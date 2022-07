–

De parte de ANRed July 6, 2022 224 puntos de vista

Una nueva semana llega con diferentes propuestas. Algunas de ellas con entrada gratuita. Desde hoy mismo con la presentaci贸n de In茅s Cuello en Bebop, el homenaje a Mercedes Sosa el pr贸ximo s谩bado adem谩s del estreno de pel铆culas y obras de teatro, y la continuidad de otras actividades. En La Plata, Noelia Sinkunas presenta Salve (Foto), Al final de la agenda se encuentra el contacto para poder enviar las actividades culturales que deseen difundir en cualquier localidad del pa铆s. Por ANRed,

Comenz贸 el ciclo de cine de La Nave de los Sue帽os. Martes a las 18:30hs en el Auditorio Jorge Luis Borges, de la Biblioteca Nacional. En su temporada 17, el cl谩sico ciclo de cine independiente y de autor contin煤a con sus funciones presenciales en el Auditorio Jorge Luis Borges. La Nave de los Sue帽os le da espacio a las producciones audiovisuales que conforman el amplio escenario del cine argentino. Pone especial inter茅s en el panorama documental, que atraviesa el mejor momento de su historia en cuanto a calidad y cantidad de obras, la gran producci贸n de nuevos y valiosos cortometrajes, funciones especiales con invitados, homenajes a maestros, focos de realizadores, presentaciones de publicaciones y libros de cine. Con 1000 funciones realizadas desde el 2006, este ciclo producido por el grupo de gesti贸n cultural La Nave de los Sue帽os junto a la Biblioteca Nacional retom贸 este a帽o su lugar habitual de los martes, continuando su tradici贸n hist贸rica con los objetivos de siempre: conectar a los p煤blicos con el cine argentino, debatir sobre sus caminos, y celebrar cada semana un encuentro en pantalla gigante en uno de los espacios culturales m谩s prestigiosos. Entrada libre y gratuita. Biblioteca Nacional Mariano Moreno: Ag眉ero 2502, Ciudad de Buenos Aires #54.11.4808.6000 鈥 Internos 1394/1395/1396

Mi茅rcoles 6

In茅s Cuello presenta Mi ciudad y mi gente en Bebop Club. La exquisita cantante In茅s Cuello, recientemente nominada a los Premios Gardel, llega por primera vez a Bebop Club para presentar 鈥淢i ciudad y mi gente鈥, su nuevo espect谩culo a d煤o junto al pianista Pablo Fraguela. Movida por la b煤squeda consciente de un repertorio que la identifique, que combine la emoci贸n de una buena melod铆a con la fuerza de una poes铆a que nos permita entrever y desear una sociedad libre de estereotipos y opresiones, In茅s nos invita a cantarle a la ciudad, a la solidaridad, a la esperanza, a la libertad. El concierto ser谩 este mi茅rcoles 6 de julio a las 20hs. en el local ubicado en Uriarte 1658, CABA. Localidades en venta en boleter铆a (martes a domingos, 17 a 20hs.) o a trav茅s de www.bebopclub.com.ar. Leer m谩s sobre In茅s Cuello y su espect谩culo Mi ciudad y mi gente.

Jueves 7

Se estrena Amasando Futuro. La resistencia de las mujeres de la Tupac Amaru. La organizaci贸n barrial Tupac Amaru, liderada por Milagro Sala realiz贸 una imponente obra edilicia, cultural, educativa, sanitaria y de dignificaci贸n de sectores vulnerados de la Provincia de Jujuy. El 16 de enero de 2016 Milagro es detenida porque su accionar afect贸 los intereses econ贸micos y pol铆ticos de la clase dominante juje帽a. Desde el jueves 7 de julio, 19.30hs.Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635, CABA.

La vis c贸mica. Mauricio Kartun toma del Quijote a la funambulesca compa帽铆a y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su trav茅s ese v铆nculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. Jueves y viernes 20hs Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037, CABA.

