Compartimos una nueva agenda cultural con actividades de este fin de semana y tambi茅n lanzamientos y anticipos. Dos nuevos 谩lbumes est谩n disponibles en plataformas digitales desde el pasado viernes 21 de abril: Impresiones sobre Abel Fleury de Carlos 脕lvarez y Vida 煤til de Juli谩n Mekler. Vuela Chiringa se presenta con entrada gratuita en la Biblioteca Nacional este jueves. El viernes es el Encuentro de las Artes en el bar Esquina Rebelde, en el Abasto. Como siempre te informamos sobre actividades gratuitas en el Centro Cultural Borges donde se desataca el homenaje a Eduardo Fal煤 este viernes y s谩bado. Richard Limbo presenta Omb煤 en Quimes, Milongas Extremas vuelve a Buenos Aries y se presenta en el barrio de Belgrano. El s谩bado vuelve a presentarse la Orquesta T铆pica Ciudad Baigon (foto) en Galp贸n B. Si est谩s en el Oeste, Marea Circular presenta su primer ep en Haedo este domingo. Si ten茅s alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del pa铆s pod茅s mandarnos la informaci贸n a culturasanred@gmail.com. Por ANRed.

Lanzamientos

Juli谩n Mekler lanz贸 Vida 煤til, su segundo 谩lbum. El mismo contin煤a con algunos ejes de su primer trabajo Invasi贸n! peor con la incorporaci贸n de voces en 4 de las 8 composiciones. Ambos discos fueron lanzados por Isla Desierta: un sello discogr谩fico y un colectivo independiente de artistas que trabaja generando espacios para el desarrollo y la difusi贸n de la actividad musical vinculada al jazz y la improvisaci贸n en la Ciudad de Buenos Aires. El nuevo trabajo ya puede escucharse por Bandcamp, Youtube y Spotify Leer entrevista a Juli谩n Mekler.

Carlos 脕lvarez lanz贸 Impresiones sobre Abel Fleury, Es su sexto disco, pero a su vez el tercero como pianista y compositor (Carlo 脕lvarez tiene una destacada carrera como contrabajista con tres discos solistas y siendo parte del tr铆o de Jorge Navarro durante muchos a帽os). El nuevo trabajo de Carlos 脕lvarez fue grabado 铆ntegramente en piano solo. Editado por Club del Disco, el 谩lbum est谩 basado en la m煤sica del guitarrista y compositor argentino Abel Fleury (1903-1958) y en la mirada personal y actual de su m煤sica, improvisando sobre sus temas o interpret谩ndolos textualmente sin modificar una sola nota. As铆, a lo largo del disco van teji茅ndose las improvisaciones, con sus temas y con las versiones de sus temas. El nuevo disco se puede escuchar en Youtube y Spotify. Se presenta en vivo el viernes 4 de mayo en Sant谩 Fe y el 19 en Buenos Aires.

Jueves 27

Copes Tango Danza en el Borges. El Centro Cultural Borges invita al espect谩culo de tango danza de la Compa帽铆a Copes Tango Danza que se presenta el jueves 27 de abril a las 19hs en el Auditorio Astor Piazzolla. Johana Copes, actual directora de la Compa帽铆a, hace 30 a帽os que transita su vida como bailarina construyendo nuevos v铆nculos y espacios en el tango, presenta un espect谩culo vibrante e innovador de tango danza. La entrada es libre y gratuita, con reserva previa. Jueves 27 de abril a las 19hs en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Buenos Aires.

Vuela Chiringa se presenta en la Biblioteca Nacional con entrada gratuita. Va a estar presentando su nuevo trabajo Coplas para el azar en el auditorio de la Bibliteca Nacional a las 19hs (puntual). Ag眉ero 2502. La entrada libre y gratuita es por orden de llega.

