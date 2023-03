–

March 15, 2023

Tercera semana de marzo y pese al calor seguimos difundiendo diversas actividades culturales. Te mostramos el nuevo video de Puel Kona llamado Mawvhpe (Que llueva) que publicaron la semana pasada. Desde hoy mismo hay actividades, algunas de ellas gratuitas. Mañana, jueves, se estrena Cabecita de papel maché en el Beckett Teatro y Cesar Arakaki vuelve a presentar Tintorero (foto). Si te gusta la danza el recomendado es Entres (foto), una obra inspirada en la Suite April 2020, del notable pianista y compositor Brad Mehldau con entrada gratuita en el Borges. El viernes Juan Falú y Lara Fichera se unen para tocar en La Plata, Científicos del Palo toca en Niceto. El sábado, el Quinteto Negro La Boca (foto) vuelve a tocar en el CAFF, Desierto y Agua se presenta en La Tangente, y Sciammarella Tango en Sala Alejandro Casona entre muchas otras propuestas de música en vivo y muchas obras de teatro que se encuentran en cartelera. También el sábado es la fiesta Una Noche en Paladium. Durante todo el fin de semana habrá eventos en homenaje al compositor argentino Gerardo Gandini, con entrada gratuita en el Borges. Estas son solo algunas de las actividades publicadas en esta agenda. Si tenés alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del país podés mandarnos la información a culturasanred@gmail.com. Por ANRed.

Nuevo video de Puel Kona. Desde la semana pasada está en youtube el video de el video con letra de la canción Mawvhpe (Que llueva) de la banda Puel Kona. La canción forma parte del disco disco Kintu Newen, publicado en 2017. La letra está en mapuzugun con la traducción al castellano para que quienes quieran puedan cantarla. La canción y su letra es un claro mensaje que cobra valor al ver las sequías y el calor excesivo que en estos días estuvo aquejando a gran parte del país. Un momento recordado de su carrera fue cuando en 2018 telonearon a Roger Waters en el Estadio Único de La Plata. Puel Kona esta integrada por Amaru Nawel en teclados, xompe y voz, Lefxaru Nawel en guitarra y voz, Umawtufe Wenxu en bajo y xuxuka, Malen Nawel en kulxug, voces y percusión, Ignacio Gentile en batería, coros y percusión, Juan Pablo Jaramillo Urrutia en xuxuka, coros, trompeta y aerófonos mapuce, y Mariano González en trombón. Podés seguirlos en redes sociales: Instagram ; Twitter ; y Facebook

Hoy, miércoles 15

Paula Maffía dará un show acústico en el Centro Cultural Borges. Paula Maffía se presentará a solas con su guitarra, para interpretar un repertorio compuesto por canciones del pasado, presente y futuro. No faltarán caprichos en forma de covers. Miércoles 15 de marzo,19hs en elAuditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Buenos Aires. Entrada gratuita con reserva previa en: https://centroculturalborges.gob.ar/

Patricia Malanca presenta su disco Traerán ríos de tango las páginas de un libro. Acompañada por Alejandro Montaldo en bandoneón, Marcela Pedretti en piano, Miguel Barci en guitarra, Pablo Clavijo en violín, Lola Palacio en coros, Jimena Angeletti en narraciones, la artista ganadora 2022 del Premio Gardel al mejor tango canción y ganadora del Premio Ibermúsicas a la mejor canción en 2021 vuelve a presentar su último trabajo. Invitadas especiales: Real Valessa (rap Salvate Amor) Vannessa Alanis. Miércoles 15 de marzo 20hs, en Bebop Club, Uriarte 1658, Palermo, CABA.

Una flor en el jardín del mal. El cineasta y narrador Daniel Böhm presenta su segundo libro de ficción. Cuentos cortos poblados de curiosas plantas, animales y personas que crean un mundo terrible y maravilloso, cuyo hilo conductor es el amor en toda la diversidad de sus formas, con el foco puesto más en las adversidades que en las alegrías. Böhm nos magnetiza con una mirada íntima y a la vez cinematográfica alternando la del niño, el voyeur y el testigo alucinado. La presentación tendrá lugar el miércoles 15 de marzo a las 19hs en la Terraza del Teatro Picadero. Dialogarán y acompañarán al autor la periodista Daniela Pasik y el escritor y paisajista Fernando Garriga. Música en vivo con Hilda Lizarazu y Fede Melioli. Miércoles 15 de marzo a las 19hs en el Teatro Picadero (Terraza). Enrique Santos Discépolo 1857, C1051 CABA. Entrada Libre y gratuita.

