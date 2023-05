–

Compartimos una nueva agenda cultural, con mucha diversidad de propuestas. Como Lanzamiento te mostramos el primero disco de Juan Ignacio Sueyro, Or谩culo. En la Galer铆a de Arte Pasaje 17 est谩 la exposici贸n Saqueo. Ma帽ana es la exposici贸n de fotograf铆a Ciudad Oculta de Nahuel Alfonso. Como siempre te informamos sobre muchas obras de teatro que hay en cartelera, como La Madonnita de Mauricio Kartun; Tintorero, protagonizada por Cesar Arakai; o Salvar el fuego, sobre un cuento de Mariana Enr铆quez. Si est谩s en C贸rdoba, Grillo Negro presenta Paisano C贸smico en la localidad de Colonia Caroya, Carlos 脕lvarez presenta Impresiones sobre Abel Fleury en Caf茅 Vinilo este viernes, y Pablo Bernaba sigue presentando Vozaneon, su 谩lbum solista, el s谩bado en Caras y Caretas, entre otras propuestas de m煤sica en vivo que compartimos en esta agenda. Si ten茅s alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del pa铆s pod茅s mandarnos la informaci贸n a culturasanred@gmail.com. Por ANRed.

Lanzamiento

Juan Ignacio Sueyro presenta su nuevo disco Or谩culo. Se trata de la primera propuesta discogr谩fica de este joven compositor, cantante, multi -instrumentista, arreglador, productor y docente platense. Lo acompa帽an en su ensamble actual Joaquine Merino, en guitarra y voz, Sebasti谩n Tozzola, en bajo y Santiago Arroyo, en percusi贸n. En su disco participan m煤ltiples artistas entre quienes se destacan en algunas canciones: Ernesto Snajer, en guitarra; Mariano 芦Tiki禄 Cantero, bater铆a y percusi贸n; Ramiro Flores, en saxo soprano; Luc铆a Boffo, en voz; Juan Pablo Di Leone: flauta; Fernando Silva: bajo Fretless. Las obras abordan un di谩logo permanente entre el lenguaje musical del formato canci贸n y el formato instrumental. En este encuentro, el disco recorre distintos estilos musicales, como el rock, rock progresivo, la m煤sica popular brasile帽a (MPB), el folclore argentino alternativo, el jazz, las m煤sicas del mundo, la m煤sica rioplatense, como el candombe y la m煤sica de c谩mara, entre otros. En todo este proceso de b煤squedas sonoras y est茅ticas se percibe la creatividad de Juan Ignacio Sueyro y su sello autoral. Escuchar el disco nuevo Or谩culo online: Bandcamp Spotify YouTube

Todos los d铆as

Se present贸 Saqueo, una exposici贸n y ciclo de encuentros sentipensantes en la Galer铆a de Arte Pasaje 17 (Bartolom茅 Mitre 1559). Exponen Celeste Medrano 鈥 Santiago Ort铆 鈥 Sociedad de Amigos y benefactores de las Artes de Ca帽ada Rosqu铆n 鈥 Archivo Caminante, con curadur铆a de Eduardo Molinari. 鈥淓n un pasado que podr铆amos creer remoto y superado, en pasados m谩s o menos recientes, y en el presente. Nombrar al saqueo implica tambi茅n una interrogaci贸n sobre los sujetos que lo protagonizan, que lo disparan y lo padecen: saqueadores y saqueados. Finalmente, sobre el tipo de trofeos, botines y 鈥榖ienes ajenos鈥 cuya apropiaci贸n se busca concretar.鈥 La muestra durar谩 hasta el 23/06/2023 y se puede visitar de lunes a viernes, entre las 13:00 y las 19hs. Entrada libre y gratuita 鈥 https://www.pasaje17.com.ar/

Mi茅rcoles 17

Habitaci贸n Macbeth. Obra de teatro escrita y actuado por Pompeyo Audivert. El intento de arrojar junto a Shakespeare un piedrazo en el espejo a las formas de producci贸n para transparentar la estructura soporte, la m谩quina teatral y su met谩fora sin menguar la extraordinaria potencia po茅tica y defendiendo la m谩scara (Macbeth), pero tambi茅n sus misterios sagrados, su ser artificio ritual de una presencia (nos otros) que siempre evade la emboscada que el teatro le tiende. Gratis en el CCK Sarmiento 151 (CABA) Sala Argentina 20hs. Ver rese帽a de la obra.

