Compartimos una nueva agenda cultural con actividades para pasar estos duros y fr铆os d铆as. Como te anunciamos la semana pasada, ya est谩 disponible el nuevo trabajo de Duratierra, tambi茅n te mostramos lo nuevo del tr铆o platense Los Andamios. Ma帽ana se presenta Vanina Rivarola en Caf茅 Vinilo, Natacha M en el Centro Cultural de la Cooperaci贸n y Pablo Bernaba estar谩 junto a Julio Coviello. Tambi茅n, y para honrar la historia del pueblo juje帽o que se encuentra de pie, se estrena el film Ricardo Vilca. Quebrada, m煤sica y silencio. El viernes hay tango contempor谩neo en el CAFF. El s谩bado In茅s Cuello se presenta en el Haroldo Conti con entrada gratuita, Luz Matas presenta Ay de m铆 en Rondeman Abasto, entre otras propuestas. Como siempre te informamos sobre propuestas teatrales y actividades en el Centro Cultural Borges, con entrada gratuita.

Lanzamientos

Desde el 2 de junio est谩 disponible en plataformas DOS, el trabajo del tr铆o platense Los Andamios. El tr铆o de proyecci贸n rioplatense lanz贸 su segundo 谩lbum, en el que incursiona en beats y timbres electr贸nicos, sin perder la nitidez de la instrumentaci贸n y el contrapunto como matriz sonora. El ensamble que conforman Juli谩n Rossini (piano y voz), Francisco Cadierno (violonchelo) y Hern谩n Giorcelli (clarinete y clar贸n) consolida un estilo musical que se sit煤a en las sonoridades y texturas de la m煤sica del R铆o de la Plata. Aqu铆 el tango y la milonga no se oyen como g茅neros impuestos sino como formas de inspiraci贸n, as铆 como tambi茅n la impronta l铆rica del despojo, el amor, la soledad y los sue帽os citadinos. Se presentan en vivo: pr贸ximo viernes 7 de Julio, en Cirse (CABA) junto a Amalia Escobar Tr铆o. Escuchar DOS por Spotify. Ver presentaci贸n en el Centro de Arte de la UNLP.

Como fue anunciado la semana pasada, desde el pasado viernes se encuentra disponible La Fuerza, el nuevo trabajo de Duratierra. La banda -una de las m谩s significativas de la m煤sica latinoamericana en la actualidad- atraviesa una nueva etapa en este 2023, marcada por composiciones novedosas y la incorporaci贸n de tres integrantes: sus creadores, Micaela Vita (voz), Juan Saraco (guitarra y voces), Nicol谩s Arroyo (bater铆a, percusi贸n y voces) y Tom谩s Pagano (bajo), sumaron a Valen Bonetto(guitarras, percusi贸n y voces), Silvia Aramayo (teclado, acorde贸n y voces) y Mart铆n Beckerman (percusi贸n y voces). As铆 conformaron La Turba del Bien y es con toda esa energ铆a potenciada que hoy, dicho en palabras del grupo, se preparan para 鈥渁rmar trinchera鈥 en La Trastienda y presentar este nuevo 谩lbum. Escuchar La Fuerza por Spotify. Duratierra presenta en vivo su nuevo trabajo el 5 de agosto en La Trastienda, CABA, entre otras localidades.

Jueves 22

Natacha M nos invita a experimentar El mundo desde afuera. La cantante y compositora Natacha M presenta su disco debut, producido por Guillo Espel y editado a trav茅s del Club del Disco. Desde el viernes estar谩 disponible en plataformas y los enlaces van a estar a disposici贸n en la pr贸xima agenda cultural. En el marco de este lanzamiento, la obra ser谩 presentada en vivo el 22 de junio a las 22hs en el Centro Cultural de la Cooperaci贸n. Entradas a trav茅s de Alternativa Teatral. Contar谩 con la participaci贸n de Guillo Espel: guitarra, Eugenia Guzm谩n: piano, Daniela Augurio: contrabajo y voz, Mat铆as Spataro: bater铆a, percusi贸n y operaci贸n de audio, Ariel Rausch: clarinete, Nahum Recalde: voz y performance. Ver entrevista a Natacha M.

