Con las vacaciones de invierno en puerta compartimos una nueva agenda cultural, con una sección especial de actividades para la niñez en este contexto. El Viernes 15 es la segunda parada de Postales para Ayotzinapa (Foto) y numerosas convocatorias de música, cine y teatro, la mayoría de ellas en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pero también algunas en otros territorios. En el final de la agenda está el contacto para poder mandarnos actividades para difundir en cualquier localidad del país. Por ANRed.

El 15 de julio la Ciudad de Buenos Aires recibe la segunda parada de la Convocatoria Arte Correo // Postales por Ayotzinapa. Esta segunda exposición, continuando con la itinerancia propuesta en la convocatoria de Arte Correo de realizar postales por Ayotzinapa, constituye un homenaje simbólico de más de 80 artistas de todo el mundo (Rusia, Bélgica, Italia, Argentina, Venezuela Colombia, México, Chile, España, Alemania, Estados Unidos…) para seguir apoyando la lucha de los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y exigir que se aclaren los hechos de aquel terrible 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala México. La exposición comienza el viernes 15 de julio a las 19hs en Belgrano 2915, CABA, y va a estar hasta el 30/7.

Comenzó el ciclo de cine de La Nave de los Sueños. Martes a las 18:30hs en el Auditorio Jorge Luis Borges, de la Biblioteca Nacional. En su temporada 17, el clásico ciclo de cine independiente y de autor continúa con sus funciones presenciales en el Auditorio Jorge Luis Borges. La Nave de los Sueños le da espacio a las producciones audiovisuales que conforman el amplio escenario del cine argentino. Pone especial interés en el panorama documental, que atraviesa el mejor momento de su historia en cuanto a calidad y cantidad de obras, la gran producción de nuevos y valiosos cortometrajes, funciones especiales con invitados, homenajes a maestros, focos de realizadores, presentaciones de publicaciones y libros de cine. Con 1000 funciones realizadas desde el 2006, este ciclo producido por el grupo de gestión cultural La Nave de los Sueños junto a la Biblioteca Nacional retomó este año su lugar habitual de los martes, continuando su tradición histórica con los objetivos de siempre: conectar a los públicos con el cine argentino, debatir sobre sus caminos, y celebrar cada semana un encuentro en pantalla gigante en uno de los espacios culturales más prestigiosos. Entrada libre y gratuita. Biblioteca Nacional Mariano Moreno: Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires #54.11.4808.6000 – Internos 1394/1395/1396

Vacaciones de invierno

Vacaciones de invierno para las familias en el nuevo Centro Cultural Borges.

El Centro Cultural Borges, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, durante el mes de julio presenta una gran variedad de actividades destinadas a las familias y las infancias. Conciertos, teatro, danza, cine e imperdibles talleres son algunas de las propuestas preparadas para estas vacaciones de invierno. Vení a divertirte y a disfrutar de una programación para no perderse. Todas las actividades son con entrada gratuita. Teatro: Seres imaginarios, sobre textos de Jorge L. Borges. Música: Koufequin, Mariana Baggio, Con-ciertos payasos. Narraciones: Cuentos a Cuerda. Mesas Lúcidas con pianistas en vivo. Cine, danza, biblioteca abierta y talleres de fanzine, construcción, dibujo y microhistorias. Del sábado 16 al el domingo 31 de julio. Todas las actividades son con entrada gratuita. Entrada gratuita con reserva previa en https://linktr.ee/reservas.ccborges

Ana y Wiwi. Una historia sensible y emotiva que habla de la amistad, el amor, la ternura, y el vínculo con los animales. Un espectáculo de Lorena Romanin protagonizada por Luciana Grasso, Mariano Mandetta, Jorgelina Vera y la titiritera Daniela Fiorentino. En vacaciones de invierno: Martes 16hs | Miércoles 16hs | Jueves 16hs. Centro Cultural 25 de Mayo. Av. Triunvirato 4444, C1431 FBU, Buenos Aires

Sueños. Cuatro intérpretes se juntan en el bosque a ensayar una obra, sin darse cuenta de que está plagado de seres mágicos dispuestos a jugar caprichosamente con sus emociones. Una propuesta de Compañía Criolla con dramaturgia y dirección de Emiliano Dionisi, protagonizada por Lucia Baya Casal, Julia Gárriz, Ramiro Delgado y el propio Dionisi. En vacaciones de invierno: Viernes 16hs | Sábados 12hs y 16hs | Domingos 16hs. Centro Cultural 25 de Mayo. Av. Triunvirato 4444, C1431 FBU, Buenos Aires

