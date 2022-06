–

Un nuevo mes comienza y con él nuevas propuestas artísticas. Algunas obras de teatro y películas que extienden sus presentaciones, pero también hay estrenos en un mes con anticipos y diversas fechas de música en vivo y exposiciones visuales. Al final de la agenda se encuentra el contacto para poder enviar las actividades culturales que deseen difundir en cualquier localidad del país. Por ANRed.

Buenos Aires, de cerca y de lejos es una muestra multidisciplinaria compuesta por fotografías de Pablo Idez y pinturas de Esteban Pablo Videla. Hasta el Jueves 7/7. Horarios de visita: Lunes a viernes de 10 a 19hs. Sala de Exposiciones Manuel Belgrano, Perú 160. Subsuelo. Entrada libre y gratuita. Dos lenguajes, dos miradas, un diálogo, en el que por momentos las obras se contraponen y, por otros, se complementan, pero que nos retornan un aguafuerte sobre lo que significa vivir en la ciudad. El diálogo se centra en los diversos puntos de vista: mientras que en la obra pictórica el ojo está puesto en las vistas exteriores, las fotografías representan la intimidad de sus habitantes. De esta manera se propone una reflexión sobre lo inmenso del exterior en contraste con el momento del interior. Al fin y al cabo, las dos intimidades pero de diferentes escalas. Redes: IG: @vincho.videla / @pabloidezfotografia FB: Esteban Pablo Videla / Pablo Idez Fotografía. Web: www.videlarocher.com.ar

Jueves 30/6

El film Un bolso lleno de carteras que surgió del trabajo realizado por Proyecto Diógenes, sigue en el Gaumont. Desde el Jueves 30 hasta el Miércoles 6 todos los días a las 18:30hs en el cine Gaumont (entrada Gral. $90, estudiantes y jubilados $40), las entradas se compran en boletería. Leer más sobre el film.

La vis cómica. Mauricio Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. Jueves y viernes 20hs Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037, CABA.

Cine Africano en la Biblioteca Nacional. Última jornada de proyección de las películas ganadoras del Festival Internacional de Cine Africano de Argentina #FICAA 2021 realizadas los jueves 9, 16 y 23 y 30 de junio, 19hs. Auditorio Borges de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, CABA. Entrada libre y gratuita. El Festival Internacional de Cine Africano de Argentina edición 2021 fue mayormente exhibido por la Plataforma Octubre TV. Este año en conjunto con la Biblioteca Nacional, organizamos este ciclo para exhibir en pantalla grande las películas ganadoras del 2021. Cada jueves, se podrá ver un corto y un largo en forma libre y gratuita. Así a lo largo del mes se proyectarán películas de Burkina Faso, Cabo Verde, Kenia, Senegal, Portugal, Brasil, México y Colombia. Mientras tanto se está preparando una nueva edición del Festival que se realizará del 26 de octubre al 5 de noviembre en distintas salas de la Ciudad de Buenos Aires e itinerancias. Ver programación: https://observatoriosur.org/cine-africano-en-la-biblioteca-nacional/

Piazzolla, nuestro tango pide pista. Un concierto íntimo en homenaje al gran compositor Astor Piazzolla. Interpretando obras inmortales como Libertango, Oblivion, Fuga y misterio, Zita , Chiquilín de Bachín, Milonga del trovador, Los pájaros perdidos y vuelvo al sur, entre otros. Con arreglos y adaptaciones para guitarra y acordeón, y las inigualables y maravillosas voces de Tenoreon (tenor y soprano). Se presentan a las 20hs en Pista Urbana. Chacabuco 874, Capital Federal – Buenos Aires – Argentina. Teléfonos: 4361 3015Web: http://www.pistaurbana.com

Viernes 1

Arte que acompaña. Conformado por un grupo de artistas visuales liderado por el artista Jorge González Perrín, cuyo objetivo es mejorar las salas de espera de los hospitales públicos. Han realizado donaciones de obras para acompañar la espera, y con recaudaciones han donado aparatología para distintos hospitales. Este viernes 1° de julio, entre las 19.00 y las 22hs se expone una nueva inauguración de obras, en el Espacio Cultural Casa Marcó del Pont (Artigas 202, Flores. CABA).

