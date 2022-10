–

Compartimos una nueva agenda cultural llena de eventos para este 煤ltimo fin de semana de octubre y tambi茅n varios anticipos para noviembre. Hoy empieza el Festival Internacional de Cine Africano de Argentina 鈥 FICAA 2022, que durante 12 d铆as proyectar谩 pel铆culas con entrada libre y gratuita. Obras de teatro que venimos difundiendo ofrecen su 煤ltima funci贸n esta semana para dar lugar a nuevos estrenos. Dentro de la numerosa y diversa cantidad de conciertos en vivo que va desde m煤sica barroca y renacentista, hasta la curiosa propuesta contempor谩nea Desertar (que invita a empezar a ver una opera y abandonarla). Como siempre hay propuestas vinculadas al Tango, empezando por la milonga federal en el CCK. Sobre m煤sica alternativa, el d煤o chileno-argentino Helado Infinito se presenta este viernes en Buenos Aires, al igual que Vale Acevedo, Paula Maffia har谩 lo propio en La Plata y Juana Molina en C贸rdoba. Para quienes quieran escuchar m煤sica litorale帽a, el viernes se presenta Ra铆z Litoral en el barrio de Caseros y, entre los lanzamientos, presentamos la novedosa propuesta ChacoLaborativa (foto). Por ANRed.

Empieza el Festival Internacional de Cine Africano de Argentina 鈥 FICAA 2022. El FICAA se llevar谩 a cabo entre el 26 de octubre y el 6 de noviembre de 2022. Durante 12 d铆as habr谩 proyecciones y actividades presenciales, con entrada libre y gratuita. Organizado por Observatorio Sur. Durante esos d铆as habr谩 proyecciones y actividades presenciales en distintos espacios. Siguiendo los lineamientos de 14 ediciones de Espejos y Espejismos, el Festival tiene el objetivo de ampliar conocimientos y construir conciencia sobre las sociedades plurales en las que vivimos, as铆 generar debates sobre las historias y la actualidad del continente africano y sus di谩sporas. La programaci贸n est谩 formada por m谩s de 50 pel铆culas que ofrecen diversidad de estilos y enfoques f铆lmicos de y sobre 脕frica. Observatorio Sur apuesta al arte como medio para sensibilizar al p煤blico en tem谩ticas de g茅nero, migraciones, racismo, desigualdad, colonialismo, entre otras. Se combinan los temas abordados con la necesidad de contar historias, denunciar injusticias, reflexionar, debatir y presentar alternativas. Este a帽o el pa铆s invitado ser谩 Senegal. El Ministerio de Cultura y Comunicaci贸n de Senegal junto con la Cinemateca de ese pa铆s participar谩n del Festival. Ofrecer谩n una selecci贸n especial de pel铆culas de la filmograf铆a senegalesa que incluye: films de Ousmane Semb猫ne, conocido como 鈥渆l padre del cine africano鈥 y de directoras/es contempor谩neos para conocer m谩s sobre la filmograf铆a de este pa铆s. En red con otros Festivales con los que comparte tem谩tica, el FICAA tendr谩 una Ventana FiSahara (Festival Internacional de cine del Sahara): una secci贸n de pel铆culas con tem谩tica saharaui que reflejan la situaci贸n de los campamentos de refugiados de Argelia. Para m谩s informaci贸n y cedes (en Buenos Aires y C贸rdoba) donde se desarrolla. Para m谩s informaci贸n ver sitio web del festival.

El jueves 24 arranc贸 el 5to Festival Revista Lleg谩s y sigue hasta el lunes 31 de octubre con entrada libre y gratuita. La diversidad y el patrimonio fueron ejes ordenadores de la programaci贸n. ROTA Mi茅rcoles 26 a las 20.00. Direcci贸n: Mariano Stolkiner. Teatro El Extranjero. Direcci贸n: (Valent铆n G贸mez 3378). ARTAUD Jueves 27 a las 21.00. Direcci贸n: Sergio Boris. Teatro Beckett (Guardia vieja 3556). NO HAY BANDA Viernes 28 a las 20.30.De Mart铆n Flores C谩rdenas. Teatro Casa Estudio. (Guardia Vieja 4257) ME ENCANTARIA QUE GUSTES DE MI S谩bado 29 a las 21.00. Direcci贸n: Luciana Mastromauro. Teatro Beckett. Guardia vieja 3556. 脷LTIMA(S) CAT脕STROFE(S).Domingo 30 a las 15.00. Direcci贸n: Mart铆n Seijo. Pir谩mide de Plaza de Mayo. MI HIJOSOLO CAMINA UN POCO MAS LENTO Lunes 31 a las 21.30 Direcci贸n: Guillermo Cacacce. Teatro El Picadero. Santos Disc茅polo 1857. La Revista Lleg谩s a Buenos Aires es una revista cultural de distribuci贸n gratuita con 18 a帽os de trayectoria. 253 ediciones publicadas. Hoy se identifica principalmente por la cobertura en el 谩rea teatral.

