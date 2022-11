–

Llega una nueva semana semana con diversas propuestas culturales. En Isla Santiago, Partido de Ensenada, est谩 el Encuentro Acordeonistas del R铆o de La Plata (foto). Del 18 al 21 de noviembre se va a desarrollar el 3掳 Festival de Improvisaci贸n Musical con Se帽as (FIMS) en el Centro Cultural Recoleta con entrada gratuita. El s谩bado llega el festival Animal Andino a Buenos Aires, y tambi茅n con entrada gratuita, se viene el Encuentro Nacional de Tango Argentino en el Centro Cultural Borges entre el jueves y el s谩bado. Tambi茅n continuamos difundiendo conciertos de m煤sica desde el d铆a de hoy donde Tango Chino presenta su nuevo 谩lbum Otra Vez de Nuevo Again, o las obras de teatro que se presentan estos d铆as. Por ANRed.

Festivales

Se viene el 3掳 Festival de Improvisaci贸n Musical con Se帽as (FIMS), Del 18 al 21 de Noviembre 2022. El 3掳 Festival de Improvisaci贸n Musical con Se帽as (FIMS) es un espacio de encuentro, formaci贸n y creaci贸n en el campo de la improvisaci贸n musical dirigida. Durante cuatro d铆as se realizar谩n laboratorios de investigaci贸n art铆stica, talleres, jams y conciertos. El Festival est谩 dirigido a estudiantes de m煤sica de todos los niveles, m煤sicos profesionales, directores y docentes (quienes podr谩n participar con instrumentos mel贸dicos, arm贸nicos, r铆tmicos o voces), como as铆 tambi茅n a artistas de otras disciplinas: actores, bailarines, artistas pl谩sticos, que quieran conocer pr谩cticas de creaci贸n multidisciplinaria. Entrada gratuita con inscripci贸n previa. M谩s informaci贸n en: www.musicaenelaire.com.com.ar/fims

Se viene el Encuentro Acordeonistas del R铆o de La Plata. El mismo se realizar谩 en el Club Isle帽os Unidos de Isla Santiago (Partido de Ensenada), durante los d铆as s谩bado 19 y domingo 20 de noviembre. Talleres, charlas, m煤sica en vivo y una ronda de acordeonistas ser谩n las actividades centrales de este espacio de intercambio de conocimientos y experiencias sobre el acorde贸n y sus m煤sicas. Este a帽o y a prop贸sito del D铆a de la Conciencia negra que se conmemora cada 20 de noviembre, la Asociaci贸n Caboverdeana de Ensenada tendr谩 a su cargo una charla sobre 鈥淔unan谩鈥, ritmo basado en el uso del acorde贸n y originario de las Islas de Cabo Verde (脕frica), cuya comunidad migrante se afinc贸 tambi茅n en zonas portuarias como La Boca o Dock Sud. La actividad inaugural -el d铆a s谩bado 19 a las 11:30hs- estar谩 a cargo de la poeta y m煤sica marplatense Angie Hesse, quien coordinar谩 el taller 芦Candombe: tambores y acorde贸n禄 para descifrar desde el piano, el chico y el repique esta expresi贸n afro-rioplatense que puede volverse ritmo tambi茅n en los fuelles. Diagonal al r铆o. Para llegar a Isla Santiago y sumergirse en el paisaje costero hay que bajar desde la Au. Bs. As. 鈥 La Plata y tomar el camino a Punta Lara. Desde La Plata por diagonal 74, tambi茅n se accede a dicho camino. Luego, la Av. Almirante Brown ser谩 la que conduzca entre 谩rboles hasta el camino de acceso a la isla, a la cual se llega tras cruzar el Puente R铆o Santiago en auto, en moto, en bicicleta, o en el colectivo de la L铆nea 275. En ese rinc贸n de senderos vegetales y de casas sobre pilotes revestidas en madera y chapa, las y los acordeonistas reunidos compartir谩n en la ronda sus m煤sicas y sus historias en la celebraci贸n anual del instrumento. Quienes deseen participar de las actividades pueden inscribirse ac谩. Cronograma completo Gran baile del Encuentro

Llega Buenos Aires el festival Animal Andino a Buenos Aires. Se realizar谩 el s谩bado 19 de noviembre en el CC Recoleta, con entrada libre y gratuita. M谩s informaci贸n en esta agenda, debajo en la fecha.