Jueves 16

Gandini en el Borges 10 al ∞. El Centro Cultural Borges invita al ciclo de conciertos en homenaje al músico y compositor Gerardo Gandini, a diez años de su fallecimiento. Cuatro vibrantes jornadas con la música y la propuesta estética del genial maestro. Desde el jueves 16 de marzo y hasta el domingo 19, Gandini en el Borges estará a cargo de Marcelo Delgado, Sebastián Gangi y Silvia Dabul. Jueves 16 de marzo, 19hs en la Sala Norah Borges del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Buenos Aires. Círculo de lectores III, de Marcelo Delgado (sobre un texto de Gerardo Gandini). Lectores: Abel Gilbert, Juan Cerono, Ezequiel Grimson, Marcelo Delgado. Músicos: Sergio Catalán, flauta / Fabio Loverso, violoncello. Idea y dirección: Marcelo Delgado. Círculo de Lectores es una serie de obras creadas por el compositor Marcelo Delgado, que utiliza textos en prosa de diversa procedencia. El formato es recurrente: un par de músicos al centro, un número variable de lectores que forman un anillo a su alrededor y el público que a su vez se dispone alrededor de quienes leen. En Círculo de Lectores III, cuatro lectores forman un círculo rodeado de penumbras, en cuyo centro dos músicos dialogan desde sus instrumentos, aunque nada es fijo en este territorio: las voces que narran pueden abandonarse al canto y los músicos pueden narrar otras historias. Entrada gratuita.

Danza en el Borges. Entres: Dirección: Mariana Blutrach. Entres es un viaje de introspección marcado por la perplejidad, ese intervalo que existe entre un hecho y su entendimiento. El disparador fue el encuentro con la Suite April 2020, pieza musical creada durante la cuarentena por el compositor y pianista Brad Mehldau. “Compusimos la obra en diálogo estrecho con su música. Sin paralizarnos ni detenernos, decidimos que esta realidad no era solo un paréntesis en la vida sino una oportunidad para producir nuevos sentidos”, dice Mariana Blutrach. Entres es una investigación sobre las sensaciones de impacto, extrañamiento, encierro e incertidumbre. Y las revelaciones que aparecieron a lo largo de este camino de encuentros y nuevas intimidades. La obra está dividida en breves escenas-capítulos, del mismo modo que la música está estructurada en piezas cortas. Cada capítulo es un cuento en sí mismo, que se potencian y crean nuevos significados. Cada integrante del elenco ocupa un lugar único en la obra, aportando todo su caudal estético y expresivo. Entres es una creación en equipo. El piano de Mehldau está sumergido en el diseño sonoro a cargo de Juan Barone. La música funciona como un intérprete más. La escenografía y el diseño de luces a cargo de Santiago Badillo le dan un marco a la obra que potencia la noción de adentro y afuera, interior y exterior. Jueves 16 de marzo, 19hs en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges. Entrada gratuita con reservas en: https://centroculturalborges.gob.ar/

Jardín Imposible de Lucía Echeverría. La obra Jardín Imposible es una obra de teatro musical creada por Lucia Echeverria que está inspirada en los acontecimientos del 30 de diciembre del 2004, en Cromañón donde brindaba un show la banda Callejeros. Una fuerte historia contada por tres jóvenes artistas que buscan dar un mensaje tras un trascendente sentimiento. Se realizarán 4 funciones, todos los jueves a partir del 16 de marzo a las 21:00hs en el Método Kairós (El Salvador 4530, CABA). Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o en el portal Alternativa Teatral. Instagram de la obra.

Se estrena Cabecita de papel maché en el Beckett Teatro. Una pieza que habla del amor, de las relaciones amorosas, de las mutaciones que éstas sufren y sobre las crisis que transitan las parejas. Y los caminos elegidos para atravesarlas. Un artista de variedades se enamora locamente de un títere, con el que hace shows en cabarets. ¿Puede un objeto inanimado causar una crisis matrimonial? ¿Puede alguien enamorarse de su creación? ¿Hasta dónde se debe luchar para salvar una relación? Estas son algunas de las preguntas que atraviesan la obra y a sus protagonistas. Cabecita de papel maché, de Gabriela Romeo está protagonizada por Román Lamas y Mara Mantelli. La pieza se podrá ver todos los jueves a las 21hs en el Beckett Teatro, de la calle Guardia Vieja 3556, en Almagro. Reserva y venta de entradas a través de Alternativa.