Lanzamientos para escuchar

ChacoLaborativa: un EP con cl谩sicos regionales deconstruidos y versionados por las nuevas voces del Noreste Argentino y Paraguay. Desde el 11 de Octubre, est谩 disponible en todas las plataformas digitales esta aventura sonora, un EP de 5 temas que nos invita a descubrir nuevas voces versionando cl谩sicos regionales desde una perspectiva de innovaci贸n dentro del panorama musical del Litoral argentino y Paraguay. En una regi贸n litorale帽a consciente de una matriz identitaria com煤n con el pa铆s vecino Paraguay se gener贸 la idea de conectar la regi贸n a trav茅s de un laboratorio de creaci贸n y producci贸n musical donde 5 proyectos de la provincia del Chaco pudieron elegir a 5 proyectos colegas de la regi贸n (Formosa, Corrientes, Misiones y Paraguay) para trabajar por m谩s de 7 meses este EP que propone una postal sonora de los proyectos m谩s relevantes de la nueva escena musical regional. Escuchar ChacoLaborativa en Spotify.

Lara Fichera laz贸 su primer 谩lbum En El Filo. Se trata de una propuesta de Jazz contempor谩neo en formato tr铆o liderada por Lara en voz y contrabajo y producci贸n art铆stica. La acompa帽an Pablo Bianchetto en bater铆a y Andr茅s Mart铆nez en piano y teclado. Es un 谩lbum breve de cuatro obras con la duraci贸n exacta que planific贸 la artista. Re煤ne un repertorio de canciones de autores que la artista admira y eligi贸 interpretar con arreglos originales. Entre finales de noviembre y principios de diciembre habr谩 presentaciones del 谩lbum en la Ciudad de Buenos Aires y en La Plata. Pod茅s escuchar el nuevo trabajo de Lara en Youtube o Spotify

Jueves 27

Milonga Federal. Abierta, at铆pica y plural. Llega una nueva fecha de la Milonga Federal. Abierta, at铆pica y plural, el encuentro semanal con clase de tango, orquesta en vivo, exhibici贸n de bailarines y musicalizador invitado que se puede disfrutar todos los jueves en la Plaza seca del Centro Cultural Kirchner. En esta oportunidad, habr谩 una clase de baile y exhibici贸n a cargo de Andrea Kuna y Marcela Conti. Adem谩s, se presentan el Cuarteto La P煤a con la cantante Victoria Di Raimondo, ganadores del concurso de m煤sica Suban. La Milonga Federal cuenta con la musicalizaci贸n de Guillermo Nieto y la conducci贸n de Adriana P茅rez Frossasco. La cita es este jueves 27 a las 18hs en la Plaza seca del CCK. La actividad es gratuita y no requiere reserva previa.

DESERTAR Fuga programada de una 贸pera cualquiera. Guillermo Cacace, Matias Giuliani y Silvina Zicolillo compusieron esta propuesta. Se trata de una invitaci贸n a desertar de una 贸pera. La experiencia incluye traslados y tiene una duraci贸n de tres horas, pero podr谩s desertar de la misma en el momento que quieras. Los traslados son en 贸mnibus en un radio de 30 cuadras a la redonda en relaci贸n al punto de partida. El punto de partida ser谩 en la intersecci贸n de las calles Dr. Enrique Finochietto y Bol铆var en San Telmo. La obra/acci贸n incluye traslados y es necesario contar con un celular con bater铆a, whatsapp y auriculares. Entradas en Che Vayamos

脕ngeles Nocturnos, Dolores Sol谩 e In茅s Cuello en el Teatro Roma, junto a la Orquesta Municipal de Tango. Direcci贸n: Diego Lerendegui. 27 de octubre a las 20:30, en el Teatro Roma de Avellaneda. Entradas por Plateanet o en el teatro: Sarmiento 109, Avellaneda, Bs As.

