May 3, 2023

Comenz贸 mayo y como todas las semanas te informamos sobre diversas actividades culturales de estos d铆as. Te mostramos el nuevo 谩lbum de Fernando Taborda que se encuentra disponible en plataformas digitales desde el viernes pasado. Este viernes comienza el Festival de Tango de Boedo, con entrada gratuita. Si estas en Santa Fe, ma帽ana Carlos 脕lvarez presenta su nuevo trabajo Impresiones sobre Abel Fleury en la sala Ariel Ram铆rez, mientras en Buenos Aires, en el barrio de Almagro, contin煤an los jueves musicales en la confiter铆a Las Violetas. Tambi茅n te informamos sobre algunas de las obras de teatro que est谩n en cartelera como Pampa Escarlata (foto) que se presenta los viernes. El s谩bado, entre otras actividades, es el Festival de Boxeo anual interclubes en Villa Crespo. Y, como todas las semanas, te mostramos actividades gratuitas que se desarrollan en el Centro cultural Borges. Si nos estas leyendo desde Comodoro Rivadavia, hoy toca el Quinteto Negro La Boca 鈥 QNLB. Si ten茅s alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del pa铆s pod茅s mandarnos la informaci贸n a culturasanred@gmail.com. Por ANRed.

Lanzamiento. Desde el pasado viernes 28 de abril se encuentra disponible en plataformas digitales el nuevo trabajo de Fernando Quena Taborda, Bit谩cora. Al frente de una agrupaci贸n peculiar -cuatro bandoneones, viol铆n el茅ctrico, guitarra el茅ctrica, contrabajo y bater铆a- logra un sonido singular, que abreva en varios g茅neros y se anima a despegarse de ellos sin complejos: lo que se presenta como tango se vuelve jazz, el jazz candombe; un s贸lo introspectivo se hace rock鈥 Tal es la naturaleza de su m煤sica. Taborda es m煤sico de tango, bandoneonista, compositor, profesor de bandone贸n y arreglador. Particip贸- desde 1990- en distintas agrupaciones de tango de artistas referentes del g茅nero tales como: Rodolfo Mederos, Jos茅 脕ngel Trelles, Alberto Cortez, Ariel Ardit, Lidia Borda, Miguel Poveda, Gilberto Santa Rosa, Daniel Melingo, Julio Pane, Daniel Binelli, Bernardo Baraj, entre otros. Link para escuchar Bit谩cora en plataformas digitales. Se presenta en vivo el pr贸ximo 27 de mayo en el Club Atl茅tico Fernandez Fierro 鈥 CAFF (m谩s informaci贸n en esta agenda a continuaci贸n ). Pod茅s seguir a Fernando 芦Quena禄 Taborda en sus redes: Spotify; Facebook; Youtube ; Instagram

Se viene el Festival de Tango de Boedo del 5 al 14 de mayo. Durante el festival, vas a poder bailar y ver a grandes orquestas con entrada libre y gratuita. Viernes 5/5, a las 20hs: Orquesta Alas de Tango en la Milonga de la UNI, CETBA.馃搶 S谩bado 6/5, a las 20hs: Quinteto Negro La Boca se presenta en la Escuela de Psicolog铆a Social Pich贸n Riviere, 24 de noviembre 997 (capacidad limitada, llegar temprano)馃搶 Domingo 7/5, a las 20hs: Los Reyes del Tango ponen a bailar el Tang贸dromo del Espacio Cultural Juli谩n Centeya, San Juan 3255.馃搶 S谩bado 13/5, a las 20hs: la Orquesta T铆pica Cambio de Frente arma la fiesta en el escenario de San Juan y Boedo. Cultura autogestiva y barrial, tango popular.

Hoy en Comodoro Rivadavia el Quinteto Negro La Boca se presenta en le marco de los 85 a帽os de Radio LU4Nacional Patagonia. All铆, entre otras, interpretar谩n la Oda a las Huelgas Patag贸nicas recientemente nominada a los premios Gardel. El evento tendr谩 lugar en el Teatro Espa帽ol a las 20hs y la entrada es totalmente gratuita. Leer mas sobre el QNLB.

