Compartimos una nueva agenda cultural con actividades de esta semana. También algunos lanzamientos musicales. Entre los festivales se destaca el FAUNA que entre los días 10 y 13 de noviembre presentará mas de un centenar de actividades. Continúa el Festival Internacional de cortos de animación. Pablo Bernaba presenta Vozaneón en el CAFF, Franco Luciani en el CCK, Almalusa vuelve a presentar su Casa de Fados, y Pasa la Rompiente vuelve a presentarse en el Surco, entre otras opciones de música en vivo. Continúan muchas obras de teatro donde se destaca el ya clásico Terrenal que está festejando sus 1000 funciones. Fuera de la Ciudad de Buenos Aires, está la 37° edición del Festival Internacional de Cine en Mar del Plata, entre otras actividades. Por ANRed.

Lanzamientos

Las semana pasada, en el marco de lo que fue la visita de grupo alemán Die Toten Hosen, se dio a conocer la nueva versión del clásico de 2 minutos Ya no sos igual. Esta nueva versión unió a las dos legendarias bandas junto al joven artista Trueno. Logrando no solo la unidad entre distintos géneros musicales sino también entre distintas generaciones. El impacto del lanzamiento lo instaló entre los 20 videos mas vistos en Youtube y generó el impacto y en algunos sectores también la polémica. «Me gusta la conexión de la vieja escena con los nuevos rebeldes del hip hop», había declarado Campino en relación semanas atrás, anunciando, de algún modo, lo que se venía. Compartimos el link al nuevo video.

El Chasky presenta su nuevo álbum Achalay. El Chasky – músico, performer y productor – presenta su nuevo disco Achalay celebrando la música, el baile y la alegría. El disco se encuentra disponible en todas las plataformas digitales desde el 11 de noviembre. Achalay como expresión proveniente del quechua, significa “¡Qué lindo, qué bueno!” y El Chasky como mensajero lo trae consigo para intervenir la rutina de la ciudad con sus nuevos ritmos y reencontrarnos con la manera de hacer vibrar el cuerpo como forma de interacción social.

El 11/11 también va a estar disponible el nuevo disco de Amores Tangos, Milonga Universal, el cuarto álbum de estudio de la agrupación, en todas las plataformas digitales. Contiene nueve temas que abarcan ritmos como el tango, la milonga, el vals, la bossa nova y la canción. Cuenta con la participación de Sandra Mihanovich, Ligia Piro, Pepo San Martín (Científicos del Palo), y de los cantantes más estables del grupo: el Negro Falótico y Cucuza Castiello, así como de una orquesta de cuerdas. El próximo viernes 18 será la presentación en La Trastienda, y ya hay dos funciones confirmadas en Café Berlín, para el próximo año: los sábados 18 y 25 de febrero. Seguir a Amores Tangos en redes: Facebook; Instagram; Spotify; Youtube

Festivales

Desde el jueves 10 al domingo 13 de noviembre se realizará una nueva edición de FAUNA (El Festival Artístico de la Universidad Nacional de Artes). Esta IV edición tiene un carácter más inclusivo y federal. Y se desarrollará en tres sedes, el Centro Cultural Borges, el teatro Payró y el Consejo Federal de Inversiones, además de un escenario al aire libre y actividades en espacios abiertos, para asistir a las más de 200 obras que componen el programa en su edición 2022. Durante cuatro días consecutivos, entre las 15 y las 21 h, el público podrá recorrer a pie un circuito enlazado por tres sedes, el Centro Cultural Borges, el teatro Payró y el Consejo Federal de Inversiones, además de un escenario al aire libre y actividades en espacios abiertos, para asistir a las más de 200 obras que componen el programa en su edición 2022.Las entradas para las funciones y conciertos en salas y auditorios son gratuitas y deben retirarse en las boleterías del C. C. Borges (Viamonte 525) a partir de una hora antes de cada función y se entregan hasta dos por persona.

