De parte de ANRed November 23, 2022 244 puntos de vista

¿Seguís masticando bronca después del primer partido de Argentina? ¿No te gusta el fútbol y querés alguna vía de escape? ¿no tenés un mango y te indigna ver como otros dilapidan dólares en Qatar mientras te cuesta tener un mango para darte un gusto? Desde la agenda cultural te brindamos opciones para que puedas tener un momento de esparcimiento, muchas de ellas gratuitas, otras con precios terrenales. Para romper con la falsa dicotomía entre Messi y Cristiano Ronaldo, este fin de semana es la edición 2022 del Festival de Fado en Buenos Aires, con entrada gratuita en el CCK. En el Centro Cultural Borges siguen los conciertos gratuitos de música. Si te caen bien uruguayos, más allá de la celeste, Leo Masliah va a estar cerrando el ciclo Pianistas en el Cirque el próximo sábado, entre otras presentaciones de música en vivo, como Lara Fichera o Marilina Bertoldi. Además, este jueves arranca el Festival de Tango de la República de La Boca y continúan varias obras de teatro en cartelera. Hay, también, nuevos lanzamientos para escuchar en plataformas digitales. Por ANRed.

Muestras y festivales

Festival de FADO en el CCK. La música portuguesa tiene su cita anual en nuestro país: del jueves 24 al sábado 26 de noviembre de 2022 se realiza la nueva edición del Festival de Fado en Buenos Aires, que reúne música en vivo, proyección de película y una conferencia dedicada a la relación de la música portuguesa con el mar. En esta oportunidad, se presenta la cantante portuguesa Mariza, una de las grandes estrellas del fado actual, quien repasará su nuevo disco Mariza canta Amália, dedicado a la obra de la icónica Amália Rodrigues, junto a sus grandes éxitos. También se presenta por primera vez en el país el cantante Buba Espinho, figura clave de la interpretación de dos patrimonios culturales inmateriales de la humanidad: el fado y el cante alentejano del sur del país lusitano, donde se pone en foco la voz sin utilizar instrumentos musicales. Además, se presenta el dúo integrado por el cantante Camané y el pianista Mário Laginha, que interpretará los temas de Aqui está-se sossegado, el premiado disco con fados tradicionales, temas del repertorio de Camané y composiciones inéditas de Mário Laginha. El Festival también incluye una conferencia de David Ferreira, autor de numerosos cursos sobre la historia de la música portuguesa, quien disertará sobre el fado y el mar, en una charla titulada Saudades da terra firme. Por último, se proyectará el documental Fado, dirigido por Sofia de Portugal y Aurélio Vasques. El Festival, que nació en Madrid en 2011, recorrió diferentes países de Europa, Africa y Latinoamérica y cuenta con el apoyo de Instituto Camões, Turismo de Portugal, Cámara Municipal de Lisboa y Museo del Fado. Las actividades, organizadas por Frederico Carmo, se realizan en conjunto con la Embajada de Portugal. Para mas información y agenda completa ver sitio del CCK. Entrada gratuita con reserva.

Arranca el 13er Festival de Tango de la República de La Boca. Ya se viene el Mundial, y también explota el festival de Tango más orillero del planeta. Todos los eventos son al sombrero. Desde este jueves 24 hasta el domingo 27. en el Teatro Brown, el Bar Portuario, Caminito Tango Show, Barquero Cultural y el Samovar de Rasputín. En la amplia lista de artistas se presentan Pablo Banchero, Lucrecia Merico, Orquesta Típica la Vidú, Pablo Bernaba, Las Escobas, Trío Anacarado, Mabel Mendoza, Ruggiero Targo, Quinteto Negro La Boca, Orquesta Típica Sudestada, La Empoderada Orquesta Atípica, entre muchas otras agrupaciones y solistas. Habrá también clases de Tango y varieté. Para mas información y programación completa visitar el sitio del festival.

Mundialitas. La historia de los mundiales se cuenta y se juega en el Centro Cultural Borges de la mano maestra de Miguel Rep. En el marco de Catar 2022 se inauguró Mundialitas, de Miguel Rep, una muestra que comprende una serie de setenta coloridos y curiosos dibujos acerca de los mundiales de fútbol, desde 1930 hasta 2018. Como parte de la exposición, también habrá proyecciones de ciertas partes del ciclo homónimo emitido por la TV Pública, que consta de sesenta episodios que abordan los veintiún mundiales disputados hasta la actualidad, con la voz de Pedro Saborido y guion de Jorge Repiso. La muestra inauguró el pasado 16 de noviembre y estará hasta el 29 de enero del año próximo. Se puede visitar de miércoles a domingo de 14 a 20hs en pabellón I, segundo piso en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Buenos Aires.

