Se va acercando de a poco el fin de a帽o y la oferta cultural contin煤a. Estrenos de pel铆culas, obras de teatro y artistas que presentan sus nuevos trabajos musicales. Tambi茅n hay distintos festivales y exposiciones. Hoy comienza la muestra fotogr谩fica Mapuche, el retorno de las voces antiguas, en el Centro Cultural Borges (foto). Entre los estrenos de cine se encuentra el documental Despu茅s de Cat谩n de V铆ctor Cruz. En Mendoza, esta semana se est谩 desarrollando el Festival Internacional de Cine Ambiental (FINCA) con un formato h铆brido entre lo presencial y lo virtual. Si ten茅s alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del pa铆s pod茅s mandarnos la informaci贸n a culturasanred@gmail.com. Por ANRed.

Este mi茅rcoles 12 de octubre se inaugura la muestra Mapuche, el retorno de las voces antiguas, del fot贸grafo documental Pablo Piovano. Las m谩s de 90 fotograf铆as que componen la exposici贸n son el resultado de un trabajo de campo de m谩s de cuatro a帽os realizado por Piovano en el que recorri贸 diferentes comunidades mapuches a un lado y otro de la cordillera de los Andes. Desde hace d茅cadas, diferentes comunidades 鈥攅xpulsadas de las tierras de sus ancestros y a煤n con las heridas abiertas鈥 profundizaron procesos de recuperaci贸n cultural, espiritual, territorial y pol铆tica. En la actualidad, familias, organizaciones y referentes mapuches son estigmatizados y perseguidos policial, judicial y medi谩ticamente por ser la primera l铆nea frente a proyectos extractivistas. Este trabajo indaga y profundiza en la cotidianeidad de esas comunidades, al mismo tiempo que busca visibilizar los 鈥渃onflictos鈥 que ocurren en los territorios donde se est谩 viviendo el despertar y levantamiento de un pueblo. Un despertar que est谩 铆ntimamente relacionado con la defensa de la tierra, el agua y la vida. La exposici贸n se inaugura para p煤blico y prensa este mi茅rcoles 12 de octubre a las 19hs en el Centro Cultural Borges, ubicado en Viamonte 525, CABA. En la Sala de exposiciones temporarias 1, pabell贸n II, segundo piso. Y se podr谩 visitar con entrada gratuita hasta el 20 de noviembre.

Entre el 13 y el 17 de octubre se desarrollar谩 el FICCE 鈥 Festival Internacional de Cortometrajes Corporalidad Expandida. El FICCE, es un espacio de encuentro donde se difunden, crean y entraman cortometrajes diversos de tem谩tica corp贸rea con m煤ltiples experiencias art铆sticas. El mismo combina instancias transmediales de proyecci贸n, formaci贸n e investigaci贸n, y conversatorios de debate. M谩s informaci贸n en este link. Ver teaser.

El Festival Internacional de Cine Ambiental (FINCA) lleg贸 a Mendoza en formato h铆brido, online y presencial, desde el martes y hasta el s谩bado pr贸ximo, con una selecci贸n de pel铆culas integrada por documentales, largometrajes y cortometrajes nacionales e internacionales, todas vinculadas a la tem谩tica ambiental. El cierre ser谩 el s谩bado 15 a las 19 en el Auditorio del Colegio de Psic贸logos de Mendoza y all铆 se proyectar谩 芦Bajo la corteza禄, una producci贸n nacional dirigida por Mart铆n Heredia y guionada por Federico Alvarado. : Av. Col贸n 90, M5500 GEN, Mendoza 虂 La Plata 54, Ciudad de Mendoza. El festival es gratuito. Para mas informaci贸n ver la cuenta de Instagram.

El Grupo Documenta realiza la 煤ltima actividad del ciclo Venimos de la Tierra, ciclo de cine debate intercultural en formato online a partir de pel铆culas de producci贸n propia vinculadas al tema de los Pueblos Ind铆genas. Estas pel铆culas son el resultado de m谩s de 20 a帽os de trabajo con comunidades ind铆genas desde una perspectiva intercultural. Marina Rubino y Dar铆o Arcella, cineastas que integran Grupo Documenta, colectivo de artistas, investigadores y docentes, realizaron las producciones de este proyecto. En la semana del 15 al 21 de octubre veremos dos documentales: Mapuche 帽i Mapuche (la tierra de la gente para la gente de la Tierra) retrato en la comunidad Anti帽ir-Pilqui帽an (Los Miches- Neuqu茅n) y su conflicto por la Tierra y Dios Atiende en Buenos Aires, donde se realiza un registro de algunos de los hist贸ricos reclamos de comunidades que hacen en la ciudad de Buenos Aires. La propuesta es Gratuita y para participar hay que realizar la inscripci贸n en https://venimosdelatierra.wordpress.com/inscripcion/

