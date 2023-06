–

De parte de ANRed June 14, 2023 411 puntos de vista

Compartimos una nueva agenda cultural de cara al pr贸ximo fin de semana largo y algunos anticipos de las semanas siguientes. La actriz espa帽ola Ana Noguera presenta en Buenos Aires su libro Las de la trinchera ma帽ana, jueves. Tambi茅n, entre las propuestas de m煤sica, Lara Fichera se presenta en Caf茅 Vinilo, tambi茅n 107 Faunos y Nicolas Mateo en el Konex. El viernes, In Fusi贸n toca en el CAFF, Liliana Vitale en Hasta Trilce , y el s谩bado hay muchas propuestas de m煤sica en vivo, algunas de ellas con entrada gratuita. Tambi茅n te mostramos diferentes propuestas teatrales y audiovisuales. Si ten茅s alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del pa铆s pod茅s mandarnos la informaci贸n a culturasanred@gmail.com. Por ANRed.

Un anticipo. Desde el pr贸ximo viernes va a estar disponible en plataformas La Fuerza, el nuevo disco de Duratierra, que ayer hizo una escucha virtual por youtube con fans y prensa. El 谩lbum tiene 11 canciones, algunas de ellas fueron presentadas en vivo en sus conciertos recientes. La semana que viene ampliaremos, con los enlaces para escucharlo. Tambi茅n con mas informaci贸n sobre sus presentaciones en vivo. Ver nota con Duratierra.

Jueves 15

Lara Fichera tr铆o en Caf茅 Vinilo. Andr茅s Mart铆nez en piano, Pablo Bianchetto en bater铆a, Lara Fichera en voz y contrabajo. Invitado: Marcos Alejo Edward en guitarra el茅ctrica. Luego de lanzar su 谩lbum En el filo, la joven cantante y contrabajista Lara Fichera junto Andr茅s Mart铆nez en piano y Pablo Bianchetto en bater铆a se re煤nen en un di谩logo sonoro emocionante. Una propuesta de jazz contempor谩neo con un contundente sello autoral. En el filo entre lo que entendemos y lo que no, en ese borde humano y persiguiendo los horizontes de la expresi贸n, Lara Fichera Tr铆o nos aguarda con una experiencia 煤nica. Jueves 15 a las 21hs, en en Caf茅 Vinilo, Estados Unidos 2483. Entradas por Alternativa. Ver entrevista a Lara Fichera.

107 Faunos + Nicolas Mateo en el Konex. Los 107 Faunos y Nicolas Mateo se estar谩n presentando el pr贸ximo 15 de junio en el ciclo Sonido Konex: Noches de gala. Sonido Konex: Noches de gala viene a sintetizar a la m煤sica clave de nuestro tiempo. Lleva en su esencia la vanguardia de antes y la de ahora, pensado para todo aquel que se considere joven. Es una celebraci贸n, un motivo para concretar ese encuentro pendiente y escuchar el sonido de lo que est谩 pasando. En esta oportunidad, se llevar谩 a cabo en un formato diferente siendo su espacio protagonista la Gran Sala; d谩ndole m谩s calidez a cada encuentro en esta 茅poca del a帽o. Jueves, 15 de junio a las 20hs en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, CABA.

C贸rdoba. Nietzsche y La M煤sica 2. Un un encuentro entre la filosof铆a y la m煤sica. Caf茅 Concert con: Pablo Rocchietti (Piano) y Guillermo Adre (Filosof铆a). Jueves 15 de junio a las 21:00hs hasta 23:00hs en Studio Theater, C贸rdoba 鈥 Rosario de Santa Fe 272, C贸rdoba. Entradas por alpogo.com.

