Se termina el mes de agosto y con él se despiden algunas obras de teatro, para dejar lugar a otras nuevas. Seguimos compartiendo presentaciones de música en vivo y anticipos para el mes que viene. Para quienes tocan el charango o tienen curiosidad en el instrumento, o simplemente aman su sonido, este fin de semana es el Congreso Internacional del Charango (foto) que se desarrollará en el CCK, allí habrá conferencias, talleres y conciertos. Al final de la agenda está la casilla web donde pueden enviarnos las actividades que quieran difundir en cualquier localidad del país. Por ANRed.

NOESTANGO se presenta los martes a las 20.00 en El Galpón de Guevara (Guevara 326, CABA). Las entradas las pueden sacar por Alternativa. Leer nota sobre la obra

Congreso Internacional de Charango en el Centro Cultural Kirchner. Se realiza del viernes 26 al domingo 28 de agosto con entrada gratuita. Habrá talleres, conciertos y otras actividades. El último fin de semana de agosto, en el Centro Cultural Kirchner, se celebra el primer Congreso Internacional de Charango. Serán tres jornadas de conciertos y actividades en homenaje al instrumento emblemático de nuestra región latinoamericana. Del viernes 26 al domingo 28 de agosto se ofrecerán talleres, conciertos y otras actividades a cargo de destacados y destacadas músicas, investigadores e investigadoras y especialistas de Argentina y la región que buscarán potenciar la presencia del tradicional cordófono en la vida social y cultural. En la Plaza Seca se podrá visitar la feria de luthería y editorial, abierta durante los tres días, de 14 a 20hs. Los conciertos en Sala Argentina requieren reserva de entradas, que puede gestionarse en cck.gob.ar.

Jueves 25

Instalaciones dramáticas para una poesía Una mixtura entre lo poético, lo plástico y teatral. Dramaturgia y Dirección de Sol Pavéz. Sobre extractos de poemas: Oliverio Girondo, Néstor Perlongher, Verónica Viola Fisher, Juano Villafañe, Susy Shock, Cesar González, Alejandro Berón, Sol Pavéz, Celeste Diéguez, Alejandra Pizarnik, Diana Bellessi y Laura Wittner. Un elenco conformado por Ingrid Pelicori, Martín Urbaneja, Yanina Gruden y Natalia Casielles. Función este jueves 20hs, a partir de septiembre, jueves a las 22hs. Centro Cultural de la Cooperación Sala: Raúl González Tuñón. Av. Corrientes 1543, CABA.

Viernes 26

Sesiones en el Abasto VIII: Cuarteto La Púa + Victoria Di Raimondo, Cuerdas del Plata y Nazarena Cáceres se presentan en Roseti – Gallo 760 – 21hs.

Congreso Internacional de Charango en el CCK. 14 a 20hs – Plaza Seca: Feria del Charango. Luthería y editorial. 14:30hs – Auditorio 513: Las orquestas infantiles y juveniles de instrumentos latinoamericanos, conversatorio por Laura Beltramini (Buenos Aires) y Javier Chaparro (Neuquén). 16hs – Sala Federal: Charango y cordófonos latinoamericanos, taller por Aldana Bello (Buenos Aires). Se recomienda asistir con charango o algún cordófono latinoamericano. 17:30hs – Auditorio 513: Sirena mestiza, ponencia por Cristina Pérez (Mendoza). La sirena andina es parte fundamental de uno de los mitos de creación en la génesis de la cultura andina. 19hs – Sala Argentina: Concierto de apertura con Freddy Torrealba (Chile), Daniel Villavicencio (Bolivia), Archi Zambrano (Argentina) y Adriana Lubiz (Argentina). Los conciertos en Sala Argentina requieren reserva de entradas, que puede gestionarse en cck.gob.ar

El silencio de la carne, la segunda obra de Jorge Thefs (bailarín, autor, performer y director). Se estrena el viernes 5 de agosto en Nün Teatro Bar, J. Ramírez de Velasco 419, Villa Crespo, CABA. Allí se va a presentar todos los viernes de agosto y septiembre a las 23hs. Entradas por Alternativa Teatral. Leer nota sobre la obra.

Geografías, dirigida por Marcelo Moncarz en Patio de Actores. Sinopsis: Buenos Aires, noche de verano de 1992. Marcia y Federico se encuentran en una parada de colectivo en el barrio de Boedo. Federico le ofrece un pañuelo de papel; Marcia lo acepta, se seca las lágrimas y se suena la nariz. Es un primer gesto entre dos desconocidos, la creación de un campo gravitatorio, el acercamiento de dos cuerpos y sus palabras, el lenguaje como transporte para viajar por las geografías de la ciudad y el universo. Funciones los viernes a las 20:30 en el Patio de Actores, Lerma 568, Villa Crespo, CABA. Entradas en venta por Alternativa Teatral.