Encuentro Nacional de Tango Argentino. El Espacio Nacional de Tango Argentino se propone generar un espacio para intercambiar ideas, vivenciar experiencias, compartir proyectos e investigar nuevas posibilidades para el g茅nero. A su vez, busca impulsar la oportunidad de reflexionar sobre el devenir hist贸rico del tango y su car谩cter patrimonial y, de esta manera, acercar a la comunidad a sus referentes m谩s descollantes, con una perspectiva que establezca puentes entre el pasado, el presente y las acciones que vislumbramos para un tango del ma帽ana. En este marco se presentar谩n importantes artistas del g茅nero y se realizar谩n m谩s de cuarenta actividades art铆sticas y de formaci贸n. Habr谩 clases magistrales, espect谩culos, laboratorios de investigaci贸n, un espacio para ponencias sobre diversos temas del sector y mesas redondas sobre pol铆ticas p煤blicas para el tango. Participar谩n las orquestas El Arranque y Santa Calavera. Y los maestros Carlos P茅rez, Rosa Forte, Anal铆a Goldberg, Leonardo Cuello, Andrea Castelli, Vanina Bilous, Ramiro Gallo, Alejandro Cervera, Ana Mar铆a Stekelman, Rub茅n Szchumacher, Natacha Poberaj y muchos m谩s. El evento est谩 dirigido a toda la comunidad y tendr谩 entrada gratuita. El evento se realizar谩 el jueves 17, el viernes 18 y el s谩bado 19 de noviembre, de 14 a 20hs, en el Centro Cultural Borges, ubicado en Viamonte 525, Buenos Aires. Ver agenda de actividades completa.

Mi茅rcoles 16

Tango Chino presenta su nuevo 谩lbum Otra Vez de Nuevo Again. El cuarteto integrado por el guitarrista y compositor Edgardo 芦Chino禄 Rodr铆guez, el pianista Fulvio Giraudo, Marcos Ruffo en contrabajo y Javier Kase en viol铆n, presentar谩 este nuevo disco que re煤ne los trabajos pertenecientes a los 煤ltimos cuatro a帽os de la agrupaci贸n, nuevos temas (algunos de ellos con la participaci贸n del trompetista Valent铆n Garvie), m谩s varios arreglos de piezas tradicionales. Entre los temas del 谩lbum se destaca Panamb铆 del monte, con la participaci贸n del gran compositor Ram贸n Ayala en recitado. Presentaci贸n oficial: mi茅rcoles 16 de noviembre en Bebop Club. Uriarte 1658- Palermo (CABA).

La Fern谩ndez Fierro juega de local en el CAFF. Mi茅rcoles 16, 23 y 30 de Noviembre 鈥 22:00hs. (Puerta 21:00hs.), en el CAFF 鈥 Club Atl茅tico Fern谩ndez Fierro, S谩nchez de Bustamante 772, CABA. M谩s informaci贸n y venta de entradas en Caff.ar.

Banda Sinf贸nica Nacional de Ciegos en el CCK. Bajo la direcci贸n de Agust铆n Tocalini, la Banda Sinf贸nica Nacional de Ciegos se presenta en el Auditorio Nacional. El programa est谩 integrado por la fanfarria del ballet La P茅ri de Paul Dukas, el concierto para tromb贸n y banda de Nicolai Rimsky-Korsakov (con Eduardo Manentti como solista) y un arreglo sobre temas de Porgy and Bess de George Gershwin; adem谩s, junto al Coro Nacional de M煤sica Argentina dirigido por Guillermo Tesone, el organismo interpretar谩 el oratorio ecol贸gico El colibr铆 de Gerardo Di Giusto, con Laura Delogu y Ricardo Gonz谩lez Dorrego como cantantes solista. La entrada es gratuita y se habilita al p煤blico a trav茅s de dos modalidades: virtual y presencial. El concierto es el 16 de noviembre a las 20hs en el Auditorio Nacional del CCK, Sarmiento 151, CABA. Para mas informaci贸n visitar el sitio del CCK.

Jueves 17

Contin煤an los jueves de m煤sica en Confiter铆a Las Violetas con la presencia de Federico Pereiro Cuarteto. Ramiro Gallo (viol铆n) Juan Pablo Navarro (contrabajo) Emiliano Greco (piano) Federico Pereiro (bandone贸n, arreglos y direcci贸n musical). Los jueves de noviembre a las 21hs en Confiter铆a Las Violetas, Avenida Rivadavia 3899, esquina Medrano (Almagro-CABA).

