–

De parte de ANRed April 12, 2023 101 puntos de vista

Compartimos una nueva agenda con diversas actividades para esta semana y anticipos para las siguientes. Hoy empieza el III Festival Latinoamericano de Actividades Escénicas con Temáticas de Género que se va a desarrollar en Temperley. Mañana, jueves, Hugo Lobo se presenta en Café Berlín y Pau Viguer en Bebop. El viernes, Georgina Hassan se presenta en el Xirgu, Almalusa en La Plata y el cantautor uruguayo Pablo Sciuto empieza su gira en el Buenos Aires. El sábado se presenta el cuarteto La Púa en hasta Trilce, Pau Viguer en Borges 1975, Cuatro Pesos en Niceto, La Peña de Don Olímpio llega a Haedo, y en Córdoba va a estar tocando la guitarrista y cantante Lucie Delahaye. El domingo Liliana Vitale presenta su nuevo trabajo Pistas en Café Berlín, y si te gusta la música clásica en La Plata hay una nueva jornada del Ciclo de Conciertos de La Peña de las Bellas Artes, con entrada gratuita. También con entrada gratuita, como todas las semanas, te mostramos las propuestas de música y danza en el Centro Cultural Borges. Entre los lanzamientos, está disponible el Capitulo II del nuevo álbum de Sebastián Volco y desde el pasado 30/3 la serie Diálogos por la Identidad. También el documental El Juicio dirigido por Ulises de la Orden. Si tenés alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del país podés mandarnos la información a culturasanred@gmail.com. Por ANRed.

Del 12 al 16 de abril se viene el III Festival TEGE en Cultura del Sur Temperley. De miércoles a domingo teatro, circo, danza, performances, poesía, fiesta, con la participación de artistas como Laura Azcurra, Anabel Cherubito, Fabiana Garcia Lago y Zuleika Esnal. Charla apertura con Thelma Fardin, Verones Recalculando y Memes parra todes. Taller de RCP brindado por capacitadoras de la Cruz Roja. Taller de tango con perspectiva de género. Trance Poético del Sur coordinado por Gustavo Pardi, Muchas de las obras que participarán en este Festival serán presentadas en instituciones educativas como premisa de esta nueva edición que basa su programación en la problemática de las infancias y nuevas masculinidades. Entradas populares $1500. 2×1 estudiantes con acreditación, $1000 docentes. Actividades complementarias y callejeras gratuitas. Av. Meeks 1066, Temperley. Mirá la programación completa en la cuenta de Instagram. Entradas y reservas en este link.

El Juicio. Un documental que muestra, en 180 minutos, la selección y el ágil montaje sobre las 530 horas que ATC (Argentina Televisora Color) filmó a dos cámaras durante las 90 jornadas que duró el juicio a las juntas militares de la última dictadura (1976/83). Su director, Ulises de la Orden, junto con su equipo, nos pone delante de los defensores con los posicionamientos políticos e ideológicos de quienes apoyaron la dictadura, y a las innumerables voces de las víctimas con sus testimonios de tortura y dolor. Si viste 1985, la ficción de Santiago Mitre, esta es una oportunidad de ver al verdadero Sttrassera, a Moreno Ocampo, a los jueces y a la sociedad que, dentro del recinto, llevó a cabo el procedimiento judicial. Todos los viernes de abril a las 20hs en el cine del MALBA (Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA). Entrada general $ 650, con descuento para estudiantes y jubilados. Ver trailer.

Lanzamientos

Desde el 7 de abril está disponible el Capítulo II del nuevo álbum de Sebastián Volco The Relentless advance of stupidity (El avance implacable de la estupidez). El álbum está separado por capítulos que serán lanzados por separado. Ya pueden escuchar la introducción Awakening Ray, Capítulo I y Capítulo II. Ver entrevista a Sebastián Volco.