Jueves 18

Fotograf铆a en el Borges. Ciudad Oculta, fotograf铆as de Nahuel Alfonso. En coproducci贸n con Centro Cultural Haroldo Conti. Nahuel Alfonso naci贸 en Moreno, oeste del conurbano bonaerense, en 1987. Durante varios per铆odos de su infancia vivi贸 en Ciudad Oculta, el barrio de su familia paterna. Fue all铆 donde tuvo su primer acercamiento a la fotograf铆a, a partir de los talleres que dictaba una organizaci贸n que luego se convertir铆a en la Fundaci贸n Ph15. Nahuel tom贸 sus primeros rollos blanco y negro en los pasillos de la villa. Jueves 18 de mayo, 18hs en la Sala de Exposiciones Temporarias, segundo piso, del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA. Entrada gratuita con reserva previa en: https://centroculturalborges.gob.ar/

Mujer铆o 鈥 Germ谩n & the Warriors + Orquesta en el CAFF. Mujer铆o banda interpreta m煤sica folkl贸rica de mujeres y mujeres-trans latinoamericanas. Est谩 integrado por m煤sicas argentinas que desde 2015, conforman este proyecto art铆stico y presentan un repertorio propio y de compositoras contempor谩neas. Se encuentran presentando su 煤ltimo disco Mujerio Vol IIEl Compositor, cantante y pianista Germ谩n Coppola presenta Germ谩n & the Warriors. Acompa帽ado por la cantante y guitarrista Sof铆a Dellafiore y la cantante Paula D贸rdolo. Elprimer material discogr谩fico del trio est谩 integrado por 7 canciones la mayor铆a de su propia autor铆a. 鈥淕erm谩n & the Warriors鈥 nace en la simpleza del encuentro musical de tres amigos. El viaje interno, el amor, la amistad, el tiempo y certeza de lo vivido llevaron a este trio vocal a componer estas canciones las cuales viajan a trav茅s de una atmosfera 铆ntima en una constante conversaci贸n entre las voces el piano y la guitarra. Jueves 18 a las 21hs. (Puerta 20hs.) en el CAFF, S谩nchez de Bustamante 772, CABA. Entradas en boleter铆a o por Tickethoy.

Se estrena Maelstr枚m 2001. La pel铆cula realizada por CONICET Documental y el Programa Nacional de Ciencia y Justicia narra los aportes de la f铆sica forense a la investigaci贸n judicial para esclarecer los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2001 en Buenos Aires. A las 17hs habr谩 un evento de estreno y a las 18hs ser谩 la proyecci贸n en el Cine Gaumont-INCAA, Sala Leonardo Favio, Rivadavia 1635, CABA. Ver trailer.

Viernes 19

Grillo Negro presenta Paisano C贸smico en el Cine Social Agraria de Colonia Caroya. El pr贸ximo viernes 19 de mayo a las 22 horas en el Cine Social Agraria, se presentar谩 Paisano C贸smico, el 煤ltimo trabajo discogr谩fico de Grillo Negro. En Paisano C贸smico, con su ra铆z folcl贸rica latinoamericana, semilla de selvas y sabanas africanas, enriquecida con sonoridades contempor谩neas, Grillo Negro nos comparte un recorrido l铆rico-musical para invitarnos a recordar que somos paisanos hijos de la tierra y una extensi贸n del Cosmos a la vez. Esta evocaci贸n es un convite a reconocernos parte del todo, a amar cada instante y cada ser, a respetar, a no da帽ar ni a dejar que otros lo hagan, a defender y a no permitirnos la indiferencia. Viernes 19 de mayo a las 22hs, en Cine Social Agraria (Av. San Mart铆n 2224, Colonia Caroya). Entrada libre, salida a la gorra. Ver Grito Santiague帽o en vivo.

