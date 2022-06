–

Se termina el mes de junio con diversas actividades culturales. Desde proyecciones cinematogr谩ficas, m煤sica en vivo, muestras, teatro, hasta actividades virtuales. Algunas de ellas con entrada gratuita. Compartimos distintas convocatorias, mayoritariamente en la Ciudad de Buenos Aires, pero tambi茅n en otras partes del pa铆s. Por ANRed.

Buenos Aires, de cerca y de lejos es una muestra multidisciplinaria compuesta por fotograf铆as de Pablo Idez y pinturas de Esteban Pablo Videla. Inauguraci贸n: Mi茅rcoles 22.6, 18hs. Hasta el Jueves 7/7. Horarios de visita: Lunes a viernes de 10 a 19hs. Sala de Exposiciones Manuel Belgrano, Per煤 160. Subsuelo. Entrada libre y gratuita. Dos lenguajes, dos miradas, un di谩logo, en el que por momentos las obras se contraponen y, por otros, se complementan, pero que nos retornan un aguafuerte sobre lo que significa vivir en la ciudad. El di谩logo se centra en los diversos puntos de vista: mientras que en la obra pict贸rica el ojo est谩 puesto en las vistas exteriores, las fotograf铆as representan la intimidad de sus habitantes. De esta manera se propone una reflexi贸n sobre lo inmenso del exterior en contraste con el momento del interior. Al fin y al cabo, las dos intimidades pero de diferentes escalas. Redes: IG: @vincho.videla / @pabloidezfotografia FB: Esteban Pablo Videla / Pablo Idez Fotograf铆a. Web: www.videlarocher.com.ar

Jueves 23

La vis c贸mica. Mauricio Kartun toma del Quijote a la funambulesca compa帽铆a y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su trav茅s ese v铆nculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. Jueves y viernes 20hs Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037, CABA.

Cine Africano en la Biblioteca Nacional. Proyecci贸n de las pel铆culas ganadoras del Festival Internacional de Cine Africano de Argentina #FICAA 2021. Observatorio Sur y la Biblioteca Nacional invitan a las proyecciones. Jueves 9, 16 y 23 y 30 de junio, 19hs. Auditorio Borges de la Biblioteca Nacional, Ag眉ero 2502, CABA. Entrada libre y gratuita. El Festival Internacional de Cine Africano de Argentina edici贸n 2021 fue mayormente exhibido por la Plataforma Octubre TV. Este a帽o en conjunto con la Biblioteca Nacional, organizamos este ciclo para exhibir en pantalla grande las pel铆culas ganadoras del 2021. Cada jueves, se podr谩 ver un corto y un largo en forma libre y gratuita. As铆 a lo largo del mes se proyectar谩n pel铆culas de Burkina Faso, Cabo Verde, Kenia, Senegal, Portugal, Brasil, M茅xico y Colombia.Mientras tanto se est谩 preparando una nueva edici贸n del Festival que se realizar谩 del 26 de octubre al 5 de noviembre en distintas salas de la Ciudad de Buenos Aires e itinerancias. Ver programaci贸n

El film Un bolso lleno de carteras que surgi贸 del trabajo realizado por Proyecto Di贸genes, se podr谩 ver en la Sala 2 del Centro Cultural San Mart铆n (Sarmiento 1551, CABA). Estar谩 durante todo junio en diferentes d铆as y horarios;. El pr贸ximo jueves 9 y algunos otros d铆as, el colectivo estar谩 presente para charlar con el p煤blico. Se proyecta el jueves 23 y s谩bado 25 a las 19hs. Leer m谩s sobre el film

