–

Compartimos una nueva agenda cultural, con diversas actividades para estos d铆as y anticipos de las pr贸ximas semanas. Hoy, mi茅rcoles, se inaugura la exposici贸n Fulguraciones de la artista Renata Schussheim en el Borges, Mariana Quinteros canta en Bebop y se vuelve a presentar por 煤nica vez en Caras y Caretas la obra La casa oscura de Asensio y Bustamante. Ma帽ana Juli谩n Mekler se presenta en hasta Trilce, Nico Sor铆n revive el octeto electr贸nico de piazzolla en Niceto y se inaugura una muestra en el Cabildo. El viernes se destaca el Festival Todos por Alejandro Medina: juntos en las buenas y en las malas, que busca ayudar al legendario ex Manal que se encuentra atravesando un dif铆cil problema de salud. El s谩bado por la tarde la compa帽铆a de teatro Tres Gatos Locos presenta el Festival Liliana Bodoc en Hasta Trilce, que por la noche contin煤a con el ciclo Tango Nuevo organizado por la revista El Sordo con la presentaci贸n de Paula D贸rdolo. Tambi茅n se presenta Confesiones de un Escritor (foto), que homenajea a Haroldo Conti. En Salta, ma帽ana se presenta Lucie Delahaye y el martes In茅s Cuello. Si ten茅s alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del pa铆s pod茅s mandarnos la informaci贸n a culturasanred@gmail.com. Por ANRed.

Mi茅rcoles 19

Renata Schussheim Fulguraciones. La artista, dise帽adora y escultora Renata Schussheim presenta Fulguraciones en el Centro Cultural Borges. La exposici贸n se inaugura el mi茅rcoles 19 de abril a las 18hs en dos de los lugares m谩s bellos del Borges. En la c煤pula vidriada de la Plaza de las Artes, nadan en el aire nueve escult贸ricas atletas que en su danza a茅rea, ingr谩vida y silenciosa forman una espiral 谩urea, que remite a aquellas descritas, siglos atr谩s, por Leonardo de Pisa conocido tambi茅n como Fibonacci. La libertad y luminosidad de estas figuras, realizadas en tecnolog铆a 3D, muta a un universo m谩s oscuro, l煤dico y siniestro al ingresar a la sala mayor del Pabell贸n Berni. All铆 se exhiben 22 fotograf铆as blanco y negro que Renata encontr贸 en Internet e intervino a mano. Extra帽as im谩genes, impresas en gran tama帽o, en las que se ven personas disfrazadas de Osos junto a ni帽as, ni帽os o familias. El puente entre estos dos mundos lo tienden las tres esculturas peque帽as- una de un solitario oso polar y dos de las nadadoras- realizadas por Schussheim. Acompa帽a la experiencia un video en continuo, en c谩mara lenta, de una ola gigante a punto de romper. La banda sonora de la sala y del video es de Dami谩n Laplace. Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Buenos Aires. Pabell贸n II y Plaza de las Artes, segundo piso. Visitas: de mi茅rcoles a domingo de 14 a 20hs. Cierre: domingo 2 de julio.

Mariana Quinteros se presentar谩 en vivo en Argentina. El concepto de los conciertos en Argentina (Buenos Aires y Santa Fe, esta 煤ltima con entrada libre) trata de mantener la misma propuesta est茅tica con la que se abord贸 el 谩lbum Tango de Nuevos Ayres: recrear con arreglos nuevos y un sonido actual, tangos de todas las 茅pocas. Esta producci贸n discogr谩fica fue nominada a mejor disco de Tango en los Premios Grammys 2022. Presentaciones en vivo en Argentina. Buenos Aires: mi茅rcoles 19 de abril 20hs (puntual). Bebop Club Uriarte 1658 C.A.B.A. . Santa Fe: viernes 21 de abril, 21hs. Teatro Verdi Moreno 277 (Ca帽ada de G贸mez). Entrada libre (acceso a las mismas en las boleter铆as del teatro). Escuchar el disco online Tango de Nuevos Ayres En Spotify En YouTube

