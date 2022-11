–

Empieza un nuevo mes y con él un recambio de obras de teatro: algunas de ellas terminaron su ciclo para dar lugar a nuevos estrenos, como Tintorero (foto) protagonizada por César Arakaki con dirección de Iván Monsher que se estrena este sábado. Comienzan también, ciclos de música, cursos ferias y festivales. El viernes, David Sotelo presenta En nombre propio, su nuevo trabajo. En el Centro Cultural Borges hay numerosas actividades, todas gratuitas, como Fifí Tango el jueves o el trío de Jazz Bourbon Sweethearts, el viernes o Mujeres Bacanas el sábado. En Temperley está el 2do Festival Cultura del Sur, con actividades durante todo el fin de semana. Julieta Laso se presenta en Córdoba. También el domingo empieza el Festival Internacional de Cortos de animación, Cartón, que continúa la próxima semana hasta su jornada de cierre el sábado 12, entre muchas otras actividades que informamos en esta agenda. Por ANRed.

Festivales y ciclos

Seminario Aira y el arte: algunas aventuras, a cargo de Juan Laxagueborde. El Centro Cultural Borges, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, informa que abrió la inscripción para el seminario “Aira y el arte: algunas aventuras”, que dictará Juan Laxagueborde. El seminario propone abordar y conversar sobre las aventuras de César Aira por las artes visuales y su amor por Duchamp, Fernanda Laguna, Rugendas, Alfredo Prior, el surrealismo y el arte contemporáneo. Será los miércoles 2, 9 y 16 de noviembre a las 18hs en el Auditorio Alberto Williams, pabellón I, segundo piso. Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Buenos Aires. Inscripción previa en https://bit.ly/3SgZ34l Capacidad limitada. Costo: no arancelado.

Circe fábrica de arte, presenta el ciclo Pianistas. Con curaduría de Nicolás Guerschberg. Los jueves 3-10-17 y 24 noviembre a las 20:00hs. Cierre del ciclo: Sábado 26 a las 20:00hs. Participan Nora Sarmoria, Hernán Jacinto, Abel Rogantini, Emanuel Alvarez, Alejandro Manzoni , Lilian Saba junto a Marcelo Chiodi, Dúo Paula Suárez & Leda Torres, Nicolás Guerschberg y Leo Maslíah que se hará cargo del cierre el sábado 26. Para mas información visitar el sitio web de Cirque.

2do Festival Cultura del Sur. 05 y 06 de Noviembre. Te esperamos con actividades a lo largo del finde semana del 5 y 6 de Noviembre en el centro cultural, reflejo y resultado de todo lo que sucede en nuestro espacio durante todo el año, entre el día y la noche, entre el deporte y el arte. Información Importante:- Con tu abono tenés acceso a todas las actividades delos dos días de Festival.- Las actividades son con inscripción previa en nuestra página- Los pases a Ucrania Techno si venís en puerta son a través de su propio Passline. A continuación, en esta agenda, en cada fecha se encuentra información mas detallada de la grilla de actividades.

Vuelve la 10° Feria de Arte Solidario. Como hace 10 años, Arte Lamroth vuelve a apostar por ayudar a través del arte. Del 2 al 4 de noviembre presenta la 10ma edición de su feria de Arte, que reúne a artistas consagrados y emergentes, que donan parte del valor de sus obras con fines solidarios. Este año se expondrán más de 500 obras, de 300 artistas, de disciplinas diversas como pintura, escultura, arte textil, fotografía, joyería o arte audiovisual. Lo recaudado por la venta de obras será destinado al área de Acción Social de la institución, que colabora con el Hospital de Vicente López, el Instituto Bignone, la Maternidad Santa Rosa, comedores escolares, hogares de ancianos y barrios en situación de vulnerabilidad del municipio de Vincente López. En Arte Lamroth los artistas donan una parte del valor de sus obras para actividades de acción social. El área de Acción Social de la institución trabaja todo el año con familias, organizaciones sociales y barrios de Florida y Vicente López. Caseros1450 / B 1602 , Florida, Pcia. de Bs. As.