Vanina Rivarola presenta Aqu铆 estoy mi litoral, su nuevo espect谩culo, el jueves 22 de junio a las 21hs, en Caf茅 Vinilo, Estados Unidos 2483, San Crist贸bal. Aportando una est茅tica personal, femenina y actual, que fusiona el litoral y la ciudad y renueva criteriosamente la tradici贸n con la modernidad, Vanina Rivarola presenta su nuevo espect谩culo Aqu铆 estoy mi litoral, revisitando canciones como Aqu铆 estoy mi litoral, Canto misonero, Amor ribere帽o y autores entra帽ables como Roberto Palmer, Ben Molar, Salvador Miqueri, Hern谩n Figueroa Reyes, Hugo Ch谩vez, entre otros. Junto a Emiliano Navazo en guitarras y Giovanna Fusco en acorde贸n, Vanina nos sumerge en un paisaje sonoro de selva y sonidos el茅ctricos, desarrollando un enfoque m谩s urbano y el茅ctrico para el abordaje de su ra铆z litorale帽a. Desde su 煤ltima producci贸n discogr谩fica, invoca la sonoridad de un universo que condensa en un lenguaje actual los misterios de la selva y el r铆o y la conexi贸n ancestral entre las mujeres. Entradas: http://cafevinilo.com.ar/event/vanina-rivarola-presenta-aqui-estoy-mi-litoral/

Noches de bandone贸n. Julio Coviello y Pablo Bernaba en La Tierra Invisible. La Tierra Invisible 鈥 Espacio Cultural Independiente es un proyecto que lleva adelante el bandoneonista Julio Coviello. Inaugurado en el mes de abril del 2022, es un espacio donde se presentaron cantidad de artistas de tango y folclore de la actualidad. En esta ocasi贸n se presenta Pablo Bernaba. Jueves 22 a las 21hs en La Tierra Invisible, Del Barco Centera 1099. Entradas por Passline.

Orquesta T铆pica Di Pasquale + pipi Piazzolla tr铆o en Hasta Trilce. Conformada por 4 bandoneones, 4 violines, viola, violoncello, piano, contrabajo, y cantora, la T铆pica Di Pasquale est谩 abocada totalmente en la producci贸n e interpretaci贸n de tangos nuevos, tanto cantados como instrumentales. Se plantea aportar al corpus del tango nuevas composiciones, tangos canci贸n, valses, milongas, zambas, candombes, buscando en ellas una continuidad con la tradici贸n de producci贸n, tal como ha sido hist贸ricamente en la 茅poca dorada del g茅nero. 鈥 El tr铆o liderado por el baterista y compositor Daniel Pipi Piazzolla contin煤a presentando su 煤ltimo disco y reciente ganador del Premio Gardel a mejor 谩lbum de jazz del a帽o 芦Stick Shot禄.El premiado grupo, que lleva diez a帽os de trayectoria, est谩 conformado por Lucio Balduini en guitarra y Dami谩n Fogiel en saxo tenor. El 谩lbum fue grabado en apenas cuatro horas de estudio, con primeras o segundas tomas completas, improvisando y buscando armar temas cortos. Stick Shot es el sucesor de Arca Rusa, Transmutaci贸n y Rata, respectivamente publicados en 2013, 2015 y 2019. Jueves 22/6 a las 21hs en Hasta Trilce, Maza 177, CABA.

Se estrena Ricardo Vilca. Quebrada, m煤sica y silencio de Javier Garc铆a. En Humahuaca, la familia del m煤sico Ricardo Vilca, contin煤a la tradici贸n de organizar un encuentro cultural que iniciara el propio artista a帽os antes de su muerte. A partir del mismo, el documental reconstruye la vida de este particular m煤sico que busc贸 romper los l铆mites del folklore; que intent贸 dejar huella como maestro rural; y que luch贸 frente al prejuicio de sus pares; interpretando magistralmente, sonidos y silencios de la quebrada. Desde el jueves 22 de junio en Cine Gaumont. Ver trailer.