Viernes 24

Ciclo VeCine Vecine. Homenaje a Carlos Gardel. Funci贸n especial. En el 87掳 aniversario de su muerte. Dos cl谩sicos restaurados en el Cine York. Lumiton, junto a la Fundaci贸n Cinemateca Argentina, organiza esta funci贸n especial, en ocasi贸n de un nuevo aniversario de la muerte de Carlos Gardel. Se exhibir谩n, en copias restauradas por Cinemateca Argentina, el film compilatorio As铆 cantaba Carlos Gardel, que re煤ne varios de los cortos filmados por el cantante a comienzos de los a帽os 30, que dieron nacimiento al cine sonoro argentino y El d铆a que me quieras, una superproducci贸n de los estudios Paramount realizada en el momento de mayor popularidad internacional de El Zorzal Criollo. El film se estren贸 en Argentina luego de la muerte del cantante. Viernes 24 de junio 鈥 20hs. Entrada gratuita. Alberdi 895, Olivos.

Diego Frenkel celebrar谩 sus 35 a帽os con la m煤sica en un show imperdible en el que visitar谩 sus cl谩sicos de Clap, de La portuaria y de su etapa solista. La cita es en el Centro Cultural Borges, Auditorio Astor Piazzolla, Viamonte 525, CABA. Viernes 24 a las 19hs.

Nueva presentaci贸n de la Orquesta de C谩mara del Congreso. El viernes 24 de junio la Orquesta de C谩mara del Congreso de la Naci贸n presentar谩 el programa 芦En pie de danza禄, con obras de Brahms, Skalkottas, Bart贸k, Rodrigo y Rossi, y con la presencia de Guillermo Becerra como maestro invitado. Ser谩 a las 19.30 en el Sal贸n de los Pasos Perdidos en el Palacio Legislativo, con entrada libre y gratuita. En esta oportunidad el concierto tendr谩 como director invitado al maestro Guillermo Becerra, considerado uno de los m煤sicos argentinos m谩s importantes de su generaci贸n y con una vasta trayectoria como director, violista y docente, tanto en nuestro pa铆s como en el extranjero.

Teatro, tango y deseo: AMOR, 驴es amor? Versi贸n libre de BIT脕CORA DE UN VIAJE DE IDA de Andrea Juli谩. Sinopsis: dos artistas del teatro y el tango, muy queridos y recordados por el p煤blico, son convocados nuevamente para protagonizar una historia de amor como aquella que vivieron hace quince a帽os, dentro y fuera del escenario. Ficci贸n y realidad se confunden una y otra vez. Entre el hoy y el ayer, actores y personajes exploran formas de amar y de expresar el amor. El teatro de la vida o la vida del teatro, se preguntan. 驴Fue amor? 驴Y ahora, qu茅 es? 驴Qu茅 es el amor? 驴Se puede definir el amor? Teatro, tango y deseo se despliegan en esta historia de dos: ELLA y 脡L. Una historia que podr铆a ser la de cualquiera de nosotros. Las funciones son los viernes a las 21hs en el teatro Payr贸, San Mart铆n 766, CABA, Argentina. Informes: consultas@teatropayro.com / (+54-11) 4312-5922 Segu铆 a la obra en las redes: IG @alvarengaarias

Esa Mujer, de Rodolfo Walsh, dirigida por Diego Ferrando. El cuento 鈥淓sa mujer鈥 de Rodolfo Walsh relata el encuentro de un periodista con un coronel del ej茅rcito argentino para entrevistarlo sobre el secuestro del cad谩ver de una mujer. Con direcci贸n y dramaturgia de Diego Ferrando y actuaciones de Carolina Valmayor, Ernesto Falcke y Agust铆n Vanella. Se presenta los viernes a las 20.30hs en 脥taca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entradas en boleter铆a y en Alternativa Teatral.

La Fachalfarra: una comedia farsesca con texto y direcci贸n de Alfredo Martin, a partir la novela 芦Ferdydurke禄, de Witold Gombrowicz. La gran obsesi贸n gombrowicziana en todo su esplendor: aquellas formas que capturan al sujeto, asegur谩ndole as铆 un yo acabado, en contraposici贸n a la inmadurez, lo bajo, lo primitivo. Funciones los viernes 21.30hs en Teatro Andamio 90, Paran谩 660. Entradas en boleter铆a y en Alternativa Teatral.

