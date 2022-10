–

De parte de ANRed October 19, 2022 220 puntos de vista

Continuamos difundiendo algunas actividades culturales de esta semana, con estrenos en la salas de cine, presentaciones de álbumes de música y fechas en vivo, teatro y otras convocatorias, algunas de ellas gratuitas. En Catamarca se desarrollará el Festival para los Pueblos: Puentes de Agua, como una de las actividades destacadas de este fin de semana. Si tenés alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del país podés mandarnos la información a culturasanred@gmail.com. Por ANRed.

Centenario del escritor Antonio Di Benedetto en el Borges. El Centro Cultural Borges y Adriana Hidalgo Editora invitan a las Jornadas Antonio Di Benedetto que tendrán lugar los días 21 y 22 de octubre. En dicho marco se realizarán actividades sucesivas y simultáneas con la participación de escritores, actores, periodistas y especialistas en la obra del autor; se exhibirá material de colección, se proyectarán audiovisuales y se leerán sus libros en las bibliotecas del Centro Cultural. La obra de Antonio Di Benedetto goza de un gran reconocimiento dentro de nuestra academia; con estas jornadas nos proponemos rendir tributo el patrimonio cultural que representa su obra y ampliar las fronteras de sus lectores. A cien años de su nacimiento (2/11/1922), resulta imprescindible homenajearlo. Adriana Hidalgo Editora ha publicado toda su obra (literaria y periodística), la ha distribuido a todo el país y en el exterior, y vuelto a reeditar de manera permanente. Grandes cineastas argentinos han realizado films de trascendencia basados en cuentos y novelas del autor, como Zama, de Lucrecia Martel; Aballay, de Fernando Spiner; y Los suicidas, de Juan Villegas. La obra de Antonio ha sido traducida, entre otros idiomas, al inglés, hebreo, francés, portugués, italiano, esloveno, holandés, búlgaro, checo, rumano, turco, danés, alemán, albanés y chino. Las jornadas serán el viernes 21 y sábado 22 de octubre, de 16 a 20hs. Dirección: Viamonte 525, CABA. Entrada libre y gratuita. Web de las jornadas.

Jorge Retamoza Cuarteto presenta Suite del Año de la Tanguedia, una obra en 4 partes inspirada por los sucesos, sentimientos y reflexiones resultantes de la pandemia que afecta todavía al mundo y el año del centenario de Piazzolla. El programa del show incluye también una selección de temas de Piazzolla-Ferrer y Eladia Blázquez interpretados por la cantante Sandra Luna. El Cuarteto explora formas innovadoras del tango en el siglo XXI, con piezas que combinan la música estrictamente escrita con la improvisación, con los sonidos de un tango interpelado por la música de cámara y los gestos del jazz, conectando al espectador con una performance original de la música de Buenos Aires, construyendo un universo sonoro de nuevas dimensiones. La presentación es el miércoles 19 de octubre a las 20hs en Bebop Club, Uriarte 1658- Palermo (CABA). Leer más sobre Jorge Retamoza y la Suite.