El 30 de marzo se lanzó la serie Diálogos por la Identidad. Se trata de un ciclo audiovisual producido integralmente por Ronda Cultural, la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. El mismo recorre y conecta las huellas de las luchas por el derecho a la Identidad y la Memoria presentes en las manifestaciones culturales, los aportes de las ciencias y los medios de comunicación. A lo largo de 6 capítulos, con un formato breve y descontracturado, la serie conducida por Bruna Belaunzarán y Daniel Oscar Riobó aborda el derecho a la Identidad desde una mirada interdisciplinaria buscando interpelar a nuevas audiencias e incentivar el diálogo intergeneracional. Algunos de los ejes temáticos son: Memoria y expresiones artísticas, identidad de género, fútbol y derechos humanos, entre otros. La serie está disponible en el canal de Youtube.

Jueves 13

Danza. Folclore en el Borges. Los Hermanos Gardella presentan Pura Sangre. Un espectáculo de la Compañía de Folclore Los Potros Malambo. Utilizando recursos y elementos escénicos simples, imbricando figuras coreográficas en perfectas cuentas, Los Potros llevan adelante una propuesta de variados matices, siempre acompañados por un quinteto de excelentes músicos en vivo. Su lenguaje, sus sentimientos y la energía que transmiten en el escenario a lo largo de todo el espectáculo transforma esta experiencia en un gran acierto artístico que el público disfrutará. Jueves 13 de abril a las 19hs en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA. Entrada gratuita con reserva previa en: https://centroculturalborges.gob.ar/. Capacidad limitada.

Pau Viguer en Bebop Club. El compositor y pianista nacido en Valencia (España), considerado como un claro representante del llamado Jazz Mediterráneo, se presentará por primera vez en nuestro país acompañado por destacados músicos argentinos. El artista editó 5 álbumes: tres con su grupo Pau Viguer Trío y dos a piano solo, todos ellos con composiciones propias. Jueves 13 de abril, 20hs (Puntual) en Bebop Club Uriarte 1658- Palermo (CABA) Las entradas se puede sacar por jazzonline.club. Leer entrevista a Pau Viguer.

Hugo Lobo se presenta con su quinteto en Café Berlín. El trompetista y referente de Dancing Mood, que pasó por bandas como Los Fabulosos Cadillacs, Todos tus Muertos, y Satélite Kingston entre otras, presenta un repertorio variado que va desde versiones de Dancing Mood, hasta una versión «jazzera» de Human Nature de Michael Jackson. Las entradas se puede conseguir por Livepass o en las boleterías de Café Berlín, San Martín, 6656, Villa Devoto, CABA. Jueves 13 de abril, a las 23hs.

Othelo en Av Corrientes. Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare, Othelo. En una puesta totalmente despojada de realismo cotidiano. Se presenta los jueves de abril a las 22:15hs en el Teatro Metropolitan Sura, Av. Corrientes 1343. Entradas a la venta en PlateaNet

El silencio de la carne. En El silencio de la carne Thefs y Würth salen a escena para contar y mostrar que sus cuerpos son testimonio de las vidas que narran. De la carne revelan el amor: por la que ingieren, por la del prójimo y por la propia. Del silencio, lo más político es la coartada para que el cuerpo se convierta en el megáfono de lo que ocurre; como si carne y política se enlazaran a un dínamo conectado a una alarma que Thefs y Würth encienden, bailando la furia y transmutando en amor el desamparo. Desde el 6 de abril al 27, funciones los jueves a las 21hs en Nün Teatro Bar – Juan Ramirez de Velasco 419, CABA. Web: http://www.nunteatrobar.com.ar Entradas por Alternativa Teatral. Leer reseña de la obra.

Viernes 14

Música en el Borges. Manu Sija, presenta Changosolo. Manu hace un concierto multi instrumentista basado en el livelooping; se graba a él mismo en vivo, y arma toda una banda solo, mientras va cantando y desarrollando la canción. Una música que nace de la raíz folclórica latinoamericana y viaja hacia distintas latitudes del mundo, géneros y estilo, a veces a través de canciones propias y otras versiones originales de clásicos del folklore. Manu Sija: Multi-instrumentista. Viernes 14 de abril a las 19hs en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA. Entrada gratuita con reserva previa en: https://centroculturalborges.gob.ar/. Capacidad limitada.