Festival Internacional de DANZA COCOA. COCOA cumple 25 años y lo celebra con una nueva edición del Festival Internacional de Danza COCOA (FIDIC), que este año tendrá cuatro sedes. La programación del Encuentro es producto de una convocatoria nacional, a la que aplicaron más de 170 grupos de todo el país. 22 obras, 15 para espacios escénicos y 7 para espacios no convencionales, han sido seleccionadas por un jurado conformado por Margarita Bali, Dulcinea Segura y Mauro Cacciatore. La programación de este año incluye, además, un ciclo de Video Danza con curaduría de Carla Berdichevsky a realizarse en la sala de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, donde podrán verse 23 trabajos que incluye programación nacional e internacional con el aporte del Festival Tanzfilmfestival de Alemania. Se ofrecerán también clases magistrales y espacios de encuentro y debate para reflexionar sobre el campo de la danza. Quienes conforman COCOA están orgullosos hoy de presentar este Festival alternativo de altísima calidad, exponente de un hacer grupal asociativo. Quedan todes invitades a vivir y disfrutar de esta fiesta de la danza independiente. El festival tendrá lugar del jueves 3 de noviembre al martes 8 de noviembre. Para más información ver el sitio web de Coreógrafos Contemporáneos Asociados – COCOA.

Se viene el 11° Festival Cartón. En esta oportunidad Cartón festeja la vuelta a la presencialidad en su tradicional sede de Almagro ubicada en La Tribu Mostra Bar, y suma la posibilidad de ver online su programación a través de la plataforma Octubre TV para todo el país. Además, contará con otras dos sedes: el Centro Cultural de la Ciencia, en Palermo, y el Instituto Municipal de Arte Cinematográfico (IDAC), en Avellaneda. La convocatoria de esta edición recibió films de 108 países y cuenta con una selección oficial de 190 cortometrajes, 132 de los cuales se organizan en seis competencias: Narrativo, Microcortos, Experimental, Videoclips, Series, Estudiantes de cine/Animación. Esta edición Cartón busca potenciar la exhibición de cine argentino por lo que cuenta con 117 producciones de origen nacional. Para mas información ver el sitio web del festival.

Jueves 3

Tango en el Borges. Fifí Tango presenta Mostras del Buen Ayre. Fifí Real: voz; Noelia Sinkunas: piano; Nacho Santos: bandoneón; Laurent Tropikalia: bailarín; Juampy Ramírez: bailarín; Coquette: producción; Kuma: puesta en escena. Fifí Tango presentará Mostras del Buen Ayre, su nuevo trabajo. Esta agrupación, integrada por Fifí Real —artivista transfronteriza del litoral y referente del tango queer—, Noelia Sinkunas (piano) y Nacho Santos (bandoneón), actuará en el marco de su gira internacional Viajada en Tour y estará acompañada por lxs bailarines Laurent Tropikalia y Juampy Ramírez. Además, el espectáculo contará con la participación especial de la performer trans Dixit. Jueves 3 de noviembre a las 19hs, Auditorio Astor Piazzolla. Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Buenos Aires. Entrada libre y gratuita.

Se renuevan los jueves de música en Confitería Las Violetas con la presencia de Federico Pereiro Cuarteto. Ramiro Gallo (violín) Juan Pablo Navarro (contrabajo) Emiliano Greco (piano) Federico Pereiro (bandoneón, arreglos y dirección musical). Los jueves de noviembre a las 21hs en Confitería Las Violetas, Avenida Rivadavia 3899, esquina Medrano(Almagro-CABA).

Ciclo Pianistas en el Cirque. Hernán Jacinto y Nora Sarmoria. Hernán Jacinto: pianista, compositor, arreglador y productor lidera su propio grupo y participa del cuarteto de Juan Cruz de Urquiza, de la orquesta de Mariano Otero, y del grupo de Mariano Loiácono, entre otros. También participa del proyecto de Pedro Aznar, en donde se destaca como pianista, tecladista y vocalista, girando por el interior y fuera del país. En esta oportunidad hará recital de piano solo con composiciones propias. Nora Sarmoria: La pianista, compositora, arregladora y directora de orquesta dará un recital de piano-voz-percusión ejecutando temas propios y de sus compositores referentes. 20:00hs en Cirque, Gral. Manuel A. Rodríguez 1559 Villa Crespo – C.A.B.A. Consultas: circearte2013@gmail.com