Ya est谩 disponible Yuyo, el nuevo 谩lbum del d煤o Desierto y Agua. El grupo combina la fertilidad de las ra铆ces con sonidos electr贸nicos actuales. Ritmos del pasado y del presente, sirvi茅ndose tanto de instrumentaciones tradicionales como de texturas de vanguardia. El 谩lbum de 6 tracks ya est谩 disponible en plataformas como Youtube o Spotify

Jueves 13

Se estrena Despu茅s de Cat谩n, un ensayo de V铆ctor Cruz. Esta es la historia de Gonz谩lez Cat谩n, la ciudad bonaerense tr谩gicamente elegida d茅cadas atr谩s para sepultar miles de toneladas de basura. Pero tambi茅n es la historia del propio realizador, a quien la reflexi贸n sobre ese documental que deber铆a y no puede hacer lo lleva a pensar en s铆 mismo y en su oficio; a perder por momentos la fe en el cine, incluso, para iluminar con mayor claridad las razones por las que hace 鈥搚 por las que vale la pena hacer pel铆culas. Estar谩 disponible en Espacios INCAA y otras salas. Duraci贸n: 40 minutos. Ver trailer.

Sebasti谩n Mamet Quinteto en Prez Club de Jazz. 9:30 pm// Mariano Loiacono (trompeta) Leonardo Piantino (saxo alto) Pablo Raposo (piano) Jer贸nimo Carmona (contrabajo) Sebasti谩n Mamet (bateria). Anchorena 1347, CABA. Entradas en Prez.ar

Imaginaria. En una caba帽a del sur una madre recibe, luego de muchos a帽os, la visita de sus dos hijos. Conmovida por el reencuentro, se abrir谩 paso entre los recuerdos de la tragedia que desmembr贸 a su familia para no volver a perderlos. Afuera, un poderoso enemigo amenaza con destruirlo todo. Imaginaria result贸 ganadora en el Concurso Nacional 鈥楳alvinas Memoria鈥 organizado por el Instituto Nacional del Teatro a 40 a帽os de la Guerra de Malvinas. Adem谩s, la obra gan贸 el Concurso de Dramaturgia del cicloINcierto en 2019 y se present贸 en forma de semi montado en el Espacio TBK / Teatro Buster Keaton en octubre de ese a帽o. Funciones los jueves a las 21hs.Espacio Callej贸n 鈥 Humahuaca 3759. Entradas por Alternativa teatral.

La vis c贸mica. Mauricio Kartun toma del Quijote a la funambulesca compa帽铆a y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su trav茅s ese v铆nculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. Jueves y viernes 20hs Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037, CABA.

En octubre se renuevan los Jueves Musicales en Las Violetas. Todos los jueves desde agosto hasta noviembre a las 21hs, en el elegante entorno de Confiter铆a Las Violetas, se presentan shows de diversos g茅neros musicales con artistas de trayectoria nacional e internacional. Los jueves de octubre estar谩n a cargo de Ariel Pirotti Cuarteto (Tango). El proyecto parte de la dial茅ctica existente entre tradici贸n, originalidad y producci贸n de nuevas obras en la actualidad del Tango. Dicha producci贸n conlleva la dificultad de conciliar el esp铆ritu de obras creadas en el siglo pasado con la sensibilidad de una Buenos Aires globalizada. Sin incurrir en estereotipos, la esencia de las obras compuestas e interpretadas por el grupo intenta preservar el aura que emana del Tango. El grupo estar谩 presentando obras de su 煤ltimo trabajo discogr谩fico titulado 鈥淧irottecnia鈥 integrado por nuevas obras y tambi茅n estar谩 recreando cl谩sicos instrumentales y cantados con artistas invitados en cada fecha: Jueves 6 Paula Castignola (cantante), Jueves 13 Mar铆a Jose Mentana (cantante), Jueves 20 Lautaro Mazza (cantante), Jueves 27 Maxi Larrea (guitarrista).