Contin煤a el ciclo Orquesta de Se帽oritas en la Confiter铆a Las Violetas. El jueves 27 de abril contar谩 con la presencia del Quinteto Lumiere. Cinco notables instrumentistas se han reunido en el Quinteto Lumiere, para homenajear a Astor Piazzolla, a trav茅s de la interpretaci贸n tanto de sus obras m谩s difundidas como para recuperar aquellas menos conocidas. Desde Buenos Aires 鈥揷iudad marcada en cada una de las obras de Astor鈥 el Quinteto Lumiere nos invita a emprender una vivencia musical de alto vuelo. En el entorno elegante de Confiter铆a Las Violetas, que nos trae im谩genes de la Belle 脡poque, rodeado de vitrales estilo franc茅s, puertas de vidrios curvos, ara帽as, columnas, techos altos, paredes con molduras y boiserie de madera, se llevan a cabo todos los jueves a las 21hs, shows de diversos g茅neros musicales. Sus integrantes son artistas de trayectoria nacional e internacional. Fundado en 1884, Las Violetas fue declarado 芦Lugar hist贸rico de la Ciudad禄 en 1998 por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En 2017 fue elegido por votaci贸n del p煤blico como el Mejor Caf茅 Notable de Buenos Aires.

Othelo en Avenida Corrientes. Cuatro actores, especialistas en el teatro f铆sico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare, Othelo. En una puesta totalmente despojada de realismo cotidiano. Se presenta los jueves de abril a las 22:15hs en el Teatro Metropolitan Sura, Av. Corrientes 1343. Entradas a la venta en PlateaNet

El silencio de la carne. En El silencio de la carne Thefs y W眉rth salen a escena para contar y mostrar que sus cuerpos son testimonio de las vidas que narran. De la carne revelan el amor: por la que ingieren, por la del pr贸jimo y por la propia. Del silencio, lo m谩s pol铆tico es la coartada para que el cuerpo se convierta en el meg谩fono de lo que ocurre; como si carne y pol铆tica se enlazaran a un d铆namo conectado a una alarma que Thefs y W眉rth encienden, bailando la furia y transmutando en amor el desamparo. 脷ltima funci贸n este jueves a las 21hs en N眉n Teatro Bar 鈥 Juan Ramirez de Velasco 419, CABA. Web: http://www.nunteatrobar.com.ar Entradas por Alternativa Teatral. Leer rese帽a de la obra.

Viernes 28

El Encuentro de las Artes. Este viernes 28 hay otro encuentro de las artes a partir de las 21hs. 驴Artistas como trabajadores y trabajadores de la cultura? Una invitaci贸n a charlar sobre distintas experiencias de organizaci贸n. Y en la Jam de Arte te invitan a pintar, escribir a crear. Habr谩 pinturas, pinceles, hojas, l谩pices etc. Tambi茅n se preparar谩n intervenciones visuales para salir a la calle el 1ro de mayo. Habr谩 distintos n煤meros musicales e incluso hip hop con micr贸fono abierto, y un momento de suspenso con la lectura de un cuento corto de terror. La convocatoria es en el bar cultural Esquina Rebelde, Gallo 769, CABA. El men煤 ofrece opciones veganas y sin T.A.C.C. Entrada Gratuita.

Homenaje a Eduardo Fal煤 en el Borges. El Centro Cultural Borges invita a dos jornadas de homenaje a Eduardo Fal煤. La primera estar谩 dedicada a su cancionero y la segunda, a la guitarra. Juan Fal煤 desempe帽ar谩 el rol de artista anfitri贸n, junto a otros invitados. Los conciertos son con entrada gratuita y reserva previa. Viernes 28 de abril a las 19hs La canci贸n. Participan: Nadia Szchaniuk, Liliana Herrero, Juan Fal煤, Silvina L贸pez y Silvia Iriondo. Auditorio Astor Piazzolla, Viamonte 525, Buenos Aires Concierto con entrada gratuita, reserva previa en https://centroculturalborges.gob.ar/

Richard Limbo presenta su nuevo disco Omb煤. Este Viernes Richard Limbo Patan茅 presenta su reciente trabajo en la localidad de Quilmes. Se trata del segundo disco autoral del compositor multi instrumentista, arreglador y productor musical. Cabe destacar que acompa帽an a Richard Limbo en su ensamble actual, Luciana Gar贸falo en flauta traversa, Juanpa Duran saxo soprano y aer贸fonos, Mat铆as Veliz, en bajo y Dami谩n Bonesi en bater铆a. Viernes 28 de abril, 20hs en el Teatro Municipal de Quilmes, Mitre 721.