Martín Elizalde se presentará en La Trastienda (Balcarce 460, CABA) el próximo jueves 3 de noviembre. Allí celebrará sus 20 años como cantautor y presentará su sexto disco de estudio, A la hora del calor. La carrera de Elizalde podría dividirse en dos: una década al frente de Falsos Profetas y una década solista. Según anticipa un comunicado, el show en La Trastienda tendrá de invitados a músicos que lo acompañaron en todas las épocas y repasará lo más destacado de su repertorio. La Trastienda – Balcarce 460, Buenos Aires, San Telmo. Entradas a la venta por Tu entrada.

La vis cómica. Mauricio Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. Jueves y viernes 20hs Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037, CABA.

En octubre se renuevan los Jueves Musicales en Las Violetas. Todos los jueves desde agosto hasta noviembre a las 21hs, en el elegante entorno de Confitería Las Violetas, se presentan shows de diversos géneros musicales con artistas de trayectoria nacional e internacional. Los jueves de octubre estarán a cargo de Ariel Pirotti Cuarteto (Tango). El proyecto parte de la dialéctica existente entre tradición, originalidad y producción de nuevas obras en la actualidad del Tango. Dicha producción conlleva la dificultad de conciliar el espíritu de obras creadas en el siglo pasado con la sensibilidad de una Buenos Aires globalizada. Sin incurrir en estereotipos, la esencia de las obras compuestas e interpretadas por el grupo intenta preservar el aura que emana del Tango. El grupo estará presentando obras de su último trabajo discográfico titulado Pirottecnia integrado por nuevas obras y también estará recreando clásicos instrumentales y cantados con artistas invitados en cada fecha: Jueves 6 Paula Castignola (cantante),Jueves 13 María Jose Mentana (cantante), Jueves 20 Lautaro Mazza (cantante), Jueves 27 Maxi Larrea (guitarrista). Rivadavia 3899, esquina Medrano(Almagro-CABA)

Viernes 4

David Sotelo presenta su disco En nombre propio. Compositor, cantante y guitarrista, David Sotelo nació en Buenos Aires. Con padre y abuelo músicos, recibió influencias del bolero y el jazz, escuchando a grandes cantantes, desde Lucho Gatica hasta Frank Sinatra. En su nuevo disco presenta milongas de su autoría. Cuando las fronteras entre la ciudad y el campo aún no eran tan claras, la música se desvanecía en largas noches de boliche y fogón campero. Allí las credenciales de la milonga eran la payada y, a veces, el arpegio somnoliento. Los temas eran diversos, como en este nuevo trabajo donde el autor convoca al paisaje habitual de la milonga sin rehuir la tensión del conflicto humano. David Sotelo decidió hacer un repaso de aquellas canciones que andaban por la senda del género. Nuevas armonías y giros para la forma tradicional de esta música de nuestros orígenes rioplatenses .Así, esta nueva mirada, este nuevo disco digital, mezcla llanura y rascacielo y contiene diez canciones originales en letra y música del propio Sotelo… de su «nombre propio». La cita es el viernes 4 de noviembre a las 21hs en Altos de La Poesía. Bolivar 703 – San Telmo – CABA.

Jazz en el Borges. Bourbon Sweethearts. Cecilia Bosso: contrabajo y voz; Melisa Muñiz: guitarra y voz; Agustina Ferro: trombón y voz. Bourbon Sweethearts es un trío que interpreta temas clásicos y composiciones propias que hacen referencia a géneros musicales populares de la primera mitad del siglo XX, como el swing, el calypso, y el blues. Se destaca por su trabajo de arreglos vocales, el uso del scat y una instrumentación particular. Entre sus influencias podemos nombrar a The Andrews Sisters, The Boswell Sisters, Billie Holiday y The Mills Brothers, entre otras. Viernes 19hs, Auditorio Astor Piazzolla. Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Buenos Aires. Entrada libre y gratuita.