PRETENCIOSAS RID脥CULAS, Las de Barranco, se presenta los viernes en dos funciones a las 20 y 22hs en Paraje Artes贸n, Palestina 919, Almagro, CABA. La versi贸n del grupo de teatro Morena Cantero Jrs, est谩 basada en 鈥淟as de Barranco鈥 de Gregorio de Laferrere estrenada en el a帽o 1908. En la obra Do帽a Mar铆a, viuda del capit谩n Barranco, vive con sus tres hijas en una casa alquilada. Est谩n rodeadas de pretendientes de su hija mayor, Carmen. A estos visitantes Do帽a Maria exige regalos que permiten mejorar la econom铆a familiar, para la que tambi茅n sub-alquila habitaciones a ocasionales inquilinos. La situaci贸n pone en crisis a Carmen, que cuestiona su v铆nculo con esta casa. Elenco: Mabel Berrina como Do帽a Maria, Cintia Zaraik Goulou como Carmen, Maria Alicia Gonz谩lez como Do帽a Rosario y Cocinera, Patricia Alejandra Silva como Manuela, Gabriela Colombo como Pepa, Sergio Escalas como Morales, C茅sar Arakaki como Castro, Luciana Morcillo como Petrona, Ariel Aguirre como Linares, Max Acu帽a como Barroso y P茅rez, y Rub茅n Demichelis como Rocamora. Dirige Iv谩n Moschner, Luces Leandro Crocco, Variaciones en piano Patricia Casares, Escenograf铆a y Vestuario Luciana Morcillo, Dise帽o Gr谩fico Paulo Pons. Entradas por Alternativa Teatral.Contacto: morenacanterojrs@gmail.com

S谩bado 25

Prefiero que me quite el sue帽o Goya a que lo haga cualquier hijo de puta, obra del dramaturgo Rodrigo Garc铆a, llevada a escena en esta oportunidad por la dupla de direcci贸n de Lail茅n Alvarez y Elvira Tanferna. Las funciones se realizan los s谩bados de junio y julio a las 22hs en El S谩bato espacio cultural, ubicado en Jos茅 E. Uriburu 737, CABA. Goya habla de la inercia y la incapacidad de acci贸n, de c贸mo nos enreda el universo de consumo y apariencias en el que vivimos inmersos. Vivir en la l贸gica de sistema es una trampa que nos lleva de varias maneras a vernos involucrados con la dificultad. La pieza nos cuestiona cu谩nto aceptamos las reglas del juego, cu谩nto podemos hacer para despegarnos, cu谩nto pensamos, cu谩ntas ideas concretamos efectivamente, cu谩ntos deseos postergamos en la reflexi贸n, cu谩nto terminamos pareci茅ndonos finalmente a aquello que no queremos perpetuar.

Sue帽o de Emiliano Dionisi llega al CC 25 de Mayo. Cuatro int茅rpretes se juntan en el bosque a ensayar una obra, sin darse cuenta de que este bosque est谩 plagado de seres m谩gicos dispuestos a jugar caprichosamente con sus emociones. Sue帽o es una propuesta de Compa帽铆a Criolla con dramaturgia y direcci贸n de Emiliano Dionisi, protagonizada por Lucia Baya Casal, Julia G谩rriz, Ramiro Delgado y el propio Dionisi. Funciones los s谩bados a las 16 horas en la sala principal del CC25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. En vacaciones de invierno: viernes a domingos hasta el 31 de julio. Entradas por Alternativa Teatral.

Dulce Marta, de Julia del Pecho Espinosa con Romina Osl茅, m煤sica de Seba Dorso (en vivo) y direcci贸n de Ana Laura S煤arez Cassino, se presenta los s谩bados de junio a las 19hs en Abasto Social Club 鈥 Yatay 666- CABA. Sinopsis: Marta vive en una peque帽a casa de madera, arriba en el cerro, a diez minutos del pueblo. Su marido es minero. Sus d铆as transcurren preparando dulces de naranjas con deseos. El tiempo se interrumpe cuando escucha en la radio 芦p谩jaro de mal ag眉ero禄 y se deja llevar por los deseos, que no siempre son buenos.