Contin煤a el Ciclo Pianistas en el Cirque. En esta ocaci贸n se presentan Alejandro Manzoni y Lilian Saba junto a Marcelo Chiodi. Alejandro Manzoni es Pianista y compositor. Realizar谩 un concierto de solo piano presentando temas de su 煤ltimo material 鈥淢iradas desde el piano鈥 una obra dedicada a cuatro pianistas y compositores del folklore contempor谩neo argentino: Manolo Ju谩rez/Waldo de los R铆os/ Remo Pignoni/Eduardo Lagos m谩s un seleccionado de temas de sus discos anteriores. M煤sico invitado: Valent铆n Manzoni (percusi贸n). Lili谩n Saba y Marcelo Chiodi. Dedicados ambos a la m煤sica popular argentina de ra铆z folkl贸rica y rioplatense. proponen un viaje por temas propios y por cl谩sicos de la m煤sica popular argentina. Tocar谩n obras de su discograf铆a y har谩n un adelanto del pr贸ximo material a editar. La cita es a las 20hs en Manuel Rodr铆guez 1559, Villa Crespo, CABA. Link a entradas. Consultas: circearte2013@gmail.com

La vis c贸mica. Mauricio Kartun toma del Quijote a la funambulesca compa帽铆a y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su trav茅s ese v铆nculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. Jueves y viernes 20hs Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037, CABA.

Viernes 18

El grupo Amores Tangos integrado por Jose Teixid贸 en guitarra y direcci贸n, Juan Tarsia en piano y voz, Nicol谩s Perrone en bandone贸n, Marcela Galv谩n Alberti en saxo y voz, Mayumi Urgino en viol铆n y Augusto Argara帽az en percusi贸n, est谩 cumpliendo 14 a帽os de trayectoria y vuelve a La Trastienda junto a destacados artistas invitados para presentar su nuevo material: Milonga universal. Amores Tangos es amor, es tango y es un esp铆ritu festivo que caracteriza la experiencia sobre y debajo del escenario: de alegr铆a, de intensidad, de juego, de fuerte comuni贸n entre los m煤sicos y el p煤blico. Viernes 18 de noviembre 鈥 20:30hs La Trastienda, Balcarce 460, CABA.- San Telmo, 煤ltimas entradas disponibles en TuEntrada.com. (Por entradas agotadas, la banda ya anunci贸 dos nuevas fechas en febrero en Caf茅 Berl铆n)

Liliana Vitale sigue presentando Me caigo y me levanto en Pista Urbana. Es su 煤ltima presentaci贸n del a帽o. La cita es a las 20:30 (empieza puntual a las 21hs) en en Pista Urbana: Chacabuco 874- San Telmo.

Human Tecno Trans escrita y dirigida por Luciano Saiz. Los viernes a las 21 horas se presenta Human Tecno Trans, con dramaturgia y direcci贸n de Luciano Saiz y producci贸n de MUTA multimedia, grupo de experimentaci贸n, investigaci贸n y creaci贸n de obras multimediales para la escena que trabaja en el cruce de diferentes disciplinas art铆sticas como el teatro, el audiovisual, la instalaci贸n interactiva, el arte digital y la performance. Cuando la biotecnolog铆a vuelve todo posible, 驴se distingue lo humano de lo tecnol贸gico?, 驴las mejoras en las capacidades humanas traen efectos adversos?, 驴Cu谩les son los l铆mites 茅ticos de la intervenci贸n en los cuerpos?, 驴llega el momento de superar la muerte? Funciones: viernes a las 21 horas. 脕rea 623 鈥 Pasco 623 鈥 CABA. Redes: Muta 鈥 MUTA multimedia

Salsipuedes, C贸rdoba. Bailongo Serrano en Casa Zingara. El viernes 18/11 llega a Casa Zingara una nueva edici贸n del *Bailongo Serrano* Itinerante. Alta fiesta se va a armar!! Sonando en vivo: *Suelta la Burra* cumbia/reggae del m谩s ac谩 y *Querusa Manc谩* cumbia y cuarteto para romper la pista. Adem谩s te preparamos un *set cumbiad茅lico* que ser谩 imposible dejar de moverte!????鈥嶁檧锔 Ricuras para comer, beber y ser felices en una noche m谩gica. Viernes 18 de noviembre a partir de las 21hrs. Casa Zingara Belgrano s/n Va. Las Selvas Salsipuedes. Casa Z铆ngara, Salsipuedes 鈥 5013, Salsipuedes, C贸rdoba. *Anticipadas*$600 promo 2x$1000 En puerta $700 2x$1200 Reserva tu anticipada al 3513197850 @suelta_la_burra @querusa.manca @casazingarasalsipuedes o virtualmente en alpogo.com