La actriz espa帽ola Ana Noguera presenta en Buenos Aires su libro Las de la trinchera. El jueves 13 de julio a las 20 horas, la actriz espa帽ola Ana Noguera realizar谩 la presentaci贸n de su libro Las de la trinchera, en Teatro El Extranjero, Valent铆n G贸mez 3378 (Abasto). Publicado por el Grupo Editorial C铆rculo Rojo, el libro se present贸 en la Feria del Libro de Madrid y en la Sala Mirador de la misma ciudad, as铆 como tambi茅n en Alicante. La presentaci贸n en Buenos Aires contar谩 con presencia de Adriana Fern谩ndez e In茅s Garc铆a Holgado, querellantes contra los cr铆menes del franquismo, y de la actriz espa帽ola Pepa Luna, que leer谩n fragmentos del libro. Las de la trinchera es un libro que interpela al lector para situarlo en la historia de una Compa帽铆a de teatro. Un grupo de mujeres espa帽olas que, con la perspectiva que da la distancia, toman la decisi贸n de hacer arte con sus cuerpos, voces e historia, y viajan a Buenos Aires entre el 2000 y el 2015. Durante esos a帽os en Argentina, Noguera junto a Susana Hornos, Zaida Rico, Maday M茅ndez, Lorena Carrizo, Clara D铆az y Silvia Barona fundan la Compa帽铆a Trinchera teatral y crean la Trilog铆a Republicana, integrada por tres piezas teatrales: Granos de uva en el paladar, Pinedas Tejen Lirios y Auroras. Presentaci贸n del libro Jueves 13 de julio Teatro El Extranjero, Valent铆n G贸mez 3378 鈥 CABA. Duraci贸n: 60 minutos + brindis y firma de libros. Entrada gratuita con previa confirmaci贸n v铆a mail prensa@marisolcambre.com.ar

Curso Artes Combinadas 鈥 Miradas y lecturas sobre algunos documentos art铆sticos del siglo XX. El curso estar谩 a cargo de la investigadora, docente y cr铆tica cultural Laura Isola y tiene como objetivos introducir a las y los asistentes en los estudios comparados entre artes visuales, cine y literatura. Cada encuentro estar谩 signado por un problema te贸rico que se desarrollar谩 a trav茅s de un corpus interdisciplinario. El taller es gratuito, pero requiere inscripci贸n previa. En Auditorio Mercedes Sosa, en el 3掳 piso del Centro Cultural Borges (Viamonte 525, CABA) Jueves 8, 15, 22 y 29 de junio a las 18hs.

Viernes 16

In-Fusi贸n en el CAFF. El a帽o 2000 fue uno de los momentos cruciales de la historia de nuestro pa铆s, la crisis econ贸mica, social y pol铆tica fue semilla para que nacieran nuevos modos de expresi贸n art铆stica y colectiva. As铆 naci贸 IN-FUSI脫N, al calor de la demandas sociales y populares transformaron toda la emoci贸n que se palpaba por las calles de Avellaneda y del Sur de Ciudad en letras y melod铆as. Su estilo musical nos da pistas sobre el recorrido que han realizado sus integrantes: murga porte帽a y uruguaya, candombe, cumbia, salsa, samba con s y zamba con z y un abanico que comprende diferentes ritmos latinoamericanos fusionados con rock. Viernes 16 de Junio 鈥 21:00hs. (Puerta 20:00hs.), en el CAFF, S谩nchez de Bustamante 772, CABA. M谩s informaci贸n y venta de entradas en caff.ar.

Liliana Vitale sigue presentando Pistas en Hasta Trilce. Liliana Vitale presenta PISTAS, su nuevo 谩lbum grabado en directo. Se trata de diez canciones contempor谩neas de autores que nos invitan a celebrar una nueva canci贸n argentina. Liliana convoca para este trabajo a Facundo Guevara en percusi贸n, Guido Mart铆nez en contrabajo y Alejandro Manzoni en piano. Grandes m煤sicos con peso propio, logran en tr铆o una sonoridad que le permite a Liliana abordar las interpretaciones y la escena de un modo nuevo, de ah铆 la decisi贸n de registrar el material en directo y en imagen. Viernes 16/6 a las 21hs en Hasta Trilce, Maza 177, CABA. M谩s informaci贸n y venta de entradas en hastatrilce.com.ar.

Imaginarios 8va temporada. Un espect谩culo de impro y humor en el que tres actores y un m煤sico improvisan en escena a partir de las ideas del p煤blico. Personajes, conflictos, frases, t铆tulos, estilos musicales y mucho m谩s, son la base de este espect谩culo de improvisaci贸n que juega y se divierte en complicidad con los espectadores. Protagonizada por Pablo Rusconi, Juan Demarco, y Nicol谩s Devincente. M煤sico: Facundo Salas Fotograf铆a: Kimosavi Producciones Direcci贸n y Producci贸n: Imaginarios. Todos los viernes a las 22hs en el Paseo La Plaza, Sala Cort谩zar, Avenida Corrientes 1660, CABA. Entradas por Plateanet.