La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus (Síntesis de una hipótesis sobre la antítesis de una tesis) de Diego Carreño y Gabriel Wolf con Dirección de Gabriel Wolf, desde el viernes 29 de julio, hasta el 14 de octubre, 22.30hs en El Camarín de las Musas: Mario Bravo 960.Almagro, CABA.

Esa Mujer, de Rodolfo Walsh, dirigida por Diego Ferrando. El cuento Esa mujer, de Rodolfo Walsh relata el encuentro de un periodista con un coronel del ejército argentino para entrevistarlo sobre el secuestro del cadáver de una mujer. Con dirección y dramaturgia de Diego Ferrando y actuaciones de Carolina Valmayor, Ernesto Falcke y Agustín Vanella. Se presenta los viernes a las 20.30hs en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027,. Entradas en boletería y en Alternativa Teatral. Ultima función

La vis cómica. Mauricio Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. Jueves y viernes 20hs Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037, CABA.

La Fachalfarra: una comedia farsesca con texto y dirección de Alfredo Martin, a partir la novela «Ferdydurke», de Witold Gombrowicz. La gran obsesión gombrowicziana en todo su esplendor: aquellas formas que capturan al sujeto, asegurándole así un yo acabado, en contraposición a la inmadurez, lo bajo, lo primitivo. Funciones hasta el 26/08/2022, los viernes 21.30hs en Teatro Andamio 90, Paraná 660. Entradas en boletería y en Alternativa Teatral. Ultima función.

Sábado 27

Carina Expósito presenta su tercer disco Preludio porteño el Sábado 27 de agosto a las 21hs, en El Alambique: Griveo 2350, Villa Pueyrredón, CABA. Entradas por Alternativa Teatral.

Congreso Internacional de Charango. 14 a 20hs. – Plaza Seca: Encuentro de luthiers y firmas de libros. Se invitará a distintos luthiers especializados en la fabricación de charangos a compartir sus técnicas de construcción. 14:30hs – Auditorio 513: El charango y la Villa Imperial de Potosí, ponencia por Daniel Villavicencio. Un estudio de la historia del charango en relación al descubrimiento del Cerro Rico de Potosí. 16hs – Auditorio 511: El carnaval huamanguino, ponencia por Los Cholos (Perú): Ricardo García, Jinre Guevara Díaz, Gomer Valverde Valverde y Vassili. 17:30hs – Auditorio 513: Presentación de métodos y libros sobre charango: Técnica y armonía aplicada al charango, de Poli Gomitolo (Santa Fe); Tejido de cuerdas y pájaros, de Matías Bonavitta (La Pampa); y Charangoldman, de Rolando Goldman y Julián Galileo Goldman (Buenos Aires). 19hs – Sala Argentina: Concierto con Federico Tarazona (Perú/Canadá), Luciel Izumi (Bolivia), dúo Verdún-Ciavattini (Argentina) y Orquestas Infantiles y Juveniles. Los conciertos en Sala Argentina requieren reserva de entradas, que puede gestionarse en cck.gob.ar

Macbeth en El Método Kairós Teatro. Bajo la dirección de Daniel Casablanca y Andrés Sahade llega una de las piezas más emblemáticas de William Shakespeare. Sinopsis: la ambición de poder lleva a Macbeth y su esposa a matar a su huésped, el Rey Duncan. Macbeth es coronado Rey de Escocia, pero la ambición y la desconfianza se incrementan y lo empujan a un seguir matando, con la certeza de que «nadie nacido de un ser vivo» lo puede dañar y que no debe preocuparse «hasta que el bosque de Birnam vaya a su castillo en Dunsinane». Sábados 19:30hs en El Método Kairós Teatro, El Salvador 4530. Entradas por Alternativa teatral.

La directora Tatiana Santana presenta La patria al hombro, la premiada obra de Adriana Tursi, que pone en escena la llegada al país de las primeras maestras norteamericanas convocadas por Sarmiento para su proyecto civilizatorio; y el ataque que la Iglesia Católica emprende contra éstas, por ver peligrar su monopolio educativo y moral. La pieza ha sido ganadora de la beca a la Creación del Fondo Nacional de las Artes y del Premio Municipal. Integran el elenco (por orden alfabético): Karina Antonelli, Julieta Coria, Jaru Keselman, Lalo Moro, Silvina Muzzanti, Sebastián Pajoni y Juan Subiotto. Las funciones son los sábados a las 20hs en el Teatro del Pueblo (Sala Carlos Somigliana). Lavalle 3636, CABA. Las funciones son todos los sábados, hasta el 27/08/2022, a las 20hs. Ultima función.