Y a otra cosa mariposa. Y a otra cosa mariposa es un viaje al mundo privado de los varones a trav茅s de la historia de cuatro amigos en distintas etapas de la vida: la ni帽ez, la adolescencia, la madurez. Cada momento con sus particularidades; los v铆nculos que establecen, sus roles, debilidades y bromas y juegos que ocultan prejuicios y temores. Funciones: Viernes de noviembre 21.30hs en Tadr贸n Teatro: Av. Cnel. Niceto Vega 4802- CABA. Direcci贸n: Judit Gutierrez, gui贸n de Susana Torres Molina. Entradas por Alternativa.

S谩bado 19

Llega Buenos Aires el festival Animal Andino a Buenos Aires. Se realizar谩 el s谩bado 19 de noviembre en el CC Recoleta, con entrada libre y gratuita. Animal Andino es el nombre del festival que desde 2019 comparte y visibiliza la escena de m煤sica emergente de la regi贸n de San Juan. Con una filosof铆a centrada en la fuerza y la magia de la naturaleza y los seres que habitan el territorio de Los Andes, el evento busca celebrar y poner en valor los sonidos, frecuencias y mensajes originados en la zona. Este a帽o -y luego de tres exitosas ediciones-, las manifestaciones se trasladan por primera vez a la Capital Federal para expandir el mensaje y alcanzar con frescura a nuevos animales de la jungla de cemento. Junto con el esp铆ritu no-centralista que busca conjugar sonidos y est茅ticas de distintos puntos de la zona cordillerana, parte importante de la esencia del festival Animal Andino radica en la diversidad cultural, musical y de g茅nero, entregando una propuesta plural, amplia y novedosa donde el respeto por la tierra y el arte son fundamentales. El festival Animal Andino se realizar谩 el s谩bado 19 de noviembre a las 15hs. La entrada es libre y gratuita y no se requiere inscripci贸n previa. Evento para toda la familia. Desde las 15hs en el Centro Cultural Recoleta, Jun铆n 1930, CABA.

Orquesta Escuela de Tango Nuevo en el CAFF. La Orquesta Escuela de Tango Nuevo se cre贸 en el a帽o 2017, naci贸 con el objetivo de promover, investigar y desarrollar los estilos del tango actual formando m煤sicosen la pr谩ctica instrumental con los conocimientos y el lenguaje de las orquestas de Tango del Siglo XXI. El repertorio de estudios permite que los estudiantes puedan formarse e interiorizarse en las obras de tango contempor谩neo las cuales se trabajan en formato de orquesta t铆pica. Cada estilo es abordado desde los arreglos originales de las orquestas de estudio. S谩bado 19 a las 21:00hs (puerta 20hs) en el CAFF 鈥 Club Atl茅tico Fern谩ndez Fierro, S谩nchez de Bustamante 772, CABA. Reservar entradas.

C贸rdoba. Exc茅ntrica en Kame House. Victoria Real, Carolina Rabinovich, Mandy Blair, Lautremont, Aldana Garc铆a y Marti Death. Ex茅ntrica Es un evento independiente autogestionado de la Ciudad De C贸rdoba . Esta edici贸n se llevar谩 a cabo en Kame House C贸rdoba. Cnel.Pedro Zanni 355, Ciudad de C贸rdoba. El evento arranca 17hs. Con Feria vegana. Para mas informaci贸n segu铆 al sitio de Fb de Kame House.

Contin煤a la obra TINTORERO protagonizada por C茅sar Arakaki. Cuenta la historia de un hombre que juega con su hijita en el tiempo que tarda en prepararse un arroz. Actuar谩 C茅sar Arakaki, con dramaturgia y direcci贸n de Iv谩n Moschner, escenograf铆a y vestuario de Luciana Morcillo, fotos de Andr茅s Ojo e iluminaci贸n de Leandro Crocco. C茅sar Arakaki es actor, miembro del grupo Morena Cantero Jrs. Actu贸 en 11 obras de teatro. Trabaj贸 en cine y TV. Su formaci贸n actoral fue con Susana Di Ger贸nimo, Elvira Onetto, Ricardo Lago, Pompeyo Audivert y Lisandro Rodriguez. Actualmente es un actor perseguido por resistir a la represi贸n hacia el pueblo manifestado contra la reforma previsional en las multitudinarias jornadas de diciembre de 2017. Las funciones ser谩n los s谩bados de noviembre a las 22.15hs en el teatro Paraje Artes贸n, Palestina 919, Almagro, CABA. Entradas por Alternativa.