Primavera de M煤sica Renacentista y Barroca. M煤sica vocal e instrumental. Programa: Del C贸dice K谩jon (SXVII, Transylvania). Tegnap gr贸f hal谩la (Para la muerte del conde sucedida ayer)- Danza- Danza de Mikes Kelemen- Dos Danzas para Apor Istv谩n (noble h煤ngaro); Georg Philipp Telemann (1681-1767, Alemania). Sonata II en Sol menor: Soave y Presto; Johann Kaspar Ferdinand Fischer (1656 鈥 1746, Alemania) Suite IV: Passacaille. 1er Concierto Jueves 27 de octubre 18hs en la Parroquia del Sant铆simo Redentor Larrea 1252, CABA.

Imaginaria. En una caba帽a del sur una madre recibe, luego de muchos a帽os, la visita de sus dos hijos. Conmovida por el reencuentro, se abrir谩 paso entre los recuerdos de la tragedia que desmembr贸 a su familia para no volver a perderlos. Afuera, un poderoso enemigo amenaza con destruirlo todo. Imaginaria result贸 ganadora en el Concurso Nacional 鈥楳alvinas Memoria鈥 organizado por el Instituto Nacional del Teatro a 40 a帽os de la Guerra de Malvinas. Adem谩s, la obra gan贸 el Concurso de Dramaturgia del cicloINcierto en 2019 y se present贸 en forma de semi montado en el Espacio TBK / Teatro Buster Keaton en octubre de ese a帽o. Funciones los jueves a las 21hs.Espacio Callej贸n 鈥 Humahuaca 3759. Entradas por Alternativa teatral. Ultima funci贸n.

En octubre se renuevan los Jueves Musicales en Las Violetas. Todos los jueves desde agosto hasta noviembre a las 21hs, en el elegante entorno de Confiter铆a Las Violetas, se presentan shows de diversos g茅neros musicales con artistas de trayectoria nacional e internacional. Los jueves de octubre estar谩n a cargo de Ariel Pirotti Cuarteto (Tango). El proyecto parte de la dial茅ctica existente entre tradici贸n, originalidad y producci贸n de nuevas obras en la actualidad del Tango. Dicha producci贸n conlleva la dificultad de conciliar el esp铆ritu de obras creadas en el siglo pasado con la sensibilidad de una Buenos Aires globalizada. Sin incurrir en estereotipos, la esencia de las obras compuestas e interpretadas por el grupo intenta preservar el aura que emana del Tango. El grupo estar谩 presentando obras de su 煤ltimo trabajo discogr谩fico titulado 鈥淧irottecnia鈥 integrado por nuevas obras y tambi茅n estar谩 recreando cl谩sicos instrumentales y cantados con artistas invitados en cada fecha: Jueves 6 Paula Castignola (cantante),Jueves 13 Mar铆a Jose Mentana (cantante), Jueves 20 Lautaro Mazza (cantante), Jueves 27 Maxi Larrea (guitarrista). Rivadavia 3899, esquina Medrano(Almagro-CABA)

Viernes 28

Chino Laborde celebra sus 25 a帽os con la m煤sica. Durante el transcurso del 2022, 芦El Chino禄 LABORDE est谩 cumpliendo 25 A帽os de carrera profesional. Y aunque el TANGO es, pong谩mosle, 芦su especialidad禄, hay otras yerbas dando vueltas. Viernes 28 de Octubre 鈥 21:00hs. (Puerta 20:00hs.) en el Club Atl茅tico Fern谩ndez Fierro 鈥 CAFF-. S谩nchez de Bustamante 772, CABA. Entradas en Caff.ar

Vale Acevedo en La Trastienda (Balcarce 460, CABA) para el viernes 28 de octubre a las 20:30hs. All铆, la artista porte帽a presentar谩 en sociedad su nuevo disco Buenas noches terr铆colas, con fecha de lanzamiento fijada para inicios de octubre. A modo de adelanto, Acevedo estren贸 el corte Muzza: una canci贸n poderosa que oscila entre el funk, rock, tango y rap, combinando destellos tanto nost谩lgicos como modernos. Seg煤n promete un comunicado de prensa, el sucesor de Delirio spam (2020) es 芦la mezcla perfecta entre la nostalgia rockera y la actual creatividad del mundo禄.