Juan Torres Fernández presenta su nuevo disco Cambios. Se trata de la segunda propuesta discográfica del saxofonista y compositor, quien se presenta con su cuarteto formado por Leandro García de la Maza en piano y rhodes, Flavio Romero, en contrabajo y bajo eléctrico y Fernando Moreno, en batería. El disco cuenta con la recomendación de Pipi Piazzolla quien lo describió como “una obra de alto nivel musical y artístico”. Viernes 1 de julio, 22:30hs (puntual). Apertura de puertas 22hs en Thelonious club, Nicaragua 5549, CABA. http://thelonious.com.ar/ theloniousclub@gmail.com

Compañía Teatral Síndrome de Eureka presenta Damas Bravas, una comedia histórica e irreverente sobre las mujeres que a pedido de José de San Martín confeccionaron la bandera de los Andes.Con dramaturgia y dirección de Alfredo Allende y protagonizada por Mirna Cabrera, Julia Nardozza, Flor Orce, Florencia Patiño y Florencia Pineda. Desde el 1º de julio los viernes a las 20:30hs en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entradas por Alternativa Teatral.

Esa Mujer, de Rodolfo Walsh, dirigida por Diego Ferrando. El cuento “Esa mujer” de Rodolfo Walsh relata el encuentro de un periodista con un coronel del ejército argentino para entrevistarlo sobre el secuestro del cadáver de una mujer. Con dirección y dramaturgia de Diego Ferrando y actuaciones de Carolina Valmayor, Ernesto Falcke y Agustín Vanella. Se presenta los viernes a las 20.30hs en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entradas en boletería y en Alternativa Teatral.

La Fachalfarra: una comedia farsesca con texto y dirección de Alfredo Martin, a partir la novela «Ferdydurke», de Witold Gombrowicz. La gran obsesión gombrowicziana en todo su esplendor: aquellas formas que capturan al sujeto, asegurándole así un yo acabado, en contraposición a la inmadurez, lo bajo, lo primitivo. Funciones los viernes 21.30hs en Teatro Andamio 90, Paraná 660. Entradas en boletería y en Alternativa Teatral.

PRETENCIOSAS RIDÍCULAS, Las de Barranco, se presenta los viernes en dos funciones a las 20 y 22hs en Paraje Artesón, Palestina 919, Almagro, CABA. La versión del grupo de teatro Morena Cantero Jrs, está basada en “Las de Barranco” de Gregorio de Laferrere estrenada en el año 1908. En la obra Doña María, viuda del capitán Barranco, vive con sus tres hijas en una casa alquilada. Están rodeadas de pretendientes de su hija mayor, Carmen. A estos visitantes Doña Maria exige regalos que permiten mejorar la economía familiar, para la que también sub-alquila habitaciones a ocasionales inquilinos. La situación pone en crisis a Carmen, que cuestiona su vínculo con esta casa. Elenco: Mabel Berrina como Doña Maria, Cintia Zaraik Goulou como Carmen, Maria Alicia González como Doña Rosario y Cocinera, Patricia Alejandra Silva como Manuela, Gabriela Colombo como Pepa, Sergio Escalas como Morales, César Arakaki como Castro, Luciana Morcillo como Petrona, Ariel Aguirre como Linares, Max Acuña como Barroso y Pérez, y Rubén Demichelis como Rocamora. Dirige Iván Moschner, Luces Leandro Crocco, Variaciones en piano Patricia Casares, Escenografía y Vestuario Luciana Morcillo, Diseño Gráfico Paulo Pons. Entradas por Alternativa Teatral.Contacto: morenacanterojrs@gmail.com

Sábado 2

2 de julio. Se estrena Un encuentro, una obra sobre las segundas oportunidades, sobre darse la posibilidad de sanar, de escuchar esas palabras que alivian el alma, ante lo incomprensible de la muerte. Un encuentro es una obra dramática, que aborda principalmente el flagelo del suicidio, pero está fuertemente atravesada por distintas temáticas que hacen a la situación específica de las mujeres. Se va a presentar los sábados a las 20:30hs en Teatro Del Pasillo Colombres 35 – CABA. Entradas por alternativa teatral.