Mon Laferte en Argentina. Luego de tres años, Mon Laferte llega nuevamente a nuestro país en el marco de su gira mundial con la que está presentando los dos discos que lanzó en 2021: 1940 Carmen y Seis, que contienen hits como «Placer Hollywood» y «La mujer». Además de ofrecer su show en Argentina, la cantante chilena también se presentará en Colombia, Ecuador, Chile y Perú. Esta será la sexta vez que Laferte se presente aquí y la cita será el 4 de noviembre en el Movistar Arena. La venta de entradas es a través de la web del estadio.

La vis cómica. Mauricio Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. Jueves y viernes 20hs Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037, CABA.

Sábado 5

El guitarrista Ismael Grossman y el percusionista Nicolás Gaggero anuncian el lanzamiento de Construcción, su primer material discográfico en formato dúo: diez piezas muy personales y potentes que, en una constante mixtura entre lo moderno y lo tradicional, convidan sonoridades tan diversas como el rock, el folklore latinoamericano y el jazz. El álbum será presentado el 5 de noviembre, a las 21, en Espacio EK❜ (Av. Jorge Newbery 3880, CABA).

Mujeres Bacanas. Carolina Flechner: batería y voz; Vale Cini: guitarras y voz; Cam Beszkin: bajo y voz Mujeres Bacanas revisita canciones y un repertorio de mujeres que fueron sus primeras inspiraciones y referentes dentro del rock, el folklore y la canción popular latinoamericana. Versiones y reversiones con un sello propio de compositoras e intérpretes emblemáticas de todos los tiempos. Sábado 5 de noviembre a las 19hs en el Auditorio Astor Piazzolla, Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Buenos Aires. Entrada libre y gratuita.

Julieta Laso Presenta Cabeza Negra en Córdoba. La cantante y actriz Julieta Laso (que acaba de obtener el Premio Gardel al Mejor Álbum Artista de Tango por su placa anterior La Caldera) presenta su cuarto álbum solista Cabeza Negra (Ultrapop), un trabajo conceptual que por la complejidad de la interpretación, del repertorio y de la instrumentación podría inaugurar un nuevo género musical en el que conviven como sangres mezcladas la copla y el tango, las músicas del monte y del arrabal. Invitada de lujo: Camila Sosa Villada. Sábado 05 de Noviembre a las 20:00hs en Studio Theater, Córdoba – Rosario de Santa Fe 272, Córdoba.

Se estrenará la obra TINTORERO protagonizada por César Arakaki. Cuenta la historia de un hombre que juega con su hijita en el tiempo que tarda en prepararse un arroz. Actuará César Arakaki, con dramaturgia y dirección de Iván Moschner, escenografía y vestuario de Luciana Morcillo, fotos de Andrés Ojo e iluminación de Leandro Crocco. César Arakaki es actor, miembro del grupo Morena Cantero Jrs. Actuó en 11 obras de teatro. Trabajó en cine y TV. Su formación actoral fue con Susana Di Gerónimo, Elvira Onetto, Ricardo Lago, Pompeyo Audivert y Lisandro Rodriguez. Actualmente es un actor perseguido por resistir a la represión hacia el pueblo manifestado contra la reforma previsional en las multitudinarias jornadas de diciembre de 2017. Las funciones serán los sábados de noviembre a las 22.15hs en el teatro Paraje Artesón, Palestina 919, Almagro, CABA. Entradas por Alternativa.

LA MEDICINA TOMO III con dramaturgia y dirección de Norman Briski – Música de Fito Páez, todos los Sábados 21 hs en el Teatro Caliban.La medicina – Tomo III es el intento de patetizar el encubrimiento de la salud como fenómeno de la enfermedad. Con un tratamiento protocolar que se aliena con la tecnología del diagnóstico, de la maquinaria como expendedoras de parcialidades y del juego ecográfico sobre los cuerpos humillados, detenidos, con determinaciones indudables. El enfermero es testigo de todas las escenas que concurren al negocio humanista de las obras sociales. Intérpretes: Sergio Barattucci, Susana Amuchástegui, Guillermo Bechthold, Alfonsina Macchi Herrera, Daniela Colucci, Paula Gabriela Flaks, Emmanuel Melgarejo, Guadalupe Mesples, Gastón Quiroga, Laura Tarchini Funciones: Sábados 21 hs. Venta de localidades a través de Alternativa Teatral. Entradas $1000, Estudiantes y Jubilados $800.Teatro Calibán: México 1428 PB 5.