Panash, una pel铆cula del rap y trap argentino, se estrena el 7 de julio. Filmada en el barrio de Fuerte Apache, al oeste del conurbano bonaerense, Panash re煤ne a los principales referentes del freestyle, rap y trap del pa铆s. Su banda sonora original ser谩 lanzada como un disco aut贸nomo y contiene temas de sus protagonistas. La pel铆cula tuvo su premier mundial durante el 36掳 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

El jueves 7 de julio se celebrar谩, en La Plata, un encuentro de cantautores que tendr谩 como protagonistas a Seba Cayre y Rafa Doorish. Ambos autores vienen aportando, cada uno a su estilo, nuevos aires al repertorio de ra铆z folkl贸rica. El convite ser谩 en la hist贸rica casa de cultura y pe帽a La Salamanca (5 entre 61 y 62), a partir de las 21hs. Las reservas se pueden hacer a trav茅s del 2214885539.

Viernes 8

Ce Su谩rez Paz presenta Infusiones Argentinas. La cantante y compositora se presentar谩 en emblem谩ticos escenarios musicales de Buenos Aires con su nuevo ciclo Infusiones Argentinas en los que interpretar谩 temas de su 3er disco 芦EsCEncia禄 (2019) m谩s un renovado repertorio. Temas cl谩sicos de fusiones de vanguardia del rock, tango, folklore argentino y composiciones propias formar谩n parte de la nueva y progresista propuesta que ofrecer谩 en formato ac煤stico, con diversos artistas invitados en cada concierto. Se presenta el 8 de julio a las 20hs en Bar Lucille, Gorriti 5520-Palermo (CABA). Entrada Libre

Big Mama Laboratorio presenta su disco Egendro. luego de su gira por C贸rdoba y la Patagonia, por primera vez en Buenos Aires. Se presenta el viernes 8 de julio 21hs junto a Juli Papi, Kami Kama y Tati D quienes colaboraron en el 谩lbum. Ser谩 un show con m煤sica y danza para mover y disfrutar en La Casita Brandon: Luis Mar铆a Drago 236 鈥 CABA. Big Mama Laboratorio nace en la Villa San Cayetano de Beccar en el a帽o 2011, tiene en su haber un Ep, 2 discos: 芦fortaleza Onirica禄 y 芦Engendro禄, adem谩s varios simples. Una serie Documental en Canal Encuentro que la referencia. Ha girado con sus shows, charlas y talleres por Alemania, Austria, Eslovenia, Uruguay y gran parte de las provincias de la Argentina y el gran Buenos Aires. Compuso y comparti贸 escenario con artistas como Miss Bolivia, Paloma del Cerro, Camilo Carabajal, Sara Hebe, Leo Garc铆a, Los Totora, Naci贸n EKeko, Lula Bertoldi. Ver m谩s: https://www.youtube.com/c/BigmamalaboratorioAr

Agostina Elzegbe presenta su tercer 谩lbum solista, Casa. El sucesor de La vida (2013) y Las cosas que habitan mi coraz贸n (2016), ambos discos f铆sicos, se lanza en exclusiva en formato digital. Se trata de un trabajo en el que la guitarrista, compositora y cantante se acerca a ciertas formas r铆tmicas del folklore argentino y latinoamericano pero siempre con su particular b煤squeda. Siguen siendo un sello distintivo de su m煤sica las elaboradas partes de guitarra, las melod铆as que se despliegan sorpresivamente m谩s all谩 de lo imaginado por el oyente y las letras profundas y muchas veces autorreferenciales. Rodeada por un s贸lido grupo de instrumentistas, el 谩lbum CASA cumple con las expectativas de consolidaci贸n y crecimiento de la artista con respecto sus anteriores 谩lbumes. Se presenta el viernes 8 de julio en el nuevo CAF脡 VINILO Estados Unidos 2483 鈥 San Crist贸bal | Contacto: (011) 15-2533-7358 | info@cafevinilo.com.ar

Como cada segundo viernes del mes, Pasa la rompiente se presenta en el Centro Cultural El Surco, Boedo 830, CABA. Esta banda 鈥渄e ritmos鈥 como suele llamarse, combina estilos urbanos y folcl贸ricos dedicados mayormente al mar y las ciudades costeras. La cita es este viernes 8 a las 21hs. El espect谩culo es a la gorra. Leer m谩s sobre Pasa la rompiente

