Estados Unidos, Suecia, Australia, Italia, M茅xico, Venezuela, Per煤, Uruguay, Colombia y Panam谩, ahora vuelve a Buenos Aires. Se podr谩 ver los domingos a las 17.30 en M茅todo Kair贸s 鈥 El Salvador 4530. Entradas por Alternativa.

Las Olas de la Memoria de la Compa帽铆a Pata de Ganso trae los fantasmas del pasado, conjuramos sus palabras invocando a la vez los poderes espectrales de las artes esc茅nicas. Los fantasmas evocan en las im谩genes sus lazos con otras latitudes, sacudi茅ndose el polvo del tiempo, rechazando su reducci贸n y en momentos memorables, dejando asomar destellos de su perentoria belleza. Idea y Direcci贸n General Mar铆a Jos茅 Gold铆n. Va los domingos a las 20hs en Fitz Roy 1245 (CABA)

Pr贸xima semana

El Tango pide Pista. Martes 4 de julio, 20hs 鈥 Lumi猫re Quinteto 鈥 La m煤sica de Astor Piazzolla. En su personal estilo 鈥揹el tango al jazz, de la m煤sica acad茅mica a la popular鈥 Astor Piazzolla es uno de los m谩s reconocidos e interpretados compositores del siglo XX. Ha dejado un legado de centenares de obras para muy diversas formaciones, de entre todas ellas, su preferida ha sido el quinteto, para la que compuso lo mejor de su obra. El quinteto est谩 integrado por cinco notables instrumentistas: Brigitta Danko en viol铆n, Eleonora Ferreyra en bandone贸n, Patricia Grinfeld en guitarra el茅ctrica, Marina Ruiz Matta en piano y Marisa Hurtado en contrabajo. En Pista Urbana, Chacabuco 874, CABA.

El pr贸ximo viernes 7 de Julio, el tr铆o platense Los Andamios se presenta en Cirse (CABA) junto a Amalia Escobar Tr铆o. El tr铆o de proyecci贸n rioplatense lanz贸 su segundo 谩lbum, en el que incursiona en beats y timbres electr贸nicos, sin perder la nitidez de la instrumentaci贸n y el contrapunto como matriz sonora. El ensamble que conforman Juli谩n Rossini (piano y voz), Francisco Cadierno (violonchelo) y Hern谩n Giorcelli (clarinete y clar贸n) consolida un estilo musical que se sit煤a en las sonoridades y texturas de la m煤sica del R铆o de la Plata. Aqu铆 el tango y la milonga no se oyen como g茅neros impuestos sino como formas de inspiraci贸n, as铆 como tambi茅n la impronta l铆rica del despojo, el amor, la soledad y los sue帽os citadinos.

El s谩bado 8 de julio Javier Burin presenta su nuevo disco Escenarios. Lo hace en formato tr铆o junto a Juan Cava, en bater铆a y Esteban Freytes, en bajo el茅ctrico y contrabajo. En doble funci贸n 鈥 20 y 22.30hs en Thelonious Club 鈥 Nicaragua 5549, Palermo, Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires http://www.thelonious.com.ar/

El ensamble Don Olimpio invita a participar el pr贸ximo s谩bado 8 de julio de una nueva edici贸n de La Olimpe帽a. La cita ser谩 en Dumont 4040, CABA, a partir de las 21.30. La actuaci贸n de Don Olimpio comenzar谩 a las 22.30. En la previa, quienes lo deseen podr谩n disfrutar de la clase de danzas folkl贸ricas que brindar谩鈥揳 partir de las 21.30-la docente y bailarina Flor Vijnovich. Entradas por Alternativa.