Festival Internacional de Cine en Mar del Plata Hasta el 13 de noviembre. La provincia de Buenos Aires tiene una fuerte presencia en la 37° edición del Festival a través de FINDE, la Feria de Industrias Creativas de Película, una ventana de producción bonaerense que se desarrollará en el Museo MAR, con capacitaciones, charlas, espectáculos musicales y ferias editoriales. La muestra paralela Ventana Bonaerense reúne 27 películas de autores de la provincia seleccionadas por Liliana Mazure, Victoria Onetto y Néstor Montalbano.

Continúa el Festival Internacional de Cortos de animación. En esta oportunidad Cartón festeja la vuelta a la presencialidad en su tradicional sede de Almagro ubicada en La Tribu Mostra Bar, y suma la posibilidad de ver online su programación a través de la plataforma Octubre TV para todo el país. Además, contará con otras dos sedes: el Centro Cultural de la Ciencia, en Palermo, y el Instituto Municipal de Arte Cinematográfico (IDAC), en Avellaneda. La convocatoria de esta edición recibió films de 108 países y cuenta con una selección oficial de 190 cortometrajes, 132 de los cuales se organizan en seis competencias: Narrativo, Microcortos, Experimental, Videoclips, Series, Estudiantes de cine/Animación. Esta edición Cartón busca potenciar la exhibición de cine argentino por lo que cuenta con 117 producciones de origen nacional. Para mas información ver el sitio web del festival.

Jueves 10

Ruggiero Targo en el CAFF, Invitado Walter Chino Laborde – Entrada Gratis. En el marco del Mes de la Cultura Independiente , el nuevo grupo de Adrián Osvaldo Ruggiero, integrante de Violentango y la Orquesta Típica Fernández Fierro tiene como eje la búsqueda de un tango contemporáneo con una instrumentación novedosa compuesta por Piano y Rhodes (Matías Mango) Contrabajo (Facundo Cursio) Guitarra Eléctrica (Juan Palacios) Batería (Javier García Atencio) y Bandoneón, Guitarra y Composición Adrián Osvaldo Ruggiero. Entrada gratis por orden de llegada.

Continúan los jueves de música en Confitería Las Violetas con la presencia de Federico Pereiro Cuarteto. Ramiro Gallo (violín) Juan Pablo Navarro (contrabajo) Emiliano Greco (piano) Federico Pereiro (bandoneón, arreglos y dirección musical). Los jueves de noviembre a las 21hs en Confitería Las Violetas, Avenida Rivadavia 3899, esquina Medrano(Almagro-CABA).

Continúa el Ciclo Pianistas en el Cirque. Abel Rogantini y Emanuel Alvarez. Abel Rogantini: Músico de formación integral que combina la experiencia y lo autodidáctico con las enseñanzas de los notables maestros Manolo Juárez, Aldo Antognazzi, Susana Bonora, Marta Bongiorno, Lito Valle, entre otros. Debuta en el trío Semblanza con una gira europea en 1990 y de ahí en más desarrolla una intensa actividad musical prácticamente con todos los más importantes referentes de diversos ámbitos musicales nacionales dentro del Jazz, Tango, Folklore, Candombe, etc. Fue convocado por Susana Rinaldi, Guillermo Fernández, María Graña, Lito Epumer, Gustavo Bergalli, Daniel Maza, Walter Ríos, entre otros. Abel ha realizado innumerables conciertos, giras y casi una treintena de grabaciones de proyectos para los que es convocado a participar en diversos estilos y formaciones. Rogantini no duda en circular por diferentes géneros abordando desde una concepción jazzística diferentes géneros regionales. Este es uno de los pianistas más sólidos de la actualidad porteña. Emmanuel Álvarez es pianista, compositor y productor. En la actualidad lidera su propio cuarteto de música original y trabaja activamente desde hace más de veinte años en diversos proyectos en diferentes escenarios del mundo. Ha tocado con destacados músicos como Oscar Cardozo Ocampo, Ricardo Lew, Diego Schissi, Carlos Aguirre, Horacio Fumero, Hernan Jacinto, Steiner Raknes, Suna Rocha, Nadia Larcher entre tantos otros. Realizó Giras por EEUU, Suiza, Alemania, Italia, Emiratos Árabes. Como productor artístico llevó a cabo el proyecto Piazzologia estrenado en el Kennedy Center de Washington, el Ciclo de piano «Otras Músicas» en el teatro Guido Miranda de Chaco entre tantos otros. La cita es a las 20hs en Manuel Rodríguez 1559, Villa Crespo, CABA. Link a entradas. Consultas: circearte2013@gmail.com