馃敟25 DE JUNIO 鈥 A 20 A脩OS: JORNADA CULTURAL EN LA ESTACI脫N DAR脥O Y MAXI Una nueva Jornada Cultural se llevar谩 a cabo en la Estaci贸n que lleva el nombre de nuestros compa帽eros, el pr贸ximo S谩bado 25 de Junio desde las 11hs. Con actividades para la ni帽ez, la hist贸rica asamblea piquetera plurinacional y transfeminista, paneles, muraleadas, feria popular, bandas en vivo, marcha de antorchas y vigilia, nos encontraremos en un abrazo colectivo que aviva la llama de la memoria para seguir dando pelea por Justicia Completa. La cultura popular toma por asalto las calles otra vez. El ejemplo de Dar铆o y Maxi arde en nuestros corazones que a 20 a帽os siguen multiplicando la semilla de nuevos mundos que los compa帽eros sembraron. S谩bado 25 de Junio. Estaci贸n Dar铆o Santill谩n y Maximiliano Kosteki: 鈽11hs Actividades de ni帽eces y adolescencias.鈽14hs Asamblea Piquetera Plurinacional y Transfeminista. 鈽15:30hs rejunte murguerx.鈽16hs apertura Escenario 1. 鈽16hs inicio presentaciones de libros. 鈽16:30hs apertura Escenario 2. 鈽16:30hs inicio paneles. 鈽21hs ACTO CENTRAL. 鈽23:30hs marcha de antorchas. 鈽 0hs Vigilia en el Puente Pueyrred贸n.

Este fin de semana 1000 Odios Y Parabellum se presentan en Mar Del Plata. Despu茅s de sus shows en Capital Federal y de 8 meses sin tocar en la ciudad 1000 Odios vuelve a pisar los escenarios de Mar del Plata , repasando su material y enfoc谩ndose en su nuevo 谩lbum 芦Placebo & Terror禄. Las olas se vuelven m谩s grandes con la presencia de Parabellum por primera vez en la ciudad. El show ser谩 el pr贸ximo 25 de Junio a las 20:30hs en El Club, C贸rdoba 2251, Mar del Plata. Las entradas anticipadas se consiguen a trav茅s del sistema ARTicket y con la banda.

Domingo 26

La compa帽铆a AMICHIS presenta UNIDIVERSO de Kaufmann, Miserere, Palladino. Con: Virginia Kaufmann, Mart铆n Palladino, Giancarlo Scrocco. Direcci贸n: Cecilia Miserere. A partir del 26 de junio todos los domingos a las 15:30 en 脥TACA Complejo Teatral 鈥 Humahuaca 4027, CABA. La historia es la de Epomasio y Upanella, dos grandes amigos que crecen juntos como tantos otros Epas y Upas que viven en Entelequian铆a, un pueblo sin tiempo, perdido en los mapas de la memoria. Con la llegada del ritual del lugar 芦el Upalal谩禄 -el paso a la edad adulta- Epomasio deber谩 enfrentar las r铆gidas costumbres de este pueblo de fantas铆a, para lograr ser lo que desea ser. Upanella lo ayudar谩 en esta traves铆a. 驴Podr谩n enfrentar juntos este desaf铆o?