Alicia Confusión. Incómoda por la falta de libertad, Alicia ayuda a lxs habitantes del reino a buscar otras formas de ser, otras formas de identidad, ante la mirada de una Reina que necesita que todo sea como debe ser. Una obra de Juan Ignacio Fernández dirigida por Cecilia Meijide con las actuaciones de Matías Corradino, Keila Fainstein, Manuela Iseas, Santiago Kuster, Sabrina Marcantonio y Florencia Zothner Ciatti. En vacaciones de invierno: sábados y domingos 16hs. Ítaca Complejo Teatral. Humahuaca 4027, C1192 CABA.

Lo ves o no lo ves. Es un espectáculo musical dirigido por María Mangone inspirado en el universo poético de María Elena Walsh que cuenta una historia disparatada que se va hilvanando de canción en canción a través del juego, el humor, la ternura y la amistad. Protagonizada por Julián Rodríguez Rona y Rosario Albornoz. Únicas 4 funciones: 19, 23, 27 y 31 de julio a las 15:30hs. Paseo La Plaza. Av. Corrientes 1660, CABA.

Los Rockan presentan Saborr Tropical. Cumbión para la niñez. Saborrr Tropical es un viaje musical por las playas del caribe y américa del sur, el cual propone compartir con familias de niñas y niños de 3 a 10 años momentos de baile, diversión y emoción. Un show interactivo con canciones propias, de algunos autores latinoamericanos y de la gran María Elena Walsh pero en versiones de cumbia, reggaetón, salsa, son, entre otros. Viernes 22 de julio de 2022, 15hs en el Konex.

Vacaciones de invierno en el CCK (Sarmiento 151, CABA)

Con la premisa de defender el derecho que tienen los chicos y las chicas a la belleza, al juego, a la participación plena y a la transformación de sus propias vidas, el Centro Cultural Kirchner ofrece conciertos, espectáculos escénicos, ciclos, talleres y juegos, con una mirada integradora, multicultural y respetuosa de las diferencias. Desde el 13 y hasta el 31 de julio, de miércoles a domingos de 14 a 20h. Habrá más de 80 espectáculos musicales, propuestas escénicas y talleres para las infancias que surgieron de una convocatoria abierta y federal que permitió a artistas de todo el país presentar sus propuestas. Especialmente para las vacaciones, Pakapaka armará un ciclo de cine de Terror para chicas y chicos, habrá juegos tradicionales en la terraza del Auditorio Nacional y una variada y amplia programación para toda la familia. Se renuevan las salas del tercer piso, con actividades de participación espontánea, talleres y un lactario. En cuanto a propuestas de música, un concierto especial para toda familia Spinettalandia, un viaje por el universo fantástico de Luis, Canticuénticos presentará su nuevo libro y repertorio para las infancias y familias en formato acústico. Asimismo, la ópera de Rossini, El barbero de Sevilla, en una producción del Centro provincial de las Artes Teatro Argentino de la provincia de Buenos Aires), Epu Küyen Trawengü / Dos lunas se encuentran de la artista Anahí Mariluan; y un concierto sinfónico de la Orquesta Nacional de Música Argentina «Juan de Dios Filiberto» junto a Pim Pau. También se presentan Triciclas, Cien Volando, Koufequin, La banda de las corbatas y Borde Verde. Flotante, especialmente pensado para la primera infancia; y en teatro Ligeros de equipaje presentando Pegamundos. El Ministerio de Ciencia y Tecnología y Educ.ar ofrecerán talleres y actividades para expandir la creatividad y el conocimiento. Y también estará presente la Feria del Libro Infantil y Juvenil en su 30 edición. Las y los adolescentes tendrán una programación especialmente pensada para la edad en un espacio exclusivo en el Piso 9 del Centro Cultural Kirchner: espacios permanentes de exploración gráfica y fanzines, talleres de beatbox, breakdance, poesía, escucha y producción musical y el ciclo de música Suban con una edición especial curada por “Fractura”. Habrá un laboratorio de videojuegos, en el que jóvenes trabajarán en pequeños grupos en cada posta para producir un videojuego como recurso final, pasando por todas las fases del proceso de desarrollo y conociendo los principales componentes de un videojuego. Y se podrá disfrutar de las Sesiones Novísimas en las que poetas novísimes, freestyler y beatboxer revisitan los poemas de “20 poemas para leer en el tranvía”, de Oliverio Girondo, a 100 años de su publicación, y en las salas de cine una programación especialmente curada para jóvenes. Toda la programación del Centro Cultural Kirchner – Infancias Toda la programación del Centro Cultural Kirchner – +13. Algunas actividades que se desarrollan en el Centro Cultural Kirchner: Miércoles 13 a las 16 h: Triciclas presenta Mudanza. Concierto (requiere reserva de entradas)Jueves 14 a las 15 y 17 h: Flotante. Instalación sensorial/teatral para primera infancia (requiere reserva)Viernes 15 a las 14:30 y 16 h: Ligeros de equipaje presenta Pegamundos. Teatro (requiere reserva)Sábado 16 y Domingo 17 a las 16 h: El barbero de Sevilla. Ópera para las infancias (requiere reserva)Jueves 21 a las 16 h: Cien Volando. Concierto (requiere reserva)Viernes 22 a las 19 h: Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto con Pim Pau. Concierto (requiere reserva)Sábado 23 a las 18 h: Koufequin. Concierto (requiere reserva)Domingo 24 a las 18 h: Música académica para las infancias: El carnaval de los animales. Concierto (requiere reserva)Miércoles 27 a las 16 h: La banda de las corbatas. Concierto (requiere reserva)Viernes 29 a las 16 h: Borde Verde. Concierto (requiere reserva)Sábado 30 y Domingo 31 a las 18 h: Spinettalandia. Un viaje por el universo fantástico de Luis. Concierto (requiere reserva).