Franco Luciani en el CCK. Figura clave en la música argentina, el armonicista y cantante Franco Luciani celebra en vivo las dos décadas de trayectoria. Acompañado por Leonardo Andersen en guitarra, Pablo Motta en contrabajo y Bruno Resino en percusión, recorre temas de sus diez álbumes. Luciani abordará obras que van del tango y el folklore hacia otras músicas, con versiones y composiciones propias. El concierto promete nuevo material y la participación de destacados invitados con los que Franco se presentó a lo largo de su carrera. La entrada es gratuita y se habilita al público a través de dos modalidades: virtual y presencial. Jueves 10 de noviembre a las 21hs en el Auditorio Nacional del CCK.

La vis cómica. Mauricio Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. Jueves y viernes 20hs Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037, CABA.

Viernes 11

Pablo Bernaba (bandoneonista-compositor-cantor) presenta su primer disco solista Vozaneon. Pablo Bernaba, en su faceta solista y por fuera de su liderazgo del QNLB (Quinteto Negro La Boca) presenta un disco de tangos clásicos –y alguno de su autoría– interpretados con un estilo siglo XXI, con reminiscencias de Rubén Juárez- gran referente en la simultaneidad del canto e interpretación de bandoneón. Sus otras fuentes de inspiración son los fraseos del Polaco Goyeneche y los colores vocales de Louis Armstrong, Joe Cocker y Tom Waits. Vozaneón es un disco minimalista e intimista. En esa misma línea será la presentación en vivo, la que estará, -sin embargo- engalanada con invitadxs tales como: Patricia Malanca más Oscar Pittana y Gastón Ruiz (del Quinteto Negro La Boca) en contrabajo y en guitarra respectivamente; Patricio Villarejo en chelo; Lía Martinez en danza y otras colaboraciones sorpresa. La cita es para el viernes 11 de noviembre a las 21hs en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772, CABA. Entradas por caff.ar. Leer nota sobre Pablo Bernaba

Pasa la Rompiente vuelve a presentarse en el Surco. Esta banda “de ritmos” como suele llamarse, combina estilos urbanos y folclóricos dedicados mayormente al mar y las ciudades costeras. La presentación es el viernes 11 en el Centro Cultural El Surco, Boedo 830, CABA. Leer más sobre la banda.

Córdoba. Aquellas Canciones de La Resistencia. Espectáculo interdisciplinario que propone un viaje por la historia y música de la Europa Antifascista. España, Italia, Portugal y Francia serán los protagonistas de este viaje de la mano de Mariano Saravia y sus relatos históricos y Marcela Osorio y Lucre Ortiz en canciones. Viernes 11 de Noviembre a las 21:00hs hasta 23:00hs. CPC Arguello, Córdoba – Ricardo Rojas Esq. Rafael Nuñez. Entradas por Alpogo.com