Jueves 4

Contin煤an los jueves musicales en la confiter铆a Las Violetas, con la presentaci贸n de Aquiles Roggero Tr铆o. En el entorno elegante de Confiter铆a Las Violetas, que nos trae im谩genes de la Belle 脡poque, rodeado de vitrales estilo franc茅s, puertas de vidrios curvos, ara帽as, columnas, techos altos, paredes con molduras y boiserie de madera, se llevan a cabo todos los jueves a las 21hs, shows de diversos g茅neros musicales. En esta ocasi贸n el Aquiles Roggero Tr铆o estar谩 formado por Aquiles Roggero (piano), Bruno Ludue帽a (bandone贸n) y Gerardo Solnie (percusi贸n). Este jueves a las 21hs en Confiter铆a Las Violetas, Avenida Rivadavia 3899, esquina Medrano(Almagro-CABA). Entrada gratuita con consumici贸n m铆nima obligatoria. 4958-7387154 ; 958 7387 Facebook Las Violetas Instagram Las Violetas

Danza en el Borges. Tango Danza In shared spaces. Tres mujeres intentando mantener el glamour a trav茅s del cyberespacio. Performance coreogr谩fica Austriaco-Argentina con escenarios conectados por internet en simult谩neo. Se hace foco en el cuerpo, el g茅nero y su relaci贸n con el tango desde una perspectiva deconstructiva contempor谩nea y el atravesamiento tecnol贸gico. La propuesta incluye un bandone贸n, un piano y un cello ejecutados en vivo como cuerpos sonoros que dialogan en la intimidad de los abrazos solitarios. Un di谩logo sutil y articulado entre los int茅rpretes en escena y las im谩genes que llegan a trav茅s del ciberespacio. In shared spaces ha participado de diversos festivales, en Austria y en Argentina. Es la segunda obra de la trilog铆a compuesta en primer t茅rmino por In the room, performance virtual, junto a la tercera obra, In the bodies, a estrenarse en 2024. Jueves 4 de mayo, a las 19hs en el auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA. Entrada gratuita con reserva previa en: https://centroculturalborges.gob.ar/

Carlos 脕lvarez presenta Impresiones sobre Abel Fleury en la ciudad de Santa Fe. Ser谩 en el marco de un ciclo en el que se toca en el piano de Ariel Ram铆rez. La presentaci贸n ser谩 a las 20hs en la Sala Ariel Ram铆rez, Estaci贸n Belgrano Planta Alta. Bv. G谩lvez 1150 (Santa Fe, Capital). Entrada gratuita.

Viernes 5

Festival de Tango de Boedo del 5 al 14 de mayo. Durante el festival, vas a poder bailar y ver grandes orquestas con entrada libre y gratuita. Viernes 5/5, a las 20hs: Orquesta Alas de Tango en la Milonga de la UNI, CETBA Agrelo 3231, CABA. Mas informaci贸n, ac谩.

En Florencio Varela se presenta el Cuarteto La P煤a con Victoria Di Raimondo. La convocatoria es a las 19:30hs en la Escuela de Arte de la Rep煤blica de Italia 鈥 EARI 鈥 San Juan 122, Florenccio Varela, Provincia de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

Semillero Tango Orquesta: Orquesta T铆pica Malbec + Orquesta T铆pica Carbonera en el CAFF. La orquesta escuela creada y dirigida por el pianista y compositor Juan Pablo Gallardo presenta a sus dos formaciones: Orquesta T铆pica Malbec y Orquesta T铆pica Carbonera. Con m谩s de 30 m煤sicos en escena, nos invitan a recorrer un repertorio que abarca obras cl谩sicas de la 茅poca de oro del g茅nero, tangos de compositores contempor谩neos y algunas sorpresas. Viernes 5 de mayo a las 21:00hs. (Puerta 20:00hs) en el Club Atl茅tico Fern谩ndez Fierro 鈥 CAFF, S谩nchez de Bustamante 772, CABA. M谩s informaci贸n y venta de entradas anticipadas en caff.ar.

Pampa Escarlata sigue los viernes de mayo y junio a las 22.30 en Teatro El Extranjero, Valentin Gomez 3380 (CABA). Nominada a los premios Trinidad Guevara la obra tiene reminiscencias de la crueldad del Ascasubi y su 鈥淩efalosa鈥, de la picard铆a del 鈥淢art铆n Fierro鈥 y paralelismos con el humor del Lucio Mansilla en 鈥淯na excursi贸n a los indios Ranqueles鈥. Y nos deja en boca el sabor del hierro de una clase olig谩rquica, y la enorme esperanza de una potencial sublevaci贸n. Leer rese帽a de la obra.