Vacaciones de Invierno en Tecnópolis.(Av. Juan Bautista de la Salle 4500 y Av. de los Constituyentes 2220, Villa Martelli)

La megamuestra de arte, ciencia y tecnología más grande de Latinoamérica presenta su 11° edición bajo el lema «Argentina soberana, creando futuros», con nuevas propuestas culturales y educativas para todas las edades, a cargo de más de 60 organismos e instituciones. Durante las vacaciones, el parque del Ministerio de Cultura abrirá de miércoles a domingos de 12 a 19 h. La entrada es gratuita y no es necesario reservar con anticipación. En sus más de 50 hectáreas, el Parque ubicado en Villa Martelli se prepara para recibir a millones de visitantes, que podrán disfrutar de propuestas artísticas, muestras, experiencias interactivas y lúdicas para aprender sobre arte, ciencia y tecnología. Una de las novedades más esperadas será la inauguración del Asombroso Parque de Zamba y Nina, que invitará a participar de una kermés interactiva, un paseo de postales para recorrer la línea de tiempo que nos llevó hacia la Independencia, y distintas activaciones, plazas y recorridos, para proyectar sueños y deseos hacia el futuro. Las infancias también podrán disfrutar de **Flotante*, un espacio de arte y exploración destinado a niñas y niños desde los 6 meses.

El Laboratorio de Artes Electrónicas será mucho más amplio. Se trata de un espacio que exhibe instalaciones de artes digitales y propone talleres de robótica, videojuegos, música y performances. También se inaugurará una muestra sobre soberanía aeroespacial, con experiencias interactivas para aprender sobre satélites, cohetes, órbitas satelitales, telecomunicaciones y los desarrollos de nuestra industria aeroespacial. El Ministerio de Ciencia también presentará dos nuevos espacios lúdicos para aprender a través del juego y la experimentación:Identidades sin límites – Un viaje de humanidad: una muestra interactiva, sensorial y creativa que busca construir y deconstruir la historia evolutiva y de migraciones de la humanidad. Imaginación: invita a explorar la nanotecnología, la robótica, la programación y la inteligencia artificial.

En esta nueva edición de Tecnópolis también volverán los espacios más populares del Parque, como la Tierra de Dinos, La Casa del Coloso, El Cielo en la Vereda, la muestra que propone un viaje por los universos de la gran María Elena Walsh, y Sopa de libros, el espacio destinado a la literatura.

Reabrirán el Skatepark -uno de los más grandes de Argentina-, las canchas de basquet 3×3, la pista de patinaje, la palestra, el espacio para jugar tenis de mesa y una programación de talleres de danza, breaking y parkour, en el Galpón Mil Horas.