La casa oscura se repone en Caras y Caretas. La casa oscura, de Asensio y Bustamante. Entre ellas, todo pareciera diferenciarlas. Una necesita el control absoluto; la otra necesita algo para salir del pozo. Una no puede parar de hacer, la otra no se anima a asomar; una chequea siete veces que el gas est茅 cerrado, la otra podr铆a dejarse las llaves del lado de afuera y tragarse la puerta. Sin embargo, algo las hermana. Reunidas en la dificultad de poder estar bien, el espejo las integra en un reflejo del padecimiento que subvierten mediante el humor construido con una exageraci贸n explotada. Cada trapito sucio que ponen en escena va cosiendo la cuerda floja por la cual cruzan del patetismo al humor con una fuerza que las equilibra. Sobre la cuerda, haciendo malabares con la locura, avanzan. Los frascos de pastillas y soluciones de salud m谩gica las esperan como un pantano donde el hambre de los cocodrilos acecha. Pero ellas no miran para otro lado; se observan, se levantan las cascaritas, desmenuzan la herida, se lamen la sangre. El desequilibrio no merma, no hay respuestas definitivas. Mi茅rcoles 19 a las 20hs en Caras y Caretas. Sarmiento 2037.

Jueves 20

Juli谩n Mekler presenta Vida 煤til, su segundo trabajo discogr谩fico al frente del sexteto con el que interpreta sus composiciones. Vida 煤til se trata de una colecci贸n de ocho piezas en las que la sonoridad de este Sexteto se entrelaza con la canci贸n de autor. La m煤sica de este disco contin煤a en la l铆nea potente y sensible de Invasi贸n! (2019, tambi茅n editado por el sello independiente Isla Desierta Discos), por el que recibi贸 una Menci贸n Especial en los Premios Nacionales 2020. Cuenta con la participaci贸n de Julia Sanjurjo, Juan Belvis, Natalia Spiner y Fer Fontenla como voces invitadas en cuatro de las canciones que integran este 谩lbum para las que adem谩s compusieron las letras. El grupo se completa con la participaci贸n de Jeanette Nenezian en trompeta, Lucas Goicoechea en saxo tenor, Pablo Cavalchini en guitarra el茅ctrica, P铆a Hern谩ndez en piano y Federico Isasti en bater铆a. Jueves 20 de abril a las 21hs Juli谩n Mekler se presenta en Hasta Trilce, Maza 177, CABA. Entradas por Alternativa. Vida 煤til va a estar disponible en plataformas el d铆a siguiente (21/4). Ver entrevista a Juli谩n Mekler.

Nico Sor铆n press, interpreta a Piazzolla 8teto Electronico en Niceto Club. Con un seleccionado de m煤sicos formado por Cristian Zarate, Franco Fontanarrosa, Nana Arguen, Rodrigo G贸mez, Pablo Laporta, Marcos Cabezaz y Nicol谩s Enrich, Nico Sor铆n presenta un 芦irreverente禄 homenaje al octeto electr贸nico que Piazzolla form贸 para el concierto del Olympia de Par铆s en 1977. A partir de desgrabaciones realizadas por Sor铆n, los arreglos de los temas y la elecci贸n de los artistas que pertenecen a diferentes g茅neros y estilos, este proyecto aborda el esp铆ritu de Astor de aquella 茅poca subrayando la energ铆a de su m煤sica con aires de rock. Jueves 20 a las 20hs en Niceto Club, Niceto Vega 5510, CABA. Entradas por Passline.

Contin煤a el ciclo Orquesta de Se帽oritas en la Confiter铆a Las Violetas. Los jueves 20 y 27 de abril contar谩n con la presencia del Quinteto Lumiere. Cinco notables instrumentistas se han reunido en el Quinteto Lumiere, para homenajear a Astor Piazzolla, a trav茅s de la interpretaci贸n tanto de sus obras m谩s difundidas como para recuperar aquellas menos conocidas. Desde Buenos Aires 鈥揷iudad marcada en cada una de las obras de Astor鈥 el Quinteto Lumiere nos invita a emprender una vivencia musical de alto vuelo. En el entorno elegante de Confiter铆a Las Violetas, que nos trae im谩genes de la Belle 脡poque, rodeado de vitrales estilo franc茅s, puertas de vidrios curvos, ara帽as, columnas, techos altos, paredes con molduras y boiserie de madera, se llevan a cabo todos los jueves a las 21hs, shows de diversos g茅neros musicales. Sus integrantes son artistas de trayectoria nacional e internacional. Fundado en 1884, Las Violetas fue declarado 芦Lugar hist贸rico de la Ciudad禄 en 1998 por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En 2017 fue elegido por votaci贸n del p煤blico como el Mejor Caf茅 Notable de Buenos Aires.