Domingo 28

Natalio Sturla, música del Litoral en San Telmo. Rumbo al VII Encuentro de Acordeonistas del Río de La Plata, el acordeonista, compositor y docente presentará su repertorio de composiciones propias que indagan en la extensa y rica historia musical de la región litoraleña. Junto al guitarrista Julián Fregonese crean una expresión sonora personal vinculada a los arroyos, los tajamares, el monte y las lomadas, elementos propios del paisaje costero. En Pista Urbana (Chacabuco 874) compartirá escenario junto a Flo Firpo y Nahiel Dornell, a partir de las 20hs.

Congreso Internacional de Charango en el CCK. 14 a 20hs – Plaza Seca: Feria del Charango. Luthería y editorial. 14:30hs – Sala Federal: El charango en las luchas sociales, catalizador de la voz del pueblo, taller por Freddy Torrealba (Chile). Se recomienda asistir con charango a la actividad. 16hs – Plaza Seca: Charango espontáneo, espacio de encuentro colectivo. Se recomienda asistir con charango a la actividad. 17:30hs – Auditorio 513: “El hatún charango”, ponencia por Federico Tarazona (Perú-Canadá). Tarazona dará a conocer el hatun charango, o gran charango, que diseñó en 2001. 19hs – Sala Argentina: Concierto de cierre con la Orquesta Argentina de Charangos (Argentina), Los Cholos (Perú) y Dúo Sankara (Chile). Los conciertos en Sala Argentina requieren reserva de entradas, que puede gestionarse en cck.gob.ar.

Terrenal. El clásico de Mauricio Kartun con Claudio Da Passano, Tony Lestingi y Claudio Martínez Bel. Sábados y domingos 20hs en Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, CABA.

La gallina degollada. Síntesis argumental. En La gallina degollada, un coro de actrices reconstruye el devenir de los hechos del cuento de Horacio Quiroga, que presenta la tragedia de una joven familia del interior del país. Sus desencuentros y malentendidos giran en torno a las expectativas puestas en el matrimonio y la paternidad-maternidad, a la frustración por el anhelo de una familia “ideal” que parece imposible de construir, a la resignación y el rencor acumulados durante años tediosos de silencios y culpas. Este cúmulo de situaciones hace estragos no sólo en el matrimonio sino en todo el núcleo familiar, afectando los vínculos entre el padre y la madre con sus hijxs, su relación entre sí, y los de toda la familia con quienes les miran desde afuera. El enrarecimiento del entorno y la normalización de la violencia solapada generan estragos, sobre todo resonando en el imaginario de la niñez. Domingos 20.30hs. Poncho Club Cultural – Leopoldo Marechal 1219. Entradas por Alternativa Teatral: https://publico.alternativateatral.com/entradas68592-la-gallina-degollada?o=14

Lunes 29

Cómo escribir una tesis de Alejandro Santucci se presenta en el Teatro Área 623 (Pasco 623, CABA). Con la supervisión artística de la compañía “La Espada de pasto” fundada por Ignacio “Nacho” Bartolone, la obra escrita y dirigida por Alejandro Santucci nació bajo la premisa de experimentar la cosmovisión Boliviana-Trans, que se materializa entre una geografía particular y un modo ritual profano: un cluster onírico lisérgico o un, de nuevo, ritual de los espacios, las formas y el exceso.

Maruja Bustamante presenta Alicia por el momento en Timbre 4, una obra de Sylvain Levey ambientada en Chile durante la dictadura de Pinochet. Protagonizada por Victoria Almeida, Pablo Fusco, Manu Fanego, Julián Lucero y Tincho Lups. Funciones los lunes a las 21 horas en Timbre 4, México 3554. Entradas por Alternativa Teatral.

Próxima semana, ya en septiembre

Se viene el FACAFF. Todos los jueves, viernes, sábados y domingos de Septiembre a las 21hs. Desde el 1/9, en el Club Atlético Fernández Fierro-CAFF-, Sánchez de Bustamante 772, Almagro, CABA. La apertura el 1 de septiembre va a estar a cargo de la Orquesta Típica Característica Cambio De Frente. Los días siguientes se presentarán, el Trio Barbarie, Paula Dórdolo, Bombay Bs As, la Orquesta Típica Di Pasquale, Duo Aguirre-Lorenzo, Traeran Rios De Tango, Orquesta Típica La Modesta, Marchetti-Varela, Dema Y El Maestro, La Hoguera Tango, Orquesta Típica La Vidú, y muchas otras agrupaciones y artistas.