En los distintos auditorios y escenarios de Tecnópolis se podrá disfrutar de una programación artística amplia y diversa que incluye música, teatro, danza, charlas performáticas y talleres.

La Bomba de Tiempo, Agustine Cumbia, El Mago y la Nueva, Los Sachas, Bruno Arias, Zoe Gotusso, Mario Luis, Calle Vapor, Peteco Carabajal, Connie Isla, 1915, Rayos Láser, Mora Navarro, Axel Fiks, Ronpe99 y Javier Malosetti, son algunos de los artistas que presentarán sus conciertos durante las primeras semanas de la muestra.

Las infancias podrán volver a encontrarse con El hombre que perdió su sombra y El gran baile de Zamba y Nina. Los grupos musicales Dúo Karma, Rayos y Centellas, Valor Vereda, Nilocos, Los Cazurros, Koufequin, Triciclas, Les Ivans, Laura Migliorisi y Vuelta Canela, también formarán parte de la agenda de conciertos. Además, en julio llegarán a Tecnópolis nuevos espectáculos: Sueño, versión libre de Sueño de una noche de verano de Shakespeare, la producción del Centro Provincial Teatro Argentino de La Plata El carnaval de los animales y Gregorio Imaginario, una obra de danza aérea para toda la familia. Para las adolescencias y juventudes, Tecnópolis presentará talleres de streaming, creación y viralización de contenidos, fanzines, afiches, estampas, mapping y serigrafía, entre otros.

Jueves 14

El universo de Clarita, una película de Tomás Lipgot se estrena en el Cine Gaumont. Clarita tiene doce años y vive en Rosario junto a sus padres y hermanas. Lo que más le interesa en el mundo es la astronomía, pasión que descubrió gracias al «Proyecto Miradas», un taller experimental y lúdico para niños, dictado por Sofía y Yayo. ¿De qué están hechos los meteoritos? ¿Cómo se crearon las estrellas? ¿De dónde salió el primer pájaro? La curiosidad de esta niña la lleva lejos: un viaje de aprendizaje por diversos sitios astronómicos de Argentina. Las respuestas nos llegan de los especialistas y científicos, pero también de la sabiduría de los pueblos originarios y de los secretos que esconde la naturaleza.El deseo de Clarita por conocer y descubrir nos lleva a sorprendernos ante el infinito universo del que somos parte. Todos los días funciones 12:30hs.

La vis cómica. Mauricio Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. Jueves y viernes 20hs Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037, CABA.

Sciammarella Tango En la Fiesta de la Bastilla Celebrando la cultura francesa en su cruce con nuestra música ciudadana. Espacio Cultural La Cigale festeja el día más francés del año junto a la Orquesta Sciammarella Tango. El Festival de la Bastilla es una celebración que hermana las culturas de Argentina y Francia e invita a disfrutar de la mejor música urbana. Tangos en francés, platos típicos franceses y los aperitivos más famosos de la tierra gala. Sciammarella Tango es una orquesta que cumple, el año próximo, una década al servicio del rescate y recreación de patrimonio musical perdido, oculto u olvidado. Son ejemplos de las obras recuperadas por Las Sciammarella, el tango “Lutecia (Parisien)”, de Héctor Stamponi y Virgilio Expósito, «Un argentin à Paris», del pianista Héctor Grané, apodado «el francesito», o la versión francesa del tango «El Choclo», cuya letra data de 1912. Los aportes de Sciammarella Tango incluyen, además, obras de cosecha propia, como el tango “Esperando el 24”, inspirado en los versos del poeta de las Catacumbas parisinas, Alphonse de Lamartine, o la milonga «Comme il faut pas», que reflexiona, en francés, sobre cómo debe ser el amor. Jueves 14 de Julio, 20hs.La Cigale 25 De Mayo 597- (CABA).