Salta. El jueves 20 de abril a las 21hs la guitarrista y cantante Lucie Delahaye presenta Alma Ch鈥榯i, su primer disco solista, en el marco del Festival internacional de Guitarras de Salta, Ciclo Cententario (fecha compartida con la guitarrista Gabriela Battistini). Entradas $ 1000 en Mitre 331, Salta.

San Martillo, Hornero y Cefal茅utica. El jueves 20 de abril a las 17hs, el Museo Hist贸rico Nacional del Cabildo y la Revoluci贸n De Mayo, nos invita a la inauguraci贸n de la nueva exposici贸n: San Martillo, Hornero y Cefal茅utica. En esta exposici贸n San Martillo surca las grietas y contracorrientes de las visiones y revisiones. Lo acompa帽a un mapa realizado por Vicente Mario di Maggio de las calles de Buenos Aires que homenajean a los h茅roes de la Argentina que terminaron con la cabeza cortada y el modo en que conviven en la amnist铆a catastral con sus decapitadores. Incluye, adem谩s, un tributo al Hornero, representante del hogar y el trabajo honesto, al que se propone como bandera de la Ciudad de Buenos Aires en reemplazo del 谩guila negra del emperador Carlos V que flamea en la actualidad. La curadur铆a de la exposici贸n San Martillo, Hornero y Cefal茅utica en el Museo del Cabildo est谩 a cargo de Ral Veroni, coordinador del Teatrito. Podr谩 visitarse en forma libre y gratuita de mi茅rcoles a domingos de 10.30 a 18hs en el Cabildo, Bolivar 65, CABA.

Este jueves se presenta Lenguas Vivas, la 煤ltima artesan铆a de Luis Sagasti, donde el trabajo de filigrana sobre las soluciones de continuidad que realiza con una visi贸n po茅tica de alto alcance, le permite enhebrar hechos distantes en espacio y/o tiempo para rozar la historia de lenguas extintas. Como el Pascal Quignard de Butes o de El sexo y el espanto, el narrador es una especie de cronista de zonas liminales que, como buen baqueano, va en busca de lo que ya no est谩 para imaginar el itinerario de lo que pudo haber ocurrido. Presenta la escritora Mariana Travacio. Jueves 20 de abril a las 19hs , en librer铆a Eterna Cadencia (Honduras 5574, CABA). Entrada gratuita.

Othelo en Av Corrientes. Cuatro actores, especialistas en el teatro f铆sico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare, Othelo. En una puesta totalmente despojada de realismo cotidiano. Se presenta los jueves de abril a las 22:15hs en el Teatro Metropolitan Sura, Av. Corrientes 1343. Entradas a la venta en PlateaNet

El silencio de la carne. En El silencio de la carne Thefs y W眉rth salen a escena para contar y mostrar que sus cuerpos son testimonio de las vidas que narran. De la carne revelan el amor: por la que ingieren, por la del pr贸jimo y por la propia. Del silencio, lo m谩s pol铆tico es la coartada para que el cuerpo se convierta en el meg谩fono de lo que ocurre; como si carne y pol铆tica se enlazaran a un d铆namo conectado a una alarma que Thefs y W眉rth encienden, bailando la furia y transmutando en amor el desamparo. Desde el 6 de abril al 27, funciones los jueves a las 21hs en N眉n Teatro Bar 鈥 Juan Ramirez de Velasco 419, CABA. Web: http://www.nunteatrobar.com.ar Entradas por Alternativa Teatral. Leer rese帽a de la obra.

Viernes 21

M煤sica en el Borges. Lucio Mantel hace una pausa en la grabaci贸n de su sexto 谩lbum para presentarse solo con sus guitarras en un concierto que incluir谩 estrenos de nuevas canciones y temas de todos sus discos. Viernes 21 de abril a las 19hs en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA. Entrada gratuita con reserva previa en: https://centroculturalborges.gob.ar/. Capacidad limitada.