Lanzamientos

Marian Valle presenta su nuevo álbum Lenguas de Babel volumen I. Esta es la segunda obra discográfica de estudio compuesta por Marian Valle. Reúne en su repertorio cinco obras originales. Cuenta con la coproducción de Juan Pedro Dolce y la participación de músicos, realizadores audiovisuales, bailarines, diseñadores e ilustradores de la ciudad de La Plata y Bariloche, y grabado en estudios de dichas ciudades durante el año 2021. Se trata del primer volumen de un álbum conceptual de dos unidades vinculadas entre sí, donde la poesía y música retratan un paisaje multicultural que parten de la premisa según la cual todo hecho artístico surge de una misma esencia y contiene rasgos combinables entre sí. La decisión de lanzarlo en dos partes distintas es en parte para dosificar la escucha y que la historia oculta en el disco se vaya develando de a poco. De todas maneras se trata de una narración fragmentada e incompleta, al igual que el mundo que representa el disco, brindándole al oyente el espacio para completar el relato. El abordaje sonoro recorre el Folk latinoamericano, el Soul, el Rock, el Pop, el Reggae, el Hip-Hop, el World Music y los distintos folclores del mundo. El ritmo, la poesía, el latido de la naturaleza, la reflexión y el despertar de la conciencia conviven en esta obra tan original como autoral. Enlaces al álbum Lenguas de Babel I para escuchar online: Enlace a YouTube Enlace a Spotify

Ivo Ferrer presenta Las flores y los frutos, su nuevo álbum. El músico y gestor cultural argentino presenta su primer larga duración en el que explora con la electrónica, la canción y la psicodelia latinoamericana. Conformado por siete canciones, el álbum entrega climas cálidos y profundos para sentir con el cuerpo entero. Entre la improvisación y la experimentación con sintetizadores, percusiones y cantos al aire, el artista multidisciplinar Ivo Ferrer ha ido construyendo un magnético universo sonoro que transita de manera natural entre la canción de autor, la electrónica y la psicodelia latinoamericana. Esta estética -colorida y envuelta por un halo místico, casi ritualístico- explota en Las flores y los frutos, el primer larga duración de un músico que promueve en equilibrio y con creatividad dos delicados y esenciales actos: el de contemplar y el de ejercer movimiento. Escuchar Las flores y los frutos en Spotify Ver video de La sed.

Jueves 24

Tango en el Borges. Salinas Tango. Luis Salinas: guitarra; Juan Salinas: guitarra; Alejandro Tula: percusión; Horacio Avilano: guitarra; Gabriel Luna: piano. Luis Salinas aborda clásicos del género y elige un repertorio que incluye temas de Carlos Gardel y Aníbal Troilo. Entrada gratuita con reserva previa en https://linktr.ee/reservas.ccborges Capacidad limitada. Jueves 24 de noviembre a las 19hs, Auditorio Astor Piazzolla Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Buenos Aires.

Continúan los jueves de música en Confitería Las Violetas con la presencia de Federico Pereiro Cuarteto. Ramiro Gallo (violín) Juan Pablo Navarro (contrabajo) Emiliano Greco (piano) Federico Pereiro (bandoneón, arreglos y dirección musical). Los jueves de noviembre a las 21hs en Confitería Las Violetas, Avenida Rivadavia 3899, esquina Medrano (Almagro-CABA).

Ultimo jueves del Ciclo Pianistas en el Cirque. En esta ocasión se presentan Dúo Paula Suárez & Leda Torres y Nicolás Guerschberg . Dúo Paula Suárez & Leda Torres: Tango en piano a cuatro manos. Paula Suárez y Leda Torres se reunieron con una idea clara y de no tan sencilla concreción: la de traducir al piano el sonido de un quinteto, de una orquesta y hasta la de un bandoneón solista. El género tango tiene numerosas vertientes, muchas formas de ser tocado y otras tantas de sentirlo. Las pianistas hacen un recorrido por la música argentina a través de las obras más características del tango. Trazan una línea de tiempo desde los años 20 hasta la actualidad interpretando los arreglos más importantes de la historia. Ilustran a través del lenguaje de los grandes arregladores y directores como Canaro, Miguel Caló, Osvaldo Pugliese, Osvaldo Fresedo, Horacio Salgán, Astor Piazzolla, entre otros. Nicolás Guerschberg, Piano solo. Los temas elegidos por el pianista serán obras propias y versiones del repertorio popular con destellos del jazz, el tango, la música clásica contemporánea, y por sobre todo, expresiones musicales libres que buscan esquivar cualquier categorización. Entradas por passline