Viernes 15

La cantante y compositora Paula Dórdolo, continua presentando su primer material discográfico «Catarsis» . Este disco nace de la revolución interna que lleva consigo la vida misma. El cambio constante, las emociones encontradas, el amor y la quietud , son algunas de las sensaciones que llevaron a la cantante a componer estos temas , enmarcados musicalmente en lo que hoy llamamos Tango Siglo XXI. La acompañan Germán Coppola en Piano y arreglos, Leo Andersen en Guitarra eléctrica, Ezequiel Uhart en bandoneón, Matias D’Amico en contrabajo y Pedro Sotelo en violin. Invitada especial: Mariana Mazú. La cita será el viernes 15 de Julio a las 23hs en Sanata Bar, Sarmiento 3501, CABA. Se recomienda reservar mesa al ig del lugar @sanata.crespi

Facundo Galli en La Tangente. Luego de dos años y medio desde la última presentación en banda, el cantautor Facundo Galli reúne a su formación más eléctrica para dar un concierto en La Tangente y hacer un recorrido por sus tres discos como solista y sus canciones más recientes. Además, revisará sus proyectos a dúo: “La liebre y el caracol” junto a Julián Oroz y “La Mirada Prestada” junto a Niño Etc. Apertura: Avepez. La Cita es en Honduras 5317, Palermo, CABA. Las entradas se pueden conseguir en el link a través de Passline > https://bit.ly/392jfXe

Animalia. El nuevo Centro Cultural Borges invita a la presentación del libro Animalia, una antología que reúne veintiún cuentos de Julio Cortázar, preparada por Aurora Bernárdez, su albacea literaria; las historias incluidas conforman una colección única de la fauna que habita en el universo cortazariano. A más de veinte años de su primera edición, Alfaguara la reedita con ilustraciones de Isol Misenta. Pensada como una experiencia interdisciplinaria, participarán la artista visual e ilustradora del libro y el actor Rafael Spregelburd, quien leerá algunos fragmentos de los cuentos. El Tata Cedrón (amigo y colaborador del autor durante su exilio en París) y su cuarteto interpretarán cuatro canciones, una de ellas con texto del propio Cortázar. viernes 15 de julio a las 19hs. Centro Cultural Borges. Auditorio Astor Piazzolla. Dirección: Viamonte 525, Buenos Aires Entrada: gratuita con reserva previa @CentroBorges

Compañía Teatral Síndrome de Eureka presenta Damas Bravas, una comedia histórica e irreverente sobre las mujeres que a pedido de José de San Martín confeccionaron la bandera de los Andes. Con dramaturgia y dirección de Alfredo Allende y protagonizada por Mirna Cabrera, Julia Nardozza, Flor Orce, Florencia Patiño y Florencia Pineda. Desde el 1º de julio los viernes a las 20:30hs en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entradas por Alternativa Teatral.

Esa Mujer, de Rodolfo Walsh, dirigida por Diego Ferrando. El cuento “Esa mujer” de Rodolfo Walsh relata el encuentro de un periodista con un coronel del ejército argentino para entrevistarlo sobre el secuestro del cadáver de una mujer. Con dirección y dramaturgia de Diego Ferrando y actuaciones de Carolina Valmayor, Ernesto Falcke y Agustín Vanella. Se presenta los viernes a las 20.30hs en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entradas en boletería y en Alternativa Teatral.

La Fachalfarra: una comedia farsesca con texto y dirección de Alfredo Martin, a partir la novela «Ferdydurke», de Witold Gombrowicz. La gran obsesión gombrowicziana en todo su esplendor: aquellas formas que capturan al sujeto, asegurándole así un yo acabado, en contraposición a la inmadurez, lo bajo, lo primitivo. Funciones los viernes 21.30hs en Teatro Andamio 90, Paraná 660. Entradas en boletería y en Alternativa Teatral.

PRETENCIOSAS RIDÍCULAS, Las de Barranco, se presenta los viernes en dos funciones a las 20 y 22hs en Paraje Artesón, Palestina 919, Almagro, CABA. La versión del grupo de teatro Morena Cantero Jrs, está basada en “Las de Barranco” de Gregorio de Laferrere estrenada en el año 1908. En la obra Doña María, viuda del capitán Barranco, vive con sus tres hijas en una casa alquilada. Están rodeadas de pretendientes de su hija mayor, Carmen. A estos visitantes Doña María exige regalos que permiten mejorar la economía familiar, para la que también sub-alquila habitaciones a ocasionales inquilinos. La situación pone en crisis a Carmen, que cuestiona su vínculo con esta casa. Elenco: Mabel Berrina como Doña Maria, Cintia Zaraik Goulou como Carmen, Maria Alicia González como Doña Rosario y Cocinera, Patricia Alejandra Silva como Manuela, Gabriela Colombo como Pepa, Sergio Escalas como Morales, César Arakaki como Castro, Luciana Morcillo como Petrona, Ariel Aguirre como Linares, Max Acuña como Barroso y Pérez, y Rubén Demichelis como Rocamora. Dirige Iván Moschner, Luces Leandro Crocco, Variaciones en piano Patricia Casares, Escenografía y Vestuario Luciana Morcillo, Diseño Gráfico Paulo Pons. Entradas por Alternativa Teatral. Contacto: morenacanterojrs@gmail.com