Georgina Hassan grupo presenta Las Formas de la Noche en el Xirgu. La destacada cantante y compositora, que ya es una referente de la canción latinoamericana de los últimos años, propone un viaje hacia la noche, con mayoría de piezas propias y dos versiones de otros autores. Georgina Hassan: voz, cuatro venezolano, guitarra y composiciones Pablo Fraguela: piano, acordeón, coros, arreglos y dirección musical Rafael Delgado: violonchelo Guido Martínez: contrabajo Facundo Guevara; percusión Diego Tejedor: violín I Tatiana Glava: violín II Adrián Felizia: viola Artistas invitados: Magdalena Matthey, Liliana Vitale y Lautaro Matute. Viernes 14 de abril a las 20:30hs en el Teatro Xirgu, Chacabuco 872, CABA. Entradas por Passline.

Fado y música de Portugal en La Plata. El viernes 14 de abril, Almalusa llega a La Plata. Festejarán su 11 años de recorrido navegando este género tan bello. La presentación será en Espacio Doble T, Calle 34 Nro. 1618 (entre 27 y 28). Las entradas ya están a la venta en www.alternativateatral.com/espaciodoblet o en la boletería del lugar, martes y jueves de 17 a 20hs. Podés seguir a Almalusa en su canal de IG. Leer entrevista con Almalusa.

El viernes 14 de abril a las 21hs, el cancionista ¨hispano-uruguayo¨ Pablo Sciuto iniciará la Gira Rioplatense. Ese día dará un Concierto en Directo con un formato creativo, junto a Artistas Invitados – Soporte Multimedia – Expo. La convocatoria es en Base Cultural Ugarte – Ugarte 2789 – Belgrano – CABA con entrada al sobre. Escuchar su música. Ver video de La Brevedad Glacial (Feat: Machi Rufino).

Cultural de la Cooperación sigue presentándose Habitación Macbeth, una obra de teatro escrita y actuado por Pompeyo Audivert. Habitación Macbeth es el intento de arrojar junto a Shakespeare un piedrazo en el espejo también en el nivel de las formas de producción, de transparentar la estructura soporte, la máquina teatral y su metáfora, sin menguar la extraordinaria potencia poética que sostienen sus efectuaciones ficcionales, por el contrario, mestizándose con ellas, acrecentándolas, defendiendo la máscara (Macbeth), pero también sus misterios sagrados, su ser artificio ritual de una presencia (nos otros) que siempre evade la emboscada que el teatro le tiende amorosamente para develarla, y que tal vez sea la nuestra en esa latitud de ser sin máscaras. Se presenta Viernes – 21:00hs, Sábado 19:30hs, y Domingo – 20:00hs en la la sala del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, CABA (los días 21 y 22/3 no habrá funciones porque la obra se presenta en Tucumán). Entradas por Alternativa Teatral. Ver reseña de la obra.

Llega en abril al Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) la versión de teatro musical de A.K.A. (También conocido como…), este texto de Daniel J. Meyer, bajo la dirección de Gastón Marioni, la actuación de Lucas Pose y músicos en vivo. A.K.A. también conocido como… narra la historia de Carlos, un adolescente adoptado de forma irregular en el extranjero por padres argentinos y criado bajo todos los cuidados de la clase media; con mucho amor, respeto y sinceridad. Son una familia “normal” y el hecho de la adopción, carece de relevancia dentro del núcleo familiar Carlos conoce a una joven: Vicky; se enamoran y se inician sexualmente. Todo va bien, pero la familia de la joven tras conocer el encuentro con Carlos arremete una denuncia judicial, ¿por qué?: porque Carlos tiene otro color de piel. Y es una justicia asociada al poder aristocrático la que da curso a la causa llevando a juicio a Carlos y su familia. Funciones los viernes y sábados de abril, y los sábados de mayo a las 21:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

Sábado 15

Jazz en el Borges. Mono Fontana, Incolumnado. El prolífico artista estará en el Auditorio Astor Piazzolla, donde presentará música propia inédita y temas de otros compositores. Sábado 15 de abril a las 19hs en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA. Entrada gratuita con reserva previa en: https://centroculturalborges.gob.ar/. Capacidad limitada.