Compa帽铆a Teatral S铆ndrome de Eureka presenta Damas Bravas, una comedia hist贸rica e irreverente sobre las mujeres que a pedido de Jos茅 de San Mart铆n confeccionaron la bandera de los Andes. Con dramaturgia y direcci贸n de Alfredo Allende y protagonizada por Mirna Cabrera, Julia Nardozza, Flor Orce, Florencia Pati帽o y Florencia Pineda. Desde el 1潞 de julio los viernes a las 20:30hs en el Centro Cultural de la Cooperaci贸n, Av. Corrientes 1543. Entradas por Alternativa Teatral.

Esa Mujer, de Rodolfo Walsh, dirigida por Diego Ferrando. El cuento 鈥淓sa mujer鈥 de Rodolfo Walsh relata el encuentro de un periodista con un coronel del ej茅rcito argentino para entrevistarlo sobre el secuestro del cad谩ver de una mujer. Con direcci贸n y dramaturgia de Diego Ferrando y actuaciones de Carolina Valmayor, Ernesto Falcke y Agust铆n Vanella. Se presenta los viernes a las 20.30hs en 脥taca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entradas en boleter铆a y en Alternativa Teatral.

La vis c贸mica. Mauricio Kartun toma del Quijote a la funambulesca compa帽铆a y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su trav茅s ese v铆nculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. Jueves y viernes 20hs Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037, CABA.

La Fachalfarra: una comedia farsesca con texto y direcci贸n de Alfredo Martin, a partir la novela 芦Ferdydurke禄, de Witold Gombrowicz. La gran obsesi贸n gombrowicziana en todo su esplendor: aquellas formas que capturan al sujeto, asegur谩ndole as铆 un yo acabado, en contraposici贸n a la inmadurez, lo bajo, lo primitivo. Funciones los viernes 21.30hs en Teatro Andamio 90, Paran谩 660. Entradas en boleter铆a y en Alternativa Teatral.

PRETENCIOSAS RID脥CULAS, Las de Barranco, se presenta los viernes en dos funciones a las 20 y 22hs en Paraje Artes贸n, Palestina 919, Almagro, CABA. La versi贸n del grupo de teatro Morena Cantero Jrs, est谩 basada en 鈥淟as de Barranco鈥 de Gregorio de Laferrere estrenada en el a帽o 1908. En la obra Do帽a Mar铆a, viuda del capit谩n Barranco, vive con sus tres hijas en una casa alquilada. Est谩n rodeadas de pretendientes de su hija mayor, Carmen. A estos visitantes Do帽a Mar铆a exige regalos que permiten mejorar la econom铆a familiar, para la que tambi茅n sub-alquila habitaciones a ocasionales inquilinos. La situaci贸n pone en crisis a Carmen, que cuestiona su v铆nculo con esta casa. Elenco: Mabel Berrina como Do帽a Maria, Cintia Zaraik Goulou como Carmen, Maria Alicia Gonz谩lez como Do帽a Rosario y Cocinera, Patricia Alejandra Silva como Manuela, Gabriela Colombo como Pepa, Sergio Escalas como Morales, C茅sar Arakaki como Castro, Luciana Morcillo como Petrona, Ariel Aguirre como Linares, Max Acu帽a como Barroso y P茅rez, y Rub茅n Demichelis como Rocamora. Dirige Iv谩n Moschner, Luces Leandro Crocco, Variaciones en piano Patricia Casares, Escenograf铆a y Vestuario Luciana Morcillo, Dise帽o Gr谩fico Paulo Pons. Entradas por Alternativa Teatral. Contacto: morenacanterojrs@gmail.com