Carlos 脕lvarez presenta Impresiones sobre Abel Fleury en Caf茅 Vinilo, Estados Unidos 2483 (CABA). Entradas por Alternativa.

Pampa Escarlata sigue los viernes de mayo y junio a las 22.30 en Teatro El Extranjero, Valent铆n Gomez 3380 (CABA). Nominada a los premios Trinidad Guevara la obra tiene reminiscencias de la crueldad del Ascasubi y su 鈥淩efalosa鈥, de la picard铆a del 鈥淢art铆n Fierro鈥 y paralelismos con el humor del Lucio Mansilla en 鈥淯na excursi贸n a los indios Ranqueles鈥. Y nos deja en boca el sabor del hierro de una clase olig谩rquica, y la enorme esperanza de una potencial sublevaci贸n. Leer rese帽a de la obra.

En el Centro Cultural de la Cooperaci贸n sigue Habitaci贸n Macbeth. Shakespeare trabaja a Macbeth como herramienta feroz de las brujas y de su mujer. Audivert encarna al pr铆ncipe sin perderle pisada al texto de origen, pero le suma una intertextualidad que nos interpela, poniendo en evidencia la realidad pol铆tica de nuestra 茅poca, desde una lateralidad que sacude la conciencia. Se presenta Viernes 鈥 22:15hs, S谩bado 19:30hs, y Domingo 鈥 19:30hs en la la sala del Centro Cultural de la Cooperaci贸n. Entradas por Alternativa Teatral. Ver rese帽a de la obra.

El Juicio. Un documental que muestra, en 180 minutos, la selecci贸n y el 谩gil montaje sobre las 530 horas que ATC (Argentina Televisora Color) film贸 a dos c谩maras durante las 90 jornadas que dur贸 el juicio a las juntas militares de la 煤ltima dictadura (1976/83). Su director, Ulises de la Orden, junto con su equipo, nos pone delante de los defensores con los posicionamientos pol铆ticos e ideol贸gicos de quienes apoyaron la dictadura, y a las innumerables voces de las v铆ctimas con sus testimonios de tortura y dolor. Si viste 1985, la ficci贸n de Santiago Mitre, esta es una oportunidad de ver al verdadero Sttrassera, a Moreno Ocampo, a los jueces y a la sociedad que, dentro del recinto, llev贸 a cabo el procedimiento judicial. Todos los viernes de abril a las 20hs en el cine del MALBA (Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA). Entrada general $ 650, con descuento para estudiantes y jubilados. Ver trailer.

S谩bado 20

Pablo Bernaba vuelve a presentar Vozane贸n, su primer trabajo solista en Caras y Caretas. Pablo Bernaba, en su faceta solista y por fuera de su liderazgo del QNLB (Quinteto Negro La Boca) presenta un disco de tangos cl谩sicos -y alguno de su autor铆a- interpretados con un estilo siglo XXI, con reminiscencias de Rub茅n Ju谩rez- gran referente en la simultaneidad del canto e interpretaci贸n de bandone贸n. Sus otras fuentes de inspiraci贸n son los fraseos del Polaco Goyeneche y los colores vocales de Louis Armstrong, Joe Cocker y Tom Waits. Vozane贸n es un disco minimalista e intimista, mientras celebra la obtenci贸n del premio Carlos Gardel a la mejor canci贸n de tango del QNLB por la Oda a las huelgas patag贸nicas. S谩bado 20 a las 21hs en Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas por Alternativa. Leer entrevista Pablo Bernada sobre Vozaneon.

El Natty Combo en Niceto Club. El Natty Combo lanza su nuevo 谩lbum La misi贸n y lo presenta el pr贸ximo s谩bado 20 de mayo en el escenario principal de Niceto Club. Un 谩lbum totalmente renovado, La misi贸n es un disco compuesto en el a帽o 2022, el cual contiene 12 canciones originales de la banda con la participaci贸n de un gran artista de renombre 煤nico e inigualable como lo es el Indio Solari que por primera vez deja su voz plasmada en una canci贸n de reggae. s谩bado, 20 mayo, 20hs en Niceto Club 鈥 Av Cnel. Niceto Vega 5510, Palermo, CABA.