Los Miedos Es un espect谩culo teatral siempre distinto. En esta obra el director se encuentra en escena junto a un grupo de artistas compuesto por m煤sicos, actrices, actores e iluminador creando situaciones que no sabemos hacia d贸nde desembocar谩n. M谩s que un show de improvisaci贸n es un contacto con lo imprevisible. S谩bados 12 y 19, a las 17hs en Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037, CABA.

LA MEDICINA TOMO III con dramaturgia y direcci贸n de Norman Briski 鈥 M煤sica de Fito P谩ez, todos los S谩bados 21 hs en el Teatro Caliban.La medicina 鈥 Tomo III es el intento de patetizar el encubrimiento de la salud como fen贸meno de la enfermedad. Con un tratamiento protocolar que se aliena con la tecnolog铆a del diagn贸stico, de la maquinaria como expendedoras de parcialidades y del juego ecogr谩fico sobre los cuerpos humillados, detenidos, con determinaciones indudables. El enfermero es testigo de todas las escenas que concurren al negocio humanista de las obras sociales. Int茅rpretes: Sergio Barattucci, Susana Amuch谩stegui, Guillermo Bechthold, Alfonsina Macchi Herrera, Daniela Colucci, Paula Gabriela Flaks, Emmanuel Melgarejo, Guadalupe Mesples, Gast贸n Quiroga, Laura Tarchini Funciones: S谩bados 21hs. Venta de localidades a trav茅s de Alternativa Teatral. Entradas $1000, Estudiantes y Jubilados $800.Teatro Calib谩n: M茅xico 1428 PB 5.

El letrista o hacia las tenues luces se presenta todos los s谩bados a las 18:30hs en Beckett Teatro, Guardia Vieja 3556 鈥 CABA. El letrista o hacia las tenues luces es una obra in茅dita del dramaturgo tucumano Carlos Mar铆a Alsina. Con un registro alejado del realismo, Alsina da cuenta de esta posmodernidad tr谩gica en la que el dinero vale m谩s que la vida, se va a la guerra en nombre de la paz, los grandes relatos de la modernidad terminaron hechos a帽icos y millones de seres humanos son desplazados de su patria por el hambre y la violencia. Entradas por Alternativa. M谩s informaci贸n: https://www.facebook.com/elletrista

No me vuelvas a hablar de amor se sigue presentando los s谩bados a las 22:30 en NoAveztruz, Humboldt 1857, CABA. No me vuelvas a hablar de amor se propone indagar el v铆nculo de una joven pareja en crisis, interpretada por Alejandro y Carolina. La noche en que Alejandro decide no ir a la fiesta que ten铆an acordada con una pareja amiga todo se desmorona, cuando ambos confiesan tener amantes desde hace tiempo. Entradas anticipadas y mas informaci贸n en NoAvestruz. Leer nota sobre la obra.

A veces, por la noche. Dramaturgia y direcci贸n: Pablo Bellocchio. 驴Qu茅 nos prepara para partir? 驴Qu茅 dejamos antes de pasar al olvido? A VECES, POR LA NOCHE lanza preguntas sobre nuestra fragilidad ante los finales, sobre lo que sobrevive y deja huella. Alina no duerme. Se pasea noct谩mbula por la casa, recordando cosas que nunca vivi贸. Alejo la escucha y tampoco descansa. Alba no duerme. Su padre est谩 y茅ndose y ella no quiere ver c贸mo se va. Adela la mira no dormir y se desvela con ella por una decisi贸n que tienen que tomar. Noche insomne, extraviada. A punto de irse, aunque permanece hasta las 煤ltimas gotas del amanecer. Funciones: s谩bados 22hs en el Centro Cultural de la Cooperaci贸n: Sala Ra煤l Gonz谩lez Tu帽贸n: Av. Corrientes 1543. Entradas por Alternativa Teatral.

UNA, basada en la adaptaci贸n de 鈥淯no, ninguno y cien mil鈥 (novela de Luigi Pirandello), se presenta en Timbre 4 (M茅xico 3554 / Boedo 640, CABA) los s谩bados a las 20.30. Leer an谩lisis de la obra.