Todo lo que se olvida en un instante, de Richard Shpuntoff. Se estrena el 2 de julio en el Centro cultural San Martin. Estará en la sala todo el mes de julio Centro Cultural San Martín – Sarmiento 1551 Sala 2 – Ciclo Espacio Documental https://elculturalsanmartin.ar

El sábado 2 de julio Karina Beorlegui , cantora, actriz e impulsora del fado en Argentina junto a Alejandro Bordas en guitarra de siete cuerdas y Nacho Cabello en guitarra Portuguesa, se presentan con su espectáculo «Tango y fado» , luego del éxito a sala llena en la Sala Argentina del CCK como parte del ciclo Música Argentina para el Mundo y de presentarse en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2022. Sábado 2 de julio 21hs.Club Social Cambalache Defensa 1179, San Telmo, CABA. Ver video en Sala Argentina del CCK

La directora Tatiana Santana estrena La patria al hombro, la premiada obra de Adriana Tursi, que pone en escena la llegada al país de las primeras maestras norteamericanas convocadas por Sarmiento para su proyecto civilizatorio; y el ataque que la Iglesia Católica emprende contra éstas, por ver peligrar su monopolio educativo y moral. La pieza ha sido ganadora de la beca a la Creación del Fondo Nacional de las Artes y del Premio Municipal. Integran el elenco (por orden alfabético): Karina Antonelli, Julieta Coria, Jaru Keselman, Lalo Moro, Silvina Muzzanti, Sebastián Pajoni y Juan Subiotto. Las funciones son los sábados a las 20hs en el Teatro del Pueblo (Sala Carlos Somigliana). Lavalle 3636, CABA. Las funciones son todos los sábados a las 20hs en el Teatro del Puebl0

Prefiero que me quite el sueño Goya a que lo haga cualquier hijo de puta, obra del dramaturgo Rodrigo García, llevada a escena en esta oportunidad por la dupla de dirección de Lailén Alvarez y Elvira Tanferna. Las funciones se realizan los sábados de julio a las 22hs en El Sábato espacio cultural, ubicado en José E. Uriburu 737, CABA. Goya habla de la inercia y la incapacidad de acción, de cómo nos enreda el universo de consumo y apariencias en el que vivimos inmersos. Vivir en la lógica de sistema es una trampa que nos lleva de varias maneras a vernos involucrados con la dificultad. La pieza nos cuestiona cuánto aceptamos las reglas del juego, cuánto podemos hacer para despegarnos, cuánto pensamos, cuántas ideas concretamos efectivamente, cuántos deseos postergamos en la reflexión, cuánto terminamos pareciéndonos finalmente a aquello que no queremos perpetuar.

Sueño de Emiliano Dionisi llega al CC 25 de Mayo. Cuatro intérpretes se juntan en el bosque a ensayar una obra, sin darse cuenta de que este bosque está plagado de seres mágicos dispuestos a jugar caprichosamente con sus emociones. Sueño es una propuesta de Compañía Criolla con dramaturgia y dirección de Emiliano Dionisi, protagonizada por Lucia Baya Casal, Julia Gárriz, Ramiro Delgado y el propio Dionisi. Funciones los sábados a las 16 horas en la sala principal del CC25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. En vacaciones de invierno: viernes a domingos hasta el 31 de julio. Entradas por Alternativa Teatral.

Domingo 3

Anita Petrich lanzó su unipersonal musical Yo, negra, donde habla sobre su identidad, el amor y la pasión por el arte. A partir de la interpretación de diversas canciones, acompañada por un coro y banda en vivo, contará su historia, sus incertidumbres mientras crecía, sus miedos, sus vivencias y su abrazo consigo misma. Yo, negra tendrá una nueva función el domingo 3 de julio de 20:30hs en el Teatro Border (Godoy Cruz 1838). Intérprete: Anita Petrich. Dirección General: Juan Martin Delgado. Dirección Musical: Facundo Cicciu. Dirección Vocal: Julia Tozzi. Coro: Lucila Louzan, Camila Almada, Jule Rodriguez, Martiniano Rodriguez y Felipe Bou Abdo. Músicos: Facundo Cicciu, Daro Toteda, Juan Ignacio Poore, Roberto Moreno y Victoria Toscano. Producción Ejecutiva: Luciana Cuenca. Las entradas se pueden adquirir y/o reservar a través de Alternativa teatral.