Ra铆z Litoral (Vanina Rivarola y Lucas Monz贸n) en Teatro La Salita. Viernes 28 de octubre 21 :30hs. Teatro La Salita, Almafuerte 26 42, Castelar, Bs As. Para mas informaci贸n seguir el canal de Instagram. Leer entrevista a Vanina Rivarola.

Juana Molina en C贸rdoba. Juana Molina se presenta con un renovado show en la ciudad de C贸rdoba. Con una nutrida carrera como actriz y m煤sica desde los a帽os noventa a la actualidad, la c茅lebre cantante, multiinstrumentista. Viernes 28 de Octubre a las 20:30hs hasta 23:30hs. en Club Paraguay G眉emes, C贸rdoba 鈥 Marcelo T. de Alvear 651 鈥 Barrio G眉emes, C贸rdoba. Entradas en alpogo.com

Manual de supervivencia teatral. Por Mauricio Kartun. El Centro Cultural Borges, dependiente del Ministerio de Cultura de la Naci贸n, invita a la conferencia que el dramaturgo y director teatral Mauricio Kartun dar谩 el viernes 28 de octubre a las 18hs en el Auditorio Astor Piazzolla. 鈥淢anual de supervivencia teatral鈥 consiste en una brillante reflexi贸n dist贸pica sobre el futuro del teatro y la actuaci贸n. La entrada ser谩 libre y gratuita. Auditorio Astor Piazzolla, segundo piso Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Buenos Aires.

Eso que pasa cuando no escuch谩s. Viernes 20.30hs. Autor y director: Juan Pablo Fernandez Betancor. Elenco: Nicol谩s Stork y Bianca Lauria. Martina y Ezequiel son una pareja joven, casados, sin hijos, que atraviesan lo que por momentos, parece una crisis de las tantas que puede tener una relaci贸n. Ezequiel es un analista de sistemas, demorado en ascensos y crecimiento laboral, que espera con ansias, mientras que est谩 acostumbrado a la rutina Martina es una asistente social, siente que es in煤til su trabajo y esfuerzo. Muy teatro La Mueca: Cabrera 4255 鈥 CABA. Ultima funci贸n. Entradas por Alternativa Teatral.

S谩bado 29

Helado Infinito (Chile/Argentina) + Rudo + Fraxu. Cinco a帽os han pasado desde que el d煤o chileno-argentino Helado Infinito se present贸 por 煤ltima vez en Buenos Aires. Este s谩bado, y tras una gira de tres meses por Eslovaquia y Rep煤blica Checa, el proyecto formado por Loreta Neira Ocampo y V铆ctor Borgert aterrizar谩 en La casa del 谩rbol (C贸rdoba 5217) para desplegar su pop-folk 芦ni tan lo-fi ni tan high-fi禄 en formato de cuarteto junto a los m煤sicos Sasha Mamaev (saxo y voces) y Pitucardi (guitarras y voces). El evento tambi茅n contar谩 con los shows de Rudo y Fraxu. Entradas v铆a Passline. El cita es este s谩bado 29 a las 21hs. en La casa del 谩rbol, C贸rdoba 5217 CABA.

Mayra D贸mine y Rodrigo Gonz谩lez van estar presentando temas del 谩lbum registrado a fines de agosto y tambi茅n van a hacer temas reversionados del 谩lbum anterior de Mayra Inmersa. S谩bado 29 de octubre 鈥 22hs馃憠Ganesha Arts & Pizza @ganesha.pizza馃憠Paraguay 5519馃憠Entrada $800 鈥 Reservas 11 5738 7796. Para escuchar algo de su m煤sica ver el canal de Youtube del d煤o.

La Plata: Federico Arreseygor Tr铆o presenta su disco Jardiner铆a para principiantes. El pianista y hscompositor platense es el autor de las 8 canciones que componen este nuevo trabajo (el cuarto de su cosecha personal). Durante varios a帽os particip贸 de los proyectos musicales de artistas como Pedro Aznar y Silvia Iriondo, con quienes edit贸 varios discos y recorri贸 escenarios de todo el mundo. En simult谩neo desarroll贸 su labor solista con la cual lleva editados los discos Espirales (2009), Detr谩s de la medianera (2014), Todonosepuede (2018) y el reciente 芦Jardiner铆a para principiantes禄 (2022). El tr铆o se completa con Omar G贸mez en bajo y Mariano 芦Tiki禄 Cantero en percusi贸n. Este disco cuenta adem谩s con la voz invitada de Cintia Coria. La presentaci贸n oficial se realizar谩 en La Plata, el s谩bado 29 de octubre, a las 21hs., en 芦The Brothers Concert禄 (55 e/ 10 y 11, n掳 780). Las entradas est谩n disponibles en la plataforma Aportickets.