KSPS: Kabusacki-Sevilla-Pietrafesa-Samalea en el CCK. El nuevo cuarteto KSPS está integrado por reconocidos músicos con extensa trayectoria en el circuito de experimentación y del rock: Fernando Kabusacki, Yoyo Sevilla y Luciano Pietrafesa en guitarras y Fernando Samalea en batería, quienes presentan temas instrumentales propios y de otros creadores. “Desde el primer momento en que se reunieron los cuatro músicos, estuvieron abiertos a seguir el camino que la música indique. Robert Fripp, fundador de Guitar Craft, es el punto de encuentro principal de los tres guitarristas de la banda. Fernando, Luciano y Yoyo se conocieron y compartieron proyectos en ese ámbito durante muchos años. Utilizan la Nueva Afinación Estándar en las guitarras, también conocida como afinación Guitar Craft, que brinda un rango sonoro más amplio al instrumento. Esto permite adentrarse en nuevos terrenos a la hora de hacer arreglos en ensambles o improvisar. A este combo se suma un baterista increíble como lo es Fernando Samalea que viene del linaje del rock, tiene mucho interés en la música en general y está muy familiarizado con la forma de trabajo que tienen los demás en las guitarras”. La entrada es gratuita y se habilita al público a través de dos modalidades: virtual y presencial. Viernes 11 a las 19:00hs en el CCK, Sala Argentina, Mas información en el sitio web del CCK.

Los Bilardos – Bolsa y Caramelos Sueltos en Salón Pueyrredón. Llega la esperada Fiesta del Bidón, para todos los manijas de la scaloneta. A pocos días del comienzo del mundial, Los Bilardos, Bolsa y Caramelos Sueltos van a hacer arder el escenario del Salón Pueyrredón a puro Rock. Proyecciones en pantalla de la película Heroes, goles del Diego (obvio que diegote no podía faltar). Viernes 11 de Noviembre a las 19:00hs hasta 23:30hs, en Salón Pueyrredón, CABA – Avenida Santa Fe 4560, CABA.

Sábado 12

Almalusa convoca a una nueva función de la Casa de Fados y será muy especial porque van a compartir unos Fados con el gran Rodrigo Charmiello (@rodrigocharmiello), cantante talentosísimo y de una inmensa sensibilidad. La cita será este sábado 12 de noviembre, a las 21hs, en La Biblioteca Café, Marcelo T Alvear 1155, CABA. Importante reservar con anticipación a los teléfonos 4811-0673 ó 15 6515 9514 o vía mail a edith@labibliotecacafe.com.ar Más información sobre Almalusa.

Christian Vaca presenta Rosas, claveles y crisantemos, su nuevo disco. El cantautor del conurbano bonaerense llama la atención con su nuevo lanzamiento, donde las melodías folk se suben a un sonido abrasivo, dando como resultado una melancolía de grano grueso, espesa y envolvente. Rosas, claveles y crisantemos ya se encuentra en las principales plataformas digitales, y será presentado en vivo el sábado 12/11 a las 20hs. junto a Funes El Memorioso y Lucila Inés como artistas invitados. Esto será en Panda Rojo Espacio Cultural, Sarmiento 3096 – C.A.B.A.

Continúa la obra TINTORERO protagonizada por César Arakaki. Cuenta la historia de un hombre que juega con su hijita en el tiempo que tarda en prepararse un arroz. Actuará César Arakaki, con dramaturgia y dirección de Iván Moschner, escenografía y vestuario de Luciana Morcillo, fotos de Andrés Ojo e iluminación de Leandro Crocco. César Arakaki es actor, miembro del grupo Morena Cantero Jrs. Actuó en 11 obras de teatro. Trabajó en cine y TV. Su formación actoral fue con Susana Di Gerónimo, Elvira Onetto, Ricardo Lago, Pompeyo Audivert y Lisandro Rodriguez. Actualmente es un actor perseguido por resistir a la represión hacia el pueblo manifestado contra la reforma previsional en las multitudinarias jornadas de diciembre de 2017. Las funciones serán los sábados de noviembre a las 22.15hs en el teatro Paraje Artesón, Palestina 919, Almagro, CABA. Entradas por Alternativa.

Los Miedos Es un espectáculo teatral siempre distinto. En esta obra el director se encuentra en escena junto a un grupo de artistas compuesto por músicos, actrices, actores e iluminador creando situaciones que no sabemos hacia dónde desembocarán. Más que un show de improvisación es un contacto con lo imprevisible. Sábados 12 y 19, a las 17hs en Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037, CABA.