En el Centro Cultural de la Cooperaci贸n sigue present谩ndose Habitaci贸n Macbeth, una obra de teatro escrita y actuado por Pompeyo Audivert. Habitaci贸n Macbeth es el intento de arrojar junto a Shakespeare un piedrazo en el espejo tambi茅n en el nivel de las formas de producci贸n, de transparentar la estructura soporte, la m谩quina teatral y su met谩fora, sin menguar la extraordinaria potencia po茅tica que sostienen sus efectuaciones ficcionales, por el contrario, mestiz谩ndose con ellas, acrecent谩ndolas, defendiendo la m谩scara (Macbeth), pero tambi茅n sus misterios sagrados, su ser artificio ritual de una presencia (nos otros) que siempre evade la emboscada que el teatro le tiende amorosamente para develarla, y que tal vez sea la nuestra en esa latitud de ser sin m谩scaras. Se presenta Viernes 鈥 22:15hs, S谩bado 19:30hs, y Domingo 鈥 19:30hs en la la sala del Centro Cultural de la Cooperaci贸n, . Entradas por Alternativa Teatral. Ver rese帽a de la obra.

Reserva Natural instalaci贸n y acci贸n perform谩tica a cargo de la colectiva Thigra de Rosario. El Centro Cultural Borges invita a participar de Reserva Natural, una instalaci贸n y acci贸n perform谩tica, a cargo de la Colectiva Thigra de la ciudad de Rosario, que tendr谩 lugar el viernes 5 de mayo, a las 18hs, en el Espacio Vidriera del Centro Cultural. 鈥淓sta ciudad no siempre estuvo lejos del r铆o. Sobre su ribera, cuerpos ba帽istas y animales reposaron y fueron desplazados por escombros del destrozo. Sobre una orilla inmensa del Plata, ruinas de un barrio destruido que erigi贸 una autopista. Dejar que el tiempo y la naturaleza hagan el compostaje necesario para que una reserva ecol贸gica inesperada devuelva algo de lo que el progreso neoliberal quit贸禄. Salas y Espacios: Sala Galer铆a, Vidriera y Sala Norah Borges, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA. Reserva Natural va a estar en el Borges desde el 5 al 27 de mayo.

El Juicio. Un documental que muestra, en 180 minutos, la selecci贸n y el 谩gil montaje sobre las 530 horas que ATC (Argentina Televisora Color) film贸 a dos c谩maras durante las 90 jornadas que dur贸 el juicio a las juntas militares de la 煤ltima dictadura (1976/83). Su director, Ulises de la Orden, junto con su equipo, nos pone delante de los defensores con los posicionamientos pol铆ticos e ideol贸gicos de quienes apoyaron la dictadura, y a las innumerables voces de las v铆ctimas con sus testimonios de tortura y dolor. Si viste 1985, la ficci贸n de Santiago Mitre, esta es una oportunidad de ver al verdadero Sttrassera, a Moreno Ocampo, a los jueces y a la sociedad que, dentro del recinto, llev贸 a cabo el procedimiento judicial. Todos los viernes de abril a las 20hs en el cine del MALBA (Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA). Entrada general $ 650, con descuento para estudiantes y jubilados. Ver trailer.

S谩bado 6

Desde las 12hs se va a desarrollar el se va a desarrollar el Festival de Boxeo anual interclubes. Gimnasios interesados en participar mandar mensaje por privado. Juntar谩n alimentos de merienda para @boxeopopular. La convocatoria es en La Cultura del Barrio, Murillo 957 Villa Crespo, CABA. Pod茅s seguir las cuentas de IG: @laculturadelbarrio.oficial 馃毄馃彺@laculturadelbarrio.boxeo @lcdb_el_documental

Jazz en el Borges, Jacinto/ Burin A dos pianos. Dos de los pianistas m谩s renombrados del jazz porte帽o: Hern谩n Jacinto y Javier Burin a dos pianos, interpretan un repertorio propio de arreglos especiales y varios standards del repertorio jazz铆stico cl谩sico. S谩bado 6 de mayo, a las 19hs en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA. Entrada gratuita con reserva previa en: https://centroculturalborges.gob.ar/

Festival de Tango de Boedo. S谩bado 6/5, a las 20hs: Quinteto Negro La Boca se presenta en la Escuela de Psicolog铆a Social Pich贸n Riviere, 24 de noviembre 997 (capacidad limitada, llegar temprano). Mas informaci贸n, ac谩. Leer mas sobre el QNLB.