2do Festival Cultura del Sur. Actividades del sábado 5: 14h 🏥Taller de RCP Compartimos este taller con nuestra comunidad cultural: el mayor riesgo de nuestro sector se sufre a través de consecuencias eléctricas. Brindamos certificado oficial:::Se necesita inscripción previa::: 16hs 🎪 Clase abierta Acro Infantilcon Lali Yañez (+6 años):::Se necesita inscripción previa::: 17hs 📕Trance Poético Escenario con micrófono abierto, para interpretar textos, poesía, actuación, performance o impro.17h 🪴Feria Hila Dj Kali Musicalizando la jornada Vj Lula DelCráneo Artes visuales 20hs 🎭Más Humor, por favor Stand Up. 21*h🎭 Tita y Rodhesia*Espectáculo de improvisación con Laura Azcurra y Valeria Stilman. *23:30*⚡️⚡️Ucrania Techno. Entradas anticipadas a través de Passline Cultura del Sur , Av. Meeks 1066 Temperley.

Mimi Maura se presentará su nuevo disco «Alma Adentro» en el escenario principal de Niceto Club. Un disco de canciones con el que uno a modo de ritual, podrá sumergirse, conectarse con los sonidos. Un apercibimiento de viaje. Entradas por Passline.

No Plan B Argentina. Cuando músicos y bailarinas no tienen zona de confort… Ocupados en la construcción de un tetraedro perfecto, los artistas tienen que improvisar y enfrentarse a constantes cambios de espacio ¡Una pieza que evoca el concepto de adaptabilidad en el momento presente y la conexión permanente que vive el ser humano con el espacio y las fuerzas del universo! No Plan B es un proyecto de intercambio cultural inclusivo diseñado para incorporar e interactuar con las voces y visiones únicas de artistas locales con artistas de Suiza, Europa y Suiza. Sábado 5 y Domingo 6 de noviembre 20hs. Centro Cultural 25 de Mayo, Av Triunvirato 4444, Caba https://cc25.org/no-plan-b/

El letrista o hacia las tenues luces se presenta todos los sábados a las 18:30hs en Beckett Teatro, Guardia Vieja 3556 – CABA. El letrista o hacia las tenues luces es una obra inédita del dramaturgo tucumano Carlos María Alsina. Con un registro alejado del realismo, Alsina da cuenta de esta posmodernidad trágica en la que el dinero vale más que la vida, se va a la guerra en nombre de la paz, los grandes relatos de la modernidad terminaron hechos añicos y millones de seres humanos son desplazados de su patria por el hambre y la violencia. Entradas por Alternativa. Más información: https://www.facebook.com/elletrista

No me vuelvas a hablar de amor se sigue presentando los sábados a las 22:30 en NoAveztruz, Humboldt 1857, CABA. No me vuelvas a hablar de amor se propone indagar el vínculo de una joven pareja en crisis, interpretada por Alejandro y Carolina. La noche en que Alejandro decide no ir a la fiesta que tenían acordada con una pareja amiga todo se desmorona, cuando ambos confiesan tener amantes desde hace tiempo. Entradas anticipadas y mas información en NoAvestruz. Leer nota sobre la obra.

A veces, por la noche. Dramaturgia y dirección: Pablo Bellocchio. ¿Qué nos prepara para partir? ¿Qué dejamos antes de pasar al olvido? A VECES, POR LA NOCHE lanza preguntas sobre nuestra fragilidad ante los finales, sobre lo que sobrevive y deja huella. Alina no duerme. Se pasea noctámbula por la casa, recordando cosas que nunca vivió. Alejo la escucha y tampoco descansa. Alba no duerme. Su padre está yéndose y ella no quiere ver cómo se va. Adela la mira no dormir y se desvela con ella por una decisión que tienen que tomar. Noche insomne, extraviada. A punto de irse, aunque permanece hasta las últimas gotas del amanecer. Funciones: sábados 22hs en el Centro Cultural de la Cooperación: Sala Raúl González Tuñón: Av. Corrientes 1543. Entradas por Alternativa Teatral.