LA MEDICINA TOMO III con dramaturgia y dirección de Norman Briski – Música de Fito Páez, todos los Sábados 21 hs en el Teatro Caliban.La medicina – Tomo III es el intento de patetizar el encubrimiento de la salud como fenómeno de la enfermedad. Con un tratamiento protocolar que se aliena con la tecnología del diagnóstico, de la maquinaria como expendedoras de parcialidades y del juego ecográfico sobre los cuerpos humillados, detenidos, con determinaciones indudables. El enfermero es testigo de todas las escenas que concurren al negocio humanista de las obras sociales. Intérpretes: Sergio Barattucci, Susana Amuchástegui, Guillermo Bechthold, Alfonsina Macchi Herrera, Daniela Colucci, Paula Gabriela Flaks, Emmanuel Melgarejo, Guadalupe Mesples, Gastón Quiroga, Laura Tarchini Funciones: Sábados 21 hs. Venta de localidades a través de Alternativa Teatral. Entradas $1000, Estudiantes y Jubilados $800.Teatro Calibán: México 1428 PB 5.

El letrista o hacia las tenues luces se presenta todos los sábados a las 18:30hs en Beckett Teatro, Guardia Vieja 3556 – CABA. El letrista o hacia las tenues luces es una obra inédita del dramaturgo tucumano Carlos María Alsina. Con un registro alejado del realismo, Alsina da cuenta de esta posmodernidad trágica en la que el dinero vale más que la vida, se va a la guerra en nombre de la paz, los grandes relatos de la modernidad terminaron hechos añicos y millones de seres humanos son desplazados de su patria por el hambre y la violencia. Entradas por Alternativa. Más información: https://www.facebook.com/elletrista

No me vuelvas a hablar de amor se sigue presentando los sábados a las 22:30 en NoAveztruz, Humboldt 1857, CABA. No me vuelvas a hablar de amor se propone indagar el vínculo de una joven pareja en crisis, interpretada por Alejandro y Carolina. La noche en que Alejandro decide no ir a la fiesta que tenían acordada con una pareja amiga todo se desmorona, cuando ambos confiesan tener amantes desde hace tiempo. Entradas anticipadas y mas información en NoAvestruz. Leer nota sobre la obra.

A veces, por la noche. Dramaturgia y dirección: Pablo Bellocchio. ¿Qué nos prepara para partir? ¿Qué dejamos antes de pasar al olvido? A VECES, POR LA NOCHE lanza preguntas sobre nuestra fragilidad ante los finales, sobre lo que sobrevive y deja huella. Alina no duerme. Se pasea noctámbula por la casa, recordando cosas que nunca vivió. Alejo la escucha y tampoco descansa. Alba no duerme. Su padre está yéndose y ella no quiere ver cómo se va. Adela la mira no dormir y se desvela con ella por una decisión que tienen que tomar. Noche insomne, extraviada. A punto de irse, aunque permanece hasta las últimas gotas del amanecer. Funciones: sábados 22hs en el Centro Cultural de la Cooperación: Sala Raúl González Tuñón: Av. Corrientes 1543. Entradas por Alternativa Teatral.

UNA, basada en la adaptación de “Uno, ninguno y cien mil” (novela de Luigi Pirandello), se presenta en Timbre 4 (México 3554 / Boedo 640, CABA) los sábados a las 20.30. Leer análisis de la obra.

Terrenal. El clásico de Mauricio Kartún con Claudio Da Passano, Tony Lestingi y Claudio Martínez Bel. Son muy pocos los espectáculos de cualquier cartelera que en temporadas consecutivas hayan llegado a esas mil alegrías. En noviembre te esperamos cada fin de semana en la sala con vino rico y varias sorpresas. Sábados y domingos 20hs en Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, CABA.

Domingo 13

Hugo Schuler interpreta las Variaciones Goldberg de Bach en el CCK. El destacado pianista argentino Hugo Schuler ofrece una de las cumbres de la música para teclado de todos los tiempos: el Aria con treinta variaciones (más conocida como Variaciones Goldberg) BWV 988 de Johann Sebastian Bach. el concierto es a las 17hs en la Sala Argentina. Entrada gratuita con reserva previa. Para mas información visitar el sitio web.