Nueva función de Tintorero protagonizada por César Arakaki. Cuenta la historia de un hombre que juega con su hijita en el tiempo que tarda en prepararse un arroz. Actúa César Arakaki, con dramaturgia y dirección de Iván Moschner, escenografía y vestuario de Luciana Morcillo, fotos de Andrés Ojo e iluminación de Leandro Crocco. César Arakaki es actor, miembro del grupo Morena Cantero Jrs. Actuó en 11 obras de teatro. Trabajó en cine y TV. Su formación actoral fue con Susana Di Gerónimo, Elvira Onetto, Ricardo Lago, Pompeyo Audivert y Lisandro Rodriguez. Tintorero se presenta el jueves 16 a las 20:30hs en el Teatro Comunitario Los Pompapetriyasos, Brasil 2640, CABA.

El acto de creer en Timbre 4. Un grupo de personas tiene una empresa que ofrece un peculiar servicio: reemplazar personas muertas. Ante la falta de un ser querido, alguno de ellos actuará el papel del fallecido por un tiempo y recreará los momentos que los familiares deseen. Los suplantadores serán los responsables de introducirse en la piel de los difuntos, representando su papel habitual en la vida cotidiana de familiares y amigos que intentan de esta manera mitigar el dolor de su pérdida. Todos tienen que creer en lo que está sucediendo, todos actúan un poco para que esa realidad sea posible. Desde el 9 de marzo, jueves a las 20:30hs en Timbre 4 – México 3554, CABA. Entradas por Alternativa Teatral.

Río Cuarto, Córdoba. El mismo jueves a las 21 horas en el Centro Cultural Leonardo Favio (Río Cuarto), se lleva adelante la segunda fecha del ciclo de Cine Mujeres directoras de Río Cuarto, con la proyección de “Mañana tal vez” de Florencia Wehbe, con entrada libre y gratuita.

Viernes 17

Se presentan el maestro Juan Falú y Lara Fichera Trio integrado por Andrés Martínez en piano, Pablo Bianchetto en batería y Lara Fichera en voz y contrabajo, en el Teatro Metro La Plata. Por primera vez, Juan Falú y Lara Fichera compartirán un escenario, canciones, en un diálogo musical que los revelará en toda su estatura artística. Sera el viernes 17 de marzo, a las 21hs, en el Teatro Metro de La Plata. Para más información y venta de entradas consultar el sitio web del teatro. Ver entrevista a Lara Fichera.

Científicos del Palo se presenta en Niceto Club. En el marco de las presentaciones en vivo de Justicialista Vol. 2 Científicos del Palo regresa a los escenarios de Buenos Aires y Mar del Plata donde, además, estarán filmando los shows completos. Científicos del Palo fusiona el rock con elementos de otros géneros como el funk, el folklore y el reggae. Está integrado por «Pepo» San Martín en voz y guitarra, Carlos «Popete» Andere en bajo y Ángel Greco en batería. Viernes 17 de marzo – 20hs Niceto Club, Niceto Vega 5510 – CABA. Entradas anticipadas en NicetoTickets. Escuchar el último álbum.

Gandini en el Borges 10 al ∞. El Centro Cultural Borges invita al ciclo de conciertos en homenaje al músico y compositor Gerardo Gandini, a diez años de su fallecimiento. Cuatro vibrantes jornadas con la música y la propuesta estética del genial maestro. Desde el jueves 16 de marzo y hasta el domingo 19, Gandini en el Borges estará a cargo de Marcelo Delgado, Sebastián Gangi y Silvia Dabul. Sebastián Gangi, piano. Sonata VII y Postangos. Un recorrido por la obra pianística Gerardo Gandini. Creador de un lenguaje inconfundible, Gandini supo transitar con maestría los universos de la música popular y académica, desdibujando sus fronteras. El pianista Sebastián Gangi interpretará la Sonata VII y varios de los Postangos (improvisaciones de Gandini sobre clásicos del cancionero porteño). Viernes 17 de marzo, 19hs en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Buenos Aires. Entrada gratuita.