S谩bado 9

Homenajes a Mercedes Sosa. El pr贸ximo s谩bado 9 de julio la 鈥淣egra鈥 Sosa cumplir铆a 87 a帽os. Y para recordarla el nuevo Centro Cultural Borges, El Ministerio de Cultura de la Naci贸n y la Fundaci贸n Mercedes Sosa la recordar谩n con una serie de actividades culturales en su homenaje. Exposici贸n de fotograf铆as de Juan 鈥淧upeto鈥 Mastropasqua Concierto de Araceli Matus. Bautismo del auditorio del tercer piso con el nombre Mercedes Sosa. s谩bado 9 de julio a partir de las 19hs.Centro Cultural Borges. Auditorio Astor Piazzolla. Viamonte 525, Buenos Aires. Segu铆 al nuevo Borges en las redes: IG @centroborges fb/centroborges Concierto con entrada gratuita. Entrada gratuita con reserva previa en https://linktr.ee/reservas.ccborges Capacidad limitada.

Noelia Sinkunas presenta Salve en La Plata, El 3潞 disco de Noelia Sinkunas es el resultado de un proceso creativo y de experimentaci贸n en torno al chamam茅 y la canci贸n litorale帽a; su puesta en escena, en tanto, es una experiencia emocional integral para re铆r, llorar y celebrar el encuentro. El s谩bado 9 de Julio lo presentar谩 en Sala 420 (42 e/ 6 y 7), acompa帽ada de su orquesta y las voces de Roc铆o Araujo, Yoli Campos y Tom谩s Llancafill. Ver video Experiencia Salve 鈥 Registro y edici贸n a cargo de Mariana Leder Kremer Hern谩ndez.

Un encuentro, una obra sobre las segundas oportunidades, sobre darse la posibilidad de sanar, de escuchar esas palabras que alivian el alma, ante lo incomprensible de la muerte. Un encuentro es una obra dram谩tica, que aborda principalmente el flagelo del suicidio, pero est谩 fuertemente atravesada por distintas tem谩ticas que hacen a la situaci贸n espec铆fica de las mujeres. Se va a presentar los s谩bados a las 20:30hs en Teatro Del Pasillo Colombres 35 鈥 CABA. Entradas por alternativa teatral.

Los s谩bados a las 19:30hs se presenta Macbeth de William Shakespeare en El M茅todo Kair贸s Teatro con Direcci贸n y puesta en escena Daniel Casablanca y Andr茅s Sahade. La ambici贸n de poder lleva a Macbeth y su esposa a matar a su hu茅sped, el Rey Duncan. Macbeth es coronado Rey de Escocia, pero la ambici贸n y la desconfianza se incrementan y lo empujan a un seguir matando, con la certeza de que 芦nadie nacido de un ser vivo禄 lo puede da帽ar y que no debe preocuparse 芦hasta que el bosque de Birnam vaya a su castillo en Dunsinane禄. La cita es en El M茅todo Kair贸s Teatro, El Salvador 4530, Palermo, CABA. Entradas por Alternativa Teatral.

Todo lo que se olvida en un instante, de Richard Shpuntoff. Se estrena el 2 de julio en el Centro cultural San Martin. Estar谩 en la sala todo el mes de julio Centro Cultural San Mart铆n 鈥 Sarmiento 1551 Sala 2 鈥 Ciclo Espacio Documental https://elculturalsanmartin.ar

La directora Tatiana Santana estrena La patria al hombro, la premiada obra de Adriana Tursi, que pone en escena la llegada al pa铆s de las primeras maestras norteamericanas convocadas por Sarmiento para su proyecto civilizatorio; y el ataque que la Iglesia Cat贸lica emprende contra 茅stas, por ver peligrar su monopolio educativo y moral. La pieza ha sido ganadora de la beca a la Creaci贸n del Fondo Nacional de las Artes y del Premio Municipal. Integran el elenco (por orden alfab茅tico): Karina Antonelli, Julieta Coria, Jaru Keselman, Lalo Moro, Silvina Muzzanti, Sebasti谩n Pajoni y Juan Subiotto. Las funciones son los s谩bados a las 20hs en el Teatro del Pueblo (Sala Carlos Somigliana). Lavalle 3636, CABA. Las funciones son todos los s谩bados a las 20hs en el Teatro del Puebl0