Jueves de música en Las Violetas. Todos los jueves desde agosto a noviembre a las 21hs, en el elegante entorno de Confitería Las Violetas (declarado Lugar Histórico de la Ciudad por la Legislatura Porteña y elegido por votación del público como el Mejor Café Notable de Buenos Aires), se presentan shows de diversos géneros musicales con artistas de trayectoria nacional e internacional. Los jueves 1, 8, 15 y 22 se presenta el MLM Trío: Juan Martínez (guitarra), Daniel Lifschitz (flauta) y Guido Martínez (bajo). Presentando un repertorio que abarca desde clásicos del tango y folclore argentino a canciones originales. No se cobra derecho de espectáculo. Confitería Las Violetas: Avenida Rivadavia 3899, esquina Medrano (Almagro-CABA). Reservas: 4958-7387 o 154 958 7387

Música en el Centro Cultural Borges. SEPTIEMBRE EN CONCIERTO: Carlos Casella, Liliana Vitale, y Guillo Espel. JAZZ: Sergio Wagner quinteto y Ernesto Jodos quinteto. TANGO: Pablo Mainetti quinteto y Sónico. ARGENTINA DESDE EL PIANO: Conduce Hilda Herrera, Kana Omori. INDUSTRIA NACIONAL: Tambor Fantasma. TERRITORIOS DE MÚSICA: Carlos Aguirre Quinteto. Todos los conciertos son con entrada gratuita. Entrada gratuita con reserva previa en https://linktr.ee/reservas.ccborges. Capacidad limitada. Centro Cultural Borges. Viamonte 525, Buenos Aires. Seguí al Nuevo Borges en las redes IG @centroborges fb/centroborges

Pasionaria, se estrena este próximo 3 de septiembre a las 21 horas en el Teatro de las Nobles Bestias, en 14 de Julio 142, Temperley, Provincia de Buenos Aires. Sinopsis: La obra Pasionaria es una composición dramática coral integrada por escenas cortas. Tiene como protagonistas a las mujeres de un pueblo del que varios jóvenes partieron para participar en la guerra de Malvinas. La acción transcurre durante y en los años posteriores a la misma. La realización de la obra es una producción colectiva de investigación a partir de talleres de dramaturgia, dirección y actuación del Teatro de las Nobles Bestias junto con actores invitados de nuestra comunidad.

Niceto estrena su ciclo La Tierra con Franco Ramírez, Gauchos of the Pampa y Yacaré Manso y Lxs Ñandubay. Llega el primer Ciclo Folklórico de Niceto Club: “La Tierra”. El domingo 4 de septiembre a las 20hs será el primer encuentro de la mano de Franco Ramírez, Gauchos Of The Pampa, Yacaré Manso y Lxs Ñandubay. Artistas de raíz argentina y moderna. La cita es en Niceto Club Av. Cnel. Niceto Vega 5510, CABA.

Para ir agendando….

Amalusa y Fadeiros nuevamente juntos en concierto. Domingo 11 de septiembre a las 20hs en Café Berlin, Av. San Martín 6656(CABA). Dos grupos que reúnen la tradición musical portuguesa en Argentina vuelven a presentarse. Entradas a la venta por Live Pass y en boletería de miércoles a domingos de 20 a 22hs.

Del 16/09/2022 al 30/09/2022 se presenta la obra Gárgaras Secas, en Noavestruz espacio de cultura, Humboldt 1857, CABA. 4 maderas le dan forma a la bailarina y viceversa. Hay una conversación porque hay un afecto que supone, al mismo tiempo, el hecho de ser afectada por las maderas y el de afectarlas a ellas. Alguien juega salvajemente y se va transformando. 4 maderas que se encastran y se separan y terminan formando un marco. Un dejarse llevar por aquello que va aconteciendo donde el adentro y el afuera genera una incomodidad, cierta confusión.

Amores Tangos vuelve a Mar del Plata. El grupo argentino que tocó en exclusiva para Mick Jagger y viaja por el mundo haciendo bailar al público con su música rioplatense se presentará en la Sala Piazzolla del Teatro Auditorium. Su sonido combina ritmos variados, siempre con la alegría y la energía contagiosa que transmiten desde el escenario. Sábado 17/9 – 21hs.Teatro Auditorium – Sala Piazzolla Bvd. Marítimo Patricio Peralta Ramos 2280. Localidades a precios populares en venta en Plateanet Leer nota sobre Amores Tangos.

El viernes 23 de septiembre, Jorge Retamoza presenta Un cielo una tarde, músicas de Argentina en Café Vinilo. Estados Unidos 2483 (San Cristóbal, CABA). Esta producción realizada por el notable saxofonista y compositor durante el confinamiento, editada por Club del Disco está disponible en todas las plataformas digitales. El álbum está integrado por obras originales propias y de Fernando Lerman, Claudio Ceccoli (quienes además participan como intérpretes) y otros compositores que participaron de este proyecto sobre músicas folklóricas de la Argentina. Leer más sobre Jorge Retamoza.