Arranca el 13er Festival de Tango de la República de La Boca. Gran Apertura del Festival con las tertulias Quinqueleanas 20:30hs Alte. Brown 1375. Actúan: Pablo Banchero; Lucrecia Merico acompañada por Juan Iruzubieta y Marisa Wiedmer en flauta y clarinete; Cholo Castelo y Pablo Sensottera; Orquesta Típica La Vidú. Presentación: Lorena Del Pilar Chasco. Todos los eventos son al sombrero. Para mas información y programación completa visitar el sitio del festival.

La vis cómica. Mauricio Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. Jueves y viernes 20hs Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037, CABA.

El octeto Don Olimpio presentará Vengo, su nuevo trabajo discográfico. Se trata del tercer álbum de estudio de la formación, íntegramente dedicado a convidar y celebrar las músicas de compositoras y compositores contemporáneos. Conforman este material versiones muy personales y profundas de obras de Ana Robles, Juan Saraco, Gabo Ferro, Luz Galathea y Hugo Fattoruso, a las que se suman composiciones propias de la banda, escritas por Milagros Caliva, Andrés Pilar y Nadia Larcher. Con Vengo, Don Olimpio también amplía sus búsquedas sonoras para aproximarse al vasto universo de la música rioplatense, que ingresa a su repertorio con la fuerza de los tambores de candombe, el bombo con platillo y el canto coral que trae reminiscencias de clarinadas. Para la grabación, el grupo contó, además, con la participación como invitado de uno de los principales referentes de la escena musical uruguaya: Hugo Fattoruso. La cita es el jueves 24 de noviembre, a las 21, en el Teatro Margarita Xirgu-UNTREF, Chacabuco 875 (CABA). Anticipadas en Passline

Odd mami, integrante de la Ripgang, presenta su primer disco Mosaicos este 24 de Noviembre en Niceto Club. Con banda entera y un show conceptual y artístico, promete hacer pasar a su público una experiencia única. Mosaicos es su primer LP y tiene un sonido que coquetea tanto con el indie como con el pop mas experimental sin perder su propia esencia. Por otro lado, las letras de Helena, pinta paisajes contemporáneos, jóvenes e idílicos donde se refleja tanto en la amor como las disyuntivas propias. Jueves 20:30hs en Niceto Club – Av Cnel. Niceto Vega 5510, Buenos Aires, Palermo. Entradas por Passline.

Viernes 25

Jazz en el Borges. Bourbon Sweethearts. Cecilia Bosso: contrabajo y voz; Melisa Muñiz: guitarra y voz; Agustina Ferro: trombón y voz. Bourbon Sweethearts es un trío que interpreta temas clásicos y composiciones propias que hacen referencia a géneros musicales populares de la primera mitad del siglo XX, como el swing, el calypso, y el blues. Se destaca por su trabajo de arreglos vocales, el uso del scat y una instrumentación particular. Entre sus influencias podemos nombrar a The Andrews Sisters, The Boswell Sisters, Billie Holiday y The Mills Brothers, entre otras. Entrada gratuita con reserva previa en https://linktr.ee/reservas.ccborges Viernes 25 de noviembre a las 19hs, en el Auditorio Astor Piazzolla. Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Buenos Aires.

Festival de Fado: Buba Espinho en el CCK. Destacado exponente de la nueva generación de intérpretes de Portugal, Buba Espinho encarna la relación entre dos patrimonios culturales inmateriales de la humanidad: el fado y el cante alentejano, género donde se pone en foco la voz sin utilizar instrumentos musicales. Espinho se presenta en el Festival de Fado en Buenos Aires acompañado por Luis Guerreiro en guitarra portguesa y Adriano Alves en bajo acústico.