Pampa Escarlata sigue los viernes de junio a las 20.00 en Teatro El Extranjero, Valent铆n G贸mez 3380 (CABA). Nominada a los premios Trinidad Guevara la obra tiene reminiscencias de la crueldad del Ascasubi y su 鈥淩efalosa鈥, de la picard铆a del 鈥淢art铆n Fierro鈥 y paralelismos con el humor del Lucio Mansilla en 鈥淯na excursi贸n a los indios Ranqueles鈥. Y nos deja en boca el sabor del hierro de una clase olig谩rquica, y la enorme esperanza de una potencial sublevaci贸n. Leer rese帽a de la obra.

El Juicio. Un documental que muestra, en 180 minutos, la selecci贸n y el 谩gil montaje sobre las 530 horas que ATC (Argentina Televisora Color) film贸 a dos c谩maras durante las 90 jornadas que dur贸 el juicio a las juntas militares de la 煤ltima dictadura (1976/83). Su director, Ulises de la Orden, junto con su equipo, nos pone delante de los defensores con los posicionamientos pol铆ticos e ideol贸gicos de quienes apoyaron la dictadura, y a las innumerables voces de las v铆ctimas con sus testimonios de tortura y dolor. Si viste 1985, la ficci贸n de Santiago Mitre, esta es una oportunidad de ver al verdadero Strassera, a Moreno Ocampo, a los jueces y a la sociedad que, dentro del recinto, llev贸 a cabo el procedimiento judicial. Todos los viernes a las 20hs en el cine del MALBA (Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA). Entrada general $ 650, con descuento para estudiantes y jubilados. Ver trailer.

S谩bado 17

M煤sica argentina para cello y piano, por el d煤o Gentile-Brunetti en el CCK. El d煤o que integran Fernando Gentile en violoncello y Laura Brunetti en piano se presenta en el ciclo Huellas argentinas con un repertorio que comprende obras de Guastavino, Lasala, Castro, Ugarte, Calcagno, Piazzolla y Gianneo. S谩bado 17 de junio a las 18hs en el Sal贸n de Honor del CCK, Sarmiento 151, CABA. Entrada gratuita por orden de llegada.

Jazz en el Borges. Lucio Balduini tr铆o. El Tr铆o presenta m煤sica original in茅dita y de su 煤ltimo disco, El bosque brillante. Con su nuevo material, el grupo se aventura en un viaje clim谩tico y espiritual, atravesando diferentes atm贸sferas, evocando diversos paisajes sonoros, a veces cercanos a la canci贸n, y otras, buscando sinton铆a con galaxias lejanas. Lucio Balduini: guitarra; Mariano Sivori: contrabajo; Daniel 芦Pipi禄 Piazzolla: bater铆a. S谩bado 17 de junio, 19hs en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA. Todos los conciertos tienen entrada gratuita con reserva previa en: https://centroculturalborges.gob.ar/. Capacidad limitada.

Federico Beilinson Ensamble. El conjunto presenta su primer disco titulado Escenas musicales argentinas. Las obras compuestas para este proyecto, desde el punto de vista est茅tico, se encuentran situadas entre el mundo de la m煤sica folcl贸rica de nuestro pa铆s y la m煤sica de c谩mara acad茅mica. Cada uno de los movimientos intenta describir (de una forma impresionista y no musicol贸gica) las diferentes caracter铆sticas y 芦esp铆ritus禄 de las diferentes regiones de nuestro pa铆s. Este ensamble, constituido por ocho m煤sicos, cuenta con una amplia paleta t铆mbrica; flauta, clarinete, guitarra, violines, viola, violonchelo y contrabajo, logrando as铆 una sonoridad variada y de gran potencial. Ana Elgarte: Flauta y flauta en Sol; Federico N煤帽ez: Clarinete en La y clarinete bajo; Flavia Fontana: Viol铆n; Pablo Manccini: Viol铆n; Mar铆a Rivarola: Viola; Elo铆sa Donatone: Violonchelo; Luis Carcacha: Contrabajo; Federico Beilinson: Guitarra y direcci贸n. S谩bado 17 de junio, 19hs en la Sala Norah Borges del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA. Todos los conciertos tienen entrada gratuita con reserva previa en: https://centroculturalborges.gob.ar/. Capacidad limitada.