Proyecto MIGRA estrena Waminix, espect谩culo de circo contempor谩neo con direcci贸n de Leticia Gonz谩lez de Lellis y Osqui Guzm谩n en El Cultural San Mart铆n. El s谩bado 8 de julio se estrena Waminix, un espect谩culo de circo contempor谩neo dirigido por Leticia Gonz谩lez de Lellis y Osqui Guzm谩n, con producci贸n de Proyecto MIGRA. Las funciones ser谩n los s谩bados y domingos a las 19 horas en El Cultural San Mart铆n (Sarmiento 1551, Sala B) y durante las vacaciones de invierno se realizar谩n funciones de mi茅rcoles a domingo en el mismo horario. Estreno s谩bado 8 de julio. Funciones: s谩bados y domingos a las 19hs. En vacaciones de invierno de mi茅rcoles a domingo a las 19hs. El Cultural San Mart铆n (Sala B), Sarmiento 1551 鈥 CABA. Duraci贸n: 70 minutos. Hasta el domingo 30 de julio.

Para ir agendando鈥

El Mi茅rcoles 12 de julio Tango Chino se presenta el barrio de Palermo. El cuarteto integrado por el guitarrista y compositor Edgardo 芦Chino禄 Rodr铆guez, el pianista Fulvio Giraudo, Marcos Ruffo en contrabajo y Alma Quiroga en viol铆n, presentar谩 en este concierto temas del disco Otra vez de nuevo again (2022) que re煤ne los trabajos pertenecientes a los 煤ltimos cuatro a帽os de la agrupaci贸n, nuevos temas (algunos de ellos con la participaci贸n del trompetista Valent铆n Garvie y el gran compositor Ram贸n Ayala en recitado), m谩s varios arreglos de piezas tradicionales. Mi茅rcoles 12 de julio, 20hs Bebop Club, Uriarte 1658- Palermo (CABA).

Tras haber realizado una presentaci贸n con entradas agotadas, Jorge Retamoza har谩 una nueva presentaci贸n del Cuarteto de las Dos Suites de Tango. Viernes 14 de Julio en Balcarce 749, San Telmo, CABA a las 21hs. Reservas al 1166819200.

El Mi茅rcoles 19 de julio el D煤o Villarreal Crom presenta si quinto trabajo discogr谩fico Moderno Trovador en Bebop club, Uriarte 1658 a las 20hs. Juan Villarreal y Patricio Crom conforman este d煤o desde hace m谩s de 13 a帽os y durante ese lapso han realizado incontables giras alrededor del mundo, present谩ndose en los m谩s diversos escenarios: desde un gran teatro en Alemania hasta un bodeg贸n en Villa Urquiza. Los relatos de un vida con la guitarra a cuestas se convierten en canciones en su nuevo 谩lbum. Entradas por Passline.

Mauro Conforti y La Vida Marciana + T-ShineenClub en Lucille. Mauro Conforti y la Vida Marciana vuelven al escenario para dar un show completo en cuanto a est茅tica y sonido, que desborda los sentidos. En esta ocasi贸n estar谩n haciendo un recorrido por la m煤sica de la saga Esplendor(disco de 4 partes inspirados en las estaciones del a帽o) y presentar谩n su 煤ltimo lanzamiento: Esplendor VOL3 , as铆 como canciones de sus discos anteriores. Viernes 21 de julio 20:30hs en Club Lucille, Gorriti 5520, CABA. Entradas por Passline. Ver video de Nada de lo que vendr谩 (prueba y error), junto a Fito Paez.

Ciclo Panorama Brasilero. El Centro Cultural Kirchner, junto a la Embajada de Brasil presentar谩n filmes de un amplio abanico de g茅neros, desde dramas hasta animaci贸n infantil, que dan cuenta de la riqueza expresiva del cine brasilero. El ciclo adem谩s acerca a los y las directoras de cada pel铆cula para compartir sentires y pensares con la audiencia, mediante int茅rpretes, que colaboran para sortear las posibles barreras idiom谩ticas. Cada 4to domingo de mes a las 18hs en la Sala A del CCK (Sarmiento 151, CABA).

Si ten茅s alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del pa铆s pod茅s mandarnos la informaci贸n a culturasanred@gmail.com