Alain Johannes Trio. El cantautor y productor chileno y criado en EEUU regresará a Buenos Aires el 15 de abril para presentarse en Uniclub, Guardia Vieja 3360, CABA. Tras su paso por Lollapalooza Chile, el grupo llega para presentar un show de lujo que incluirá lo más destacado de su historia solista y en especial los clásicos de su recordada banda Eleven, además de sus colaboraciones con artistas como Chris Cornell y Queens of the Stone Age. En paralelo, el trío de Johannes y los hermanos Foncea trabajan en lo que será su primer disco como Alain Johannes Trio, del que adelantaron ya un primer single Luna a sol en colaboración con Mike Patton. Entradas disponibles a través de alpogo.com.ar

La Olimpeña llegará por primera vez a la zona oeste del Gran Buenos Aires para convidar ese espacio festivo que hoy ya es un clásico de CABA. La cita será a las 21hs, en El Galpón de Haedo (Concordia 625). Pensada como una oportunidad para encontrarse y bailar, la peña de Don Olimpio incluirá, como todos los meses, música en vivo del octeto (de sus dos primeros discos, de otras obras de nuestro folklore) y clase de danzas previa a cargo de la docente y bailarina Florencia Vijnovich. También habrá un bloque especial con las canciones de Vengo, su tercer material discográfico, de reciente lanzamiento y presentación. Las entradas están disponibles en Alternativa teatral.

Pau Viguer dará su ultimo concierto en Buenos Aires en Borges 1975, Palermo a las 23hs. Las entradas se puede sacar por jazzonline.club. Leer entrevista a Pau Viguer.

Cuarteto La Púa y Victoria Di Raimondo en Hasta Trilce. Este sábado a las 22:30hs el Cuarteto La Púa dará su primera presentación del año en el ciclo Tango Nuevo en el Trilce, de la Revista el Sordo. Sábado 15 a las 22.30hs en Hasta Trilce, Maza 177. Mas información en hastatrilce.com.ar.

Cuatro Pesos se presentará el próximo 15 de abril en Niceto Club. Banda de varios estilos musicales como el ska, el rock, el reggae – dub, la música mestiza, el gypsy punk y la fusión de géneros; con gran influencia de los cantautores populares de la música uruguaya. Sábado 15 de abril a las 20:30 en Niceto Club, Av Cnel. Niceto Vega 5510, Palermo, CABA. Entradas disponibles en Passline.

Córdoba. El sábado 15 de abril a las 21.30hs, la guitarrista y cantante Lucie Delahaye presenta Alma Ch‘ti, su primer disco solista, en la Arepera, Paraguay 396 (Córdoba Capital). Reservas al Whatsapp 351 3637834.

Enrique V de William Shakespeare con la dirección de Martin Barreiro. Como nos tiene acostumbrados en las producciones del Teatro, representarán una de las historias más antiguas del dramaturgo inglés. Escrita posiblemente en 1598 y representada en al año 1599, es un drama excepcional en la obra de William Shakespeare. Enrique V acaba de ascender al trono, pero antes de que pueda gobernar una nación, y mucho menos conquistar otra, debe demostrar su valía como líder de los hombres. La puesta en escena busca sugerir, a través del movimiento de los actores y de los objetos, espacios imponentes trazados en un escenario limitado. Armado con algunos de los discursos más poderosos del arsenal del Bardo, Enrique y su «banda de hermanos» superarán obstáculos abrumadores; ya que como hoy, la impiadosa guerra parece ser la sombra oscura que invade la ancha nave del universo. La obra se estrena el próximo sábado 08 de abril a las 20:30 horas en el Teatro El Convento (Reconquista 269, CABA). Las entradas se pueden conseguir en la boletería o por la plataforma del teatro.

La patria al hombro de Adriana Tursi, acaba de iniciar una nueva temporada en el Teatro del Pueblo. A una Argentina incipiente, donde todo se está creando, llegan las maestras del norte de América que Sarmiento convocó para implantar la Ley de Educación Nacional 1.420. Miss Mary y Miss Frances caen en Córdoba, pero no son recibidas como esperaban. Una Iglesia enardecida las rechaza, el pueblo las demoniza, Buenos Aires no les manda los fondos. La escuela es un fracaso, pero en medio de la pelea por el poder, surgen dos jóvenes inquietas y curiosas, Clara y Amanda, quienes finalmente le darán sentido a todo. Alguien deberá ponerse «La Patria al hombro» .Una delirante estampa sobre la argentinidad con nuestras miserias, contradicciones y encantos. Sábados a las 20hs en el Teatro del Pueblo (Sala Carlos Somigliana), Lavalle 3636, CABA. Localidades en venta a través de Alternativa teatral y en la boletería del teatro. Duración: 60 minutos.