MOGUE lanzó su primer trabajo Parcialmente nublado. Luego de la separación de la banda Julio y Agosto, MOGUE -uno de sus miembros fundadores- decidió seguir su camino como solista y presenta hoy Parcialmente nublado, su primer LP. Distanciándose de la manera de componer que empleó por varios años y descubriendo nuevas formas junto a la computadora, las programaciones y la ayuda en producción de Juan Stewart, llegó a nueve canciones en las que prima el pop y un clima de incertidumbre suave y bailable en el que también se cuelan angustias, oscuridades y cinismos. Grabado entre el 2020 y el 2022 y del que se desprenden los singles “Algo en tu pelo”, “Sudestada” y “Reite”- busca darle nombre a un estado de ánimo, una atmósfera general de indefinición pero también de entrega ciega frente a un presente que por momentos se siente detenido y otras veces parece estar a punto de estallar. En las letras la tristeza invade las fiestas, los días, los cuartos. Los protagonistas están siempre detenidos en alguna encrucijada, contemplando lo que quieren pero no pueden, no saben, no entienden. Algunas veces presienten el caos, otras se entregan a la certeza de que el día está perdido, de que nada va a pasar. Pero finalmente bailan, cantan por teléfono, sueñan con versos livianos, encuentran estrategias para seguir ilusionados. El nuevo álbum de MOGUE cuenta con la participación especial de Vero Gerez (Bestia) en “Algo en tu pelo” y de Anabella Cartolano (Las Ligas Menores) en “Bailando tristes”, y será presentado de manera oficial el día domingo 23 de octubre en La Tangente (Honduras 5317, CABA). Las entradas están a la venta a través del sistema Passline. Escuchar Parcialmente nublado Podés seguirle en Instagram / Youtube / Spotify

Lara Fichera presenta su primer álbum En El Filo. Se trata de una propuesta de Jazz contemporáneo en formato trío liderada por Lara en voz y contrabajo y producción artística. La acompañan Pablo Bianchetto en batería y Andrés Martínez en piano y teclado. Es un álbum breve de cuatro obras con la duración exacta que planificó la artista. Reúne un repertorio de canciones de autores que la artista admira y eligió interpretar con arreglos originales. Entre finales de noviembre y principio de diciembre habrá presentaciones del álbum en la Ciudad de Buenos Aires y en La Plata, que serán anuncias a partir de la próxima semana en esta agenda. Podés escuchar el nuevo trabajo de Lara en Youtube o Spotify

Jueves 20

Se estrena la película El Suplente, dirigida por Diego Lerman y protagonizada por Juan Minujín, quien interpreta a profesor de literatura que toma una suplencia en una escuela del conurbano. Leer nota sobre el film.

También se estrena Qué será del verano, de Ignacio Ceroi en el Cine Gaumont. Sinopsis: Charles, un señor francés de Montpellier, vende su cámara doméstica. Ignacio, director de cine Argentino de viaje por Francia, compra su cámara. Al abrirla descubre que han quedado los videos de Charles y en ellos una posible película de aventuras excepcionales alrededor del mundo. Ignacio y Charles comienzan una relación epistolar en cuyas cartas Charles, acaso sin darse cuenta, irá escribiendo el guión del film que esas imágenes representan; una película sobre las relaciones sentimentales, los viajes infinitos, los conflictos bélicos siempre lejos de casa, la soledad y la compañía de los seres más queridos. Funciones confirmadas del 20 al 26 de octubre, a las 17.30hs, en el Complejo Gaumont, Av. Rivadavia 1645, CABA. Ver trailer.

Miguel Sigales Band se presenta en vivo en Martínez con entrada libre y gratuita. El guitarrista de Rock Instrumental se presenta junto a su banda (Gustavo Acillotti en bajo y Lester Ramírez en batería). Jueves 20/10, 20:30hs. Fondo de la Legua 2550, Martínez, Provincia de Buenos Aires.

Sextans + Alex Musatov en el CAFF. Sextans se conformó en el año 2021, durante la pandemia se fue gestando el primer álbum, «Alfa Centauri» (disponible en todas las plataformas), un LP sin ataduras estilísticas que va desde la canción al Trip-Hop y la psicodelia sin pensarlo demasiado, únicamente cómo resultado de aquello que oímos y se fusiona naturalmente. Actualmente a punto de publicar el segundo álbum, «Amor», el cual será también presentado parcialmente en el CAFF, donde la banda debutará formalmente. Alex Musatov es un violinista, cantante, improvisador y compositor radicado en Buenos Aires, Argentina desde 2011. A lo largo de los años ha trabajado extensamente, en vivo y en el estudio, con una amplia gama de bandas y músicos que incluyen a la Orquesta Típica Fernández Fierro, Tomi Lebrero, Luzmila Carpio (Bolivia), Prietto, Julieta Laso, Pilsen, Sof Tot, Astillero, Duncan Reid (Inglaterra), Ezequiel Borra, Fabio Armiliato (Italia) y Tremor. Su proyecto solista consiste en un set de canciones íntegramente compuestos e interpretados con violín. (junto a su voz), explorando diversas caras de este instrumento más allá de su uso convencional. Jueves 20 de Octubre – 21:00hs. (Puerta 20:00hs.) Ubicación por orden de llegada, en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772, CABA. Para mas información sobre esta y otras presentaciones en el CAFF, visitar el sitio web Caff.ar.