Música barroca. Missa Ne corrumpas, por primera vez interpretada en la Argentina. Compositor: Johann Patzelt (SXVIII, Hungría)Intérpretes: Elocuencia Barroca y Camerata vocal instrumental. Tesina de graduación en Dirección Coral de Carina Zamarguilea. DAmus-UNA. Directora de Tesis: Lic Sylvia Leidemann. Viernes 17/03: 20.00hs. en Iglesia Polaca de Buenos Aires. Mansilla 3847, CABA.

PAMPA ESCARLATA es una obra de sutil calibración de las fuerzas escénicas. Catapulta el desborde de una narración que toca la historia de nuestro país, desde la cerradura de la clase dominante, con actuaciones y textos que quedan durante un tiempo largo en el espectador. Viernes: 22.30hs en Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378, CABA). Leer reseña de la obra.

Consagrada estrena su quinta temporada en El Galpón de Guevara. ¿Qué hay detrás del éxito y las medallas? ¿Cómo elabora una niña la presión de periodistas, entrenadores y familiares, cuando compite representando a su país? ¿Cuáles son los sueños, los miedos, los deseos al volverse adolescente? ¿Qué nos revela el cuerpo de una atleta adulta? El podio –nuestro altar de sacrificio contemporáneo– será el lugar desde donde dar luz a esos interrogantes y volverlos cuerpo. Gabi Parigi, ex gimnasta de la Selección argentina, actual actriz, acróbata y bailarina encarna mediante un lenguaje tragicómico, los matices de la vida de una gimnasta de élite dentro y fuera de la pista. En un viaje que va de lo personal a lo colectivo, esta pieza indaga en las lógicas de la meritocracia y el éxito más allá del deporte. El humor, la acrobacia y el teatro físico y de texto, se fundirán en el cuerpo canal de la intérprete, que invitará a los espectadores a desandar el camino de sus propios sacrificios o zonas sagradas. Y la pregunta que quedará latente: ¿Qué se hace con todo esto? Autoría: Flor Micha, Gabi Parigi. Intérpretes: Gabi Parigi. Dirección: Flor Micha. Desde el 3 de marzo, viernes a las 21hs en El Galpón de Guevara – Guevara 326, CABA. Entradas por Alternativa Teatral. Ver tráiler de la obra

Severino estrena su segunda temporada en el CCC. La obra retrata los últimos minutos del anarquista Severino Di Giovanni en el calabozo de la Penitenciaria Nacional antes de ejecutarse su pena de muerte durante la Dictadura de Uriburu en 1931. En un tono confesional cargado de preguntas la obra ilustra algunos pensamientos del tipógrafo italiano y narra hechos pasados perforando así la trama histórica para evidenciar la reflexión sobre el hecho de ser fusilado y, sobre todo, del ser visto morir. La voz del poeta se hilvana con la carne para reflejar el fervor y el pensamiento de un hombre que no tembló antes del instante final. Desde el 3 de marzo, viernes a las 22:30hs en el Centro Cultural de la Cooperación – Av. Corrientes 1543. Entradas en venta por Alternativa Teatral

En el Centro Cultural de la Cooperación sigue presentándose Habitación Macbeth, una obra de teatro escrita y actuado por Pompeyo Audivert. Habitación Macbeth es el intento de arrojar junto a Shakespeare un piedrazo en el espejo también en el nivel de las formas de producción, de transparentar la estructura soporte, la máquina teatral y su metáfora, sin menguar la extraordinaria potencia poética que sostienen sus efectuaciones ficcionales, por el contrario, mestizándose con ellas, acrecentándolas, defendiendo la máscara (Macbeth), pero también sus misterios sagrados, su ser artificio ritual de una presencia (nos otros) que siempre evade la emboscada que el teatro le tiende amorosamente para develarla, y que tal vez sea la nuestra en esa latitud de ser sin máscaras. Se presenta Viernes y Sábado – 21:00hs y Domingo – 20:00hs en la la sala del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, CABA. entradas por Alternativa Teatral. Ver reseña de la obra.

Sábado 18

El sábado 18 de marzo, el Quinteto Negro La Boca vuelve al CAFF. Con un recorrido de 15 años, 5 discos editados, diversas giras nacionales e internacionales, el grupo surgido en el mítico barrio La Boca prepara para su primera presentación del año con otro show explosivo. QNLB presentará nuevas canciones que formarán parte de su próximo disco, también hará un recorrido por su amplio y corrosivo repertorio, recorriendo desde sus «tangos libertarios» junto a Osvaldo Bayer hasta Oda a las Huelgas Patagónicas (su último simple) pasando por distintos cruces urbanos que van desde el punk hasta el rap. QNLB son: Pablo Bernaba (Bandoneón, dirección y voz) / Brisa Videla (Voz) / Oscar Pittana (Contrabajo) / Guillermo Borghi (Piano) / Gastón Ruiz (Guitarra) / Maylen Otero (Saxo). Sábado 18 de Marzo – 21:00hs. (Puerta 20:00hs.) en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772, CABA. Ver entrevista a Pablo Bernaba.