Sellan-Fares Canciones en Espejo, en Caf茅 Vinilo. Joaqu铆n Sellan y Tom谩s Fares. M煤sicos invitados: Mariana Iturri, Voz y Flauta traversa. Diego Wainer, Contrabajo. Encuentro de dos grandes pianistas de la escena musical Argentina. Compartiendo obras instrumentales y canciones. Con un fuerte amor por un lado el Jazz y por la m煤sica popular el Rock y las canciones por el otro, este equipo expone sus mejores composiciones explorando sus personalidades musicales en todas sus facetas. Un viaje personal compartido en la m煤sica y alimentado de una carrera de 15 a帽os de camino art铆stico. S谩bado 17 a las 20hs en Caf茅 Vinilo, Estados Unidos 2483, CABA. Entradas por Alternativa.

La Delio Valdez en el Luna Park. En una noche especial La Delio Valdez estar谩 brindando un concierto lleno de energ铆a con canciones de todo su repertorio, habr谩 nuevas sorpresas y la magia del baile y el disfrute que caracterizan el recorrido musical de la Orquesta. Ya est谩n agotadas las otras dos funciones. Entradas por ac谩.

Tintorero contin煤a en junio. S谩bado 17 de junio en Temperley en Cultura del Sur. A las 20hs. Av. Meeks 1066. Entradas por passline. S谩bado 24 de junio en La Plata a las 20.30hs. Teatro Tentempi茅. Calle 66 n煤m. 824. Ver rese帽a de la obra.

Ultimas funciones de Descubriendo al Ch茅. La obra narra los 煤ltimos d铆as de Ernesto Che Guevara en la selva boliviana. Los momentos previos a su ejecuci贸n y el v铆nculo que tuvo con sus captores, son el punto de partida para imaginar qui茅nes fueron las personas que le pasaron por su cabeza antes de morir. Una hip贸tesis inicial rodea toda la obra: 驴c贸mo se transforma una persona en mito? Y c贸mo es que siendo un mito termina asesinado en Bolivia sin que nadie lo defienda. S谩bados 21hs y Domingos 20hs en El Cultural San Mart铆n 鈥 Sarmiento 1551. En venta en la boleter铆a y por la web del Cultural https://elculturalsanmartin.ar/artes-escenicas/

Se presenta la 2da edici贸n del Ciclo Hembra los d铆as s谩bado 17 y 24 de junio a las 21hs en el teatro Tole Tole, Pasteur 683, CABA. Se estrenar谩n las obras Ricardo de Bel茅n Ca帽as y Urana de Lucila Quarleri. Ciclo Hembra es un evento que incentiva la producci贸n y puesta en escena de piezas teatrales con equipos conformados por mujeres y feminidades en los roles centrales como direcci贸n y dramaturgia. El ciclo nace luego de observar la desigualdad en los espacios que ocupan las mujeres en estos roles y tambi茅n como necesidad en la post pandemia de autogestionar estos encuentros. Por eso, proponen para las obras seleccionadas un incentivo econ贸mico y el acompa帽amiento a trav茅s de tutor铆as en dramaturgia, direcci贸n y producci贸n. Entradas por Alternativa.

UNA es mucho m谩s que una adaptaci贸n de Uno, ninguno y cien mil (de Pirandello) y mucho m谩s que una obra. Miriam Odorico, la actriz que mostr贸 su talento, entre tantos otros trabajos, interpretando a la madre de La omisi贸n de la familia Coleman vuelve con toda la destreza, la concentraci贸n y la fuerza de un cuerpo que encarna a todos los personajes. Su arco emotivo excede con creces lo histri贸nico; atraviesa el coraz贸n de cada uno. Va los s谩bados a la 20.15hs en Timbre 4, M茅xico 3554, CABA. Leer rese帽a de la obra

Salvar el fuego Escenifica las cosas que perdimos en el fuego, el cuento de Mariana Enr铆quez, con los matices de la autora, que expone diversas aristas de la violencia, junto a razones pol铆ticas de la inmolaci贸n. Es una obra de recorrido por las instalaciones de 鈥楧e la t铆a鈥, en pleno barrio del Abasto, donde el espectador acompa帽a el movimiento de las actrices a trav茅s de un PH. Se recomienda abrigo porque hay momentos de intemperie, y no se suspende por mal tiempo. La obra form贸 parte de la programaci贸n del Festival Internacional de Buenos Aires 2023 y del Festival Abriendo Escena 2022. Va en De la T铆a (Ecuador 751 timbre 2, CABA), todos los s谩bados a las 13:00hs y a las 14:30hs, hasta el 24/06/2023. Entradas por Alternativa. Leer rese帽a de la obra.