Terrenal. El cl谩sico de Mauricio Kart煤n con Claudio Da Passano, Tony Lestingi y Claudio Mart铆nez Bel. Son muy pocos los espect谩culos de cualquier cartelera que en temporadas consecutivas hayan llegado a esas mil alegr铆as. En noviembre te esperamos cada fin de semana en la sala con vino rico y varias sorpresas. S谩bados y domingos 20hs en Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, CABA.

Domingo 20

Ernesto Jodos Quinteto en Prez, Club de Jazz. 09:30 pm 鈥 馃暐 11:30 pm// Inti Sabev (clarinete bajo) Juan Pablo Hernandez (guitarra) Ernesto Jodos (piano) Diana Arias (contrabajo) Ferm铆n Merlo (bateria) en Prez, Anchorena 1347, CABA. Entradas por Prez.ar

No Plan B Argentina. Cuando m煤sicos y bailarinas no tienen zona de confort鈥 Ocupados en la construcci贸n de un tetraedro perfecto, los artistas tienen que improvisar y enfrentarse a constantes cambios de espacio 隆Una pieza que evoca el concepto de adaptabilidad en el momento presente y la conexi贸n permanente que vive el ser humano con el espacio y las fuerzas del universo! No Plan B es un proyecto de intercambio cultural inclusivo dise帽ado para incorporar e interactuar con las voces y visiones 煤nicas de artistas locales con artistas de Suiza, Europa y Suiza. S谩bado 5 y Domingo 6 de noviembre 20hs. Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444, Caba https://cc25.org/no-plan-b/

LA MADONNITA en Itaca Complejo Cultural, Humahuaca 4027. Funciones: domingos a las 19.30. Ver nota sobre la obra.

Pr贸xima semana

Pipi Piazzolla Tr铆o presenta su nuevo 谩lbum Stick Shot. El Pipi Piazzolla Tr铆o presenta Stick Shot (Club del Disco, 2022), cuarta placa de este innovador tr铆o de jazz argentino integrado por el baterista Daniel 鈥淧ipi鈥 Piazzolla, el guitarrista Lucio Balduini y el saxofonista Dami谩n Fogiel. En vivo: mi茅rcoles 23 de noviembre y jueves 1ero de diciembre en Thelonious Club, Nicaragua 5549, CABA. Entradas en la sala y por TicketHoy.

Lara Fichera presenta su primer 谩lbum En El Filo. S谩bado 26 de noviembre 21hs (Abren puerta de sala 20:30hs). Sala Casals 鈥 Sadaic M煤sica Av. Corrientes 1660 /Paseo La Plaza. Valor de la entrada $1.500 https://www.plateanet.com

Para ir agendando鈥

El s谩bado 3 de diciembre a las 21hs, Lara Fichera se presenta en La Plata. Sala 420 // Calle 42 entre 6 y 7 N煤mero 571 https://www.instagram.com/sala420lp. Entradas en Alternativa Teatral

El viernes 9 de diciembre, Chango Torres anticipa su primer 谩lbum Ra铆ces. El cantante interpretar谩 temas que formar谩n parte de su primer trabajo discogr谩fico Ra铆ces, que ser谩 editado en enero de 2023. La producci贸n contendr谩 arreglos del cancionero popular de todos las 茅pocas de diferentes artistas como Los Manseros Santiague帽os, Ra煤l Carnota, Demi Carabajal, Gustavo 芦Cuchi禄 Leguizam贸n y Atahualpa Yupanqui. El artista se encuentra en plena pre-producci贸n del videoclip del tema La Amorosa(zamba de Oscar Valles, Juli谩n y Francisco D铆az), que se estrenar谩 de manera simult谩nea con el lanzamiento del 谩lbum. La cita es el viernes 9 de diciembre a las 21hs en CHIMERA ARTE, Tres Arroyos 402Villa Crespo(CABA). Actividad a la gorra.

El viernes 16 de diciembre Alejo Le贸n presenta nuevos temas y su primer 谩lbum LANIAKEA, en el Roxy. El joven guitarrista nacido en Jauregui, Partido de Luj谩n, presenta su primer trabajo instrumental de rock y metal neocl谩sico. Pese a su juventud, Alejo Le贸n ya tienen en su carrera colaboraciones con artistas como Le贸n Gieco, Almafuerte, o Andr茅s Gim茅nez, entre otros/as. Ver video de ConPremura. El concierto ser谩 el 16 de diciembre a las 20hs en The Roxy, Niceto Vega 5542, Palermo, CABA. Entradas anticipadas por Livepass.