El letrista o hacia las tenues luces se presenta todos los s谩bados a las 18:30hs en Beckett Teatro, Guardia Vieja 3556 鈥 CABA. El letrista o hacia las tenues luces es una obra in茅dita del dramaturgo tucumano Carlos Mar铆a Alsina. Con un registro alejado del realismo, Alsina da cuenta de esta posmodernidad tr谩gica en la que el dinero vale m谩s que la vida, se va a la guerra en nombre de la paz, los grandes relatos de la modernidad terminaron hechos a帽icos y millones de seres humanos son desplazados de su patria por el hambre y la violencia. Entradas por Alternativa. M谩s informaci贸n: https://www.facebook.com/elletrista

No me vuelvas a hablar de amor se sigue presentando los s谩bados a las 22:30 en NoAveztruz, Humboldt 1857, CABA. No me vuelvas a hablar de amor se propone indagar el v铆nculo de una joven pareja en crisis, interpretada por Alejandro y Carolina. La noche en que Alejandro decide no ir a la fiesta que ten铆an acordada con una pareja amiga todo se desmorona, cuando ambos confiesan tener amantes desde hace tiempo. Entradas anticipadas y mas informaci贸n en NoAvestruz. Leer nota sobre la obra.

Decir te amo es un atentado en Caras y Caretas. El cumplea帽os de Tamara. Una casa de mu帽ecas. Un bizcochuelo de la panader铆a. Globos y sandwichitos. Las ganas de romper todo. Un porro y un bud铆n de banana. Una pileta vac铆a. Un tanque de agua. Tierra. Tierra y polvo en todos lados. Punk bien duro. Una telenovela. Un pancho con papitas. Un mosh. Mucho Disney. Un p贸ster de Iggy Pop. Un sue帽o que se repite. Una pecera. Un omb煤. Una hamaca. Una familia. La obra se va a presentar los s谩bados de octubre a las 17hs en Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037, CABA.

A veces, por la noche. Dramaturgia y direcci贸n: Pablo Bellocchio. 驴Qu茅 nos prepara para partir? 驴Qu茅 dejamos antes de pasar al olvido? A VECES, POR LA NOCHE lanza preguntas sobre nuestra fragilidad ante los finales, sobre lo que sobrevive y deja huella. Alina no duerme. Se pasea noct谩mbula por la casa, recordando cosas que nunca vivi贸. Alejo la escucha y tampoco descansa. Alba no duerme. Su padre est谩 y茅ndose y ella no quiere ver c贸mo se va. Adela la mira no dormir y se desvela con ella por una decisi贸n que tienen que tomar. Noche insomne, extraviada. A punto de irse, aunque permanece hasta las 煤ltimas gotas del amanecer. Funciones: s谩bados 22hs en el Centro Cultural de la Cooperaci贸n: Sala Ra煤l Gonz谩lez Tu帽贸n: Av. Corrientes 1543. Entradas por Alternativa Teatral.

UNA, basada en la adaptaci贸n de 鈥淯no, ninguno y cien mil鈥 (novela de Luigi Pirandello), se presenta en Timbre 4 (M茅xico 3554 / Boedo 640, CABA) los s谩bados a las 20.30. Leer an谩lisis de la obra.

Terrenal. El cl谩sico de Mauricio Kart煤n con Claudio Da Passano, Tony Lestingi y Claudio Mart铆nez Bel. S谩bados y domingos 20hs en Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, CABA.

Domingo 30

Paula Maffia en La Plata. Paula Maff铆a y su guitarra vuelven al ruedo despu茅s de meses fuera de los escenarios. En este ac煤stico 铆ntimo y sangu铆neo, recorrer谩 canciones de toda su carrera, del pasado, presente y futuro. Domingo 30 de Octubre a las 20:00hs hasta 23:59hs. en casa Unclan, La Plata 鈥 Calle 5 e/ 63 y 64 鈥 N潞1512, La Plata.