UNA es mucho m谩s que una adaptaci贸n de Uno, ninguno y cien mil (de Pirandello) y mucho m谩s que una obra. Miriam Odorico, la actriz que mostr贸 su talento, entre tantos otros trabajos, interpretando a la madre de La omisi贸n de la familia Coleman vuelve con toda la destreza, la concentraci贸n y la fuerza de un cuerpo que encarna a todos los personajes. Su arco emotivo excede con creces lo histri贸nico; atraviesa el coraz贸n de cada uno. Va los s谩bados a la 20.15hs en Timbre 4 (M茅xico 3554, CABA). Leer rese帽a de la obra

Canta-Cuenta. El Alem谩n y Juan Sol谩 enlazan palabra y m煤sica para dar vida a un universo singular e inefable. Sol谩, prol铆fico autor argentino, ecualizar谩 sus narraciones y poemas con gentiles melod铆as y el Alem谩n, aclamado cantautor uruguayo, pondr谩 su m煤sica y su voz visceral en un mensaje de justicia social, elemento central en su b煤squeda y su estilo art铆stico. En Teatro Hasta Trilce 鈥 Maza 177 S谩bado 20/5, 21.30hs Entradas: https://bit.ly/436HOIP

VERDADERAVERDE, una maravillosa obra basada en un cuento de Liliana Bodoc. Una plaga de langostas vuela directo hacia Villaverde, un peque帽o vergel pleno de vida y de diversidad. La familia Valverde, un matrimonio de felices campesinos, comienza su d铆a desconociendo la tragedia que est谩 por asolarles. La campesina presiente una desgracia, pero su esposo no le cree. El guardaparques duerme la siesta en su gabinete. Los p谩jaros cantan, y las langostas se acercan a devorarlo todo. 驴Podr谩 salvarse Villaverde? De lo contrario, aquel para铆so llegar谩 a su fin. Por la compa帽铆a Tres Gatos Locos, que desde hace 20 a帽os viene superando los l铆mites del teatro infantil, para arrancarle carcajadas a toda la familia. Es el s谩bado 20/5 a las 16hs. Entradas: https://bit.ly/3Ijy7PB

Tintorero escrita por Iv谩n Moschner a partir de charlas con Cesar Arakaki, actor de la obra, cuenta parte de la vida de C茅sar, hijo de japoneses que vinieron a la Argentina huyendo de la guerra, con una po茅tica que transforma su experiencia personal en universal logrando generar empat铆a y emoci贸n en el p煤blico. Su condici贸n de nikkei, descendiente de japoneses segunda generaci贸n, se ve reflejada en la obra, rescatando la transmisi贸n por parte de sus padres de la cultura japonesa y sus valores. La obra forma parte de la campa帽a de absoluci贸n de C茅sar Arakaki, quien fue condenado a 3 a帽os y 4 meses de prisi贸n de cumplimiento efectivo, a pesar de no haber podido comprobarse ninguno de los delitos por los que fue llevado a juicio; luego de participar en la movilizaci贸n del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria votada en el Congreso bajo el gobierno de Mauricio Macri. Se presenta los s谩bados de abril y mayo a las 22.15hs, en el Teatro Paraje Arteson, Palestina 919 鈥 Timbre 2 鈥 CABA. Leer rese帽a de la obra.

Salvar el fuego Escenifica las cosas que perdimos en el fuego, el cuento de Mariana Enr铆quez, con los matices de la autora, que expone diversas aristas de la violencia, junto a razones pol铆ticas de la inmolaci贸n. Es una obra de recorrido por las instalaciones de 鈥楧e la t铆a鈥, en pleno barrio del Abasto, donde el espectador acompa帽a el movimiento de las actrices a trav茅s de un PH. Se recomienda abrigo porque hay momentos de intemperie, y no se suspende por mal tiempo. La obra form贸 parte de la programaci贸n del Festival Internacional de Buenos Aires 2023 y del Festival Abriendo Escena 2022. Va en De la T铆a (Ecuador 751 timbre 2, CABA), todos los s谩bados a las 13:00hs y a las 14:30hs, hasta el 24/06/2023. Entradas por Alternativa. Leer rese帽a de la obra.