Curso Artes Combinadas 鈥 Miradas y lecturas sobre algunos documentos art铆sticos del siglo XX. El curso estar谩 a cargo de la investigadora, docente y cr铆tica cultural Laura Isola y tiene como objetivos introducir a las y los asistentes en los estudios comparados entre artes visuales, cine y literatura. Cada encuentro estar谩 signado por un problema te贸rico que se desarrollar谩 a trav茅s de un corpus interdisciplinario. El taller es gratuito, pero requiere inscripci贸n previa. En Auditorio Mercedes Sosa, en el 3掳 piso del Centro Cultural Borges (Viamonte 525, CABA) Jueves 8, 15, 22 y 29 de junio a las 18hs.

Viernes 23

Cuarteto La P煤a & Victoria Di Raimondo + Mar铆a y Cosecha en el CAFF. Cuarteto La P煤a y Victoria Di Raimondo contin煤an presentando 鈥淐anciones con niebla鈥, un 谩lbum de canciones propias donde consolidan su contundente estilo, con una mirada del tango que aporta nuevos elementos para el crecimiento y la innovaci贸n del g茅nero. Sonar谩n tambi茅n canciones de 鈥淢ariposa Muerta鈥 y adelantos de su pr贸ximo trabajo.Victoria Di Raimondo: voz / Leandro Angeli: guitarra / Juan Otero: guitarra / Cristian Huillier: guitarra / Pablo Sensottera guitarr贸n criollo. Mar铆a y Cosecha, con m谩s de 25 a帽os de trayectoria juntos, estar谩n presentando un adelanto de su nuevo material, adem谩s de su cl谩sico repertorio de canciones propias y de autores referentes. Voz: Mar铆a de los Angeles Ledesma / Piano: Pablo Fraguela / Percusi贸n: Mat铆as Furi贸 / Guitarra: Pedro Furi贸. Viernes 23 de Junio 鈥 21:00hs. (Puerta 20:00hs.) en el CAFF, S谩nchez de Bustamante 772, CABA. Entradas por Tickethoy.

Adri谩n Stoppelman en vivo en Hasta Trilce 隆Ay 2023!. El humorista vuelve a los escenarios para traernos una hora y veinte de risas y reflexiones sobre lo que nos pas贸, lo que nos pasa y lo que nos podr铆a pasar. Un recorrido por los cambios que sufre nuestra vida cotidiana con las tecnolog铆as y con las nuevas tendencias y c贸mo tratamos de resistirnos infructuosamente. Viernes 23/6 21hs en Hasta Trilce, Maza 177, CABA. Entradas por Alternativa.

Pampa Escarlata sigue los viernes de junio a las 20.00 en Teatro El Extranjero, Valent铆n G贸mez 3380 (CABA). Nominada a los premios Trinidad Guevara la obra tiene reminiscencias de la crueldad del Ascasubi y su 鈥淩efalosa鈥, de la picard铆a del 鈥淢art铆n Fierro鈥 y paralelismos con el humor del Lucio Mansilla en 鈥淯na excursi贸n a los indios Ranqueles鈥. Y nos deja en boca el sabor del hierro de una clase olig谩rquica, y la enorme esperanza de una potencial sublevaci贸n. Leer rese帽a de la obra.

El Juicio. Un documental que muestra, en 180 minutos, la selecci贸n y el 谩gil montaje sobre las 530 horas que ATC (Argentina Televisora Color) film贸 a dos c谩maras durante las 90 jornadas que dur贸 el juicio a las juntas militares de la 煤ltima dictadura (1976/83). Su director, Ulises de la Orden, junto con su equipo, nos pone delante de los defensores con los posicionamientos pol铆ticos e ideol贸gicos de quienes apoyaron la dictadura, y a las innumerables voces de las v铆ctimas con sus testimonios de tortura y dolor. Si viste 1985, la ficci贸n de Santiago Mitre, esta es una oportunidad de ver al verdadero Strassera, a Moreno Ocampo, a los jueces y a la sociedad que, dentro del recinto, llev贸 a cabo el procedimiento judicial. Todos los viernes a las 20hs en el cine del MALBA (Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA). Entrada general $ 650, con descuento para estudiantes y jubilados. Ver trailer.

S谩bado 24

Jazz en el Borges. Esteb谩n Freytez Quinteto, presenta Las vidas tenues. El bajista y su quinteto presentan en vivo Las Vidas Tenues. M煤sica que intenta reflejar el di谩logo de los individuos y sus rutinas diarias. Esteban Freytes: bajo y composici贸n; Valent铆n Garvie: trompeta; Agustina Gonz谩lez: voz; Juan Cava: Bater铆a y Leonel Duck: Piano. S谩bado 24 de junio, 19hs en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA. Entrada gratuita con reserva previa en: https://centroculturalborges.gob.ar/. Capacidad limitada.