UNA es mucho más que una adaptación de Uno, ninguno y cien mil (de Pirandello) y mucho más que una obra: una clase maestra de actuación con precisión milimétrica de la dirección. Y arranca su tercera temporada los sábados a la 20.15hs en Timbre 4 (México 3554, CABA). Leer reseña de la obra. Este 8 de abril habrá conversatorio post función con Jorge Dubatti.

Tintorero escrita por Iván Moschner a partir de charlas con Cesar Arakaki, actor de la obra, cuenta parte de la vida de César, hijo de japoneses que vinieron a la Argentina huyendo de la guerra, con una poética que transforma su experiencia personal en universal logrando generar empatía y emoción en el público. Su condición de nikkei, descendiente de japoneses segunda generación, se ve reflejada en la obra, rescatando la transmisión por parte de sus padres de la cultura japonesa y sus valores. La obra forma parte de la campaña de absolución de César Arakaki, quien fue condenado a 3 años y 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo, a pesar de no haber podido comprobarse ninguno de los delitos por los que fue llevado a juicio; luego de participar en la movilización del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria votada en el Congreso bajo el gobierno de Mauricio Macri. Se presenta los sábados de abril y mayo a las 22.15hs, en el Teatro Paraje Arteson, Palestina 919 – Timbre 2 – CABA.

Domingo 16

Ciclo Argentina desde el Piano, en el Borges. Un recorrido por los sonidos criollos, en manos de jóvenes pianistas de todo el país. Chacareras, zambas, tonadas, chamamés, tangos y milongas recreados a través del piano. Obras de Atahualpa Yupanqui, Remo Pignoni, Albérico Mansilla, Omar Moreno Palacios y el estreno de composiciones de los pianistas. Conducción y dirección: Hilda Herrera. Domingo 16 de abril, 18hs en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA. Entrada gratuita con reserva previa en: https://centroculturalborges.gob.ar/. Capacidad limitada.

Liliana Vitale presenta su nuevo trabajo Pistas en Café Berlín. Domingo 16 de abril a las 20hs en Café Berlín: Av. San Martín 6656- Villa Devoto. link entradas por Live Pass. Link al video de Fe, de Palo Pandolfo, que abre el disco.

Ciclo de Conciertos – Peña de las Bellas Artes en La Plata. Este domingo 16 de abril a las 19hs se realizará la segunda fecha del Ciclo de Conciertos de La Peña de las Bellas Artes. En esta ocasión se contará con la participación del Dúo Attaguile/Gonzalez integrado por Norberto Attaguile en cello y Lucas González en piano. Se ejecutará la Sonata n°3 Op. 69 de L.v. Beethoven, las Piezas Op. 2 de S. Rachmaninoff, Preludio y Tango de N. Attaguile y piezas breves de G. Fauré y S. Cosentino. Los conciertos son con entrada libre y gratuita y podrán realizarse contribuciones para los músicos y para mantener el ciclo de conciertos funcionando. Domingo, 19hs en Calle 49 entre 12 y 13, La Plata.

Truco es una oda al no entendimiento, un homenaje a lo tóxico del amor, a las formas que adquiere cada vínculo; una estructura que ya no puede sostener a dos personas, una sátira, un absurdo de todo aquello que hacemos y dejamos de hacer cuando la cosa se empieza a pudrir despacito. Los consejos no sirven para nada. Truco es la necesidad de pertenecer a alguien para pedirle libertad; de jugar al amor libre siendo un dictador. En Animal Teatro, Castro 561, CABA. Domingos a las 20:00, hasta el 30/04/2023.

Libe Brent (El amor quema). En una familia, dos mujeres de distintas generaciones sostienen el vínculo que las une a pesar de la distancia que las separa. Mandatos familiares que se imponen como estructura y el intento constante y fallido de escaparle a lo heredado. La obra Libe Brent (El amor quema) es una creación de Celeste Pierri, quien dirige y además protagoniza junto a Mónica Walger. Una historia sobre dos mujeres que comparten lazo familiar pero las separan muchas cosas más. Ya comenzó su segunda temporada. Se presenta los domingos de marzo y abril a las 20:30 horas en el Cultural Morán (Pedro Morán 2147, CABA). Las entradas se pueden conseguir por Passline o en las boleterias del teatro.