Festival Todos por Alejandro Medina: juntos en las buenas y en las malas. Referentes del rock argentino como Willy Quiroga, Tete Iglesias (La Renga), 鈥淐onejo鈥 Jolivet y Kubero D铆az ser谩n parte de la grilla de un festival solidario por el m煤sico Alejandro Medina (Manal), cuya salud sigue 鈥渕uy delicada鈥 y a la espera de una 鈥渋ntervenci贸n necesaria para su supervivencia鈥, informaron sus allegados. El festival se realizar谩 el 21 de abril desde las 19hs en Casa Colombo (Gallo 557) con la presencia de otros artistas y agrupaciones del rock argentino. Tambi茅n Sus allegados pusieron a disposici贸n una cuenta bancaria para recibir donaciones que permitan sustentar los gastos de la operaci贸n: Banco Columbia (CBU: 3890098140000083539738) y Mercado Pago (alias: mas.delomismo.giras).

Tango a cuerda en el CAFF con Cucuza Castiello como invitado. Tango a Cuerda est谩 integrado por Nicol谩s Trono, Federico Serna y Leandro Coratella. Presentan el disco La guitarra dignifica. Tendr谩n la participaci贸n como artista invitado de Hern谩n Cucuza Castiello. Viernes 21 de abril a las 21hs. (Puerta 20:00hs.) en el Club Atl茅tico Fern谩ndez Fierro 鈥 CAFF- , S谩nchez de Bustamante 772, CABA. M谩s informaci贸n y venta de entradas en caff.ar.

Santa Fe. Mariana Quinteros se presenta en el Teatro Verdi, Moreno 277 (Ca帽ada de G贸mez). Viernes 21 de abril, 21hs. Entrada libre (acceso a las mismas en las boleter铆as del teatro). Escuchar el disco online Tango de Nuevos Ayres En Spotify En YouTube

Vuelve por 6 煤nicas funciones Confesiones de un escritor de Juano Villafa帽e. Confesiones de un escritor es un homenaje teatral a Haroldo Conti, a su literatura y su militancia pol铆tica. La obra nos propone imaginar la 煤ltima noche de Conti a trav茅s de la evocaci贸n de un conjunto de textos centrados en su literatura y en sus miradas en torno a la pr谩ctica literaria y su compromiso pol铆tico. La pieza nos propone a la literatura como centro y a partir de ella, el ordenamiento de la acci贸n. Un elenco conformado por Gustavo Pardi, Gabriela Perera y Diana Kamen son los responsables de dar vida a Conti, sus compa帽eras, sus musas, asistentes y a las escritoras de sus cuentos. A 98 a帽os de su nacimiento y 47 a帽os de su secuestro y desaparici贸n por la 煤ltima dictadura c铆vico militar, el Centro Cultural de la Cooperaci贸n Floreal Gorini recuerda al escritor Haroldo Conti con este estreno teatral, a cargo de Manuel Santos I帽urrieta. Reestreno de la obra este viernes 21 de abril a las 20hs en la sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperaci贸n, Av. Corrientes 1543, CABA. Entradas por Alternativa.

Habitaci贸n Macbeth llega a Tucum谩n. El viernes 21 y s谩bado 22 de abril el exitoso unipersonal llega al Teatro Alberdi de Tucum谩n. Habitaci贸n Macbeth es el intento de arrojar junto a Shakespeare un piedrazo en el espejo tambi茅n en el nivel de las formas de producci贸n, de transparentar la estructura soporte, la m谩quina teatral y su met谩fora, sin menguar la extraordinaria potencia po茅tica que sostienen sus efectuaciones ficcionales, por el contrario, mestiz谩ndose con ellas, acrecent谩ndolas, defendiendo la m谩scara (Macbeth), pero tambi茅n sus misterios sagrados, su ser artificio ritual de una presencia (nos otros) que siempre evade la emboscada que el teatro le tiende amorosamente para develarla, y que tal vez sea la nuestra en esa latitud de ser sin m谩scaras. Viernes 21 y s谩bado 22 a las 21hs en el Teatro Alberdi, Jujuy & Juan Cris贸stomo 脕lvarez, Tucum谩n, Argentina.

El Juicio. Un documental que muestra, en 180 minutos, la selecci贸n y el 谩gil montaje sobre las 530 horas que ATC (Argentina Televisora Color) film贸 a dos c谩maras durante las 90 jornadas que dur贸 el juicio a las juntas militares de la 煤ltima dictadura (1976/83). Su director, Ulises de la Orden, junto con su equipo, nos pone delante de los defensores con los posicionamientos pol铆ticos e ideol贸gicos de quienes apoyaron la dictadura, y a las innumerables voces de las v铆ctimas con sus testimonios de tortura y dolor. Si viste 1985, la ficci贸n de Santiago Mitre, esta es una oportunidad de ver al verdadero Sttrassera, a Moreno Ocampo, a los jueces y a la sociedad que, dentro del recinto, llev贸 a cabo el procedimiento judicial. Todos los viernes de abril a las 20hs en el cine del MALBA (Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA). Entrada general $ 650, con descuento para estudiantes y jubilados. Ver trailer.