El Juicio. Un documental que muestra, en 180 minutos, la selecci贸n y el 谩gil montaje sobre las 530 horas que ATC (Argentina Televisora Color) film贸 a dos c谩maras durante las 90 jornadas que dur贸 el juicio a las juntas militares de la 煤ltima dictadura (1976/83). Su director, Ulises de la Orden, junto con su equipo, nos pone delante de los defensores con los posicionamientos pol铆ticos e ideol贸gicos de quienes apoyaron la dictadura, y a las innumerables voces de las v铆ctimas con sus testimonios de tortura y dolor. Si viste 1985, la ficci贸n de Santiago Mitre, esta es una oportunidad de ver al verdadero Sttrassera, a Moreno Ocampo, a los jueces y a la sociedad que, dentro del recinto, llev贸 a cabo el procedimiento judicial. Todos los viernes de abril a las 20hs en el cine del MALBA (Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA). Entrada general $ 650, con descuento para estudiantes y jubilados. Ver trailer.

S谩bado 29

Homenaje a Eduardo Fal煤 en el Borges. El Centro Cultural Borges invita a dos jornadas de homenaje a Eduardo Fal煤. La primera estar谩 dedicada a su cancionero y la segunda, a la guitarra. Juan Fal煤 desempe帽ar谩 el rol de artista anfitri贸n, junto a otros invitados. Los conciertos son con entrada gratuita y reserva previa. S谩bado 29 de abril a las 19hs. La guitarra. Participan: Mart铆n P谩ez de la Torre, Juan Fal煤, Carlos Moscardini y Carlos Mart铆nez. Auditorio Astor Piazzolla, Viamonte 525, Buenos Aires Concierto con entrada gratuita, reserva previa en https://centroculturalborges.gob.ar/

Milongas Extremas vuelve a Buenos Aires. Milongas Extremas es un grupo de cuatro guitarras criollas, un bajo y cinco voces, con esp铆ritu roquero, un car谩cter musical 煤nico, propio y una actitud esc茅nica que expone lo extremo de sus milongas. Al presenciar un concierto se experimenta un fenomenal conflicto entre los sentidos. A la vista es un grupo de cuatro individuos cantando, y tocando las guitarras criollas. Pero llega un momento en que m谩gicamente se escucha junto con las guitarras, un bajo y una bater铆a, tal como si una banda de rock estuviese tocando sobre ese mismo escenario. Se presentan el s谩bado 29 a las 21hs en Quetren Club Cutural, Olaz谩bal 1784, CABA. Artista invitada Maya Aimaretti. Entradas por Alternativa.

Almalusa sigue presentando Casa de Fados en La Biblioteca Caf茅. Un encuentro con el fado y las canciones de Portugal en un ambiente 铆ntimo, a la luz de las velas, sin amplificaci贸n y a la usanza lusitana. Como si realmente estuvieses en Lisboa. S谩bado 29 de abril, 21hs, en La Biblioteca Caf茅, Marcelo T. de Alvear 1155, Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires. Reservas:4811-0673 / 15-6515-9514. Leer entrevista con Almalusa.

Ciudad Baig贸n en Galp贸n B. Vuelve la Orquesta T铆pica Ciudad Baig贸n, de una gran carrera en lo que es el Tango Siglo XXI con 4 discos y 9 giras europeas en su haber que incluyen colaboraciones con el Indio Solari. Para este a帽o tienen proyectado presentar nuevo material y antes de su gira europea se presentan este s谩bado 29 desde las 21hs en Galp贸n B, Cochabamba 2536, CABA. Entradas por passline.