Prefiero que me quite el sue帽o Goya a que lo haga cualquier hijo de puta, obra del dramaturgo Rodrigo Garc铆a, llevada a escena en esta oportunidad por la dupla de direcci贸n de Lail茅n Alvarez y Elvira Tanferna. Las funciones se realizan los s谩bados de julio a las 22hs en El S谩bato espacio cultural, ubicado en Jos茅 E. Uriburu 737, CABA. Goya habla de la inercia y la incapacidad de acci贸n, de c贸mo nos enreda el universo de consumo y apariencias en el que vivimos inmersos. Vivir en la l贸gica de sistema es una trampa que nos lleva de varias maneras a vernos involucrados con la dificultad. La pieza nos cuestiona cu谩nto aceptamos las reglas del juego, cu谩nto podemos hacer para despegarnos, cu谩nto pensamos, cu谩ntas ideas concretamos efectivamente, cu谩ntos deseos postergamos en la reflexi贸n, cu谩nto terminamos pareci茅ndonos finalmente a aquello que no queremos perpetuar. Leer nota sobre la obra

Sue帽o de Emiliano Dionisi llega al CC 25 de Mayo. Cuatro int茅rpretes se juntan en el bosque a ensayar una obra, sin darse cuenta de que este bosque est谩 plagado de seres m谩gicos dispuestos a jugar caprichosamente con sus emociones. Sue帽o es una propuesta de Compa帽铆a Criolla con dramaturgia y direcci贸n de Emiliano Dionisi, protagonizada por Lucia Baya Casal, Julia G谩rriz, Ramiro Delgado y el propio Dionisi. Funciones los s谩bados a las 16 horas en la sala principal del CC25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. En vacaciones de invierno: viernes a domingos hasta el 31 de julio. Entradas por Alternativa Teatral.

Domingo 10

La compa帽铆a AMICHIS presenta UNIDIVERSO de Kaufmann, Miserere, Palladino. Con: Virginia Kaufmann, Mart铆n Palladino, Giancarlo Scrocco. Direcci贸n: Cecilia Miserere. A partir del 26 de junio todos los domingos a las 15:30 en 脥TACA Complejo Teatral 鈥 Humahuaca 4027, CABA. La historia es la de Epomasio y Upanella, dos grandes amigos que crecen juntos como tantos otros Epas y Upas que viven en Entelequian铆a, un pueblo sin tiempo, perdido en los mapas de la memoria. Con la llegada del ritual del lugar 芦el Upalal谩禄 -el paso a la edad adulta- Epomasio deber谩 enfrentar las r铆gidas costumbres de este pueblo de fantas铆a, para lograr ser lo que desea ser. Upanella lo ayudar谩 en esta traves铆a. 驴Podr谩n enfrentar juntos este desaf铆o?

Espantar el espanto (Ritual comunitario en clave teatral). Domingos de Junio, Julio y Agosto, 19hs en el CC Barracas. Av. Iriarte 2165 (Barracas) 鈥 CABA. Sinopsis: 芦Seg煤n Byung -Chul Han la humanidad ha perdido los rituales; se ve que este fil贸sofo Sur Coreano no se dio una vuelta por Barracas. Aqu铆, un grupo de vecinos ha decidido encontrarse para testimoniar, amparados en la escucha colectiva, sus experiencias durante lo m谩s crudo de la pandemia del Covid-19. Con sabidur铆a comunitaria hacemos humor del dolor, creyendo que entre muchxs la angustia individual se espanta y se vuelve resiliencia colectiva. 50 vecinos-actores te invitan a ser parte de este ritual禄. Reservas: info@ccbarracas.com.ar

Chango, la luz descubre, un documental de Alejandra Mart铆n y Paola Rizzi 鈥 doningos de junio a las 18hs, en el Malba Cine. El 芦Chango禄 Monti es el director de fotograf铆a de las dos 煤nicas pel铆culas argentinas ganadoras del Oscar. Con 84 a帽os sigue trabajando en rodajes extenuantes. Chango, la luz descubre, es el retrato en acci贸n de un artista siempre en tensi贸n consigo mismo. El a帽o pasado fue reconocido con el Premio Astor Piazzolla a la trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 鈥 2021. Se proyecta los domingos 12, 19 y 26 鈥 18hs en Malba Cine (hasta el 3 de julio inclusive).