Viernes 14

Pasa la Rompiente vuelve a presentarse en el Surco. Esta banda 鈥渄e ritmos鈥 como suele llamarse, combina estilos urbanos y folcl贸ricos dedicados mayormente al mar y las ciudades costeras. La presentaci贸n es el viernes 14 en el Centro Cultural El Surco, Boedo 830, CABA. Leer m谩s sobre la banda.

Juanjo Mosalini, compositor argentino radicado en Francia, estar谩 lanzando en todas las plataformas digitales Entre Pliegues, su nuevo trabajo discogr谩fico: quince obras que, con extrema profundidad, reflejan toda la intimidad de este artista con su bandone贸n. Esencialmente tanguero, este material se convierte en una suerte de resumen de su carrera, en el que se entremezclan m煤sicas propias con las de numerosos colegas con los que ha compartido escenarios en sus m谩s de treinta a帽os de trayectoria. Adem谩s de sus temas en solitario, Mosalini cuenta en este 谩lbum con la presencia de distintos invitados, entre ellos, una de las figuras m谩s emblem谩ticas del tango argentino, el prestigioso compositor y bandoneonista Juan Jos茅 Mosalini, su padre. Su participaci贸n en este trabajo se vuelve un testimonio sumamente especial ya que termin贸 por convertirse en el 煤ltimo registro en estudio de este artista antes de su fallecimiento. Ver video

Superuva, Gatos sucios y The Barrio en Sal贸n Pueyrred贸n. Superuva junto a Gatos Sucios en la 煤ltima fecha del a帽o en CABA hasta el festejo por sus 32 a帽os, en marzo de 2023. Apertura a cargo de The Barrio desde las 19hs. Capacidad limitada con todos los protocolos requeridos. Transmite Radio De Salon 鈥 La radio digital del Sal贸n Pueyrred贸n. Escuchala online las 24hs en http://radiodesalon.com/ M谩s informaci贸n en el sitio web de Sal贸n Pueyrred贸n.

Eso que pasa cuando no escuch谩s. Viernes 20.30hs. Autor y director: Juan Pablo Fernandez Betancor. Elenco: Nicol谩s Stork y Bianca Lauria. Martina y Ezequiel son una pareja joven, casados, sin hijos, que atraviesan lo que por momentos, parece una crisis de las tantas que puede tener una relaci贸n. Ezequiel es un analista de sistemas, demorado en ascensos y crecimiento laboral, que espera con ansias, mientras que est谩 acostumbrado a la rutina Martina es una asistente social, siente que es in煤til su trabajo y esfuerzo. Muy teatro La Mueca: Cabrera 4255 鈥 CABA. Entradas por Alternativa Teatral.

Geograf铆as, dirigida por Marcelo Moncarz en Patio de Actores. Sinopsis: Buenos Aires, noche de verano de 1992. Marcia y Federico se encuentran en una parada de colectivo en el barrio de Boedo. Federico le ofrece un pa帽uelo de papel; Marcia lo acepta, se seca las l谩grimas y se suena la nariz. Es un primer gesto entre dos desconocidos, la creaci贸n de un campo gravitatorio, el acercamiento de dos cuerpos y sus palabras, el lenguaje como transporte para viajar por las geograf铆as de la ciudad y el universo. Funciones los viernes a las 20:30 en el Patio de Actores, Lerma 568, Villa Crespo, CABA. Entradas en venta por Alternativa Teatral.

Jorge Zima lanza su cuarto trabajo discogr谩fico Me R铆o de la Plata. El m煤sico y cineasta Jorge Zima lanza un nuevo disco de composiciones propias, aunque tambi茅n se anima a versionar a Caetano Veloso y a Paco Iba帽ez. Me R铆o de la Plata est谩 disponible en todas las plataformas digitales desde el 7 de octubre. El 谩lbum cuenta con diez canciones: 8 composiciones propias y las versiones de 鈥淯n Indio鈥, de Caetano Veloso, y 鈥淎marga la verdad鈥, de Paco Iba帽ez, sobre un poema de Quevedo. Zima pasea por distintos g茅neros musicales como la zamba, el tango, la balada y aborda diferentes tem谩ticas en sus letras: el amor, los medios, su identidad porte帽a, apelando a los juegos de palabras y el humor que atraviesan sus canciones. M谩s info: Spotify https://spoti.fi/3ToPwu0 YouTube https://www.youtube.com/jorgezima Instagram https://www.instagram.com/zimajorge Facebook https://www.facebook.com/jorge.zima