La Compa帽铆a de teatro Tres Gatos Locos, independiente y autogestiva, presenta el primer Festival Liliana Bodoc. Desde el 2002, a帽o de su conformaci贸n, se dedica a la producci贸n de espect谩culos que trabajan con la sincron铆a entre lo visual y los aspectos sonoro musicales, la po茅tica de los textos, y el humor cr铆tico de contenido social. Adem谩s de programar temporadas en salas porte帽as y participar en eventos de todo el pa铆s, Tres Gatos Locos realiza intervenciones art铆sticas en escuelas y espacios p煤blicos no convencionales. Sus obras, presentadas en festivales internacionales y nacionales, han cosechado premios y nominaciones tales como el premio Teatro del mundo (2012 y 2018), el premio ACE a mejor espect谩culo infantil, y el ATINA en dramaturgia (2012 y 2019), entre otros. Llamarlo teatro para ni帽os es lo mismo que decir que Coraline, Alicia en el Pa铆s de las maravillas o El viaje de Chihiro lo son. Porque tal como esas novelas y pel铆culas, el teatro de TGL es para toda persona comprendida entre los 7 y los 105 a帽os que quiera dejarse envolver por un sue帽o donde la fantas铆a matizada por el humor cr铆tico y el teatro f铆sico no compiten con la dramaturgia, sino que la nutren, y la despabilan, expandiendo la aventura de narrar. Programaci贸n. El 29/04: Un cuento negro. El 06/05: Ye Lou. El 13/05: Verdaderaverde. Siempre a las 16hs y siempre en el bello Hasta Trilce, Maza 177 (CABA). Leer rese帽a de Ye Lou

Katie麓s Tales vuelve a la Argentina. Llega a nuestro pa铆s la producci贸n teatral internacional Katie 虂s Tales: el deseo de una mujer en el torbellino de la Historia originaria del Workcenter de Jerzy Grotowski y Thomas Richards. Iniciar谩 su recorrido en CABA con dos 煤nicas funciones en el espacio Area 623, Pasco 623, Balvanera. S谩bado 29 de abril 鈥 21hs y domingo 30 de abril 鈥 19.30hs. En Rosario se presentar谩 por 煤nica vez en el teatro La Sonrisa de Beckett. Entre R铆os 1051: S谩bado 13 de Mayo, 20hs. La obra es interpretada por la actriz, profesora e investigadora teatral Agnieszka Kazimierska (Polonia) bajo la direcci贸n de Mario Biagini (Italia). Estas fechas se vuelven una 煤nica oportunidad para disfrutar de este unipersonal en ingl茅s con subt铆tulos en castellano y cantos tradicionales polacos. Las entradas para las funciones en CABA pueden adquirirse en Eventbrite. Para Rosario, a trav茅s de Antesala.

UNA es mucho m谩s que una adaptaci贸n de Uno, ninguno y cien mil (de Pirandello) y mucho m谩s que una obra. Miriam Odorico, la actriz que mostr贸 su talento, entre tantos otros trabajos, interpretando a la madre de La omisi贸n de la familia Coleman vuelve con toda la destreza, la concentraci贸n y la fuerza de un cuerpo que encarna a todos los personajes. Su arco emotivo excede con creces lo histri贸nico; atraviesa el coraz贸n de cada uno. Va los s谩bados a la 20.15 hs en Timbre 4 (M茅xico 3554, CABA). Leer rese帽a de la obra

Tintorero escrita por Iv谩n Moschner a partir de charlas con Cesar Arakaki, actor de la obra, cuenta parte de la vida de C茅sar, hijo de japoneses que vinieron a la Argentina huyendo de la guerra, con una po茅tica que transforma su experiencia personal en universal logrando generar empat铆a y emoci贸n en el p煤blico. Su condici贸n de nikkei, descendiente de japoneses segunda generaci贸n, se ve reflejada en la obra, rescatando la transmisi贸n por parte de sus padres de la cultura japonesa y sus valores. La obra forma parte de la campa帽a de absoluci贸n de C茅sar Arakaki, quien fue condenado a 3 a帽os y 4 meses de prisi贸n de cumplimiento efectivo, a pesar de no haber podido comprobarse ninguno de los delitos por los que fue llevado a juicio; luego de participar en la movilizaci贸n del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria votada en el Congreso bajo el gobierno de Mauricio Macri. Se presenta los s谩bados de abril y mayo a las 22.15hs, en el Teatro Paraje Arteson, Palestina 919 鈥 Timbre 2 鈥 CABA.

Domingo 30

El 30 de abril Marea Circular va a presentar su primer EP Maremoto en El Galp贸n de Haedo. es el encuentro de seis instrumentistas y cantores: Euterpe Pitag贸rica (voz principal y accesorios), Pablito Kids (guitarra y voz), Rochi Bregant (ukelele y voz),Leti Bregant (clarinete, mel贸dica y voz), Clari Peralta (contrabajo y voz) y Martin Hernandez (percusi贸n y voz). Es una banda autogestiva que narra historias a trav茅s de sus instrumentos con una fusi贸n de ritmos folkl贸ricos latinoamericanos y movilizantes coros de voces. La presentaci贸n ser谩 en El Galp贸n de Haedo [Concordia 625,Haedo], el Domingo 30 de abril a las 21hs. Entradas anticipadas por passline. Segu铆 a Marea Circular en IG. Escucha su m煤sica por ac谩.