Lo Cotidiano de Valeria Di Toto, se sigue presentando los domingos a las 19hs. La obra ganadora del 8潞 Torneo de Dramaturgia Transatl谩ntico Argentina 鈥 Catalu帽a dentro del Festival Temporada Alta en el Teatro Timbre 4 en febrero 2020, se estren贸 el pasado domingo 5 de junio. Sinopsis: un encuentro de verano en la rambla marplatense. Ver贸nica, una local de toda la vida, observa todo lo que la rodea. Tom谩s un joven estudiante reci茅n llegado a la ciudad, con el asombro a煤n en la mirada. La casualidad los re煤ne, y en medio de una tarde al sol, las palabras comienzan a aflorar poniendo de manifiesto el deseo. Habr谩 funciones los domingos a las 19hs en 脥taca complejo Teatral, Humahuaca 4027, CABA.

Pr贸xima semana

El jueves 14 de julio Sciammarella Tango En la Fiesta de la Bastilla. Celebrando la cultura francesa en su cruce con nuestra m煤sica ciudadana. Espacio Cultural La Cigale festeja el d铆a m谩s franc茅s del a帽o junto a la Orquesta Sciammarella Tango. El Festival de la Bastilla es una celebraci贸n que hermana las culturas de Argentina y Francia e invita a disfrutar de la mejor m煤sica urbana. Tangos en franc茅s, platos t铆picos franceses y los aperitivos m谩s famosos de la tierra gala. Sciammarella Tango es una orquesta que cumple, el a帽o pr贸ximo, una d茅cada al servicio del rescate y recreaci贸n de patrimonio musical perdido, oculto u olvidado. Son ejemplos de las obras recuperadas por Las Sciammarella, el tango 鈥淟utecia (Parisien)鈥, de H茅ctor Stamponi y Virgilio Exp贸sito, 芦Un argentin 脿 Paris禄, del pianista H茅ctor Gran茅, apodado 芦el francesito禄, o la versi贸n francesa del tango 芦El Choclo禄, cuya letra data de 1912. Los aportes de Sciammarella Tango incluyen, adem谩s, obras de cosecha propia, como el tango 鈥淓sperando el 24鈥, inspirado en los versos del poeta de las Catacumbas parisinas, Alphonse de Lamartine, o la milonga 芦Comme il faut pas禄, que reflexiona, en franc茅s, sobre c贸mo debe ser el amor. Jueves 14 de Julio, 20hs.La Cigale 25 De Mayo 597- (CABA).

La cantante y compositora Paula D贸rdolo, continua presentando su primer material discogr谩fico Catarsis. Este disco nace de la revoluci贸n interna que lleva consigo la vida misma. El cambio constante, las emociones encontradas, el amor y la quietud , son algunas de las sensaciones que llevaron a la cantante a componer estos temas , enmarcados musicalmente en lo que hoy llamamos Tango Siglo XXI. La acompa帽an Germ谩n Coppola en Piano y arreglos, Leo Andersen en Guitarra el茅ctrica, Ezequiel Uhart en bandone贸n, Matias D鈥橝mico en contrabajo y Pedro Sotelo en violin. Invitada especial: Mariana Maz煤. La cita ser谩 el viernes 15 de Julio a las 23hs en Sanata Bar, Sarmiento 3501, CABA. Se recomienda reservar mesa al ig del lugar @sanata.crespi Leer m谩s sobre Paula D贸rdolo y su 谩lbum Catarsis

El 15 de julio la Ciudad de Buenos Aires recibe la primera parada de la Convocatoria Arte Correo // Postales por Ayotzinapa. Esta segunda exposici贸n, continuando con la itinerancia propuesta en la convocatoria de Arte Correo de realizar postales por Ayotzinapa, constituye un homenaje simb贸lico de m谩s de 80 artistas de todo el mundo (Rusia, B茅lgica, Italia, Argentina, Venezuela Colombia, M茅xico, Chile, Espa帽a, Alemania, Estados Unidos鈥) para seguir apoyando la lucha de los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y exigir que se aclaren los hechos de aquel terrible 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala M茅xico. La exposici贸n comienza el viernes 15 de julio a las 19hs en Belgrano 2915, CABA, y va a estar hasta el 30/7.