FESTI-AHIJUNA en el CAFF. AHIJUNA RECORDS despide el año temprano con la ranchada estable de artistas de la casa.IL CAPITANO nos sumergirá en distintos Paseos por la Ciudad Subterránea presentando el nuevo libro de Hernán Menard así titulado y editado este año por Entonces. Luego FANDANGO desempolvará el desestimado catálogo de las orquestas características rescatando el más recóndito sonido del grotesco criollo. Finalmente ANGRY ZETA continuará presentando su 2do disco de estudio “Five Finger Fillet” dentro del universo del old time, bluegrass, psycho, adelantando también algunos temas nuevos de su repertorio 2023. Viernes 25 de Noviembre – 21:00hs. (Puerta 20:00hs.) en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772, CABA. Entradas y mas información en Caff.ar

Human Tecno Trans escrita y dirigida por Luciano Saiz. Los viernes a las 21 horas se presenta Human Tecno Trans, con dramaturgia y dirección de Luciano Saiz y producción de MUTA multimedia, grupo de experimentación, investigación y creación de obras multimediales para la escena que trabaja en el cruce de diferentes disciplinas artísticas como el teatro, el audiovisual, la instalación interactiva, el arte digital y la performance. Cuando la biotecnología vuelve todo posible, ¿se distingue lo humano de lo tecnológico?, ¿las mejoras en las capacidades humanas traen efectos adversos?, ¿Cuáles son los límites éticos de la intervención en los cuerpos?, ¿llega el momento de superar la muerte? Funciones: viernes a las 21 horas. Área 623 – Pasco 623 – CABA. Redes: Muta – MUTA multimedia

Sábado 26

Lara Fichera presenta su primer álbum En El Filo. Sábado 26 de noviembre 21hs. (Abren puerta de sala 20:30hs). Sala Casals – Sadaic Música Av. Corrientes 1660 /Paseo La Plaza. Valor de la entrada $1.500 https://www.plateanet.com

Cierre del ciclo Pianistas en el Cirque 20:00hs. Leo Masliah. Link a entradas. Leo Maslíah presenta un recital de piano con un repertorio esquizoide que salta de lo popular a lo «culto» o impopular (Héctor Tosar, J.S. Bach, J. P. Sweelinck), de lo tonal-modal a lo atonal, de lo clásico al jazz, de lo «contemporáneo» a lo carente de género o lo transgénero, de lo propio a lo ajeno, del tango a la cumbia, de lo textual a lo versionado, de lo bien tocado a lo impreciso, de lo bueno a lo malo, y viceversa. Muchas de las piezas fueron interpretadas en festivales de piano de distintas ciudades de Argentina, Uruguay y Colombia. Varias están grabadas en versiones iguales o distintas, en algunos de sus más de 40 discos, y otras son inéditas.

Concierto de Mariza en el cierre del Festival de Fado. La cantante portuguesa Mariza, una de las grandes estrellas del fado actual, repasará su nuevo disco Mariza canta Amália, dedicado a la obra de la icónica Amália Rodrigues, junto a sus grandes éxitos, cerrando el festival y la jornada a las 20hs en Auditorio Nacional del CCK. Para más información visitar el sitio del CCK.

Continúa la obra TINTORERO protagonizada por César Arakaki. Cuenta la historia de un hombre que juega con su hijita en el tiempo que tarda en prepararse un arroz. Actuará César Arakaki, con dramaturgia y dirección de Iván Moschner, escenografía y vestuario de Luciana Morcillo, fotos de Andrés Ojo e iluminación de Leandro Crocco. César Arakaki es actor, miembro del grupo Morena Cantero Jrs. Actuó en 11 obras de teatro. Trabajó en cine y TV. Su formación actoral fue con Susana Di Gerónimo, Elvira Onetto, Ricardo Lago, Pompeyo Audivert y Lisandro Rodriguez. Actualmente es un actor perseguido por resistir a la represión hacia el pueblo manifestado contra la reforma previsional en las multitudinarias jornadas de diciembre de 2017. Las funciones serán los sábados de noviembre a las 22.15hs en el teatro Paraje Artesón, Palestina 919, Almagro, CABA. Entradas por Alternativa.

El letrista o hacia las tenues luces se presenta todos los sábados a las 18:30hs en Beckett Teatro, Guardia Vieja 3556 – CABA. El letrista o hacia las tenues luces es una obra inédita del dramaturgo tucumano Carlos María Alsina. Con un registro alejado del realismo, Alsina da cuenta de esta posmodernidad trágica en la que el dinero vale más que la vida, se va a la guerra en nombre de la paz, los grandes relatos de la modernidad terminaron hechos añicos y millones de seres humanos son desplazados de su patria por el hambre y la violencia. Entradas por Alternativa. Más información: https://www.facebook.com/elletrista

No me vuelvas a hablar de amor se sigue presentando los sábados a las 22:30 en NoAveztruz, Humboldt 1857, CABA. No me vuelvas a hablar de amor se propone indagar el vínculo de una joven pareja en crisis, interpretada por Alejandro y Carolina. La noche en que Alejandro decide no ir a la fiesta que tenían acordada con una pareja amiga todo se desmorona, cuando ambos confiesan tener amantes desde hace tiempo. Entradas anticipadas y mas información en NoAvestruz. Leer nota sobre la obra.