Sábado 16

Grupo Documenta continúa con el ciclo Venimos de la Tierra: culturas en Contacto, cine debate intercultural en formato online a partir de películas de producción propia vinculadas al tema de los Pueblos Indígenas. Estas películas son el resultado de más de 20 años de trabajo con comunidades indígenas desde una perspectiva intercultural. Marina Rubino y Darío Arcella, cineastas que integran Grupo Documenta, colectivo de artistas, investigadores y docentes, realizaron las producciones de este proyecto. Más información en el sitio Web Venimos de la Tierra

Un encuentro, una obra sobre las segundas oportunidades, sobre darse la posibilidad de sanar, de escuchar esas palabras que alivian el alma, ante lo incomprensible de la muerte. Un encuentro es una obra dramática, que aborda principalmente el flagelo del suicidio, pero está fuertemente atravesada por distintas temáticas que hacen a la situación específica de las mujeres. Se va a presentar los sábados a las 20:30hs en Teatro Del Pasillo Colombres 35 – CABA. Entradas por alternativa teatral.

Todo lo que se olvida en un instante, de Richard Shpuntoff. Se estrena el 2 de julio en el Centro cultural San Martin. Estará en la sala todo el mes de julio Centro Cultural San Martín – Sarmiento 1551 Sala 2 – Ciclo Espacio Documental https://elculturalsanmartin.ar

La directora Tatiana Santana estrena La patria al hombro, la premiada obra de Adriana Tursi, que pone en escena la llegada al país de las primeras maestras norteamericanas convocadas por Sarmiento para su proyecto civilizatorio; y el ataque que la Iglesia Católica emprende contra éstas, por ver peligrar su monopolio educativo y moral. La pieza ha sido ganadora de la beca a la Creación del Fondo Nacional de las Artes y del Premio Municipal. Integran el elenco (por orden alfabético): Karina Antonelli, Julieta Coria, Jaru Keselman, Lalo Moro, Silvina Muzzanti, Sebastián Pajoni y Juan Subiotto. Las funciones son los sábados a las 20hs en el Teatro del Pueblo (Sala Carlos Somigliana). Lavalle 3636, CABA. Las funciones son todos los sábados a las 20hs en el Teatro del Puebl0

Prefiero que me quite el sueño Goya a que lo haga cualquier hijo de puta, obra del dramaturgo Rodrigo García, llevada a escena en esta oportunidad por la dupla de dirección de Lailén Alvarez y Elvira Tanferna. Las funciones se realizan los sábados de julio a las 22hs en El Sábato espacio cultural, ubicado en José E. Uriburu 737, CABA. Goya habla de la inercia y la incapacidad de acción, de cómo nos enreda el universo de consumo y apariencias en el que vivimos inmersos. Vivir en la lógica de sistema es una trampa que nos lleva de varias maneras a vernos involucrados con la dificultad. La pieza nos cuestiona cuánto aceptamos las reglas del juego, cuánto podemos hacer para despegarnos, cuánto pensamos, cuántas ideas concretamos efectivamente, cuántos deseos postergamos en la reflexión, cuánto terminamos pareciéndonos finalmente a aquello que no queremos perpetuar. . Leer nota sobre la obra

Sueño de Emiliano Dionisi llega al CC 25 de Mayo. Cuatro intérpretes se juntan en el bosque a ensayar una obra, sin darse cuenta de que este bosque está plagado de seres mágicos dispuestos a jugar caprichosamente con sus emociones. Sueño es una propuesta de Compañía Criolla con dramaturgia y dirección de Emiliano Dionisi, protagonizada por Lucia Baya Casal, Julia Gárriz, Ramiro Delgado y el propio Dionisi. Funciones los sábados a las 16 horas en la sala principal del CC25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. En vacaciones de invierno: viernes a domingos hasta el 31 de julio. Entradas por Alternativa Teatral.