Para ir agendando鈥.

Los Rockan presentan Saborr Tropical. Cumbi贸n para la ni帽ez Saborrr Tropical es un viaje musical por las playas del caribe y am茅rica del sur, el cual propone compartir con familias de ni帽as y ni帽os de 3 a 10 a帽os momentos de baile, diversi贸n y emoci贸n. Un show interactivo con canciones propias, de algunos autores latinoamericanos y de la gran Mar铆a Elena Walsh pero en versiones de cumbia, reggaet贸n, salsa, son, entre otros. Viernes 22 de julio de 2022, 15hs en el Konex.

El Viernes 29 de Julio a las 20:30hs Jorge Retamoza cuarteto presenta la Suite del a帽o de la Tanguedia. Grabada y filmada en vivo en estudio (con la m谩s alta calidad de audio y video), la Suite es una obra en 4 partes inspirada por los sucesos, sentimientos y reflexiones resultantes de la pandemia que afecta todav铆a al mundo y el a帽o del centenario de Piazzolla, una de las fuentes de donde abreva este proyecto. El programa del show incluye obras de discos anteriores del Cuarteto y una selecci贸n de temas de Reuni贸n Cumbre, la m铆tica reuni贸n de Piazzolla & Mulligan. La cita es en Lucille, Gorriti 5520, Palermo- CABA. Entradas a la venta en Mi Anticipada (https://mianticipada.com/show/jorge-retamoza-cuarteto-presenta-suite-del-ano-de-la-tanguedia-29-07-en-palermo/ ). Capacidad limitada. Hay m谩s informaci贸n sobre el repertorio, con el testimonio de Jorge Retamoza, en esta nota sobre Astor Piazzolla

Ese mismo d铆a, 29/7, se estrena la obra La lengua es un m煤sculo, pero el lenguaje es un virus (S铆ntesis de una hip贸tesis sobre la ant铆tesis de una tesis) de Diego Carre帽o y Gabriel Wolf con Direcci贸n de Gabriel Wolf, desde el viernes 29 de julio 22.30hs en El Camar铆n de las Musas: Mario Bravo 960.

Las Manos de Filippi siguen festejando sus 30 a帽os. Tras su presentaci贸n en Mendoza el pasado 7 de mayo, la gira sigue con las siguientes fechas:. 23/7 Rosario, Sta. F茅. 13/8 Montevideo, Uruguay. 1/9 Concepci贸n, Chile 2/9. Valpara铆so, Chile 3/9. Santiago de Chile 4/9 Valdivia, Chile. 8/10 C贸rdoba. 29/10 Neuqu茅n. 12/11 Estadio Malvinas Argentinas, C.A.B.A. 8/12 Comodoro Rivadavia, Chubut 9/12. Las Heras, Sta. Cruz10/12. R铆o Gallegos, Sta. Cruz. Leer m谩s sobre los 30 a帽os de la banda: 1 parte (1992-1999) // 2da parte (2000 2003).

Peces Raros regresa a Mar del Plata. Luego del sensacional 茅xito junto a Trueno de Cicuta Remix, Peces Raros emprendi贸 una extensa gira que los est茅 llevando por diferentes puntos del pa铆s tocando siempre a la sala llena, luego de presentaci贸n que dar谩n este fin de semana con entradas agotadas en CABA y antes la presentaci贸n en el Primavera Sound Festival, Peces, regresa con su m煤sica electr贸nica deconstruida a Mar del Plata. S谩bado 13 de agosto 鈥 21hs. Vorterix Club. Entradas a la venta por sistema EY!TICKET y puntos de venta. Ver video de Cicuta (junto a Trueno)

Si ten茅s alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del pa铆s pod茅s mandarnos la informaci贸n a culturasanred@gmail.com