Una Noche en Paladium. Vuelve Paladium, templo de la noche porteña. Sí. Lo estás leyendo bien. La icónica discoteca de los ochentas regresa por una increíble última noche a C, el sábado 18 de marzo. Entradas a la venta hasta agotar capacidad. Músicos en vivo, invitados especiales, y DJs. Si viviste Paladium, no hay nada que explicar. Si sos demasiado joven para conocerlo, tenés una (última) oportunidad. C se convertirá por una noche en una escenografía de los ochenta. Los asistentes deberán ir vestidos como si se tratara de 1986. Esta no es una fiesta de disfraces. Es un megaevento performático único del que podés ser parte. La iniciativa forma parte del documental. La fiesta será registrada a varias cámaras y el material filmado formará parte de la película. Sábado 18, 22hs, en C complejo arte media, Corrientes 6271. Más información en la cuenta de Instagram de Paladium. Entradas por passline.

Sciammarella Tango se presenta en Buenos Aires el próximo sábado 18 de marzo. Se trata de una orquesta cosmopolita que cumple, en septiembre de 2023, una década al servicio del rescate y recreación de patrimonio musical perdido, oculto u olvidado. La tarea le ha valido reconocimientos de la Academia Nacional del Tango, de la Academia Porteña del Lunfardo, y de la Legislatura Porteña que, por unanimidad, declaró las actividades de Sciammarella Tango de interés cultural. Han realizado giras nacionales e internacionales que las han llevado a presentarse en la Maison de l’Amérique Latine en París, el Théatre des Nouveautés en Francia, el Teatro de la Ópera de Hessen en Alemania, entre otros. En 2022, fueron convocadas para la avant-première de la serie Santa Evita en el Teatro Colón. La orquesta lleva adelante una propuesta única en su estilo, que ha logrado una amplia repercusión, dentro y fuera de la Argentina. Este día compartirá el escenario de la sala « Alejandro Casona » del Centro Asturiano de Buenos Aires con Hugo Rivas, eximio guitarrista de cuya vasta discografía han participado intérpretes destacados de la música popular argentina, como Susana Rinaldi y Juan Falú. Valentina Etchebest se suma, como invitada especial, a una velada excepcional que reúne a tres artistas del Sello Fonocal en el histórico teatro del barrio porteño de Montserrat. Sabado 18 de marzo a las 21hs en Sala Alejandro Casona. Solís 485-CABA. Entradas por Passline. Artista invitada: Valentina Etchebest con Tony Gallo.

El sábado 18 de marzo, también se presenta Desierto y Agua en La Tangente. Desierto y Agua te propone una experiencia trascendental. Continúa presentando su último álbum YUYO con un live set donde fusiona música electrónica con instrumentos ancestrales andinos. Pioneros en Latinoamérica en este tipo de fusiones, propone un viaje donde la fertilidad de las raíces a través del instrumentos como el Erke de 5 metros de largo, ronroco, trutruca, quenas, toyos se expande en combinación con sonidos electrónicos actuales y con máscaras ancestrales y futuristas, remarcan la importancia de la soberanía de los recursos naturales y del sentido del amor a la tierra., atraviesan el alma y elevan las vibraciones de quienes disfrutan de este viaje, danzando y honrando la vida, sonidos tribales característicos del dúo nos trasladan a lo más antiguo, nos conectan con nuestros ancestros y la sabiduría de la tierra, con nuestra sangre invocando el amor para sanar. Un viaje chamánico tan actual y antiguo como la misma Pacha Mama en un show deslumbrante. Sábado 18 de marzo a las 22hs en La Tangente: Honduras 5317 – Palermo, Buenos Aires. Anticipadas por Passline.

La Foca Funk4 llega a Café Berlín. La Foca Funk4 es una banda de música de origen argentino, que interpreta instrumentales de melodías clásicas grooveras, principalmente funk fusionado con jazz y soul. Se presenta el sábado 18 de marzo a las 23hs en Café Berlín, Avenida San Martín 6656, CABA. Entradas por livepass.