Próxima semana

Mariana Quinteros se presentará en vivo en Argentina. El concepto de los conciertos en Argentina (Buenos Aires y Santa Fe, esta última con entrada libre) trata de mantener la misma propuesta estética con la que se abordó el álbum Tango de Nuevos Ayres: recrear con arreglos nuevos y un sonido actual, tangos de todas las épocas. Esta producción discográfica fue nominada a mejor disco de Tango en los Premios Grammys 2022. Presentaciones en vivo en Argentina. Buenos Aires: miércoles 19 de abril 20hs (puntual). Bebop Club Uriarte 1658 C.A.B.A. Entradas desde 1800. Santa Fe: viernes 21 de abril, 21hs. Teatro Verdi Moreno 277 (Cañada de Gómez). Entrada libre (acceso a las mismas en las boleterías del teatro). Escuchar el disco online Tango de Nuevos Ayres En Spotify En YouTube

Julián Mekler presenta Vida útil, su segundo trabajo discográfico al frente del sexteto con el que interpreta sus composiciones. Vida útil se trata de una colección de ocho piezas en las que la sonoridad de este Sexteto se entrelaza con la canción de autor. La música de este disco continúa en la línea potente y sensible de Invasión! (2019, también editado por el sello independiente Isla Desierta Discos), por el que recibió una Mención Especial en los Premios Nacionales 2020. Cuenta con la participación de Julia Sanjurjo, Juan Belvis, Natalia Spiner y Fer Fontenla como voces invitadas en cuatro de las canciones que integran este álbum para las que además compusieron las letras. El grupo se completa con la participación de Jeanette Nenezian en trompeta, Lucas Goicoechea en saxo tenor, Pablo Cavalchini en guitarra eléctrica, Pía Hernández en piano y Federico Isasti en batería. Jueves 20 de abril a las 21hs Julián Mekler se presenta en Hasta Trilce, Maza 177, CABA. Entradas por Alternativa. Vida útil va a estar disponible en plataformas el día siguiente (21/4).

Ese mismo día Nico Sorín press, interpreta a Piazzolla 8teto Electronico en Niceto Club. Con un seleccionado de músicos formado por Cristian Zarate, Franco Fontanarrosa, Nana Arguen, Rodrigo Gómez, Pablo Laporta, Marcos Cabezaz y Nicolás Enrich, Nico Sorín presenta este jueves 29 de septiembre un «irreverente» homenaje al octeto electrónico que Piazzolla formó para el concierto del Olympia de París en 1977. A partir de desgrabaciones realizadas por Sorín, los arreglos de los temas y la elección de los artistas que pertenecen a diferentes géneros y estilos, este proyecto aborda el espíritu de Astor de aquella época subrayando la energía de su música con aires de rock. Jueves 20 a las 20hs en Niceto Club, Niceto Vega 5510, CABA. Entradas por Passline.

Continúa el ciclo Orquesta de Señoritas en la Confitería Las Violetas. Los jueves 20 y 27 de abril contarán con la presencia del Quinteto Lumiere. Cinco notables instrumentistas se han reunido en el Quinteto Lumiere, para homenajear a Astor Piazzolla, a través de la interpretación tanto de sus obras más difundidas como para recuperar aquellas menos conocidas. Desde Buenos Aires –ciudad marcada en cada una de las obras de Astor– el Quinteto Lumiere nos invita a emprender una vivencia musical de alto vuelo. En el entorno elegante de Confitería Las Violetas, que nos trae imágenes de la Belle Époque, rodeado de vitrales estilo francés, puertas de vidrios curvos, arañas, columnas, techos altos, paredes con molduras y boiserie de madera, se llevan a cabo todos los jueves a las 21hs, shows de diversos géneros musicales. Sus integrantes son artistas de trayectoria nacional e internacional. Fundado en 1884, Las Violetas fue declarado «Lugar histórico de la Ciudad» en 1998 por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En 2017 fue elegido por votación del público como el Mejor Café Notable de Buenos Aires.