S谩bado 22

Paula D贸rdolo en Hasta Trilce. La cantante y compositora se presenta en el Ciclo de tango nuevo organizado por Revista el Sordo, la acompa帽an German Coppola en piano y arreglos, Ezequiel Uhart en bandone贸n y Hernan Verno en contrabajo. S谩bado 22 de abril. Las entradas pueden conseguirse en la puerta del lugar. Maza 177, CABA. Ver entrevista a Paula D贸rdolo ( 2022).

El D煤o Raza Tango se presenta en el Palacio Victorial, con invitados de lujo. El D煤o Raza Tango est谩 integrado por el legendario guitarrista Alfredo Sadi, quien supo acompa帽ar a importantes figuras de la m煤sica rioplatense como Roberto Goyeneche, Alfredo Zitarrosa y Edmundo Rivero, entre otros y Santiago Mu帽iz, cantor de gran trayectoria recientemente nominado a los premios Gardel 2023 y a los Latin Grammy 2022 por su 谩lbum Spinettango. S谩bado 22 de abril 20hs en Piedras 722, San Telmo, CABA.

La Compa帽铆a de teatro Tres Gatos Locos, independiente y autogestiva, presenta el primer Festival Liliana Bodoc. Desde el 2002, a帽o de su conformaci贸n, se dedica a la producci贸n de espect谩culos que trabajan con la sincron铆a entre lo visual y los aspectos sonoro musicales, la po茅tica de los textos, y el humor cr铆tico de contenido social. Adem谩s de programar temporadas en salas porte帽as y participar en eventos de todo el pa铆s, Tres Gatos Locos realiza intervenciones art铆sticas en escuelas y espacios p煤blicos no convencionales. Sus obras, presentadas en festivales internacionales y nacionales, han cosechado premios y nominaciones tales como el premio Teatro del mundo (2012 y 2018), el premio ACE a mejor espect谩culo infantil, y el ATINA en dramaturgia (2012 y 2019), entre otros. Llamarlo teatro para ni帽os es lo mismo que decir que Coraline, Alicia en el Pa铆s de las maravillas o El viaje de Chihiro lo son. Porque tal como esas novelas y pel铆culas, el teatro de TGL es para toda persona comprendida entre los 7 y los 105 a帽os que quiera dejarse envolver por un sue帽o donde la fantas铆a matizada por el humor cr铆tico y el teatro f铆sico no compiten con la dramaturgia, sino que la nutren, y la despabilan, expandiendo la aventura de narrar. Programaci贸n. Los s谩bados 20/04: Yo, el espejo africano. El 29/04: Un cuento negro. El 06/05: Ye Lou. El 13/05: Verdaderaverde. Siempre a las 16hs y siempre en el bello Hasta Trilce, Maza 177 (CABA). Leer rese帽a de Ye Lou

Habitaci贸n Macbeth llega a Tucum谩n. El viernes 21 y s谩bado 22 de abril el exitoso unipersonal llega al Teatro Alberdi de Tucum谩n. Viernes 21 y s谩bado 22 a las 21hs. Ver rese帽a de la obra.

Enrique V de William Shakespeare con la direcci贸n de Martin Barreiro. Como nos tiene acostumbrados en las producciones del Teatro, representar谩n una de las historias m谩s antiguas del dramaturgo ingl茅s. Escrita posiblemente en 1598 y representada en al a帽o 1599, es un drama excepcional en la obra de William Shakespeare. Enrique V acaba de ascender al trono, pero antes de que pueda gobernar una naci贸n, y mucho menos conquistar otra, debe demostrar su val铆a como l铆der de los hombres. La puesta en escena busca sugerir, a trav茅s del movimiento de los actores y de los objetos, espacios imponentes trazados en un escenario limitado. Armado con algunos de los discursos m谩s poderosos del arsenal del Bardo, Enrique y su 芦banda de hermanos禄 superar谩n obst谩culos abrumadores; ya que como hoy, la impiadosa guerra parece ser la sombra oscura que invade la ancha nave del universo. La obra se estrena el pr贸ximo s谩bado 08 de abril a las 20:30 horas en el Teatro El Convento (Reconquista 269, CABA). Las entradas se pueden conseguir en la boleter铆a o por la plataforma del teatro.