A veces, por la noche. Dramaturgia y dirección: Pablo Bellocchio. ¿Qué nos prepara para partir? ¿Qué dejamos antes de pasar al olvido? A VECES, POR LA NOCHE lanza preguntas sobre nuestra fragilidad ante los finales, sobre lo que sobrevive y deja huella. Alina no duerme. Se pasea noctámbula por la casa, recordando cosas que nunca vivió. Alejo la escucha y tampoco descansa. Alba no duerme. Su padre está yéndose y ella no quiere ver cómo se va. Adela la mira no dormir y se desvela con ella por una decisión que tienen que tomar. Noche insomne, extraviada. A punto de irse, aunque permanece hasta las últimas gotas del amanecer. Funciones: sábados 22hs en el Centro Cultural de la Cooperación: Sala Raúl González Tuñón: Av. Corrientes 1543. Entradas por Alternativa Teatral.

UNA, basada en la adaptación de “Uno, ninguno y cien mil” (novela de Luigi Pirandello), se presenta en Timbre 4 (México 3554 / Boedo 640, CABA) los sábados a las 20.30. Leer análisis de la obra.

Terrenal. El clásico de Mauricio Kartún con Claudio Da Passano, Tony Lestingi y Claudio Martínez Bel. Son muy pocos los espectáculos de cualquier cartelera que en temporadas consecutivas hayan llegado a esas mil alegrías. En noviembre te esperamos cada fin de semana en la sala con vino rico y varias sorpresas. Sábados y domingos 20hs en Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, CABA.

Domingo 27

Marilina Bertoldi se presenta el domingo 27 de noviembre a las 20hs en el Estadio Obras Sanitarias (Av. del Libertador 7395, CABA). Entradas disponibles a través de TuEntrada.

Gran cierre del 13 Festival de Tango de la República de La Boca. Todos los eventos son al sombrero. Para mas información detallada ver el sitio del festival.

La Madonnita en Itaca Complejo Cultural, Humahuaca 4027. Funciones: a las 17.00 y 19.30hs . Ver nota sobre la obra.

Próxima semana

Pipi Piazzolla Trío presenta su nuevo álbum Stick Shot. El Pipi Piazzolla Trío presenta Stick Shot (Club del Disco, 2022), cuarta placa de este innovador trío de jazz argentino integrado por el baterista Daniel “Pipi” Piazzolla, el guitarrista Lucio Balduini y el saxofonista Damián Fogiel. En vivo: jueves 1ero de diciembre en Thelonious Club, Nicaragua 5549, CABA. Entradas en la sala y por TicketHoy.

El sábado 3 de diciembre a las 21hs, Lara Fichera se presenta en La Plata. Sala 420 // Calle 42 entre 6 y 7 Número 571 https://www.instagram.com/sala420lp. Entradas en Alternativa Teatral

Para ir agendando…

El viernes 9 de diciembre, Chango Torres anticipa su primer álbum Raíces. El cantante interpretará temas que formarán parte de su primer trabajo discográfico Raíces, que será editado en enero de 2023. La producción contendrá arreglos del cancionero popular de todos las épocas de diferentes artistas como Los Manseros Santiagueños, Raúl Carnota, Demi Carabajal, Gustavo «Cuchi» Leguizamón y Atahualpa Yupanqui. El artista se encuentra en plena pre-producción del videoclip del tema La Amorosa(zamba de Oscar Valles, Julián y Francisco Díaz), que se estrenará de manera simultánea con el lanzamiento del álbum. La cita es el viernes 9 de diciembre a las 21hs en CHIMERA ARTE, Tres Arroyos 402Villa Crespo(CABA). Actividad a la gorra.

El viernes 16 de diciembre Alejo León presenta nuevos temas y su primer álbum LANIAKEA, en el Roxy. El joven guitarrista nacido en Jauregui, Partido de Luján, presenta su primer trabajo instrumental de rock y metal neoclásico. Pese a su juventud, Alejo León ya tienen en su carrera colaboraciones con artistas como León Gieco, Almafuerte, o Andrés Giménez, entre otros/as. Ver video de ConPremura. El concierto será el 16 de diciembre a las 20hs en The Roxy, Niceto Vega 5542, Palermo, CABA. Entradas anticipadas por Livepass.

Si tenés alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del país podés mandarnos la información a culturasanred@gmail.com