Dido y Eneas, de Purcell. Una 贸pera seleccionada por el canal Allegro TV y Selecta TV transform谩ndose en el 茅xito de la 贸pera independiente de toda Latinoam茅rica, con orquesta de c谩mara dirigida por la Mtra. Silvana D鈥橭nofrio. Dido, reina de Cartago, lleva sobre sus hombros una tr谩gica historia de persecuci贸n. Asediada por guerreros de territorios vecinos, se debate entre el amor por Eneas (guerrero troyano) y su inestable situaci贸n pol铆tica. Al mismo tiempo, Eneas debe decidir si obedecer el mandato de Zeus, que le ordena refundar Troya, o unir su fuerza a Dido en Cartago. En esta versi贸n su directora Silvana D鈥橭nofrio y su regie Antonio Leiva se proponen tomar como eje central la perspectiva de g茅nero y la diversidad. 脷ltima funci贸n, pr贸ximo s谩bado 20 de mayo a las 21hs en teatro EMPIRE. Hip贸lito Yrigoyen 1934 (CABA) La venta de entradas es por Alternativa Teatral o en boleter铆a del teatro.

Domingo 21

El domingo 21 de mayo a las 18hs inicia un nuevo ciclo de M煤sica de C谩mara en la Casa Polaca. El objetivo de dicho proyecto es promocionar la m煤sica acad茅mica, abrir las puertas a los m煤sicos para un nuevo espacio donde poder dar conciertos y tambi茅n incentivar la interpretaci贸n de compositores polacos, los cuales son muchos pero poco interpretados aqu铆 en Argentina (con excepciones de los m谩s reconocidos). El Ciclo de m煤sica de c谩mara en la Casa Polaca, contar谩 en su primera jornada con el Cuarteto C茅firo, conformado por Guillermina Ib谩帽ez (flauta traversa), Edgardo Acu帽a Colombo (oboe), Luc铆a Calmet (clarinete) y Guadalupe Ceballos (piano) que interpretar谩 obras de Mayeur, Goepfart, Gianneo, Saint-Sa毛ns y Szymanowska. El evento es en la Casa Polaca, Borges 2076 鈥 CABA y contar谩 con un bono contribuci贸n de 2000 (1500 para socios). Al finalizar se ofrecer谩 un brindis de cortes铆a.

La obra En este mundo loco, en esta noche brillante es una adaptaci贸n de una obra de la brasile帽a Silvia G贸mez, en la que a partir de un hecho tr谩gico se despliegan momentos delirantes, divertidos, tiernos y extremadamente humanos. Quedan solo dos funciones: 21 y 28 de mayo. Es a las 20hs en Teatro Dumont 4040 (Santos Dumont 4040, CABA).

El Partidito II, una revancha proletaria. La Copa SADyV llega a la final y el futuro de esta empresa de seguros depende del resultado del partido. La feroz competencia, con el objetivo de reducir personal para ser adquirida por un grupo de inversionistas del sector de la salud privada, pone cara a cara a las 煤ltimas sucursales sobrevivientes; Floresta contra Munro. Pero en su enfrentamiento la cancha est谩 embarrada y de fondo se escucha: equipo que pierde, sucursal que cierra. Despu茅s del delirio patronal, se precipita una revancha proletaria. Este espect谩culo es la segunda entrega de la saga 芦El Partidito禄, estrenada en el 2019. Ambas piezas est谩n correlacionadas, pero funcionan con autonom铆a. Se puede ver la 2 sin haber visto la 1. Domingos de mayo a las 21hs en Quetr茅n Club Cultural, Olaz谩bal 1784. Entradas por Alternativa.

La Madonnita con dramaturgia de Mauricio Kartun. Adentro, la luz es la obsesi贸n que el fot贸grafo quiere controlar para tomarla toda. En el deseo de captura, alimentado por la ilusi贸n de componer la postal que acompa帽e la soledad de los otros, cifra su voluntad. No se sabe qu茅 luz busca, pero va dando a entender poco a poco que, sobre todo, es la que existe en los cuerpos que se desean. Nada justifica a los personajes, pero detr谩s de la excusa m铆stica de la luz, serpenteada por la pasi贸n de Kartun, subyace su insaciable necesidad de consuelo. Domingos 19:30hs en Itaca Complejo Teatral ,Humahuaca 4027 (Capital Federal) 鈥 Hasta el 25/06/2023. Tel茅fonos: 75493926 . Ver nota sobre la obra.