S谩bado 15

El s谩bado 15 de octubre, el guitarrista Edurardo Barilari presenta oficialmente su primer 谩lbum como solista grabado entre 2014/2017, editado en forma independiente y que se encuentra disponible en plataformas digitales. En el disco participaron como invitados destacados m煤sicos de tango y rock nacional: Bernardo Baraj, Juan Barrueco (Alma y Vida), Willy Quiroga, Carlos Gardellini (Vox Dei), Rodolfo Garc铆a (Almendra) el bandoneonista Ernesto Baffa y la cantante Nelly V谩zquez, entre otros artistas.

Quinteto Negro La Boca + Laurel Tango Trio & Ana Sof铆a Stamponi en el CAFF. Dos grupos que vienen pisando fuerte dentro de la escena del Tango del siglo XXI se re煤nen en una noche 煤nica en el CAFF. S谩nchez de Bustamante 772, Capital Federal, Argentina, C1173ABN. S谩bado 15 de Octubre 鈥 21:00hs. (Puerta 20:00hs.). Entradas en Caff.ar

La Biblioteca y Librer铆a Popular Literatura Inclusiva, o como nos gusta llamarla: la ByLPLI, es una Asociaci贸n Civil y Biblioteca Popular que celebrar谩 su primer aniversario el s谩bado 15 de octubre, a partir de las 15hs y hasta la medianoche. Esta iniciativa es gestionada por un grupo de personas que hace tres a帽os viene desarrollando y planificando una idea y proyecto que tiene como objetivo principal, ser un lugar de encuentro, de crecimiento, de oportunidad laboral, de contenci贸n para minor铆as vulneradas, deformaci贸n, de consciencia comunitaria, y mucho m谩s. Camarones 2876, CABA. M谩s informaci贸n: www.bylpli.com.ar

No me vuelvas a hablar de amor se sigue presentando los s谩bados a las 22:30 en NoAveztruz, Humboldt 1857, CABA. No me vuelvas a hablar de amor se propone indagar el v铆nculo de una joven pareja en crisis, interpretada por Alejandro y Carolina. La noche en que Alejandro decide no ir a la fiesta que ten铆an acordada con una pareja amiga todo se desmorona, cuando ambos confiesan tener amantes desde hace tiempo. Entradas anticipadas y mas informaci贸n en NoAvestruz

Decir te amo es un atentado en Caras y Caretas. El cumplea帽os de Tamara. Una casa de mu帽ecas. Un bizcochuelo de la panader铆a. Globos y sandwichitos. Las ganas de romper todo. Un porro y un bud铆n de banana. Una pileta vac铆a. Un tanque de agua. Tierra. Tierra y polvo en todos lados. Punk bien duro. Una telenovela. Un pancho con papitas. Un mosh. Mucho Disney. Un p贸ster de Iggy Pop. Un sue帽o que se repite. Una pecera. Un omb煤. Una hamaca. Una familia. La obra se va a presentar los s谩bados de octubre a las 17hs en Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037, CABA.

A veces, por la noche. Dramaturgia y direcci贸n: Pablo Bellocchio. 驴Qu茅 nos prepara para partir? 驴Qu茅 dejamos antes de pasar al olvido? A VECES, POR LA NOCHE lanza preguntas sobre nuestra fragilidad ante los finales, sobre lo que sobrevive y deja huella. Alina no duerme. Se pasea noct谩mbula por la casa, recordando cosas que nunca vivi贸. Alejo la escucha y tampoco descansa. Alba no duerme. Su padre est谩 y茅ndose y ella no quiere ver c贸mo se va. Adela la mira no dormir y se desvela con ella por una decisi贸n que tienen que tomar. Noche insomne, extraviada. A punto de irse, aunque permanece hasta las 煤ltimas gotas del amanecer. Funciones: s谩bados 22hs en el Centro Cultural de la Cooperaci贸n: Sala Ra煤l Gonz谩lez Tu帽贸n: Av. Corrientes 1543. Entradas por Alternativa Teatral.

UNA, basada en la adaptaci贸n de 鈥淯no, ninguno y cien mil鈥 (novela de Luigi Pirandello), se presenta en Timbre 4 (M茅xico 3554 / Boedo 640, CABA) los s谩bados a las 20.30. Leer an谩lisis de la obra.