La patria al hombro de Adriana Tursi, acaba de iniciar una nueva temporada en el Teatro del Pueblo. A una Argentina incipiente, donde todo se est谩 creando, llegan las maestras del norte de Am茅rica que Sarmiento convoc贸 para implantar la Ley de Educaci贸n Nacional 1.420. Miss Mary y Miss Frances caen en C贸rdoba, pero no son recibidas como esperaban. Una Iglesia enardecida las rechaza, el pueblo las demoniza, Buenos Aires no les manda los fondos. La escuela es un fracaso, pero en medio de la pelea por el poder, surgen dos j贸venes inquietas y curiosas, Clara y Amanda, quienes finalmente le dar谩n sentido a todo. Alguien deber谩 ponerse 芦La Patria al hombro禄 .Una delirante estampa sobre la argentinidad con nuestras miserias, contradicciones y encantos. S谩bados a las 20hs en el Teatro del Pueblo (Sala Carlos Somigliana), Lavalle 3636, CABA. Localidades en venta a trav茅s de Alternativa teatral y en la boleter铆a del teatro. Duraci贸n: 60 minutos.

UNA es mucho m谩s que una adaptaci贸n de Uno, ninguno y cien mil (de Pirandello) y mucho m谩s que una obra. Miriam Odorico, la actriz que mostr贸 su talento, entre tantos otros trabajos, interpretando a la madre de La omisi贸n de la familia Coleman vuelve con toda la destreza, la concentraci贸n y la fuerza de un cuerpo que encarna a todos los personajes. Su arco emotivo excede con creces lo histri贸nico; atraviesa el coraz贸n de cada uno. Va los s谩bados a la 20.15 hs en Timbre 4 (M茅xico 3554, CABA). Leer rese帽a de la obra

Tintorero escrita por Iv谩n Moschner a partir de charlas con Cesar Arakaki, actor de la obra, cuenta parte de la vida de C茅sar, hijo de japoneses que vinieron a la Argentina huyendo de la guerra, con una po茅tica que transforma su experiencia personal en universal logrando generar empat铆a y emoci贸n en el p煤blico. Su condici贸n de nikkei, descendiente de japoneses segunda generaci贸n, se ve reflejada en la obra, rescatando la transmisi贸n por parte de sus padres de la cultura japonesa y sus valores. La obra forma parte de la campa帽a de absoluci贸n de C茅sar Arakaki, quien fue condenado a 3 a帽os y 4 meses de prisi贸n de cumplimiento efectivo, a pesar de no haber podido comprobarse ninguno de los delitos por los que fue llevado a juicio; luego de participar en la movilizaci贸n del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria votada en el Congreso bajo el gobierno de Mauricio Macri. Se presenta los s谩bados de abril y mayo a las 22.15hs, en el Teatro Paraje Arteson, Palestina 919 鈥 Timbre 2 鈥 CABA.

Domingo 23

Cantorables en el CCK. En un nuevo concierto del ciclo Ensambles, se presenta Cantorables, grupo integrado por siete mujeres cantoras argentinas: Lorena Astudillo, Roxana Cann茅, Cecilia Gauna, Noelia Moncada, Jacqueline Sigaut, Katie Viqueira y Mar铆a Volont茅. Cantorables representa un encuentro de voces y almas de siete amigas que eligen un repertorio propio y de grandes cl谩sicos latinoamericanos para crear momentos musicales 煤nicos. M煤sico invitado: Juan Mart铆nez. Domingo 23 abril 2023 a las 18hs en el sal贸n de honor en el CCK, Sarmiento 151, CABA. M谩s informaci贸n en cck.gob.ar.

Truco es una oda al no entendimiento, un homenaje a lo t贸xico del amor, a las formas que adquiere cada v铆nculo; una estructura que ya no puede sostener a dos personas, una s谩tira, un absurdo de todo aquello que hacemos y dejamos de hacer cuando la cosa se empieza a pudrir despacito. Los consejos no sirven para nada. Truco es la necesidad de pertenecer a alguien para pedirle libertad; de jugar al amor libre siendo un dictador. En Animal Teatro, Castro 561, CABA. Domingos a las 20:00, hasta el 30/04/2023.