Espantar el espanto (Ritual comunitario en clave teatral). Domingos de Junio, Julio y Agosto, 19hs en el CC Barracas. Av. Iriarte 2165 (Barracas) 鈥 CABA. Sinopsis: 芦Seg煤n Byung -Chul Han la humanidad ha perdido los rituales; se ve que este fil贸sofo Sur Coreano no se dio una vuelta por Barracas. Aqu铆, un grupo de vecinos ha decidido encontrarse para testimoniar, amparados en la escucha colectiva, sus experiencias durante lo m谩s crudo de la pandemia del Covid-19. Con sabidur铆a comunitaria hacemos humor del dolor, creyendo que entre muchxs la angustia individual se espanta y se vuelve resiliencia colectiva. 50 vecinos-actores te invitan a ser parte de este ritual禄. Reservas: info@ccbarracas.com.ar

Ana y Wiwi: un espect谩culo para toda la familia, con m煤sica en vivo, t铆teres y aires de campo. Una historia sensible y emotiva que habla de la amistad, el amor, la ternura, y el v铆nculo con los animales. Ana y Wiwi es un espect谩culo de Lorena Romanin protagonizada por Luciana Grasso, Mariano Mandetta, Jorgelina Vera y la titiritera Daniela Fiorentino, y con m煤sica original de Yacar茅 Manso. Funciones los domingos a las 16 horas en el CC25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Entradas por Alternativa Teatral.

Chango, la luz descubre, un documental de Alejandra Mart铆n y Paola Rizzi 鈥 doningos de junio a las 18hs, en el Malba Cine. El 芦Chango禄 Monti es el director de fotograf铆a de las dos 煤nicas pel铆culas argentinas ganadoras del Oscar. Con 84 a帽os sigue trabajando en rodajes extenuantes. Chango, la luz descubre, es el retrato en acci贸n de un artista siempre en tensi贸n consigo mismo. El a帽o pasado fue reconocido con el Premio Astor Piazzolla a la trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 鈥 2021. Se proyecta los domingos 12, 19 y 26 鈥 18hs en Malba Cine (hasta el 3 de julio inclusive).

Teatro: La Conversaci贸n infinita. Sobre poemas de Juano Villafa帽e. Un viaje a trav茅s de la literatura intensa de Juano Villafa帽e: interpelada, deconstru铆da e interrogada por otro poeta, por otro actor, por otras actrices. 鈥淟a conversaci贸n infinita鈥 propone un acercamiento distinto a la forma tradicional de presentar a la poes铆a en el teatro. El estreno de La Conversaci贸n infinita es parte de la serie de acciones art铆stico-culturales que el poeta y ensayista Juano Villafa帽e prepar贸 para conmemorar su primer medio siglo en el campo cultural argentino y latinoamericano. Las funciones son los domingos a las 20hs en el Centro Cultural de la Cooperaci贸n, Sala Ra煤l Gonz谩lez Tu帽贸n, Corrientes 1543, CABA.

Teatro de humor pol铆tico: Buenos Aires 脡pica (Absurdo para cinco bellas mujeres) tiene nuevas funciones los domingos a las 20:30hs en el Teatro El Crisol, Malabia 611, Villa Crespo. Buenos Aires 脡pica es una obra de humor absurdo, desde donde se abordan tem谩ticas referidas a la mujer y sus conflictos, a los imaginarios y lenguajes po茅ticos en relaci贸n a una sociedad machista, y un mundo capitalista y patriarcal. Cinco amigas se juntan una vez por semana a suicidarse de manera po茅tica en Buenos Aires. Ante la imposibilidad de concretar el acto, deciden buscar la poes铆a pero a partir de un acontecimiento 茅pico.

Lo Cotidiano de Valeria Di Toto, se sigue presentando los domingos a las 19hs. La obra ganadora del 8潞 Torneo de Dramaturgia Transatl谩ntico Argentina 鈥 Catalu帽a dentro del Festival Temporada Alta en el Teatro Timbre 4 en febrero 2020, se estren贸 el pasado domingo 5 de junio. Sinopsis: un encuentro de verano en la rambla marplatense. Ver贸nica, una local de toda la vida, observa todo lo que la rodea. Tom谩s un joven estudiante reci茅n llegado a la ciudad, con el asombro a煤n en la mirada. La casualidad los re煤ne, y en medio de una tarde al sol, las palabras comienzan a aflorar poniendo de manifiesto el deseo. Habr谩 funciones los domingos a las 19hs en 脥taca complejo Teatral, Humahuaca 4027, CABA.