Macbeth en El M茅todo Kair贸s Teatro. Bajo la direcci贸n de Daniel Casablanca y Andr茅s Sahade llega una de las piezas m谩s emblem谩ticas de William Shakespeare. Sinopsis: la ambici贸n de poder lleva a Macbeth y su esposa a matar a su hu茅sped, el Rey Duncan. Macbeth es coronado Rey de Escocia, pero la ambici贸n y la desconfianza se incrementan y lo empujan a un seguir matando, con la certeza de que 芦nadie nacido de un ser vivo禄 lo puede da帽ar y que no debe preocuparse 芦hasta que el bosque de Birnam vaya a su castillo en Dunsinane禄. S谩bados 19:30hs en El M茅todo Kair贸s Teatro, El Salvador 4530. Entradas por Alternativa teatral.

Domingo 16

Concierto de Piano en La Plata 鈥 el domingo 16 de Octubre a las 19hs se presentar谩 la pianista Florencia Caruso con un programa integrado por obras de J. S. Bach, W A. Mozart y R. Schumann. Pe帽a de las Bellas Artes, 49 e/12 y 13 N掳879, La Plata. Entrada libre y gratuita. Programa: J. S. Bach 鈥 Concierto Italiano BWV 971; W. A. Mozart 鈥 Sonata en Fa mayor K. 280/189e; R. Schumann 鈥 Carnaval Op. 9.

La Repartija. Autor铆a y Direcci贸n: Mariana Morales. Act煤an: Marta Peralta, Lula Roca, Betty Berm煤dez & Analia Belasteguin. 4 hermanas se juntan en el funeral de su madre, despu茅s de a帽os de no estar juntas, tendr谩n que afrontar la venta de su casa, la casa de su infancia, entre enojos, llantos, reclamos y risas, se les presentar谩 algo inesperado, algo que parec铆a perdido. Funciones: Domingos 19hs, en Muy teatro La Mueca: Cabrera 4255 鈥 CABA. Entradas por Alternativa Teatral.

El Partidito II, una revancha proletaria, de Tamara Dawidowicz. Un partido de f煤tbol real que toma la escena para contar una historia. Las y los jugadores son diez personajes de una empresa de seguros. Escenas, mon贸logos y proyecciones conviven en equilibrio con una pelota que se mueve de manera impredecible. Se presenta los domingos a las 20.30hs en Quetren Club Cultural, Olaz谩bal 1784 鈥 Barrio Chino. Entradas por Alternativa Teatral

Terrenal. El cl谩sico de Mauricio Kartun con Claudio Da Passano, Tony Lestingi y Claudio Mart铆nez Bel. S谩bados y domingos 20hs en Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, CABA.

LA MADONNITA en Itaca Complejo Cultural, Humahuaca 4027. Funciones: domingos a las 19.30. Ver nota sobre la obra.

Pr贸xima semana

El jueves 20 de octubre se estrena la pel铆cula El Suplente, dirigida por Diego Lerman y protagonizada por Juan Minuj铆n, quien interpreta a profesor de literatura que toma una suplencia en una escuela del conurbano. Leer nota sobre el film.

Se viene el Festival para los Pueblos: Puentes de Agua donde quienes defienden el agua y los territorios de todo el pa铆s confluir谩n entre el 22 y 23 de octubre en la localidad catamarque帽a de Andalgal谩 con el objetivo de acompa帽ar la lucha de la Asamblea El Algarrobo, intercambiar experiencias de resistencia contra los extractivismos, visibilizar la diferentes problem谩ticas y pensar estrategias comunes para enfrentar el saqueo y construir alternativas comunes y comunitarias. En la noche del s谩bado en Andalgal谩 y en el marco del festival animado por grupos y solistas locales y regionales, actuar谩n Jorge Fandermole y Carlos 鈥淣egro鈥 Aguirre. Ver nota sobre el evento.