Imaginaria. En una cabaña del sur una madre recibe, luego de muchos años, la visita de sus dos hijos. Conmovida por el reencuentro, se abrirá paso entre los recuerdos de la tragedia que desmembró a su familia para no volver a perderlos. Afuera, un poderoso enemigo amenaza con destruirlo todo. Imaginaria resultó ganadora en el Concurso Nacional ‘Malvinas Memoria’ organizado por el Instituto Nacional del Teatro a 40 años de la Guerra de Malvinas. Además, la obra ganó el Concurso de Dramaturgia del cicloINcierto en 2019 y se presentó en forma de semi montado en el Espacio TBK / Teatro Buster Keaton en octubre de ese año. Funciones los jueves a las 21hs.Espacio Callejón – Humahuaca 3759. Entradas por Alternativa teatral.

La vis cómica. Mauricio Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. Jueves y viernes 20hs Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037, CABA.

En octubre se renuevan los Jueves Musicales en Las Violetas. Todos los jueves desde agosto hasta noviembre a las 21hs, en el elegante entorno de Confitería Las Violetas, se presentan shows de diversos géneros musicales con artistas de trayectoria nacional e internacional. Los jueves de octubre estarán a cargo de Ariel Pirotti Cuarteto (Tango). El proyecto parte de la dialéctica existente entre tradición, originalidad y producción de nuevas obras en la actualidad del Tango. Dicha producción conlleva la dificultad de conciliar el espíritu de obras creadas en el siglo pasado con la sensibilidad de una Buenos Aires globalizada. Sin incurrir en estereotipos, la esencia de las obras compuestas e interpretadas por el grupo intenta preservar el aura que emana del Tango. El grupo estará presentando obras de su último trabajo discográfico titulado “Pirottecnia” integrado por nuevas obras y también estará recreando clásicos instrumentales y cantados con artistas invitados en cada fecha: Jueves 6 Paula Castignola (cantante),Jueves 13 María Jose Mentana (cantante), Jueves 20 Lautaro Mazza (cantante), Jueves 27 Maxi Larrea (guitarrista).

Viernes 21

Noelia Sinkunas presenta su disco Salve en Galpón B, Cochabamba 2536, CABA, a las 21hs. La presentación será con orquesta completa y con la participación de las cantantes Luciana Jury, Flor Bobadilla e Inés Cuello. Para mas información seguir el Ig de Noelia Sinkunas. Ver video de promoción de Salve

La Media Docena en Humbold (Niceto Club). Luego de varios años de pasear por las sombras, vuelve La Media Docena. El regreso se hizo esperar pero «acá estamos, de vuelta con nuestra gente». Viernes 21 de Octubre a las 23:30hs. Humboldt (Niceto Club) – Humboldt 1358, Buenos Aires, Palermo

Die Toten Hosen vuelve a Argentina para celebrar sus 30 años en Obras. Por entradas agotadas para el sábado 22, la banda alemana agregó una nueva función este viernes 21 de octubre, en Estadio Obras Sanitarias – Av. Libertador 7395, Buenos Aires, Núñez

Eso que pasa cuando no escuchás. Viernes 20.30hs. Autor y director: Juan Pablo Fernandez Betancor. Elenco: Nicolás Stork y Bianca Lauria. Martina y Ezequiel son una pareja joven, casados, sin hijos, que atraviesan lo que por momentos, parece una crisis de las tantas que puede tener una relación. Ezequiel es un analista de sistemas, demorado en ascensos y crecimiento laboral, que espera con ansias, mientras que está acostumbrado a la rutina Martina es una asistente social, siente que es inútil su trabajo y esfuerzo. Muy teatro La Mueca: Cabrera 4255 – CABA. Entradas por Alternativa Teatral.