Espantar el espanto (Ritual comunitario en clave teatral). Domingos de Junio, Julio y Agosto, 19hs en el CC Barracas. Av. Iriarte 2165 (Barracas) – CABA. Sinopsis: «Según Byung -Chul Han la humanidad ha perdido los rituales; se ve que este filósofo Sur Coreano no se dio una vuelta por Barracas. Aquí, un grupo de vecinos ha decidido encontrarse para testimoniar, amparados en la escucha colectiva, sus experiencias durante lo más crudo de la pandemia del Covid-19. Con sabiduría comunitaria hacemos humor del dolor, creyendo que entre muchxs la angustia individual se espanta y se vuelve resiliencia colectiva. 50 vecinos-actores te invitan a ser parte de este ritual». Reservas: info@ccbarracas.com.ar

Chango, la luz descubre, un documental de Alejandra Martín y Paola Rizzi – doningos de junio a las 18hs, en el Malba Cine. El «Chango» Monti es el director de fotografía de las dos únicas películas argentinas ganadoras del Oscar. Con 84 años sigue trabajando en rodajes extenuantes. Chango, la luz descubre, es el retrato en acción de un artista siempre en tensión consigo mismo. El año pasado fue reconocido con el Premio Astor Piazzolla a la trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata – 2021. Se proyecta los domingos 12, 19 y 26 – 18hs en Malba Cine (hasta el 3 de julio inclusive).

Lo Cotidiano de Valeria Di Toto, se sigue presentando los domingos a las 19hs. La obra ganadora del 8º Torneo de Dramaturgia Transatlántico Argentina – Cataluña dentro del Festival Temporada Alta en el Teatro Timbre 4 en febrero 2020, se estrenó el pasado domingo 5 de junio. Sinopsis: un encuentro de verano en la rambla marplatense. Verónica, una local de toda la vida, observa todo lo que la rodea. Tomás un joven estudiante recién llegado a la ciudad, con el asombro aún en la mirada. La casualidad los reúne, y en medio de una tarde al sol, las palabras comienzan a aflorar poniendo de manifiesto el deseo. Habrá funciones los domingos a las 19hs en Ítaca complejo Teatral, Humahuaca 4027, CABA.

MVSICA PROHIBITA. Este domingo 03 de julio a las 17.00, en la iglesia metodista central (Av. Rivadavioa 4050, CABA) vuelve a presentarse el CONJVNTO DE MVSICA PROHIBITA que, con dirección de Pablo Banchi, sigue interpretando la polifonía sacra del Renacimiento y del Barroco. En esta oportunidad, visitarán la cantata de Bach y motetes de Monteverdi, Mendelssohn, Croce, entre otros. Son pocas las oportunidades de acercarse a esta música en vivo, y recomendamos el viaje. Aquí, la información del conjunto: http://www.musicaprohibita.com.ar/integrantes

Próxima semana

Panash, una película del rap y trap argentino, se estrena el 7 de julio. Filmada en el barrio de Fuerte Apache, al oeste del conurbano bonaerense, Panash reúne a los principales referentes del freestyle, rap y trap del país. Su banda sonora original será lanzada como un disco autónomo y contiene temas de sus protagonistas. La película tuvo su premiere mundial durante el 36° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

El jueves 7 de julio se celebrará, en La Plata, un encuentro de cantautores que tendrá como protagonistas a Seba Cayre y Rafa Doorish. Ambos autores vienen aportando, cada uno a su estilo, nuevos aires al repertorio de raíz folklórica. El convite será en la histórica casa de cultura y peña La Salamanca (5 entre 61 y 62), a partir de las 21hs. Las reservas se pueden hacer a través del 2214885539.

Ce Suárez Paz presenta Infusiones Argentinas. La cantante y compositora se presentará en emblemáticos escenarios musicales de Buenos Aires con su nuevo ciclo «Infusiones Argentinas» en los que interpretará temas de su 3er disco «EsCEncia» (2019) más un renovado repertorio. Temas clásicos de fusiones de vanguardia del rock, tango, folklore argentino y composiciones propias formarán parte de la nueva y progresista propuesta que ofrecerá en formato acústico, con diversos artistas invitados en cada concierto. Se presenta el 8 de julio a las 20hs en Bar Lucille, Gorriti 5520-Palermo (CABA). Entrada Libre