UNA, basada en la adaptación de “Uno, ninguno y cien mil” (novela de Luigi Pirandello), se presenta en Timbre 4 (México 3554 / Boedo 640, CABA) los sábados a las 20.30. Leer análisis de la obra.

Terrenal. El clásico de Mauricio Kartún con Claudio Da Passano, Tony Lestingi y Claudio Martínez Bel. Sábados y domingos 20hs en Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, CABA.

Domingo 6

Comienza la onceava edición de Cartón. Festival Internacional de Cortos de animación. En esta oportunidad Cartón festeja la vuelta a la presencialidad en su tradicional sede de Almagro ubicada en La Tribu Mostra Bar, y suma la posibilidad de ver online su programación a través de la plataforma Octubre TV para todo el país. Además, contará con otras dos sedes: el Centro Cultural de la Ciencia, en Palermo, y el Instituto Municipal de Arte Cinematográfico (IDAC), en Avellaneda. La convocatoria de esta edición recibió films de 108 países y cuenta con una selección oficial de 190 cortometrajes, 132 de los cuales se organizan en seis competencias: Narrativo, Microcortos, Experimental, Videoclips, Series, Estudiantes de cine/Animación. Esta edición Cartón busca potenciar la exhibición de cine argentino por lo que cuenta con 117 producciones de origen nacional. Para mas información ver el sitio web del festival.

2do Festival Cultura del Sur. Actividades del domingo 6: *16h 🧶Feria Cultura Feria de emprendedores. 17hs a 21hs 🎸🎤Escenario Abierto de Bandas. Espacio resultante de una convocatoria abierta, con la intensión de brindarle un lugar a proyectos que no hayan podido ser parte de nuestra programación. *La Rosetta/ Pixelados / Las flores del bullerengue / Mereketembe * 18hs 🪘🥁La 14BisONG comprometida con la inclusión social de los y las jóvenes a través del Samba Reggae. 21hs ❤️🎤El Exagerado Pecho Anzoategui. 22hs 🎺🎺Dr. KeinBanda independiente y autogestiva de Zona sur del Gran Bs.As. que fusiona Rock, Funk y artes visuales. Entradas anticipadas a través de Passline Cultura del Sur , Av. Meeks 1066 Temperley.

Argentina desde el piano. Conducción y dirección: Hilda Herrera. Un recorrido por los sonidos criollos, en las manos de jóvenes pianistas de todo el país. Chacareras, zambas, tonadas, chamamés, tangos y milongas recreados desde el piano. Obras de Atahualpa Yupanqui, Hilda Herrera, Cuchi Leguizamón, Carlos Pino, Alberto Merlo, etc. Domingo 6 de noviembre a las 18hs en el Auditorio Astor Piazzolla, Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Buenos Aires. Entrada libre y gratuita.

No Plan B Argentina. Cuando músicos y bailarinas no tienen zona de confort… Ocupados en la construcción de un tetraedro perfecto, los artistas tienen que improvisar y enfrentarse a constantes cambios de espacio ¡Una pieza que evoca el concepto de adaptabilidad en el momento presente y la conexión permanente que vive el ser humano con el espacio y las fuerzas del universo! No Plan B es un proyecto de intercambio cultural inclusivo diseñado para incorporar e interactuar con las voces y visiones únicas de artistas locales con artistas de Suiza, Europa y Suiza. Sábado 5 y Domingo 6 de noviembre 20hs. Centro Cultural 25 de Mayo, Av Triunvirato 4444, Caba https://cc25.org/no-plan-b/

Terrenal. El clásico de Mauricio Kartun con Claudio Da Passano, Tony Lestingi y Claudio Martínez Bel. Sábados y domingos 20hs en Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, CABA.

LA MADONNITA en Itaca Complejo Cultural, Humahuaca 4027. Funciones: domingos a las 19.30. Ver nota sobre la obra.