La vis cómica. Mauricio Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. Jueves y viernes 20hs Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037, CABA.

Sábado 22

Catamarca. Festival para los Pueblos: Puentes de Agua donde quienes defienden el agua y los territorios de todo el país confluirán entre el 22 y 23 de octubre en la localidad catamarqueña de Andalgalá con el objetivo de acompañar la lucha de la Asamblea El Algarrobo, intercambiar experiencias de resistencia contra los extractivismos, visibilizar la diferentes problemáticas y pensar estrategias comunes para enfrentar el saqueo y construir alternativas comunes y comunitarias. En la noche del sábado en Andalgalá y en el marco del festival animado por grupos y solistas locales y regionales, actuarán Jorge Fandermole y Carlos “Negro” Aguirre. Ver nota sobre el evento.

Almalusa presenta una nueva función de La casa de Fados en su 7ma temporada. Un encuentro con el Fado y las canciones de Portugal en un ambiente íntimo, a la luz de las velas, sin amplificación y a la usanza lusitana. Como si realmente estuvieses en Lisboa. Sábado 22 de octubre, 21hs. en La Biblioteca Café: Marcelo T. de Alvear 1155, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reservas: 4811-0673 / 15-6515-9514 edith@labibliotecacafe.com.ar info@labibliotecacafe.com.ar Leer más sobre Almalusa.

Hugo Lobo Cuarteto en Café Berlín. El prestigioso instrumentista y productor detrás de las consagradas bandas Dancing Mood y The Street Feeling Band se presentará con la nueva formación de su proyecto solista, en la que él se encarga de los vientos: Facundo Canosa (piano), Hernán Gnesutta (batería) y Leo Páez (contrabajo). Juntos llevan publicadas versiones de «I Remember Clifford» (de Benny Golson), «Mo’ Better Blues» (de William Lee), «Bye Bye Blackbird» (de Ray Henderson) y el original «Take a Break…» (en colaboración con Américo Belloto, Rubén Lobo y Facundo Canosa). Hugo Lobo Cuarteto se presentará el sábado 22 de octubre a las 23 h en Café Berlín (Av. San Martín 6656, CABA), entradas disponibles a través de LivePass.

El letrista o hacia las tenues luces se presenta todos los sábados a las 18:30hs en Beckett Teatro, Guardia Vieja 3556 – CABA. El letrista o hacia las tenues luces es una obra inédita del dramaturgo tucumano Carlos María Alsina. Con un registro alejado del realismo, Alsina da cuenta de esta posmodernidad trágica en la que el dinero vale más que la vida, se va a la guerra en nombre de la paz, los grandes relatos de la modernidad terminaron hechos añicos y millones de seres humanos son desplazados de su patria por el hambre y la violencia. Entradas por Alternativa. Más información: https://www.facebook.com/elletrista

No me vuelvas a hablar de amor se sigue presentando los sábados a las 22:30 en NoAveztruz, Humboldt 1857, CABA. No me vuelvas a hablar de amor se propone indagar el vínculo de una joven pareja en crisis, interpretada por Alejandro y Carolina. La noche en que Alejandro decide no ir a la fiesta que tenían acordada con una pareja amiga todo se desmorona, cuando ambos confiesan tener amantes desde hace tiempo. Entradas anticipadas y mas información en NoAvestruz

Decir te amo es un atentado en Caras y Caretas. El cumpleaños de Tamara. Una casa de muñecas. Un bizcochuelo de la panadería. Globos y sandwichitos. Las ganas de romper todo. Un porro y un budín de banana. Una pileta vacía. Un tanque de agua. Tierra. Tierra y polvo en todos lados. Punk bien duro. Una telenovela. Un pancho con papitas. Un mosh. Mucho Disney. Un póster de Iggy Pop. Un sueño que se repite. Una pecera. Un ombú. Una hamaca. Una familia. La obra se va a presentar los sábados de octubre a las 17hs en Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037, CABA.