Yo me tengo que ba帽ar y a nadie le importa. Una pieza teatral de Juan Washington Felice Astorga Teatro C贸digo Montesco: Gorriti 3956 鈥 CABA. 脷ltima funci贸n domingo 30/10 a las 20hsEntradas: $1400 general y $700 a estudiantes y Jubilados 鈥 Alternativa Teatral.Act煤an: Nahir De Ciancio, Daniela Colucci, Patricio Franchi, Marcelo Pa帽ale, Sergio Villarruel, Guillermo Bechthold, Leonardo Cook, Franco Mastropietro, Gast贸n Quiroga, Florencia Collaud, Marisa Picollo, Malena De Arregui, Carolina Faraci, Marisa Alfonso. Roc铆o es una joven escritora que harta de intentar encontrar una motivaci贸n para llevar adelante su causa art铆stica, opta por buscar alternativas para ganarle la pelea a su angustia existencial. 驴Qui茅n soy? 驴Qu茅 ser谩 de m铆? En el medio de estos cuestionamientos entra en el 鈥渇etiche鈥 de querer lastimarse sin poder conseguir fenecer.

El Partidito II, una revancha proletaria, de Tamara Dawidowicz. Un partido de f煤tbol real que toma la escena para contar una historia. Las y los jugadores son diez personajes de una empresa de seguros. Escenas, mon贸logos y proyecciones conviven en equilibrio con una pelota que se mueve de manera impredecible. Se presenta los domingos a las 20.30hs en Quetren Club Cultural, Olaz谩bal 1784 鈥 Barrio Chino. Entradas por Alternativa Teatral

LA MADONNITA en Itaca Complejo Cultural, Humahuaca 4027. Funciones: domingos a las 19.30. Ver nota sobre la obra.

Pr贸xima semana

Miguel Sigales Band, en The Roxy. El guitarrista de Rock Instrumental se presenta junto a su banda (Gustavo Acillotti en bajo y Lester Ram铆rez en bater铆a). Entrada gratuita. Martes 1/11, a las 20hs en The Roxy, Alvarez Thomas y Federico Lacroze, CABA. Para conocer m谩s sobre Miguel Sigales visit谩 el canal de Facebook Planeta Gales.

Seminario Aira y el arte: algunas aventuras, a cargo de Juan Laxagueborde. El Centro Cultural Borges, dependiente del Ministerio de Cultura de la Naci贸n, informa que abri贸 la inscripci贸n para el seminario 鈥淎ira y el arte: algunas aventuras鈥, que dictar谩 Juan Laxagueborde. El seminario propone abordar y conversar sobre las aventuras de C茅sar Aira por las artes visuales y su amor por Duchamp, Fernanda Laguna, Rugendas, Alfredo Prior, el surrealismo y el arte contempor谩neo. Ser谩 los mi茅rcoles 2, 9 y 16 de noviembre a las 18hs en el Auditorio Alberto Williams, pabell贸n I, segundo piso. Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Buenos Aires. Inscripci贸n previa en https://bit.ly/3SgZ34l Capacidad limitada. Costo: no arancelado.

Festival Internacional de DANZA COCOA. COCOA cumple 25 a帽os y lo celebra con una nueva edici贸n del Festival Internacional de Danza COCOA (FIDIC), que este a帽o tendr谩 cuatro sedes. La programaci贸n del Encuentro es producto de una convocatoria nacional, a la que aplicaron m谩s de 170 grupos de todo el pa铆s. 22 obras, 15 para espacios esc茅nicos y 7 para espacios no convencionales, han sido seleccionadas por un jurado conformado por Margarita Bali, Dulcinea Segura y Mauro Cacciatore. La programaci贸n de este a帽o incluye, adem谩s, un ciclo de Video Danza con curadur铆a de Carla Berdichevsky a realizarse en la sala de la Asociaci贸n de Amigos del Museo de Bellas Artes, donde podr谩n verse 23 trabajos que incluye programaci贸n nacional e internacional con el aporte del Festival Tanzfilmfestival de Alemania. Se ofrecer谩n tambi茅n clases magistrales y espacios de encuentro y debate para reflexionar sobre el campo de la danza. Quienes conforman COCOA est谩n orgullosos hoy de presentar este Festival alternativo de alt铆sima calidad, exponente de un hacer grupal asociativo. Quedan todes invitades a vivir y disfrutar de esta fiesta de la danza independiente. El festival tendr谩 lugar del jueves 3 de noviembre al martes 8 de noviembre. Para m谩s informaci贸n ver el sitio web de Core贸grafos Contempor谩neos Asociados 鈥 COCOA.