Próxima semana

Pablo Bernaba (bandoneonista-compositor-cantor) presenta su primer disco solista Vozaneon. Pablo Bernaba, en su faceta solista y por fuera de su liderazgo del QNLB (Quinteto Negro La Boca) presenta un disco de tangos clásicos –y alguno de su autoría– interpretados con un estilo siglo XXI, con reminiscencias de Rubén Juárez- gran referente en la simultaneidad del canto e interpretación de bandoneón. Sus otras fuentes de inspiración son los fraseos del Polaco Goyeneche y los colores vocales de Louis Armstrong, Joe Cocker y Tom Waits. Vozaneón es un disco minimalista e intimista. En esa misma línea será la presentación en vivo, la que estará, -sin embargo- engalanada con invitadxs tales como: Patricia Malanca más Oscar Pittana y Gastón Ruiz (del Quinteto Negro La Boca) en contrabajo y en guitarra respectivamente; Patricio Villarejo en chelo; Lía Martinez en danza y otras colaboraciones sorpresa. La cita es para el viernes 11 de noviembre a las 21hs en el CAFF, Sanchez de Bustamante 772, CABA.

Christian Vaca presenta Rosas, claveles y crisantemos, su nuevo disco. El cantautor del conurbano bonaerense llama la atención con su nuevo lanzamiento, donde las melodías folk se suben a un sonido abrasivo, dando como resultado una melancolía de grano grueso, espesa y envolvente. Rosas, claveles y crisantemos ya se encuentra en las principales plataformas digitales, y será presentado en vivo el sábado 12/11 a las 20hs. junto a Funes El Memorioso y Lucila Inés como artistas invitados. Esto será en Panda Rojo Espacio Cultural, Sarmiento 3096 – C.A.B.A.

Para ir agendando…

Hugo Lobo & The Street Feeling Band se vuelven a presentar en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631, CABA, el martes 15 de noviembre. Lo recaudado será a beneficio de Pablito Molina, quien este año se alejó de los escenarios por problemas de salud.

Tango Chino presenta su nuevo álbum Otra Vez de Nuevo Again. El cuarteto integrado por el guitarrista y compositor Edgardo «Chino» Rodríguez, el pianista Fulvio Giraudo, Marcos Ruffo en contrabajo y Javier Kase en violín, presentará este nuevo disco que reúne los trabajos pertenecientes a los últimos cuatro años de la agrupación, nuevos temas (algunos de ellos con la participación del trompetista Valentín Garvie), más varios arreglos de piezas tradicionales. Entre los temas del álbum se destaca Panambí del monte, con la participación del gran compositor Ramón Ayala en recitado. Presentación oficial: miércoles 16 de noviembre en Bebop Club. Uriarte 1658- Palermo (CABA).

Se viene el 3° Festival de Improvisación Musical con Señas (FIMS), Del 18 al 21 de Noviembre 2022. El 3° Festival de Improvisación Musical con Señas (FIMS) es un espacio de encuentro, formación y creación en el campo de la improvisación musical dirigida. Durante cuatro días se realizarán laboratorios de investigación artística, talleres, jams y conciertos. El Festival está dirigido a estudiantes de música de todos los niveles, músicos profesionales, directores y docentes (quienes podrán participar con instrumentos melódicos, armónicos, rítmicos o voces), como así también a artistas de otras disciplinas: actores, bailarines, artistas plásticos, que quieran conocer prácticas de creación multidisciplinaria. Entrada gratuita con inscripción previa. Más información en: www.musicaenelaire.com.com.ar/fims

Pipi Piazzolla Trío presenta su nuevo álbum Stick Shot. El Pipi Piazzolla Trío presenta Stick Shot (Club del Disco, 2022), cuarta placa de este innovador trío de jazz argentino integrado por el baterista Daniel “Pipi” Piazzolla, el guitarrista Lucio Balduini y el saxofonista Damián Fogiel. En vivo: miércoles 23 de noviembre y jueves 1ero de diciembre en Thelonious Club, Nicaragua 5549, CABA. Entradas en la sala y por TicketHoy.

Lara Fichera presenta su primer álbum En El Filo. Sábado 26 de noviembre 21hs (Abren puerta de sala 20:30hs). Sala Casals – Sadaic Música Av. Corrientes 1660 /Paseo La Plaza. Valor de la entrada $1.500 https://www.plateanet.com