Salta. El jueves 20 de abril a las 21hs la guitarrista y cantante Lucie Delahaye presenta Alma Ch‘ti, su primer disco solista, en el marco del Festival internacional de Guitarras de Salta, Ciclo Cententario (fecha compartida con la guitarrista Gabriela Battistini). Entradas $ 1000 en Mitre 331, Pro Cultura, Salta.

Habitación Macbeth llega a Tucumán. El viernes 21 y sábado 22 de abril el exitoso unipersonal llega al Teatro Alberdi de Tucumán. Viernes 21 y sábado 22 a las 21hs.

Sábado 22 de abril, Paula Dórdolo en Hasta Trilce. La cantante y compositora se presenta en el Ciclo de tango nuevo organizado por Revista el Sordo, la acompañan German Coppola en piano y arreglos, Ezequiel Uhart en bandoneón y Hernan Verno en contrabajo. Las entradas pueden conseguirse en la puerta del lugar. Maza 177, CABA.

Para ir agendando

El 29 de abril Milongas Extremas vuelve a Buenos Aires. Milongas Extremas es un grupo de cuatro guitarras criollas, un bajo y cinco voces, con espíritu roquero, un carácter musical único, propio y una actitud escénica que expone lo extremo de sus milongas. Al presenciar un concierto se experimenta un fenomenal conflicto entre los sentidos. A la vista es un grupo de cuatro individuos cantando, y tocando las guitarras criollas. Pero llega un momento en que mágicamente se escucha junto con las guitarras, un bajo y una batería, tal como si una banda de rock estuviese tocando sobre ese mismo escenario. Se presentan el sábado 29 a las 21hs en Quetren Club Cutural, Olazábal 1784, CABA. Entradas por Alternativa.

El 30 de abril Marea Circular va a presentar su primer EP Maremoto en El Galpón de Haedo. es el encuentro de seis instrumentistas y cantores: Euterpe Pitagórica (voz principal y accesorios), Pablito Kids (guitarra y voz), Rochi Bregant (ukelele y voz),Leti Bregant (clarinete, melódica y voz), Clari Peralta (contrabajo y voz) y Martin Hernandez (percusión y voz). Es una banda autogestiva que narra historias a través de sus instrumentos con una fusión de ritmos folklóricos latinoamericanos y movilizantes coros de voces. La presentación será en El Galpón de Haedo [Concordia 625,Haedo], el Domingo 30 de abril a las 21hs. Entradas anticipadas por passline. Seguí a Marea Circular en IG. Escucha su música por acá.

Katie´s Tales vuelve a la Argentina. Llega a nuestro país la producción teatral internacional Katie ́s Tales: el deseo de una mujer en el torbellino de la Historia originaria del Workcenter de Jerzy Grotowski y Thomas Richards. Iniciará su recorrido en CABA con dos únicas funciones en el espacio Area 623, Pasco 623, Balvanera. Sábado 29 de abril – 21hs y domingo 30 de abril – 19.30hs. En Rosario se presentará por única vez en el teatro La Sonrisa de Beckett. Entre Ríos 1051: Sábado 13 de Mayo, 20hs. La obra es interpretada por la actriz, profesora e investigadora teatral Agnieszka Kazimierska (Polonia) bajo la dirección de Mario Biagini (Italia). Estas fechas se vuelven una única oportunidad para disfrutar de este unipersonal en inglés con subtítulos en castellano y cantos tradicionales polacos. Las entradas para las funciones en CABA pueden adquirirse en Eventbrite. Para Rosario, a través de Antesala.

El sábado 6 de mayo desde las 12hs se va a desarrollar el se va a desarrollar el Festival de Boxeo anual interclubes. Gimnasios interesados en participar mandar mensaje por privado. Juntarán alimentos de merienda para @boxeopopular. La convocatoria es en La Cultura del Barrio, Murillo 957 Villa Crespo, CABA. Podés seguir las cuentas de IG: @laculturadelbarrio.oficial 🚩🏴@laculturadelbarrio.boxeo @lcdb_el_documental

Si tenés alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del país podés mandarnos la información a culturasanred@gmail.com