A veces, por la noche. Dramaturgia y dirección: Pablo Bellocchio. ¿Qué nos prepara para partir? ¿Qué dejamos antes de pasar al olvido? A VECES, POR LA NOCHE lanza preguntas sobre nuestra fragilidad ante los finales, sobre lo que sobrevive y deja huella. Alina no duerme. Se pasea noctámbula por la casa, recordando cosas que nunca vivió. Alejo la escucha y tampoco descansa. Alba no duerme. Su padre está yéndose y ella no quiere ver cómo se va. Adela la mira no dormir y se desvela con ella por una decisión que tienen que tomar. Noche insomne, extraviada. A punto de irse, aunque permanece hasta las últimas gotas del amanecer. Funciones: sábados 22hs en el Centro Cultural de la Cooperación: Sala Raúl González Tuñón: Av. Corrientes 1543. Entradas por Alternativa Teatral.

UNA, basada en la adaptación de “Uno, ninguno y cien mil” (novela de Luigi Pirandello), se presenta en Timbre 4 (México 3554 / Boedo 640, CABA) los sábados a las 20.30. Leer análisis de la obra.

Terrenal. El clásico de Mauricio Kartún con Claudio Da Passano, Tony Lestingi y Claudio Martínez Bel. Sábados y domingos 20hs en Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, CABA.

Domingo 23

MOGUE presenta su primer trabajo Parcialmente nublado en La Tangente (Honduras 5317, CABA). Las entradas están a la venta a través del sistema Passline. Más información y enlaces a su música al principio de la agenda.

Yacaré Manso en el CAFF. El domingo 23 de octubre a las 20hs el músico correntino festeja sus 40 años de vida en el mítico CAFF. Sánchez de Bustamante 772, CABA. Más información en Caff.ar.

Catamarca. Festival para los Pueblos: Puentes de Agua donde quienes defienden el agua y los territorios de todo el país confluirán entre el 22 y 23 de octubre en la localidad catamarqueña de Andalgalá con el objetivo de acompañar la lucha de la Asamblea El Algarrobo, intercambiar experiencias de resistencia contra los extractivismos, visibilizar la diferentes problemáticas y pensar estrategias comunes para enfrentar el saqueo y construir alternativas comunes y comunitarias. En la noche del sábado en Andalgalá y en el marco del festival animado por grupos y solistas locales y regionales, actuarán Jorge Fandermole y Carlos “Negro” Aguirre. Ver nota sobre el evento.

El Partidito II, una revancha proletaria, de Tamara Dawidowicz. Un partido de fútbol real que toma la escena para contar una historia. Las y los jugadores son diez personajes de una empresa de seguros. Escenas, monólogos y proyecciones conviven en equilibrio con una pelota que se mueve de manera impredecible. Se presenta los domingos a las 20.30hs en Quetren Club Cultural, Olazábal 1784 – Barrio Chino. Entradas por Alternativa Teatral

Terrenal. El clásico de Mauricio Kartun con Claudio Da Passano, Tony Lestingi y Claudio Martínez Bel. Sábados y domingos 20hs en Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, CABA.

LA MADONNITA en Itaca Complejo Cultural, Humahuaca 4027. Funciones: domingos a las 19.30. Ver nota sobre la obra.