Mariana Mazú se presenta en Chacabuco, Pcia de Buenos Aires. El 18 de marzo, la cantante Mariana Mazu se presenta en el Teatro Italiano de la localidad de Chacabuco (Av Alsina 29). La acompañan el guitarrista Leo Andersen y el violinista noruego Karl Espegard. Ene esta presentación también van a participar Jose Texidó (Amores Tangos) y el baterista Augusto Argañaraz, como invitados de lujo. Entradas en la boletería del teatro, o mediante el Ig de Mariana Mazú mandando mensaje inbox.

SurdelSur Ensamble presenta Klein–Schissi–Navarro, su primera producción discográfica: un conjunto de obras originales-escritas especialmente parala agrupación-de tres de los más destacados compositores de la escena musical actual: Guillermo Klein, Diego Schissi y Juan Pablo Navarro. Creado en 2017,integran este ensamble de cuerdas prestigiosos y prestigiosas instrumentistas locales, muchos/as de ellos/as miembros de las más importantes orquestas del país. Bajo la dirección de Guillermo Rubino(violín), completan la formación Natalia Cabello(violín),Sara Ryan(violín), Manuel Quiroga(violín);Elizabeth Ridolfi(viola),Carla Regio(viola),Benjamín Báez(cello),Paula Pomeraniec(cello) y Cristian Basto(contrabajo). Continuando con el concepto de estrenar música original para ensamble de cuerdas, SurdelSur se encuentra actualmente preparando su segundo disco, con composiciones escritas especialmente para la formación de Julia Sanjurjo, Pía Hernández y Camila Nebbia. Tanto estas obras como las de Klein–Schissi-Navarro podrán escucharse en vivo en el Centro Cultural Kirchner, el sábado 18 de Marzo, a las 19hs, en el Salón de Honor. El nuevo álbum será editado durante 2023 por el sello Quark Records. SurdelSur en redes sociales: IG: surdelsurensamble ; Facebook ; Youtube.

Gandini en el Borges 10 al ∞. El Centro Cultural Borges invita al ciclo de conciertos en homenaje al músico y compositor Gerardo Gandini, a diez años de su fallecimiento. Cuatro vibrantes jornadas con la música y la propuesta estética del genial maestro. Silvia Dabul – E sarà . El concierto mostrará algunas de las obras para piano de Gandini de distintos momentos: E sarà , Diarios, Interludio Pájaro profeta de la ópera Liederkreis, Tres tristes y la Sexta Sonata. También se incluirán los Tres poemas de Silvia Dabul para canto y piano. Graciela Oddone es la cantante invitada a este concierto/ homenaje. Sábado 18 de marzo, 19hs en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Buenos Aires. Entrada gratuita.

UNA es mucho más que una adaptación de “Uno, ninguno y cien mil” (de Pirandello) y mucho más que una obra: una clase maestra de actuación con precisión milimétrica de la dirección. Y arranca su tercera temporada los sábados a la 20.15hs en Timbre 4 (México 3554, CABA). Leer reseña de la obra.

Domingo 19

Gandini en el Borges 10 al ∞. El Centro Cultural Borges invita al ciclo de conciertos en homenaje al músico y compositor Gerardo Gandini, a diez años de su fallecimiento. Cuatro vibrantes jornadas con la música y la propuesta estética del genial maestro. Colectivo Gandini. El Concierto del Colectivo Gandini inaugura la segunda temporada del ciclo Industria Nacional de compositores e intérpretes argentinos. Entre los meses de abril y noviembre, en cada concierto del Ciclo se interpretará una obra de Gerardo Gandini, una manera de dar un homenaje sostenido al maestro a diez años de su partida. El Colectivo Gandini está integrado por: Ernesto Jodos, piano / Sergio Catalán, flautas / Griselda Giannini, clarinetes / Victoria Amerio, oboe / Martín Proscia, saxo / Julián Goldstein, trompeta / Elena Buchbinder, violín / Natacha Tello, violín / Guillermo Olguín, viola / Fabio Loverso, cello / Cristian Basto, contrabajo / Diego Ruiz, piano / Gonzalo Pérez Terranova, percusión / Marcelo Delgado, dirección. Programa (obras de Gerardo Gandini): Piagne e sospira, Trioneiron, Soliloquio in memorian Francis Poulenc, Sonata para cello, 1er. mov, Estudio para la descripción de la luna, Porgy’s Dream. Domingo 19 de marzo, 19hs en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Buenos Aires. Entrada gratuita.