Inés Cuello presenta El día y la noche en el CCK. La cantante Inés Cuello y el pianista Pablo Fraguela realizan un recorrido por la Buenos Aires de los años 30, con foco en dos de las cancionistas más importantes de la época: Tita Merello y Libertad Lamarque. El espectáculo forma parte de las actividades de Homenaje a Tita Merello que el Centro Cultural Kirchner realiza, a veinte años de la partida de la cancionista y actriz. La cita es el próximo domingo a las 18:30hs en el Salón de Honor del CCK. La actividad es gratuita y no requiere reserva previa: se ingresa por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala. Para mas información visitar el sitio web del CCK.

El próximo domingo 13 de noviembre, a las 18:30hs, en la sede de la asociación Húngara de Argentina (Olivos), se presenta el Barroco de dos mundos, haciendo referencia al barroco europeo y al americano. Se interpretará el Te Deum y el repertorio catedralicio hispanoamericano. Habrá una Orquesta de Cámara (Concertino: Oleg Pischenin) y una Camerata Vocale (un conjunto de solistas vocales). Pasaje Hungría 4250, Olivos, BsAs.

No Plan B Argentina. Cuando músicos y bailarinas no tienen zona de confort… Ocupados en la construcción de un tetraedro perfecto, los artistas tienen que improvisar y enfrentarse a constantes cambios de espacio ¡Una pieza que evoca el concepto de adaptabilidad en el momento presente y la conexión permanente que vive el ser humano con el espacio y las fuerzas del universo! No Plan B es un proyecto de intercambio cultural inclusivo diseñado para incorporar e interactuar con las voces y visiones únicas de artistas locales con artistas de Suiza, Europa y Suiza. Sábado 5 y Domingo 6 de noviembre 20hs. Centro Cultural 25 de Mayo, Av Triunvirato 4444, Caba https://cc25.org/no-plan-b/

LA MADONNITA en Itaca Complejo Cultural, Humahuaca 4027. Funciones: domingos a las 19.30. Ver nota sobre la obra.

Próxima semana

Hugo Lobo & The Street Feeling Band se vuelven a presentar en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631, CABA, el martes 15 de noviembre. Lo recaudado será a beneficio de Pablito Molina, quien este año se alejó de los escenarios por problemas de salud.

Tango Chino presenta su nuevo álbum Otra Vez de Nuevo Again. El cuarteto integrado por el guitarrista y compositor Edgardo «Chino» Rodríguez, el pianista Fulvio Giraudo, Marcos Ruffo en contrabajo y Javier Kase en violín, presentará este nuevo disco que reúne los trabajos pertenecientes a los últimos cuatro años de la agrupación, nuevos temas (algunos de ellos con la participación del trompetista Valentín Garvie), más varios arreglos de piezas tradicionales. Entre los temas del álbum se destaca Panambí del monte, con la participación del gran compositor Ramón Ayala en recitado. Presentación oficial: miércoles 16 de noviembre en Bebop Club. Uriarte 1658- Palermo (CABA).

Conferencia sobre la historia del libro y la cultura. Las revoluciones del libro. Gutenberg y Aldo Manucio. A cargo de Ana Mosqueda. El Centro Cultural Borges, invita a la conferencia sobre la historia del libro, la lectura y la escritura que dictará la doctora en Historia Social de la Cultura Ana Mosqueda. La presentación está organizada en torno a las preguntas “¿cómo surgió la imprenta de Gutenberg y por qué se propagó tan rápidamente por toda Europa?” y “¿qué nuevos actores surgieron relacionados con el libro impreso, como fue el caso del impresor-editor de Venecia Aldo Manucio?”. La actividad está organizada en dos partes con un recreo intermedio. La participación es libre y gratuita. Miércoles 16 de noviembre a las 16hs, en el Auditorio Mercedes Sosa, tercer piso. Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Buenos Aires. Capacidad limitada.