Domingo 18

El Violinista del Amor en Hasta Trilce. Ciclo de Peque帽os (des)Conciertos: mitines intimistas, fatuos y banales perpetrados por solistas y formatos reducidos. En esta ocasi贸n se presentan Flor Ak y Nicol谩s Blum. Como siempre, presentados por El Violinista del amor (solito, sin banda), al sobre. Domingo 18/6 a las 20:125hs en Hasta Trilce, Maza 177, CABA, entrada al sobre.

Todas las horas que ten铆a en Timbre 4. En una ma帽ana cualquiera, el deseo empuja la primera pieza de un domin贸 prolijamente armado y todo se derrumba a una velocidad vertiginosa. Podr铆a haber sido un d铆a de fiesta, pero no lo es, es que se gastaron todas las horas que ten铆an. Una familia de ascendencia italiana mantiene un restor谩n familiar. Se anotan en la carrera anual de mozos y camareras para ganar dinero y salvar el negocio. Un amor oculto, mentiras y los deseos propios van a hacer que los engranajes que sostienen a esta familia empiecen a soltarse y romperse inevitablemente. Todas las horas que ten铆a es las 煤ltimas horas de una familia unida. Domingos 18hs en Timbre 4 (Av. Boedo 640, CABA).

Ultima funci贸n de Descubriendo al Ch茅. La obra narra los 煤ltimos d铆as de Ernesto Che Guevara en la selva boliviana. Los momentos previos a su ejecuci贸n y el v铆nculo que tuvo con sus captores, son el punto de partida para imaginar qui茅nes fueron las personas que le pasaron por su cabeza antes de morir. Una hip贸tesis inicial rodea toda la obra: 驴c贸mo se transforma una persona en mito? Y c贸mo es que siendo un mito termina asesinado en Bolivia sin que nadie lo defienda. Domingo 20hs en El Cultural San Mart铆n 鈥 Sarmiento 1551. En venta en la boleter铆a y por la web del Cultural https://elculturalsanmartin.ar/artes-escenicas/

Cita a ciegas es una obra cuyo autor dijo: 鈥渁lguien me coment贸 que hab铆a un espectador que hab铆a visto la obra ocho veces. Result贸 ser Jos茅 Mart铆nez Su谩rez, admirado director de cine. Tiempo despu茅s, en un viaje a Buenos Aires, fui a visitarlo para que me explicara su obsesi贸n. 鈥榊o fui muy amigo de Borges, me dijo, y cuando me siento all铆, en la sala a oscuras, me parece estar escuch谩ndolo.鈥 Representada en Estados Unidos, Suecia, Australia, Italia, M茅xico, Venezuela, Per煤, Uruguay, Colombia y Panam谩, ahora vuelve a Buenos Aires. Se podr谩 ver los domingos a las 17.30 en M茅todo Kair贸s 鈥 El Salvador 4530. Entradas por Alternativa.

Pr贸xima semana

Natacha M nos invita a experimentar El mundo desde afuera. La cantante y compositora Natacha M presenta su disco debut, producido por Guillo Espel y editado a trav茅s del Club del Disco. Desde el viernes estar谩 disponible en plataformas y los enlaces van a estar a disposici贸n en la pr贸xima agenda cultural. En el marco de este lanzamiento, la obra ser谩 presentada en vivo el 22 de junio a las 22hs en el Centro Cultural de la Cooperaci贸n. Entradas a trav茅s de Alternativa Teatral. Contar谩 con la participaci贸n de Guillo Espel: guitarra, Eugenia Guzm谩n: piano, Daniela Augurio: contrabajo y voz, Mat铆as Spataro: bater铆a, percusi贸n y operaci贸n de audio, Ariel Rausch: clarinete, Nahum Recalde: voz y performance.

Vanina Rivarola presenta Aqu铆 estoy mi litoral, su nuevo espect谩culo, el jueves 22 de junio a las 21hs, en Caf茅 Vinilo, Estados Unidos 2483, San Crist贸bal. Aportando una est茅tica personal, femenina y actual, que fusiona el litoral y la ciudad y renueva criteriosamente la tradici贸n con la modernidad, Vanina Rivarola presenta su nuevo espect谩culo Aqu铆 estoy mi litoral, revisitando canciones como Aqu铆 estoy mi litoral, Canto misonero, Amor ribere帽o y autores entra帽ables como Roberto Palmer, Ben Molar, Salvador Miqueri, Hern谩n Figueroa Reyes, Hugo Ch谩vez, entre otros. Junto a Emiliano Navazo en guitarras y Giovanna Fusco en acorde贸n, Vanina nos sumerge en un paisaje sonoro de selva y sonidos el茅ctricos, desarrollando un enfoque m谩s urbano y el茅ctrico para el abordaje de su ra铆z litorale帽a. Desde su 煤ltima producci贸n discogr谩fica, invoca la sonoridad de un universo que condensa en un lenguaje actual los misterios de la selva y el r铆o y la conexi贸n ancestral entre las mujeres. Entradas: http://cafevinilo.com.ar/event/vanina-rivarola-presenta-aqui-estoy-mi-litoral/