Próxima semana

Se viene el Festival Internacional de Cine Africano de Argentina – FICAA 2022. El FICAA se llevará a cabo entre el 26 de octubre y el 6 de noviembre de 2022. Durante 12 días habrá proyecciones y actividades presenciales, con entrada libre y gratuita. Organizado por Observatorio Sur. Durante esos días habrá proyecciones y actividades presenciales en distintos espacios. Siguiendo los lineamientos de 14 ediciones de Espejos y Espejismos, el Festival tiene el objetivo de ampliar conocimientos y construir conciencia sobre las sociedades plurales en las que vivimos, así generar debates sobre las historias y la actualidad del continente africano y sus diásporas. La programación está formada por más de 50 películas que ofrecen diversidad de estilos y enfoques fílmicos de y sobre África. Observatorio Sur apuesta al arte como medio para sensibilizar al público en temáticas de género, migraciones, racismo, desigualdad, colonialismo, entre otras. Se combinan los temas abordados con la necesidad de contar historias, denunciar injusticias, reflexionar, debatir y presentar alternativas. Este año el país invitado será Senegal. El Ministerio de Cultura y Comunicación de Senegal junto con la Cinemateca de ese país participarán del Festival. Ofrecerán una selección especial de películas de la filmografía senegalesa que incluye: films de Ousmane Sembène, conocido como “el padre del cine africano” y de directoras/es contemporáneos para conocer más sobre la filmografía de este país. En red con otros Festivales con los que comparte temática, el FICAA tendrá una Ventana FiSahara (Festival Internacional de cine del Sahara): una sección de películas con temática saharaui que reflejan la situación de los campamentos de refugiados de Argelia. Para más información y cedes (en Buenos Aires y Córdoba) donde se desarrolla ver sitio web del festival.

Federico Arreseygor Trío presenta su disco Jardinería para principiantes. El pianista y compositor platense es el autor de las 8 canciones que componen este nuevo trabajo (el cuarto de su cosecha personal). Durante varios años participó de los proyectos musicales de artistas como Pedro Aznar y Silvia Iriondo, con quienes editó varios discos y recorrió escenarios de todo el mundo. En simultáneo desarrolló su labor solista con la cual lleva editados los discos Espirales (2009), Detrás de la medianera (2014), Todonosepuede (2018) y el reciente «Jardinería para principiantes» (2022). El trío se completa con Omar Gómez en bajo y Mariano «Tiki» Cantero en percusión. Este disco cuenta además con la voz invitada de Cintia Coria. La presentación oficial se realizará en La Plata, el sábado 28 de octubre, a las 21hs., en «The Brothers Concert» (55 e/ 10 y 11, n° 780). Las entradas están disponibles en la plataforma Aportickets.

Para ir agendando…

David Sotelo presenta su disco En nombre propio. Compositor, cantante y guitarrista, David Sotelo nación en Buenos Aires. Con padre y abuelo músicos, recibió influencias del bolero y el jazz, escuchando a grandes cantantes, desde Lucho Gatica hasta Frank Sinatra. En su nuevo disco presenta milongas de su autoría. Cuando las fronteras entre la ciudad y el campo aún no eran tan claras, la música se desvanecía en largas noches de boliche y fogón campero. Allí las credenciales de la milonga eran la payada y, a veces, el arpegio somnoliento. Los temas eran diversos, como en este nuevo trabajo donde el autor convoca al paisaje habitual de la milonga sin rehuir la tensión del conflicto humano. David Sotelo decidió hacer un repaso de aquellas canciones que andaban por la senda del género. Nuevas armonías y giros para la forma tradicional de esta música de nuestros orígenes rioplatenses .Así, esta nueva mirada, este nuevo disco digital, mezcla llanura y rascacielo y contiene diez canciones originales en letra y música del propio Sotelo… de su «nombre propio». La cita es el viernes 4 de noviembre a las 21hs en Altos de La Poesía. Bolivar 703 – San Telmo – CABA.