Pr贸xima semana

Salta. El martes 25 de abril, a las 20hs, In茅s Cuello presenta Mi ciudad y mi gente en la Casa de la Cultura, Caseros 460, Salta. M谩s informaci贸n sobre esta y otras fechas en www.inescuello.com.ar. Ver entrevista a In茅s Cuello (2022).

El 29 de abril Milongas Extremas vuelve a Buenos Aires. Milongas Extremas es un grupo de cuatro guitarras criollas, un bajo y cinco voces, con esp铆ritu roquero, un car谩cter musical 煤nico, propio y una actitud esc茅nica que expone lo extremo de sus milongas. Al presenciar un concierto se experimenta un fenomenal conflicto entre los sentidos. A la vista es un grupo de cuatro individuos cantando, y tocando las guitarras criollas. Pero llega un momento en que m谩gicamente se escucha junto con las guitarras, un bajo y una bater铆a, tal como si una banda de rock estuviese tocando sobre ese mismo escenario. Se presentan el s谩bado 29 a las 21hs en Quetren Club Cutural, Olaz谩bal 1784, CABA. Entradas por Alternativa.

Katie麓s Tales vuelve a la Argentina. Llega a nuestro pa铆s la producci贸n teatral internacional Katie 虂s Tales: el deseo de una mujer en el torbellino de la Historia originaria del Workcenter de Jerzy Grotowski y Thomas Richards. Iniciar谩 su recorrido en CABA con dos 煤nicas funciones en el espacio Area 623, Pasco 623, Balvanera. S谩bado 29 de abril 鈥 21hs y domingo 30 de abril 鈥 19.30hs. En Rosario se presentar谩 por 煤nica vez en el teatro La Sonrisa de Beckett. Entre R铆os 1051: S谩bado 13 de Mayo, 20hs. La obra es interpretada por la actriz, profesora e investigadora teatral Agnieszka Kazimierska (Polonia) bajo la direcci贸n de Mario Biagini (Italia). Estas fechas se vuelven una 煤nica oportunidad para disfrutar de este unipersonal en ingl茅s con subt铆tulos en castellano y cantos tradicionales polacos. Las entradas para las funciones en CABA pueden adquirirse en Eventbrite. Para Rosario, a trav茅s de Antesala.

El 30 de abril Marea Circular va a presentar su primer EP Maremoto en El Galp贸n de Haedo. es el encuentro de seis instrumentistas y cantores: Euterpe Pitag贸rica (voz principal y accesorios), Pablito Kids (guitarra y voz), Rochi Bregant (ukelele y voz),Leti Bregant (clarinete, mel贸dica y voz), Clari Peralta (contrabajo y voz) y Martin Hernandez (percusi贸n y voz). Es una banda autogestiva que narra historias a trav茅s de sus instrumentos con una fusi贸n de ritmos folkl贸ricos latinoamericanos y movilizantes coros de voces. La presentaci贸n ser谩 en El Galp贸n de Haedo [Concordia 625,Haedo], el Domingo 30 de abril a las 21hs. Entradas anticipadas por passline. Segu铆 a Marea Circular en IG. Escucha su m煤sica por ac谩.

Para ir agendando

El s谩bado 6 de mayo desde las 12hs se va a desarrollar el se va a desarrollar el Festival de Boxeo anual interclubes. Gimnasios interesados en participar mandar mensaje por privado. Juntar谩n alimentos de merienda para @boxeopopular. La convocatoria es en La Cultura del Barrio, Murillo 957 Villa Crespo, CABA. Pod茅s seguir las cuentas de IG: @laculturadelbarrio.oficial 馃毄馃彺@laculturadelbarrio.boxeo @lcdb_el_documental

El jueves 11 de mayo Chango Torres presenta temas de su primer 谩lbum Ra铆ces. El cantante interpretar谩 temas que forman parte de su primer trabajo discogr谩fico Ra铆ces, pr贸ximamente disponible tambi茅n en todas las plataformas digitales. Jueves 11 de mayo, 21hs en El Tanque Cultural, Acassuso 6930- Liniers (CABA). Entradas: $1000. Anticipadas por DM en Instagram El Tanque Cultural Instagram El Chango Torres

Si ten茅s alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del pa铆s pod茅s mandarnos la informaci贸n a culturasanred@gmail.com