Para ir agendando鈥

David Sotelo presenta su disco En nombre propio. Compositor, cantante y guitarrista, David Sotelo naci贸n en Buenos Aires. Con padre y abuelo m煤sicos, recibi贸 influencias del bolero y el jazz, escuchando a grandes cantantes, desde Lucho Gatica hasta Frank Sinatra. En su nuevo disco presenta milongas de su autor铆a. Cuando las fronteras entre la ciudad y el campo a煤n no eran tan claras, la m煤sica se desvanec铆a en largas noches de boliche y fog贸n campero. All铆 las credenciales de la milonga eran la payada y, a veces, el arpegio somnoliento. Los temas eran diversos, como en este nuevo trabajo donde el autor convoca al paisaje habitual de la milonga sin rehuir la tensi贸n del conflicto humano. David Sotelo decidi贸 hacer un repaso de aquellas canciones que andaban por la senda del g茅nero. Nuevas armon铆as y giros para la forma tradicional de esta m煤sica de nuestros or铆genes rioplatenses .As铆, esta nueva mirada, este nuevo disco digital, mezcla llanura y rascacielo y contiene diez canciones originales en letra y m煤sica del propio Sotelo鈥 de su 芦nombre propio禄. La cita es el viernes 4 de noviembre a las 21hs en Altos de La Poes铆a. Bolivar 703 鈥 San Telmo 鈥 CABA.

En noviembre, se estrenar谩 la obra TINTORERO protagonizada por C茅sar Arakaki. Cuenta la historia de un hombre que juega con su hijita en el tiempo que tarda en prepararse un arroz. Actuar谩 C茅sar Arakaki, con dramaturgia y direcci贸n de Iv谩n Moschner, escenograf铆a y vestuario de Luciana Morcillo, fotos de Andr茅s Ojo e iluminaci贸n de Leandro Crocco. C茅sar Arakaki es actor, miembro del grupo Morena Cantero Jrs. Actu贸 en 11 obras de teatro. Trabaj贸 en cine y TV. Su formaci贸n actoral fue con Susana Di Ger贸nimo, Elvira Onetto, Ricardo Lago, Pompeyo Audivert y Lisandro Rodriguez. Actualmente es un actor perseguido por resistir a la represi贸n hacia el pueblo manifestado contra la reforma previsional en las multitudinarias jornadas de diciembre de 2017. Las funciones ser谩n los s谩bados de noviembre a las 22.15hs en el teatro Paraje Artes贸n, Palestina 919, Almagro, CABA. Entradas por Alternativa.

Pablo Bernaba (bandoneonista-compositor-cantor) presenta su primer disco solista Vozaneon. Pablo Bernaba, en su faceta solista y por fuera de su liderazgo del QNLB (Quinteto Negro La Boca) presenta un disco de tangos cl谩sicos 鈥搚 alguno de su autor铆a鈥 interpretados con un estilo siglo XXI, con reminiscencias de Rub茅n Ju谩rez- gran referente en la simultaneidad del canto e interpretaci贸n de bandone贸n. Sus otras fuentes de inspiraci贸n son los fraseos del Polaco Goyeneche y los colores vocales de Louis Armstrong, Joe Cocker y Tom Waits. Vozane贸n es un disco minimalista e intimista. En esa misma l铆nea ser谩 la presentaci贸n en vivo, la que estar谩, -sin embargo- engalanada con invitadxs tales como: Patricia Malanca m谩s Oscar Pittana y Gast贸n Ruiz (del Quinteto Negro La Boca) en contrabajo y en guitarra respectivamente; Patricio Villarejo en chelo; L铆a Martinez en danza y otras colaboraciones sorpresa. La cita es para el viernes 11 de noviembre a las 21hs en el CAFF, Sanchez de Bustamante 772, CABA.

Tango Chino presenta su nuevo 谩lbum Otra Vez de Nuevo Again. El cuarteto integrado por el guitarrista y compositor Edgardo 芦Chino禄 Rodr铆guez, el pianista Fulvio Giraudo, Marcos Ruffo en contrabajo y Javier Kase en viol铆n, presentar谩 este nuevo disco que re煤ne los trabajos pertenecientes a los 煤ltimos cuatro a帽os de la agrupaci贸n, nuevos temas (algunos de ellos con la participaci贸n del trompetista Valent铆n Garvie), m谩s varios arreglos de piezas tradicionales. Entre los temas del 谩lbum se destaca Panamb铆 del monte, con la participaci贸n del gran compositor Ram贸n Ayala en recitado. Presentaci贸n oficial: mi茅rcoles 16 de noviembre en Bebop Club. Uriarte 1658- Palermo (CABA). Adem谩s: los martes 4, 11 y 18 de octubre Tango Chino realiza ensayos abiertos en Pista Urbana Chacabuco 874- San Telmo (CABA), a la gorra.