脷ltima funci贸n de Truco. Una oda al no entendimiento, un homenaje a lo t贸xico del amor, a las formas que adquiere cada v铆nculo; una estructura que ya no puede sostener a dos personas, una s谩tira, un absurdo de todo aquello que hacemos y dejamos de hacer cuando la cosa se empieza a pudrir despacito. Los consejos no sirven para nada. Truco es la necesidad de pertenecer a alguien para pedirle libertad; de jugar al amor libre siendo un dictador. En Animal Teatro, Castro 561, CABA. Domingos a las 20:00, hasta el 30/04/2023. Leer rese帽a de la obra.

Pr贸xima semana

El pr贸ximo mi茅rcoles 3 de mayo en Comodoro Rivadavia el Quinteto Negro La Boca se presenta en le marco de los 85 a帽os de Radio LU4Nacional Patagonia. All铆, entre otras, interpretar谩n la Oda a las Huelgas Patag贸nicas recientemente nominada a los premios Gardel. El evento tendr谩 lugar en el Teatro Espa帽ol a las 20hs y la entrada es totalmente gratuita. Leer mas sobre el QNLB.

El jueves4 de mayo Carlos 脕lvarez presenta Impresiones sobre Abel Fleury en la ciudad de Santa Fe. Ser谩 en el marco de un ciclo en el que se toca en el piano de Ariel Ram铆rez. La presentaci贸n ser谩 a las 20hs en la Sala Ariel Ram铆rez, Estaci贸n Belgrano Planta Alta. Bv.G谩lvez 1150 (Santa Fe, Capital). Entrada gratuita.

Se viene el Festival de Tango de Boedo del 5 al 14 de mayo. Durante el festival, vas a poder ver y bailar grandes orquestas con entrada libre y gratuita. Viernes 5/5, a las 21hs: Orquesta Alas de Tango en la Milonga de la UNI, CETBA.馃搶 S谩bado 6/5, a las 20hs: Quinteto Negro La Boca se presenta en la Escuela de Psicolog铆a Social Pich贸n Riviere, 24 de noviembre 997 (capacidad limitada, llegar temprano)馃搶 Domingo 7/5, a las 20hs: Los Reyes del Tango ponen a bailar el Tang贸dromo del Espacio Cultural Juli谩n Centeya, San Juan 3255.馃搶 S谩bado 13/5, a las 20hs: la Orquesta T铆pica Cambio de Frente arma la fiesta en el escenario de San Juan y Boedo. Cultura autogestiva y barrial, tango popular.

El s谩bado 6 de mayo desde las 12hs se va a desarrollar el se va a desarrollar el Festival de Boxeo anual interclubes. Gimnasios interesados en participar mandar mensaje por privado. Juntar谩n alimentos de merienda para @boxeopopular. La convocatoria es en La Cultura del Barrio, Murillo 957 Villa Crespo, CABA. Pod茅s seguir las cuentas de IG: @laculturadelbarrio.oficial 馃毄馃彺@laculturadelbarrio.boxeo @lcdb_el_documental

Para ir agendando

El jueves 11 de mayo Chango Torres presenta temas de su primer 谩lbum Ra铆ces. El cantante interpretar谩 temas que forman parte de su primer trabajo discogr谩fico Ra铆ces, pr贸ximamente disponible tambi茅n en todas las plataformas digitales. Jueves 11 de mayo, 21hs en El Tanque Cultural, Acassuso 6930- Liniers (CABA). Entradas: $1000. Anticipadas por DM en Instagram El Tanque Cultural Instagram El Chango Torres

El viernes 19 de mayo Carlos 脕lvarez presenta Impresiones sobre Abel Fleury en Caf茅 Vinilo, Estados Unidos 2483 (CABA). Entradas por Alternativa.

Si ten茅s alguna actividad cultural para difundir en cualquier localidad del pa铆s pod茅s mandarnos la informaci贸n a culturasanred@gmail.com