Cita a ciegas es una obra cuyo autor dijo: 鈥渁lguien me coment贸 que hab铆a un espectador que hab铆a visto la obra ocho veces. Result贸 ser Jos茅 Mart铆nez Su谩rez, admirado director de cine. Tiempo despu茅s, en un viaje a Buenos Aires, fui a visitarlo para que me explicara su obsesi贸n. 鈥榊o fui muy amigo de Borges, me dijo, y cuando me siento all铆, en la sala a oscuras, me parece estar escuch谩ndolo.鈥 Representada en Estados Unidos, Suecia, Australia, Italia, M茅xico, Venezuela, Per煤, Uruguay, Colombia y Panam谩, ahora vuelve a Buenos Aires. Se podr谩 ver los domingos a las 17.30 en M茅todo Kair贸s 鈥 El Salvador 4530. Entradas por Alternativa.

En el Centro Cultural de la Cooperaci贸n sigue present谩ndose Habitaci贸n Macbeth, una obra de teatro escrita y actuado por Pompeyo Audivert. Habitaci贸n Macbeth es el intento de arrojar junto a Shakespeare un piedrazo en el espejo tambi茅n en el nivel de las formas de producci贸n, de transparentar la estructura soporte, la m谩quina teatral y su met谩fora, sin menguar la extraordinaria potencia po茅tica que sostienen sus efectuaciones ficcionales, por el contrario, mestiz谩ndose con ellas, acrecent谩ndolas, defendiendo la m谩scara (Macbeth), pero tambi茅n sus misterios sagrados, su ser artificio ritual de una presencia (nos otros) que siempre evade la emboscada que el teatro le tiende amorosamente para develarla, y que tal vez sea la nuestra en esa latitud de ser sin m谩scaras. Se presenta Viernes 鈥 22:15hs, S谩bado 19:30hs, y Domingo 鈥 19:30hs en la la sala del Centro Cultural de la Cooperaci贸n, Corrientes 1543, CABA (los d铆as 21 y 22/3 no habr谩 funciones porque la obra se presenta en Tucum谩n). Entradas por Alternativa Teatral. Ver rese帽a de la obra.

Pr贸xima semana

Entre el 24 y el 28 de mayo tendr谩 lugar la 6掳 Edici贸n del Festival Internacional de Cine Independiente de El Palomar. Del 24 al 28 de mayo, vuelve el Festival Internacional de Cine Independiente de El Palomar (EPA CINE) en su sexta edici贸n acercando el mejor cine nacional y del mundo al oeste del conurbano bonaerense. Las proyecciones del festival se llevar谩n a cabo en las salas del Cine-Teatro Helios, ubicado en Blvd. San Mart铆n 3076 (Ciudad Jard铆n), y del Bar Cultural Graf, emplazado en Blvd. San Mart铆n 2215 (Ciudad Jard铆n), ambos en la localidad de El Palomar. Pod茅s comprar tus entradas en la web del Cine-Teatro Helios o a trav茅s de su boleter铆a. Acercate de martes a s谩bados de 17 a 21hs. y los domingos de 16 a 20hs.

Jueves 25 de mayo (viernes feriado) Ratola se presenta en Lucille Bar (Gorriti 5520) en CABA a las 21hs. Ratola es el proyecto solista de Cristian Gigena que comenz贸 en el a帽o 2009 en la ciudad de Campana (Buenos Aires). Con este proyecto ha publicado 3 discos oficiales (Feliz cumplea帽os, Cada vez te quiero m谩s y Otro mundo) sumados a varios discos, compi- lados y sencillos digitales junto a diferentes artistas. En esta oportunidad repasar谩 lo mejor de su repertorio en formato banda. Adem谩s de su m煤sica, Ratola forma parte de diferentes ciclos de canciones y poes铆as (芦Deja V煤鈥 y 鈥Expr茅sate o muere芦) como as铆 tambi茅n de 鈥Directo en Baires鈥, la versi贸n argentina del canal 芦Directo en Lavapies禄 de Madrid.