Se estrena Ricardo Vilca. Quebrada, m煤sica y silencio de Javier Garc铆a. En Humahuaca, la familia del m煤sico Ricardo Vilca, contin煤a la tradici贸n de organizar un encuentro cultural que iniciara el propio artista a帽os antes de su muerte. A partir del mismo, el documental reconstruye la vida de este particular m煤sico que busc贸 romper los l铆mites del folklore; que intent贸 dejar huella como maestro rural; y que luch贸 frente al prejuicio de sus pares; interpretando magistralmente, sonidos y silencios de la quebrada. Desde el jueves 22 de junio en Cine Gaumont. Ver trailer.

El s谩bado 24 de junio Luz Matas presenta su primer 谩lbum Ay de m铆 en Rondeman Abasto. Luz Matas en voz/Santiago Torricelli en piano, Karmen Rencar en cello, Diana Arias en contrabajo, Mariana Mari帽elarena en percusi贸n, y se suman como 芦artistas invitades禄, Agust铆n Lumerman en percusi贸n, Julieta Bril en viol铆n, y Ferni en voz (Ferni de Gyldenfeldt). S谩bado 24 de junio, a las 20:30hs en Rondeman Abasto, Lavalle 3177. Entrada General $2500 en por tuentrada.com

Ciclo de conciertos en la Casa Polaca. Concierto Alem谩n de canto y piano 芦Sch枚ne Lieder: canciones de Mozart, Schumann, Wieck y Wolf禄, interpretado por el D煤o 芦Padula 鈥 Fischer禄. El d煤o conformado por Johanna Padula (soprano) y Mariana Fischer (piano) se form贸 en el a帽o 2017. Juntas han brindado conciertos de m煤sica de c谩mara y oratorio en salas de la Ciudad de Buenos Aires, como la Usina del Arte, el Centro Cultural Kirchner, el Espacio Cultural San Andr茅s, entre otros. Han abocado su vida al estudio meticuloso de la m煤sica de c谩mara. El mismo ser谩 el domingo 25 de junio a las 18hs. El mismo se llevar谩 a cabo en la hist贸rica Casa Polaca de Buenos Aires, ubicada en la calle Borges 2076, CABA.

Para ir agendando鈥

El 30 de junio Quena Taborda vuelve a presentar Bit谩cora en Rondeman Abasto. Quena Taborda es m煤sico, y se desempe帽a como compositor, arreglador, director, bandoneonista e inquieto investigador de nuevos horizontes musicales. Viernes 30 de junio en Rondeman Abasto, Lavalle 3177, CABA. Ver entrevista a Quena Taborda.

En julio hay Fiesta Milonguera en el Sur. Sobra Milonga prepara una noche a puro ritmo para despedir su 煤ltimo 谩lbum. Lo har谩 acompa帽ada por grandes artistas como Meta Guacha, Sof铆a Viola, DJ Guarachis y el Ensamble Percusi贸n. La cita es el s谩bado 1 de Julio en el Centro Cultural Padilla (Av. Meeks 1058 -Temperley). Las entradas pueden conseguirse en alpogo.com. La banda de Lan煤s se organiza para decirle adi贸s a Villa Industriales, luego de una larga gira que incluy贸 m谩s de 15 presentaciones por el interior de la Provincia de Buenos Aires. Lo har谩 impulsando la primera edici贸n de la Fiesta Milonguera, un evento propio que incluye distintas propuestas art铆sticas: Adem谩s de los shows de Sobra Milonga y Meta Guacha habr谩 un set de percusi贸n, Una DJ y una exposici贸n anal贸gica a cargo del fot贸grafo Sebasti谩n Ra帽a. Visitar el sitio de Sobra Milonga.

Si ten茅s alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del pa铆s pod茅s mandarnos la informaci贸n a culturasanred@gmail.com