Ya comenzó la segunda temporada de Hijos de la muerte de Ezequiel Sagasti. Sinopsis. Hijos de la muerte nos adentra en el corazón de un pueblo azotado por una guerra arrolladora. Allí donde el trauma y la miseria se han vuelto el lugar común, se componen una serie de vínculos corruptos que dejan al manifiesto la miseria del hombre. Sin embargo, la dignidad humana cobra valor y logra conmover haciéndose visible emergiendo de la carne viva. Se presenta los domingos a las 20:30 horas en Nün Teatro Bar (Juan Ramírez Velasco 419, CABA). Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o en el portal Alternativa Teatral.

Los domingos de marzo se presenta la obra Berlín en Buenos Aires en Hasta Trilce. Berlín en Buenos Aires es la historia de dos artistas alemanes: Hanns y Helga. Él, director de la orquesta del teatro de Berlín, colaborador del nazismo y ella, cantante judía que logra salvarse del exterminio gracias a que Hanns, enamorado de ella, le cambia la identidad y la convierte en una estrella. Luego de la «caída de Berlín» en 1945, huyen hacia Buenos Aires y consiguen trabajo dentro del servicio doméstico en la mansión de un empresario alemán. Hanns intenta recuperar sus vidas como artistas sin embargo Helga ya no es la misma-. Una obra que bucea en los confines del ser y la identidad; en los límites del amor y la supervivencia; en las consecuencias del olvido y la memoria; en la revolución que estalla cuando el pasado enterrado irrumpe sin control, y rompe los débiles cimientos sobre los que el presente se apoya, diseñando un futuro incierto e impensado. Entradas en hastatrilce.com.ar

Libe Brent (El amor quema). En una familia, dos mujeres de distintas generaciones sostienen el vínculo que las une a pesar de la distancia que las separa. Mandatos familiares que se imponen como estructura y el intento constante y fallido de escaparle a lo heredado. La obra Libe Brent (El amor quema) es una creación de Celeste Pierri, quien dirige y además protagoniza junto a Mónica Walger. Una historia sobre dos mujeres que comparten lazo familiar pero las separan muchas cosas más. Ya comenzó su segunda temporada. Se presenta los domingos de marzo y abril a las 20:30 horas en el Cultural Morán (Pedro Morán 2147, CABA). Las entradas se pueden conseguir por Passline o en las boleterias del teatro.

Próxima semana

La exquisita cantante Inés Cuello presentará Mi ciudad y mi gente, su nuevo disco solista, el martes 21 de marzo a las 20hs. en el Teatro Picadero, Pje. Discépolo 1857. El disco fue editado por el sello Shagrada Medra, se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y cuenta, además, con la participación de Flor Bobadilla Oliva y Carlos «Negro» Aguirre como artistas invitados. Escuchar Mi ciudad y mi gente. Entradas por Plateanet.

Tintorero se presenta el 22 de marzo en teatro Hasta Trilce. Cuenta la historia de un hombre que juega con su hijita en el tiempo que tarda en prepararse un arroz. Actúa César Arakaki. Esta función será el miércoles 22 de marzo en Hasta Trilce, Maza 177, CABA.

El cantor, percusionista y actor Black Rodríguez Méndez desempolva un repertorio tanguero donde la raíz negra repica y pasa al frente el jueves 23 de marzo, a las 21hs, en el mítico Salón Marabú de Maipú 365.

El viernes 24 de marzo, Científicos del Palo se presenta en Mar del Plata. Viernes 24 de marzo – 20hs en Gap, Constitución 5780 – Mar del Plata. Entradas Anticipadas en ArTicket.

El sábado 25 de marzo, a las 21hs, Almalusa continúa con la octava temporada de La casa de los Fados en La Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear 1155. Un encuentro con el Fado y las canciones de Portugal en un ambiente íntimo, a la luz de las velas, sin amplificación y a la usanza lusitana. Como si realmente estuvieses en Lisboa. Reservas:4811-0673 / 15-6515-9514 . Ver entrevista con Almalusa.