8 de Julio: Big Mama Laboratorio presenta su disco Egendro. luego de su gira por Córdoba y la Patagonia, por primera vez en Buenos Aires. Se presenta el viernes 8 de julio 21hs junto a Juli Papi, Kami Kama y Tati D quienes colaboraron en el álbum. Será un show con música y danza para mover y disfrutar en La Casita Brandon: Luis María Drago 236 – CABA. Big Mama Laboratorio nace en la Villa San Cayetano de Beccar en el año 2011, tiene en su haber un Ep, 2 discos: «fortaleza Onirica» y «Engendro», además varios simples. Una serie Documental en Canal Encuentro que la referencia. Ha girado con sus shows, charlas y talleres por Alemania, Austria, Eslovenia, Uruguay y gran parte de las provincias de la Argentina y el gran Buenos Aires. Compuso y compartió escenario con artistas como Miss Bolivia, Paloma del Cerro, Camilo Carabajal, Sara Hebe, Leo García, Los Totora, Nación EKeko, Lula Bertoldi. Ver más: https://www.youtube.com/c/BigmamalaboratorioAr

Agostina Elzegbe presenta su tercer álbum solista, Casa. El sucesor de La vida (2013) y Las cosas que habitan mi corazón (2016), ambos discos físicos, se lanza en exclusiva en formato digital. Se trata de un trabajo en el que la guitarrista, compositora y cantante se acerca a ciertas formas rítmicas del folklore argentino y latinoamericano pero siempre con su particular búsqueda. Siguen siendo un sello distintivo de su música las elaboradas partes de guitarra, las melodías que se despliegan sorpresivamente más allá de lo imaginado por el oyente y las letras profundas y muchas veces autorreferenciales. Rodeada por un sólido grupo de instrumentistas, el álbum CASA cumple con las expectativas de consolidación y crecimiento de la artista con respecto sus anteriores álbumes. Se presenta el viernes 8 de julio en el nuevo CAFÉ VINILO Estados Unidos 2483 – San Cristóbal | Contacto: (011) 15-2533-7358 | info@cafevinilo.com.ar

Para ir agendando….

El Viernes 29 de Julio a las 20:30hs Jorge Retamoza cuarteto presenta la Suite del año de la Tanguedia. Grabada y filmada en vivo en estudio (con la más alta calidad de audio y video), la Suite es una obra en 4 partes inspirada por los sucesos, sentimientos y reflexiones resultantes de la pandemia que afecta todavía al mundo y el año del centenario de Piazzolla, una de las fuentes de donde abreva este proyecto. El programa del show incluye obras de discos anteriores del Cuarteto y una selección de temas de Reunión Cumbre, la mítica reunión de Piazzolla & Mulligan. La cita es en Lucille, Gorriti 5520, Palermo- CABA. Entradas a la venta en Mi Anticipada (https://mianticipada.com/show/jorge-retamoza-cuarteto-presenta-suite-del-ano-de-la-tanguedia-29-07-en-palermo/ ). Capacidad limitada

Las Manos de Filippi siguen festejando sus 30 años. Tras su presentación en Mendoza el pasado 7 de mayo, la gira sigue con las siguientes fechas:. 23/7 Rosario, Sta. Fé. 13/8 Montevideo, Uruguay. 1/9 Concepción, Chile 2/9. Valparaíso, Chile 3/9. Santiago de Chile 4/9 Valdivia, Chile. 8/10 Córdoba. 29/10 Neuquén. 12/11 Estadio Malvinas Argentinas, C.A.B.A. 8/12 Comodoro Rivadavia, Chubut 9/12. Las Heras, Sta. Cruz10/12. Río Gallegos, Sta. Cruz. Leer más sobre los 30 años de la banda: 1ra parte (1992-1999) + 2da parte (2000 2003)

Peces Raros regresa a Mar del Plata. Luego del sensacional éxito junto a Trueno de Cicuta Remix, Peces Raros emprendió una extensa gira que los esté llevando por diferentes puntos del país tocando siempre a la sala llena, luego de presentación que darán este fin de semana con entradas agotadas en CABA y antes la presentación en el Primavera Sound Festival, Peces, regresa con su música electrónica deconstruida a Mar del Plata. Sábado 13 de agosto – 21hs. Vorterix Club. Entradas a la venta por sistema EY!TICKET y puntos de venta. Ver video de Cicuta (junto a Trueno).