Se renuevan los jueves de m煤sica en Confiter铆a Las Violetas con la presencia de Federico Pereiro Cuarteto. Ramiro Gallo (viol铆n) Juan Pablo Navarro (contrabajo) Emiliano Greco (piano) Federico Pereiro (bandone贸n, arreglos y direcci贸n musical). Los jueves de noviembre a las 21hs en Confiter铆a Las Violetas, Avenida Rivadavia 3899, esquina Medrano(Almagro-CABA).

David Sotelo presenta su disco En nombre propio. Compositor, cantante y guitarrista, David Sotelo naci贸 en Buenos Aires. Con padre y abuelo m煤sicos, recibi贸 influencias del bolero y el jazz, escuchando a grandes cantantes, desde Lucho Gatica hasta Frank Sinatra. En su nuevo disco presenta milongas de su autor铆a. Cuando las fronteras entre la ciudad y el campo a煤n no eran tan claras, la m煤sica se desvanec铆a en largas noches de boliche y fog贸n campero. All铆 las credenciales de la milonga eran la payada y, a veces, el arpegio somnoliento. Los temas eran diversos, como en este nuevo trabajo donde el autor convoca al paisaje habitual de la milonga sin rehuir la tensi贸n del conflicto humano. David Sotelo decidi贸 hacer un repaso de aquellas canciones que andaban por la senda del g茅nero. Nuevas armon铆as y giros para la forma tradicional de esta m煤sica de nuestros or铆genes rioplatenses .As铆, esta nueva mirada, este nuevo disco digital, mezcla llanura y rascacielo y contiene diez canciones originales en letra y m煤sica del propio Sotelo鈥 de su 芦nombre propio禄. La cita es el viernes 4 de noviembre a las 21hs en Altos de La Poes铆a. Bolivar 703 鈥 San Telmo 鈥 CABA.

El guitarrista Ismael Grossman y el percusionista Nicol谩s Gaggero anuncian el lanzamiento de Construcci贸n, su primer material discogr谩fico en formato d煤o: diez piezas muy personales y potentes que, en una constante mixtura entre lo moderno y lo tradicional, convidan sonoridades tan diversas como el rock, el folklore latinoamericano y el jazz. El 谩lbum ser谩 presentado el 5 de noviembre, a las 21, en Espacio EK鉂 (Av. Jorge Newbery 3880, CABA).

En noviembre, se estrenar谩 la obra TINTORERO protagonizada por C茅sar Arakaki. Cuenta la historia de un hombre que juega con su hijita en el tiempo que tarda en prepararse un arroz. Actuar谩 C茅sar Arakaki, con dramaturgia y direcci贸n de Iv谩n Moschner, escenograf铆a y vestuario de Luciana Morcillo, fotos de Andr茅s Ojo e iluminaci贸n de Leandro Crocco. C茅sar Arakaki es actor, miembro del grupo Morena Cantero Jrs. Actu贸 en 11 obras de teatro. Trabaj贸 en cine y TV. Su formaci贸n actoral fue con Susana Di Ger贸nimo, Elvira Onetto, Ricardo Lago, Pompeyo Audivert y Lisandro Rodriguez. Actualmente es un actor perseguido por resistir a la represi贸n hacia el pueblo manifestado contra la reforma previsional en las multitudinarias jornadas de diciembre de 2017. Las funciones ser谩n los s谩bados de noviembre a las 22.15hs en el teatro Paraje Artes贸n, Palestina 919, Almagro, CABA. Entradas por Alternativa.

El domingo 6 de noviembre comenzar谩 la onceava edici贸n de Cart贸n. Festival Internacional de Cortos de animaci贸n. En esta oportunidad Cart贸n festeja la vuelta a la presencialidad en su tradicional sede de Almagro ubicada en La Tribu Mostra Bar, y suma la posibilidad de ver online su programaci贸n a trav茅s de la plataforma Octubre TV para todo el pa铆s. Adem谩s, contar谩 con otras dos sedes: el Centro Cultural de la Ciencia, en Palermo, y el Instituto Municipal de Arte Cinematogr谩fico (IDAC), en Avellaneda. La convocatoria de esta edici贸n recibi贸 films de 108 pa铆ses y cuenta con una selecci贸n oficial de 190 cortometrajes, 132 de los cuales se organizan en seis competencias: Narrativo, Microcortos, Experimental, Videoclips, Series, Estudiantes de cine/Animaci贸n. Esta edici贸n Cart贸n busca potenciar la exhibici贸n de cine argentino por lo que cuenta con 117 producciones de origen nacional.