Contin煤a el ciclo Tango Nuevo en Trilce, organizado por la Revista El Sordo. Este s谩bado se presenta el D煤o Aguirre-Lorenzo. La invitaci贸n es para el s谩bado 6 de mayo en Hasta Trilce, Maza 177, a las 22.30hs. La capacidad de la Sala Liliana Bodoc es muy limitada, con lo que les sugerimos adquirir las anticipadas con descuento en nuestra web. Recuerden enviarnos el comprobante una vez realizada la compra. Tienen tiempo para adquirir las anticipadas hasta el viernes 5 o hasta agotar stock.

Garbage People presenta en vivo su EP DMA, en Niceto Humbold. Garbage People es una banda de rock alternativo de Buenos Aires, que as铆 mismo se autoprecibe como 芦ruido con amor禄. El tr铆o est谩 conformado por Luna Noejovich en el bajo y voz secundaria, Luca Armano en la guitarra y voz principal, y Mora Cutuli en la bater铆a. Entre sus influencias m谩s directas aparecen a artistas como Radiohead, The Smashing Pumpkins, Liily, King Krule, Blur, Royal Blood, Brockhampton, Dilly Dally, Sonic Youth, Supergrass, Bloc Party, Marilina Bertoldi y Soda Stereo, lo que se muestra directamente en su primer EP hom贸nimo. S谩bado 6 de mayo 21:30 en Humbold (Niceto Club), Humboldt 1358, Palermo, CABA. Entradas disponibles en Passline.

La Compa帽铆a de teatro Tres Gatos Locos, independiente y autogestiva, presenta el primer Festival Liliana Bodoc. Desde el 2002, a帽o de su conformaci贸n, se dedica a la producci贸n de espect谩culos que trabajan con la sincron铆a entre lo visual y los aspectos sonoro musicales, la po茅tica de los textos, y el humor cr铆tico de contenido social. Adem谩s de programar temporadas en salas porte帽as y participar en eventos de todo el pa铆s, Tres Gatos Locos realiza intervenciones art铆sticas en escuelas y espacios p煤blicos no convencionales. Sus obras, presentadas en festivales internacionales y nacionales, han cosechado premios y nominaciones tales como el premio Teatro del mundo (2012 y 2018), el premio ACE a mejor espect谩culo infantil, y el ATINA en dramaturgia (2012 y 2019), entre otros. Llamarlo teatro para ni帽os es lo mismo que decir que Coraline, Alicia en el Pa铆s de las maravillas o El viaje de Chihiro lo son. Porque tal como esas novelas y pel铆culas, el teatro de TGL es para toda persona comprendida entre los 7 y los 105 a帽os que quiera dejarse envolver por un sue帽o donde la fantas铆a matizada por el humor cr铆tico y el teatro f铆sico no compiten con la dramaturgia, sino que la nutren, y la despabilan, expandiendo la aventura de narrar. Programaci贸n. El 06/05: Ye Lou. El 13/05: Verdaderaverde. Siempre a las 16hs y siempre en el bello Hasta Trilce, Maza 177 (CABA). Leer rese帽a de Ye Lou

UNA es mucho m谩s que una adaptaci贸n de Uno, ninguno y cien mil (de Pirandello) y mucho m谩s que una obra. Miriam Odorico, la actriz que mostr贸 su talento, entre tantos otros trabajos, interpretando a la madre de La omisi贸n de la familia Coleman vuelve con toda la destreza, la concentraci贸n y la fuerza de un cuerpo que encarna a todos los personajes. Su arco emotivo excede con creces lo histri贸nico; atraviesa el coraz贸n de cada uno. Va los s谩bados a la 20.15hs en Timbre 4 (M茅xico 3554, CABA). Leer rese帽a de la obra

Tintorero escrita por Iv谩n Moschner a partir de charlas con Cesar Arakaki, actor de la obra, cuenta parte de la vida de C茅sar, hijo de japoneses que vinieron a la Argentina huyendo de la guerra, con una po茅tica que transforma su experiencia personal en universal logrando generar empat铆a y emoci贸n en el p煤blico. Su condici贸n de nikkei, descendiente de japoneses segunda generaci贸n, se ve reflejada en la obra, rescatando la transmisi贸n por parte de sus padres de la cultura japonesa y sus valores. La obra forma parte de la campa帽a de absoluci贸n de C茅sar Arakaki, quien fue condenado a 3 a帽os y 4 meses de prisi贸n de cumplimiento efectivo, a pesar de no haber podido comprobarse ninguno de los delitos por los que fue llevado a juicio; luego de participar en la movilizaci贸n del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria votada en el Congreso bajo el gobierno de Mauricio Macri. Se presenta los s谩bados de abril y mayo a las 22.15hs, en el Teatro Paraje Arteson, Palestina 919 鈥 Timbre 2 鈥 CABA.