Para ir agendando

El domingo 2 de abril, Chango Torres anticipa su primer álbum Raíces. El cantante interpretará temas que formarán parte de su primer trabajo discográfico Raíces, que estará disponible en todas las plataformas digitales en el mes de abril. La producción contendrá arreglos del cancionero popular de todos las épocas de diferentes artistas como Los Manseros Santiagueños, Raúl Carnota, Demi Carabajal, Gustavo «Cuchi» Leguizamón y Atahualpa Yupanqui. El artista se encuentra en plena pre-producción del videoclip de La Amorosa, un mítico clásico de Oscar Valles y los Hermanos Díaz. Domingo 2 de abril, 15hs en La Peña del Michi, Rodríguez Peña 1485- San Isidro.

También el 2 de abril habrá un homenaje a Fernando Suarez Paz. Los músicos que acompañaron a Fernando «Negro» Suárez Paz en la formación original de su Quinteto interpretarán temas del repertorio de Astor Piazzolla, entre ellos «Escualo» (que fue compuesto especialmente para el recordado violinista y en cuya interpretación Suárez Paz tuvo un especial lucimiento). También «Verano porteño», «Primavera porteña» y «Calambre» integrarán entre otros el programa del concierto. Horacio Romo (bandoneón), Nicolás Ledesma (piano), Daniel Falasca (contrabajo), y Ricardo Lew (guitarra). Artistas invitados: Beatriz Suárez Paz (voz) y Pablo Agri, Miguel Ángel Bertero y Manu Quiroga (violines).

La Negra Chagra, Madgalena León y Lucrecia Merico: tres artistas de gran trayectoria internacional, multipremiadas presentan Y tan contentas el domingo 2 de abril 20hs en Café Berlín: Av. San Martín 6656 – CABA. Hay canciones que resuenan en la memoria y en el cuerpo. Y hay voces que hacen de esas canciones su camino para adherirnos el alma y la piel al disfrute de la vida. Las voces tan celebradas de La Negra Chagra, Magdalena León y Lucrecia Merico se unen en Y tan contentas…, un show musical que enhebra zambas, boleros, tangos, canciones de aquí y allá con amor y humor.

Llega en abril al Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) la versión de teatro musical de A.K.A. (También conocido como…), este texto de Daniel J. Meyer, bajo la dirección de Gastón Marioni, la actuación de Lucas Pose y músicos en vivo. A.K.A. también conocido como… narra la historia de Carlos, un adolescente adoptado de forma irregular en el extranjero por padres argentinos y criado bajo todos los cuidados de la clase media; con mucho amor, respeto y sinceridad. Son una familia “normal” y el hecho de la adopción, carece de relevancia dentro del núcleo familiar Carlos conoce a una joven: Vicky; se enamoran y se inician sexualmente. Todo va bien, pero la familia de la joven tras conocer el encuentro con Carlos arremete una denuncia judicial, ¿por qué?: porque Carlos tiene otro color de piel. Y es una justicia asociada al poder aristocrático la que da curso a la causa llevando a juicio a Carlos y su familia. El gran estreno será el 7 de abril con funciones los viernes y sábados de abril, y los sábados de mayo a las 21:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

En abril desembarca en Argentina el pianista y compositor valenciano Pau Viguer, que realizará varias presentaciones junto a su trío. El sábado 8 de abril, 20.30hs en Jazz Voyeur Club Posadas 1557- CABA, el Jueves 13 de abril, 20hs (Puntual) Bebop Club Uriarte 1658- Palermo (CABA), y el Sábado 15 de abril, 23hs en BORGES 1975 Palermo – CABA. El compositor y pianista nacido en Valencia (España), considerado como un claro representante del llamado Jazz Mediterráneo, se presentará por primera vez en nuestro país acompañado por destacados músicos argentinos. El artista editó 5 álbumes: tres con su grupo Pau Viguer Trío y dos a piano solo, todos ellos con composiciones propias. Seguir a Pau Viguer en www.pauviguermusic.com Instagram Facebook Twitter Canal de Youtube

El Viernes 14 de Abril a las 21hs, el cancionista ¨hispano-uruguayo¨ Pablo Sciuto iniciará la Gira Rioplatense. Ese día dará un Concierto en Directo con un formato creativo, junto a Artistas Invitados – Soporte Multimedia – Expo. La convocatoria es en Base Cultural Ugarte – Ugarte 2789 – Belgrano – CABA con entrada al sobre. Escuchar su música. Ver video de La Brevedad Glacial (Feat: Machi Rufino)

Si tenés alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del país podés mandarnos la información a culturasanred@gmail.com