Para ir agendando鈥

Pablo Bernaba (bandoneonista-compositor-cantor) presenta su primer disco solista Vozaneon. Pablo Bernaba, en su faceta solista y por fuera de su liderazgo del QNLB (Quinteto Negro La Boca) presenta un disco de tangos cl谩sicos 鈥搚 alguno de su autor铆a鈥 interpretados con un estilo siglo XXI, con reminiscencias de Rub茅n Ju谩rez- gran referente en la simultaneidad del canto e interpretaci贸n de bandone贸n. Sus otras fuentes de inspiraci贸n son los fraseos del Polaco Goyeneche y los colores vocales de Louis Armstrong, Joe Cocker y Tom Waits. Vozane贸n es un disco minimalista e intimista. En esa misma l铆nea ser谩 la presentaci贸n en vivo, la que estar谩, -sin embargo- engalanada con invitadxs tales como: Patricia Malanca m谩s Oscar Pittana y Gast贸n Ruiz (del Quinteto Negro La Boca) en contrabajo y en guitarra respectivamente; Patricio Villarejo en chelo; L铆a Martinez en danza y otras colaboraciones sorpresa. La cita es para el viernes 11 de noviembre a las 21hs en el CAFF, Sanchez de Bustamante 772, CABA.

Hugo Lobo & The Street Feeling Band se vuelven a presentar en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631, CABA, el martes 15 de noviembre. Lo recaudado ser谩 a beneficio de Pablito Molina, quien este a帽o se alej贸 de los escenarios por problemas de salud.

Tango Chino presenta su nuevo 谩lbum Otra Vez de Nuevo Again. El cuarteto integrado por el guitarrista y compositor Edgardo 芦Chino禄 Rodr铆guez, el pianista Fulvio Giraudo, Marcos Ruffo en contrabajo y Javier Kase en viol铆n, presentar谩 este nuevo disco que re煤ne los trabajos pertenecientes a los 煤ltimos cuatro a帽os de la agrupaci贸n, nuevos temas (algunos de ellos con la participaci贸n del trompetista Valent铆n Garvie), m谩s varios arreglos de piezas tradicionales. Entre los temas del 谩lbum se destaca Panamb铆 del monte, con la participaci贸n del gran compositor Ram贸n Ayala en recitado. Presentaci贸n oficial: mi茅rcoles 16 de noviembre en Bebop Club. Uriarte 1658- Palermo (CABA).

Se viene el 3掳 Festival de Improvisaci贸n Musical con Se帽as (FIMS), Del 18 al 21 de Noviembre 2022. El 3掳 Festival de Improvisaci贸n Musical con Se帽as (FIMS) es un espacio de encuentro, formaci贸n y creaci贸n en el campo de la improvisaci贸n musical dirigida. Durante cuatro d铆as se realizar谩n laboratorios de investigaci贸n art铆stica, talleres, jams y conciertos. El Festival est谩 dirigido a estudiantes de m煤sica de todos los niveles, m煤sicos profesionales, directores y docentes (quienes podr谩n participar con instrumentos mel贸dicos, arm贸nicos, r铆tmicos o voces), como as铆 tambi茅n a artistas de otras disciplinas: actores, bailarines, artistas pl谩sticos, que quieran conocer pr谩cticas de creaci贸n multidisciplinaria. Entrada gratuita con inscripci贸n previa. M谩s informaci贸n en: www.musicaenelaire.com.com.ar/fims

Pipi Piazzolla Tr铆o presenta su nuevo 谩lbum Stick Shot. El Pipi Piazzolla Tr铆o presenta Stick Shot (Club del Disco, 2022), cuarta placa de este innovador tr铆o de jazz argentino integrado por el baterista Daniel 鈥淧ipi鈥 Piazzolla, el guitarrista Lucio Balduini y el saxofonista Dami谩n Fogiel. En vivo: mi茅rcoles 23 de noviembre y jueves 1ero de diciembre en Thelonious Club, Nicaragua 5549, CABA. Entradas en la sala y por TicketHoy.

Lara Fichera presenta su primer 谩lbum En El Filo. S谩bado 26 de noviembre 21hs (Abren puerta de sala 20:30hs). Sala Casals 鈥 Sadaic M煤sica Av. Corrientes 1660 /Paseo La Plaza. Valor de la entrada $1.500 https://www.plateanet.com

Si ten茅s alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del pa铆s pod茅s mandarnos la informaci贸n a culturasanred@gmail.com