El s谩bado 27 de mayo, Fernando Quena Taborda presenta en vivo su nuevo trabajo Bit谩cora en el Club Atl茅tico Fern谩ndez Fierro 鈥 CAFF. Quena Taborda es m煤sico, y se desempe帽a como compositor, arreglador, director, bandoneonista e inquieto investigador de nuevos horizontes musicales. S谩bado 27 de Mayo, 21:00hs. (Puerta 20:00hs) en el CAFF, S谩nchez de Bustamante 772. Entradas (anticipadas con descuento) en Ticket Hoy.

Para ir agendando鈥

Telara帽as de Eduardo Pavlovsky es una obra de teatro que apunta a hacer visible la estructura ideol贸gica invisible que subyace en toda relaci贸n familiar. Se reestren贸 con direcci贸n y puesta en escena de David Bogado, luego de haber sido presentada en el FIBA 2023. Esta es una de las historias m谩s crudas del gran Tato, hoy representada en nueva versi贸n. En EMAD, sede Jufr茅 141 (CABA) Viernes 2 de junio, s谩bado 3 y domingo 4 de junio a las 19hs.

El 3 de junio Jorge Retamoza presenta Dos Suites de Tango. El saxofonista y compositor Jorge Retamoza junto a su Cuarteto estrenar谩 en este concierto Encuentro en Buenos Aires 鈥 Suite en Tres Movimientos. Adem谩s, interpretar谩 Suite del A帽o de la Tanguedia (2022). S谩bado 3 de junio, 21hs en Caf茅 Vinilo, Estados Unidos 2483 (CABA). Entradas por Alternativa. Escuchar la Suite en Tres Movimientos.

Llega a Argentina Otavio Castro. El multi-instrumentista y compositor carioca se presenta por segunda vez en Buenos Aires, realizando un show de obras de su autor铆a como as铆 tambi茅n cl谩sicos de la m煤sica Brasilera y Jazz. Acompa帽an a Otavio Castro en composici贸n y arm贸nica diat贸nica, un cuarteto integrado por excelentes m煤sicos argentinos: Norbi C贸rdoba (bajo), Lucas Ferrari (piano), Demian Nu帽ez (guitarra) y Ale Yaques (bater铆a). Martes 6 de junio, 20hs en Bebop Club, Uriarte 1658- Palermo (CABA). En su visita por Argentina, el artista tambi茅n dar谩 un workshop de arm贸nica el 2 de junio y ya tiene confirmada una presentaci贸n en la Provincia de Santa Fe. Ampliaremos la informaci贸n.

El 10 de junio la cantautora Carolina Dussaut presenta su nuevo concierto en Tertulia Don Torcuato. El repertorio incluir谩 un estreno: su canci贸n autoral Amor y tambi茅n abordar谩 todas las obras propias de su trayectoria art铆stica con arreglos especiales. S谩bado 10 de junio, 20.30hs en Tertulia Don Torcuato, Ituzaing贸 1016, esquina Obarrio, Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires.

Manuel Garc铆a se reencuentra con el p煤blico argentino en un concierto especial. Manuel Garc铆a tiene un importante v铆nculo con Argentina. Tal es as铆 que Atahualpa Yupanqui es una clara influencia en su m煤sica. En 2020 grab贸 Abrazo de hermanos, un disco a d煤o con Pedro Aznar, que gan贸 un premio Gardel como 鈥渕ejor 谩lbum conceptual禄, siendo el primer y 煤nico chileno en conseguir este galard贸n El domingo 11 de junio a las 19hs, ser谩 la oportunidad de disfrutar de este artista en el hermoso Xirgu Untref, Chacabuco 875, San Telmo. Las entradas ya se encuentran disponibles a trav茅s de Passline.

Si ten茅s alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del pa铆s pod茅s mandarnos la informaci贸n a culturasanred@gmail.com