Martes 28

AMAL presenta su primer 谩lbum. En el marco del D铆a Internacional del Orgullo LGTBIQ+, la popular cantautora drag queen realizar谩 el lanzamiento de su primer 谩lbum, que incluye cinco covers y tres temas originales de su autor铆a que ser谩n interpretados por Amal, junto a su banda e invitados especiales. La presentaci贸n ser谩 el martes 28 de junio a las 20.30 h, en la sala Siranush, ubicada en Armenia 1353, CABA. Entradas a trav茅s de www.entradauno.com

Mi茅rcoles 29

El cuarteto vocal Flores Negras contin煤a presentando su 煤ltimo trabajo discogr谩fico, Maldito Tango, 茅sta vez en el coqueto espacio de BEBOP club. Cecilia Bonardi, Laura Esses, Alejandra Ca帽oni y Laura Hatton, con arreglos de Oscar Laiguera y Diego Vila, acompa帽adas por Edgardo Acu帽a en guitarra, recrean un repertorio que abarca desde las propuestas m谩s tradicionales hasta la m煤sica ciudadana de reciente creaci贸n. As铆 se escuchan tangos, valses, milongas y candombes de compositores y autores actuales y tradicionales. En esta presentaci贸n recrear谩n tambi茅n algunos temas de su pr贸ximo disco en homenaje a 脕stor Piazzolla. Se presenta el mi茅rcoles 29 de junio a las 20hs puntual en BEBOP, Uriarte 1658. Tel茅fono: Whatsapp +5411 2585 3515 鈥 info@bebopclub.com.ar Link a compra de entradas: https://bebopclub.boleteria.online/entradas-musica/flores-negras

Pr贸xima semana

Compa帽铆a Teatral S铆ndrome de Eureka presenta Damas Bravas, una comedia hist贸rica e irreverente sobre las mujeres que a pedido de Jos茅 de San Mart铆n confeccionaron la bandera de los Andes.Con dramaturgia y direcci贸n de Alfredo Allende y protagonizada por Mirna Cabrera, Julia Nardozza, Flor Orce, Florencia Pati帽o y Florencia Pineda. Desde el 1潞 de julio los viernes a las 20:30hs en el Centro Cultural de la Cooperaci贸n, Av. Corrientes 1543. Entradas por Alternativa Teatral.

Del 1 al 9 de julio se llevar谩 a cabo la edici贸n 12掳CINEVERSATIL: Movilidad Humana LGBTIQ, Festival Internacional de Cortometrajes sobre Diversidad 鈥 Argentina, dirigido por Jos茅 Alirio Pe帽a. El Festival se realizar谩 online y gratis, con actividades en Argentina, Espa帽a y Brasil. M谩s informaci贸n en https://cineversatil.com/

2 de julio. Se estrena Un encuentro, una obra sobre las segundas oportunidades, sobre darse la posibilidad de sanar, de escuchar esas palabras que alivian el alma, ante lo incomprensible de la muerte. Un encuentro es una obra dram谩tica, que aborda principalmente el flagelo del suicidio, pero est谩 fuertemente atravesada por distintas tem谩ticas que hacen a la situaci贸n espec铆fica de las mujeres. Se va a presentar los s谩bados a las 20:30hs en Teatro Del Pasillo Colombres 35 鈥 CABA. Entradas por alternativa teatral.