El grupo Amores Tangos integrado por Jose Teixidó en guitarra y dirección, Juan Tarsia en piano y voz, Nicolás Perrone en bandoneón, Marcela Galván Alberti en saxo y voz, Mayumi Urgino en violín y Augusto Argarañaz en percusión, está cumpliendo 14 años de trayectoria y vuelve a La Trastienda junto a destacados artistas invitados para presentar su nuevo material: Milonga universal. Amores Tangos es amor, es tango y es un espíritu festivo que caracteriza la experiencia sobre y debajo del escenario: de alegría, de intensidad, de juego, de fuerte comunión entre los músicos y el público. Viernes 18 de noviembre – 20:30hs La Trastienda, Balcarce 460, CABA.- San Telmo, últimas entradas disponibles en TuEntrada.com

Se viene el 3° Festival de Improvisación Musical con Señas (FIMS), Del 18 al 21 de Noviembre 2022. El 3° Festival de Improvisación Musical con Señas (FIMS) es un espacio de encuentro, formación y creación en el campo de la improvisación musical dirigida. Durante cuatro días se realizarán laboratorios de investigación artística, talleres, jams y conciertos. El Festival está dirigido a estudiantes de música de todos los niveles, músicos profesionales, directores y docentes (quienes podrán participar con instrumentos melódicos, armónicos, rítmicos o voces), como así también a artistas de otras disciplinas: actores, bailarines, artistas plásticos, que quieran conocer prácticas de creación multidisciplinaria. Entrada gratuita con inscripción previa. Más información en: www.musicaenelaire.com.com.ar/fims

Llega Buenos Aires el festival Animal Andino a Buenos Aires. Se realizará el sábado 19 de noviembre en el CC Recoleta, con entrada libre y gratuita. Animal Andino es el nombre del festival que desde 2019 comparte y visibiliza la escena de música emergente de la región de San Juan. Con una filosofía centrada en la fuerza y la magia de la naturaleza y los seres que habitan el territorio de Los Andes, el evento busca celebrar y poner en valor los sonidos, frecuencias y mensajes originados en la zona. Este año -y luego de tres exitosas ediciones-, las manifestaciones se trasladan por primera vez a la Capital Federal para expandir el mensaje y alcanzar con frescura a nuevos animales de la jungla de cemento.

En Berisso, se viene el Encuentro Acordeonistas del Río de La Plata. El mismo se realizará en el Club Isleños Unidos de Isla Santiago (Partido de Ensenada), durante los días sábado 19 y domingo 20 de noviembre. Talleres, charlas, música en vivo y una ronda de acordeonistas serán las actividades centrales de este espacio de intercambio de conocimientos y experiencias sobre el acordeón y sus músicas. Este año y a propósito del Día de la Conciencia negra que se conmemora cada 20 de noviembre, la Asociación Caboverdeana de Ensenada tendrá a su cargo una charla sobre “Funaná”, ritmo basado en el uso del acordeón y originario de las Islas de Cabo Verde (África), cuya comunidad migrante se afincó también en zonas portuarias como La Boca o Dock Sud.

Para ir agendando…

Pipi Piazzolla Trío presenta su nuevo álbum Stick Shot. El Pipi Piazzolla Trío presenta Stick Shot (Club del Disco, 2022), cuarta placa de este innovador trío de jazz argentino integrado por el baterista Daniel “Pipi” Piazzolla, el guitarrista Lucio Balduini y el saxofonista Damián Fogiel. En vivo: miércoles 23 de noviembre y jueves 1ero de diciembre en Thelonious Club, Nicaragua 5549, CABA. Entradas en la sala y por TicketHoy.

Lara Fichera presenta su primer álbum En El Filo. Sábado 26 de noviembre 21hs (Abren puerta de sala 20:30hs). Sala Casals – Sadaic Música Av. Corrientes 1660 /Paseo La Plaza. Valor de la entrada $1.500 https://www.plateanet.com