En noviembre, se estrenará la obra TINTORERO protagonizada por César Arakaki. Cuenta la historia de un hombre que juega con su hijita en el tiempo que tarda en prepararse un arroz. Actuará César Arakaki, con dramaturgia y dirección de Iván Moschner, escenografía y vestuario de Luciana Morcillo, fotos de Andrés Ojo e iluminación de Leandro Crocco. César Arakaki es actor, miembro del grupo Morena Cantero Jrs. Actuó en 11 obras de teatro. Trabajó en cine y TV. Su formación actoral fue con Susana Di Gerónimo, Elvira Onetto, Ricardo Lago, Pompeyo Audivert y Lisandro Rodriguez. Actualmente es un actor perseguido por resistir a la represión hacia el pueblo manifestado contra la reforma previsional en las multitudinarias jornadas de diciembre de 2017. Las funciones serán los sábados de noviembre a las 22.15hs en el teatro Paraje Artesón, Palestina 919, Almagro, CABA. Entradas por Alternativa.

El domingo 6 de noviembre comenzará la onceava edición de Cartón. Festival Internacional de Cortos de animación. En esta oportunidad Cartón festeja la vuelta a la presencialidad en su tradicional sede de Almagro ubicada en La Tribu Mostra Bar, y suma la posibilidad de ver online su programación a través de la plataforma Octubre TV para todo el país. Además, contará con otras dos sedes: el Centro Cultural de la Ciencia, en Palermo, y el Instituto Municipal de Arte Cinematográfico (IDAC), en Avellaneda. La convocatoria de esta edición recibió films de 108 países y cuenta con una selección oficial de 190 cortometrajes, 132 de los cuales se organizan en seis competencias: Narrativo, Microcortos, Experimental, Videoclips, Series, Estudiantes de cine/Animación. Esta edición Cartón busca potenciar la exhibición de cine argentino por lo que cuenta con 117 producciones de origen nacional.

Pablo Bernaba (bandoneonista-compositor-cantor) presenta su primer disco solista Vozaneon. Pablo Bernaba, en su faceta solista y por fuera de su liderazgo del QNLB (Quinteto Negro La Boca) presenta un disco de tangos clásicos –y alguno de su autoría– interpretados con un estilo siglo XXI, con reminiscencias de Rubén Juárez- gran referente en la simultaneidad del canto e interpretación de bandoneón. Sus otras fuentes de inspiración son los fraseos del Polaco Goyeneche y los colores vocales de Louis Armstrong, Joe Cocker y Tom Waits. Vozaneón es un disco minimalista e intimista. En esa misma línea será la presentación en vivo, la que estará, -sin embargo- engalanada con invitadxs tales como: Patricia Malanca más Oscar Pittana y Gastón Ruiz (del Quinteto Negro La Boca) en contrabajo y en guitarra respectivamente; Patricio Villarejo en chelo; Lía Martinez en danza y otras colaboraciones sorpresa. La cita es para el viernes 11 de noviembre a las 21hs en el CAFF, Sanchez de Bustamante 772, CABA.

Tango Chino presenta su nuevo álbum Otra Vez de Nuevo Again. El cuarteto integrado por el guitarrista y compositor Edgardo «Chino» Rodríguez, el pianista Fulvio Giraudo, Marcos Ruffo en contrabajo y Javier Kase en violín, presentará este nuevo disco que reúne los trabajos pertenecientes a los últimos cuatro años de la agrupación, nuevos temas (algunos de ellos con la participación del trompetista Valentín Garvie), más varios arreglos de piezas tradicionales. Entre los temas del álbum se destaca Panambí del monte, con la participación del gran compositor Ramón Ayala en recitado. Presentación oficial: miércoles 16 de noviembre en Bebop Club. Uriarte 1658- Palermo (CABA). Además: los martes 4, 11 y 18 de octubre Tango Chino realiza ensayos abiertos en Pista Urbana Chacabuco 874- San Telmo (CABA), a la gorra.

Si tenés alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del país podés mandarnos la información a culturasanred@gmail.com