Luz Matas presenta su primer 谩lbum Ay de m铆 en Rondeman Abasto. Luz Matas en voz/Santiago Torricelli en piano, Karmen Rencar en cello, Diana Arias en contrabajo, Mariana Mari帽elarena en percusi贸n, y se suman como 芦artistas invitades禄, Agust铆n Lumerman en percusi贸n, Julieta Bril en viol铆n, y Ferni en voz (Ferni de Gyldenfeldt). S谩bado 24 de junio, a las 20:30hs en Rondeman Abasto, Lavalle 3177. Entrada General $2500 en por tuentrada.com

In茅s Cuello presenta Mi ciudad y mi gente gratis en el C.C. Haroldo Conti. La exquisita cantante In茅s Cuello presenta 鈥淢i ciudad y mi gente鈥, su nuevo disco solista recientemente nominado a los Premios Gardel, el s谩bado 24 de junio a las 20hs. en el Centro Cultural Haroldo Conti, con entrada libre y gratuita. Artista invitada: Maca Mona Mu. Av. del Libertador 8151, CABA. Reserva de entradas en http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2023/06/ines-cuello.php

Tintorero contin煤a en junio. S谩bado 24 de junio en La Plata a las 20.30hs. Teatro Tentempi茅. Calle 66 n煤m. 824. Ver rese帽a de la obra.

Se presenta la 2da edici贸n del Ciclo Hembra los d铆as s谩bado 17 y 24 de junio a las 21hs en el teatro Tole Tole, Pasteur 683, CABA. Se estrenar谩n las obras Ricardo de Bel茅n Ca帽as y Urana de Lucila Quarleri. Ciclo Hembra es un evento que incentiva la producci贸n y puesta en escena de piezas teatrales con equipos conformados por mujeres y feminidades en los roles centrales como direcci贸n y dramaturgia. El ciclo nace luego de observar la desigualdad en los espacios que ocupan las mujeres en estos roles y tambi茅n como necesidad en la post pandemia de autogestionar estos encuentros. Por eso, proponen para las obras seleccionadas un incentivo econ贸mico y el acompa帽amiento a trav茅s de tutor铆as en dramaturgia, direcci贸n y producci贸n. Entradas por Alternativa.

UNA es mucho m谩s que una adaptaci贸n de Uno, ninguno y cien mil (de Pirandello) y mucho m谩s que una obra. Miriam Odorico, la actriz que mostr贸 su talento, entre tantos otros trabajos, interpretando a la madre de La omisi贸n de la familia Coleman vuelve con toda la destreza, la concentraci贸n y la fuerza de un cuerpo que encarna a todos los personajes. Su arco emotivo excede con creces lo histri贸nico; atraviesa el coraz贸n de cada uno. Va los s谩bados a la 20.15hs en Timbre 4, M茅xico 3554, CABA. Leer rese帽a de la obra

Salvar el fuego Escenifica las cosas que perdimos en el fuego, el cuento de Mariana Enr铆quez, con los matices de la autora, que expone diversas aristas de la violencia, junto a razones pol铆ticas de la inmolaci贸n. Es una obra de recorrido por las instalaciones de 鈥楧e la t铆a鈥, en pleno barrio del Abasto, donde el espectador acompa帽a el movimiento de las actrices a trav茅s de un PH. Se recomienda abrigo porque hay momentos de intemperie, y no se suspende por mal tiempo. La obra form贸 parte de la programaci贸n del Festival Internacional de Buenos Aires 2023 y del Festival Abriendo Escena 2022. Va en De la T铆a (Ecuador 751 timbre 2, CABA), todos los s谩bados a las 13:00hs y a las 14:30hs, hasta el 24/06/2023. Entradas por Alternativa. Leer rese帽a de la obra.