Todo lo que se olvida en un instante, de Richard Shpuntoff. Se estrena el 2 de julio en el Centro cultural San Martin. Estar谩 en la sala todo el mes de julio Centro Cultural San Mart铆n 鈥 Sarmiento 1551 Sala 2 鈥 Ciclo Espacio Documental https://elculturalsanmartin.ar

El s谩bado 2 de julio Karina Beorlegui , cantora, actriz e impulsora del fado en Argentina junto a Alejandro Bordas en guitarra de siete cuerdas y Nacho Cabello en guitarra Portuguesa, se presentan con su espect谩culo 芦Tango y fado禄 , luego del 茅xito a sala llena en la Sala Argentina del CCK como parte del ciclo M煤sica Argentina para el Mundo y de presentarse en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2022. S谩bado 2 de julio 21hs.Club Social Cambalache Defensa 1179, San Telmo, CABA. M谩s informaci贸n y entradas Ver video en Sala Argentina del CCK

Panash, una pel铆cula del rap y trap argentino, se estrena el 7 de julio. Filmada en el barrio de Fuerte Apache, al oeste del conurbano bonaerense, Panash re煤ne a los principales referentes del freestyle, rap y trap del pa铆s. Su banda sonora original ser谩 lanzada como un disco aut贸nomo y contiene temas de sus protagonistas. La pel铆cula tuvo su premiere mundial durante el 36掳 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

8 de Julio: Big Mama Laboratorio presenta su disco Egendro. luego de su gira por C贸rdoba y la Patagonia, por primera vez en Buenos Aires. Se presenta el viernes 8 de julio 21hs junto a Juli Papi, Kami Kama y Tati D quienes colaboraron en el 谩lbum. Ser谩 un show con m煤sica y danza para mover y disfrutar en La Casita Brandon: Luis Mar铆a Drago 236 鈥 CABA. Big Mama Laboratorio nace en la Villa San Cayetano de Beccar en el a帽o 2011, tiene en su haber un Ep, 2 discos: 芦fortaleza Onirica禄 y 芦Engendro禄, adem谩s varios simples. Una serie Documental en Canal Encuentro que la referencia. Ha girado con sus shows, charlas y talleres por Alemania, Austria, Eslovenia, Uruguay y gran parte de las provincias de la Argentina y el gran Buenos Aires. Compuso y comparti贸 escenario con artistas como Miss Bolivia, Paloma del Cerro, Camilo Carabajal, Sara Hebe, Leo Garc铆a, Los Totora, Naci贸n EKeko, Lula Bertoldi. Ver m谩s: https://www.youtube.com/c/BigmamalaboratorioAr

8 de julio. Agostina Elzegbe presenta su tercer 谩lbum solista, Casa. El sucesor de La vida (2013) y Las cosas que habitan mi coraz贸n (2016), ambos discos f铆sicos, se lanza en exclusiva en formato digital. Se trata de un trabajo en el que la guitarrista, compositora y cantante se acerca a ciertas formas r铆tmicas del folklore argentino y latinoamericano pero siempre con su particular b煤squeda. Siguen siendo un sello distintivo de su m煤sica las elaboradas partes de guitarra, las melod铆as que se despliegan sorpresivamente m谩s all谩 de lo imaginado por el oyente y las letras profundas y muchas veces autorreferenciales. Rodeada por un s贸lido grupo de instrumentistas, el 谩lbum CASA cumple con las expectativas de consolidaci贸n y crecimiento de la artista con respecto sus anteriores 谩lbumes. Se presenta el viernes 8 de julio en el nuevo CAF脡 VINILO Estados Unidos 2483 鈥 San Crist贸bal | Contacto: (011) 15-2533-7358 | info@cafevinilo.com.ar

Las Manos de Filippi siguen festejando sus 30 a帽os. Tras su presentaci贸n en Mendoza el pasado 7 de mayo, la gira sigue con las siguientes fechas:. 23/7 Rosario, Sta. F茅. 13/8 Montevideo, Uruguay. 1/9 Concepci贸n, Chile 2/9. Valpara铆so, Chile 3/9. Santiago de Chile 4/9 Valdivia, Chile. 8/10 C贸rdoba. 29/10 Neuqu茅n. 12/11 Estadio Malvinas Argentinas, C.A.B.A. 8/12 Comodoro Rivadavia, Chubut 9/12. Las Heras, Sta. Cruz10/12. R铆o Gallegos, Sta. Cruz. Leer m谩s sobre los 30 a帽os de Las Manos.