Domingo 17

La compañía AMICHIS presenta UNIDIVERSO de Kaufmann, Miserere, Palladino. Con: Virginia Kaufmann, Martín Palladino, Giancarlo Scrocco. Dirección: Cecilia Miserere. A partir del 26 de junio todos los domingos a las 15:30 en ÍTACA Complejo Teatral – Humahuaca 4027, CABA. La historia es la de Epomasio y Upanella, dos grandes amigos que crecen juntos como tantos otros Epas y Upas que viven en Entelequianía, un pueblo sin tiempo, perdido en los mapas de la memoria. Con la llegada del ritual del lugar «el Upalalá» -el paso a la edad adulta- Epomasio deberá enfrentar las rígidas costumbres de este pueblo de fantasía, para lograr ser lo que desea ser. Upanella lo ayudará en esta travesía. ¿Podrán enfrentar juntos este desafío?

Espantar el espanto (Ritual comunitario en clave teatral). Domingos de Junio, Julio y Agosto, 19hs en el CC Barracas. Av. Iriarte 2165 (Barracas) – CABA. Sinopsis: «Según Byung -Chul Han la humanidad ha perdido los rituales; se ve que este filósofo Sur Coreano no se dio una vuelta por Barracas. Aquí, un grupo de vecinos ha decidido encontrarse para testimoniar, amparados en la escucha colectiva, sus experiencias durante lo más crudo de la pandemia del Covid-19. Con sabiduría comunitaria hacemos humor del dolor, creyendo que entre muchxs la angustia individual se espanta y se vuelve resiliencia colectiva. 50 vecinos-actores te invitan a ser parte de este ritual». Reservas: info@ccbarracas.com.ar

Para ir agendando….

El Viernes 29 de Julio a las 20:30hs Jorge Retamoza cuarteto presenta la Suite del año de la Tanguedia. Grabada y filmada en vivo en estudio (con la más alta calidad de audio y video), la Suite es una obra en 4 partes inspirada por los sucesos, sentimientos y reflexiones resultantes de la pandemia que afecta todavía al mundo y el año del centenario de Piazzolla, una de las fuentes de donde abreva este proyecto. El programa del show incluye obras de discos anteriores del Cuarteto y una selección de temas de Reunión Cumbre, la mítica reunión de Piazzolla & Mulligan. La cita es en Lucille, Gorriti 5520, Palermo- CABA. Entradas a la venta en Mi Anticipada (https://mianticipada.com/show/jorge-retamoza-cuarteto-presenta-suite-del-ano-de-la-tanguedia-29-07-en-palermo/ ). Capacidad limitada. Hay más información sobre el repertorio, con el testimonio de Jorge Retamoza, en esta nota sobre Astor Piazzolla

Ese mismo día, 29/7, se estrena la obra La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus (Síntesis de una hipótesis sobre la antítesis de una tesis) de Diego Carreño y Gabriel Wolf con Dirección de Gabriel Wolf, desde el viernes 29 de julio 22.30hs en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960.

Las Manos de Filippi siguen festejando sus 30 años. Tras su presentación en Mendoza el pasado 7 de mayo, la gira sigue con las siguientes fechas:. 23/7 Rosario, Sta. Fé. 13/8 Montevideo, Uruguay. 1/9 Concepción, Chile 2/9. Valparaíso, Chile 3/9. Santiago de Chile 4/9 Valdivia, Chile. 8/10 Córdoba. 29/10 Neuquén. 12/11 Estadio Malvinas Argentinas, C.A.B.A. 8/12 Comodoro Rivadavia, Chubut 9/12. Las Heras, Sta. Cruz10/12. Río Gallegos, Sta. Cruz. Leer más sobre los 30 años de la banda: 1 parte (1992-1999) // 2da parte (2000 2003).

Peces Raros regresa a Mar del Plata. Luego del sensacional éxito junto a Trueno de Cicuta Remix, Peces Raros emprendió una extensa gira que los esté llevando por diferentes puntos del país tocando siempre a la sala llena, luego de presentación que darán este fin de semana con entradas agotadas en CABA y antes la presentación en el Primavera Sound Festival, Peces, regresa con su música electrónica deconstruida a Mar del Plata. Sábado 13 de agosto – 21hs. Vorterix Club. Entradas a la venta por sistema EY!TICKET y puntos de venta. Ver video de Cicuta (junto a Trueno)

Si tenés alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del país podés mandarnos la información a culturasanred@gmail.com