Domingo 25

Ciclo de conciertos en la Casa Polaca. Concierto Alem谩n de canto y piano 芦Sch枚ne Lieder: canciones de Mozart, Schumann, Wieck y Wolf禄, interpretado por el D煤o 芦Padula 鈥 Fischer禄. El d煤o conformado por Johanna Padula (soprano) y Mariana Fischer (piano) se form贸 en el a帽o 2017. Juntas han brindado conciertos de m煤sica de c谩mara y oratorio en salas de la Ciudad de Buenos Aires, como la Usina del Arte, el Centro Cultural Kirchner, el Espacio Cultural San Andr茅s, entre otros. Han abocado su vida al estudio meticuloso de la m煤sica de c谩mara. El mismo ser谩 el domingo 25 de junio a las 18hs. El mismo se llevar谩 a cabo en la hist贸rica Casa Polaca de Buenos Aires, ubicada en la calle Borges 2076, CABA.

Todas las horas que ten铆a en Timbre 4. En una ma帽ana cualquiera, el deseo empuja la primera pieza de un domin贸 prolijamente armado y todo se derrumba a una velocidad vertiginosa. Podr铆a haber sido un d铆a de fiesta, pero no lo es, es que se gastaron todas las horas que ten铆an. Una familia de ascendencia italiana mantiene un restor谩n familiar. Se anotan en la carrera anual de mozos y camareras para ganar dinero y salvar el negocio. Un amor oculto, mentiras y los deseos propios van a hacer que los engranajes que sostienen a esta familia empiecen a soltarse y romperse inevitablemente. Todas las horas que ten铆a es las 煤ltimas horas de una familia unida. Domingos 18hs en Timbre 4 (Av. Boedo 640, CABA).

Cita a ciegas es una obra cuyo autor dijo: 鈥渁lguien me coment贸 que hab铆a un espectador que hab铆a visto la obra ocho veces. Result贸 ser Jos茅 Mart铆nez Su谩rez, admirado director de cine. Tiempo despu茅s, en un viaje a Buenos Aires, fui a visitarlo para que me explicara su obsesi贸n. 鈥榊o fui muy amigo de Borges, me dijo, y cuando me siento all铆, en la sala a oscuras, me parece estar escuch谩ndolo.鈥 Representada en Estados Unidos, Suecia, Australia, Italia, M茅xico, Venezuela, Per煤, Uruguay, Colombia y Panam谩, ahora vuelve a Buenos Aires. Se podr谩 ver los domingos a las 17.30 en M茅todo Kair贸s 鈥 El Salvador 4530. Entradas por Alternativa.

Pr贸xima semana

El 30 de junio Quena Taborda vuelve a presentar Bit谩cora en Rondeman Abasto. Quena Taborda es m煤sico, y se desempe帽a como compositor, arreglador, director, bandoneonista e inquieto investigador de nuevos horizontes musicales. Viernes 30 de junio en Rondeman Abasto, Lavalle 3177, CABA. Ver entrevista a Quena Taborda.

En julio hay Fiesta Milonguera en el Sur. Sobra Milonga prepara una noche a puro ritmo para despedir su 煤ltimo 谩lbum. Lo har谩 acompa帽ada por grandes artistas como Meta Guacha, Sof铆a Viola, DJ Guarachis y el Ensamble Percusi贸n. La cita es el s谩bado 1 de Julio en el Centro Cultural Padilla (Av. Meeks 1058 -Temperley). Las entradas pueden conseguirse en alpogo.com. La banda de Lan煤s se organiza para decirle adi贸s a Villa Industriales, luego de una larga gira que incluy贸 m谩s de 15 presentaciones por el interior de la Provincia de Buenos Aires. Lo har谩 impulsando la primera edici贸n de la Fiesta Milonguera, un evento propio que incluye distintas propuestas art铆sticas: Adem谩s de los shows de Sobra Milonga y Meta Guacha habr谩 un set de percusi贸n, Una DJ y una exposici贸n anal贸gica a cargo del fot贸grafo Sebasti谩n Ra帽a. Visitar el sitio de Sobra Milonga.

Para ir agendando鈥

El s谩bado 8 de julio Javier Burin presenta su nuevo disco Escenarios. Lo hace en formato tr铆o junto a Juan Cava, en bater铆a y Esteban Freytes, en bajo el茅ctrico y contrabajo. En doble funci贸n 鈥 20 y 22.30hs en Thelonious Club 鈥 Nicaragua 5549, Palermo, Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires http://www.thelonious.com.ar/