Domingo 7

Festival de Tango de Boedo. Domingo 7/5, a las 20hs: Los Reyes del Tango ponen a bailar el Tang贸dromo del Espacio Cultural Juli谩n Centeya, San Juan 3255. Mas informaci贸n, ac谩.

En el Centro Cultural de la Cooperaci贸n sigue present谩ndose Habitaci贸n Macbeth, una obra de teatro escrita y actuado por Pompeyo Audivert. Habitaci贸n Macbeth es el intento de arrojar junto a Shakespeare un piedrazo en el espejo tambi茅n en el nivel de las formas de producci贸n, de transparentar la estructura soporte, la m谩quina teatral y su met谩fora, sin menguar la extraordinaria potencia po茅tica que sostienen sus efectuaciones ficcionales, por el contrario, mestiz谩ndose con ellas, acrecent谩ndolas, defendiendo la m谩scara (Macbeth), pero tambi茅n sus misterios sagrados, su ser artificio ritual de una presencia (nos otros) que siempre evade la emboscada que el teatro le tiende amorosamente para develarla, y que tal vez sea la nuestra en esa latitud de ser sin m谩scaras. Se presenta Viernes 鈥 22:15hs, S谩bado 19:30hs, y Domingo 鈥 19:30hs en la la sala del Centro Cultural de la Cooperaci贸n, Corrientes 1543, CABA (los d铆as 21 y 22/3 no habr谩 funciones porque la obra se presenta en Tucum谩n). Entradas por Alternativa Teatral. Ver rese帽a de la obra.

Pr贸xima semana

Jornada Revistas argentinas durante la dictadura. El Centro Cultural Borges invita a la Jornada Revistas argentinas durante la Dictadura. El encuentro est谩 organizado por la investigadora y docente Sylvia Sa铆tta y contar谩 con la participaci贸n de investigadores como Mara Burkart, Sebasti谩n Benedetti, Mart铆n Graziano, Mart铆n Servelli, Marcelo Borrelli, Federico Iglesias y Jos茅 Luis de Diego, quienes expondr谩n sobre publicaciones emblem谩ticas de esos a帽os, tales como Humor, Expreso Imaginario, P茅ndulo, Redacci贸n, Somos, P谩jaros de fuego y Punto de vista, entre otras. La jornada tendr谩 lugar el jueves 11 de mayo de 15.30 a 19.30, y la entrada es gratuita con inscripci贸n previa en: https://centroculturalborges.gob.ar/

Tambi茅n el jueves 11 de mayo Chango Torres presenta temas de su primer 谩lbum Ra铆ces. El cantante interpretar谩 temas que forman parte de su primer trabajo discogr谩fico Ra铆ces, pr贸ximamente disponible tambi茅n en todas las plataformas digitales. Jueves 11 de mayo, 21hs en El Tanque Cultural, Acassuso 6930- Liniers (CABA). Entradas: $1000. Anticipadas por DM en Instagram El Tanque Cultural Instagram El Chango Torres

Para ir agendando

El viernes 19 de mayo Carlos 脕lvarez presenta Impresiones sobre Abel Fleury en Caf茅 Vinilo, Estados Unidos 2483 (CABA). Entradas por Alternativa.

El s谩bado 27 de mayo, Fernando Quena Taborda presenta en vivo su nuevo trabajo Bit谩cora en el Club Atl茅tico Fern谩ndez Fierro 鈥 CAFF. Quena Taborda es m煤sico, y se desempe帽a como compositor, arreglador, director, bandoneonista e inquieto investigador de nuevos horizontes musicales. S谩bado 27 de Mayo, 21:00hs. (Puerta 20:00hs) en el CAFF, S谩nchez de Bustamante 772. Entradas (anticipadas con descuento) en Ticket Hoy.

Si ten茅s alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del pa铆s pod茅s mandarnos la informaci贸n a culturasanred@gmail.com