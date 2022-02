–

Agentes medioambientales de la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) instan al Gobierno central y auton贸mico a eliminar las 煤ltimas modificaciones de la Ley de caza por considerarlas inconstitucionales y desentenderse de sus responsabilidades realizando una privatizaci贸n encubierta de la gesti贸n cineg茅tica.

Agentes medioambientales de CGT acusan al Bot脿nic de modificar la Ley de caza 鈥減ara poder incumplir a sabiendas una ley b谩sica estatal que prevalece sobre la regulaci贸n auton贸mica, y as铆 desentenderse del control administrativo de la actividad cineg茅tica, a la vez que impiden a los agentes medioambientales ejercerlo en el territorio, estafando con esto a la sociedad鈥.

Desde CGT preguntan 鈥渄贸nde est谩n los principios ecosocialistas que tanto proclama el gobierno del Bot脿nic鈥 y denuncian el 鈥渄iscurso vac铆o sobre la sostenibilidad que tanto pregona, como se est谩 demostrando en otras actuaciones impulsadas por el gobierno auton贸mico con un gran impacto negativo sobre la sostenibilidad ambiental, como la ampliaci贸n del puerto de Val猫ncia o las grandes infraestructuras ferroviarias鈥.

El pasado 30 de diciembre se publicaba la Ley 7/21 de la Generalitat, de medidas fiscales, de gesti贸n administrativa y financiera y de organizaci贸n de la Generalitat 2022, en la que se incluyeron, 鈥渄e tapadillo鈥 como remarcan fuentes de CGT, varias modificaciones de la Ley de caza valenciana. Entre estas modificaciones hay tres que permiten la caza en los cotos sin tener aprobadas, sino simplemente presentadas, sus normas de gesti贸n: el Plan T茅cnico de Ordenaci贸n Cineg茅tica (PTOC), la Memoria Anual y el Plan Anual de Gesti贸n. 鈥淓ste matiz no tendr铆a mayor importancia si no fuera porque la Conselleria de Agricultura ya estuvo actuando de esa manera, sin revisar la documentaci贸n que se presentaba de los cotos y consider谩ndola aprobada por silencio administrativo positivo hasta 2018, cuando fue obligada por la Fiscal铆a a cumplir la legalidad tras una denuncia de los agentes medioambientales de CGT bas谩ndose en un informe de la propia Abogac铆a de la Generalitat, que considera esta pr谩ctica contraria a la Ley de Procedimiento Administrativo Com煤n, una ley b谩sica estatal, por afectar negativamente al medio ambiente鈥 explican desde la organizaci贸n sindical.

鈥淧asados tres a帽os, en vez de adaptar la Ley de Caza a la Ley de Procedimiento Administrativo Com煤n, el Bot脿nic ha hecho lo contrario: cambiar la Ley de caza incumpliendo flagrantemente la ley b谩sica estatal que regula el silencio administrativa de forma clara y contraria a la modificaci贸n aprobada, dejando la actividad cineg茅tica sin control p煤blico鈥 denuncian desde CGT.

En vista de esta situaci贸n, los agentes medioambientales de la CGT han instado a la Generalitat, Joan Calabuig i Rull, secretari auton貌mic per a la Uni贸 Europea i Relacions Externes y Dar铆a Terr谩dez Salom, directora general de Relacions amb la Uni贸 Europea i l鈥橢stat, y al Gobierno Central, Alfredo Gonz谩lez G贸mez, secretario de Estado de Pol铆tica Territorial, Miryam 脕lvarez P谩ez, secretaria general de Coordinaci贸n Territorial y Fernando Galindo Elola-Olaso, director general de Cooperaci贸n Auton贸mica y Local, a que convoquen la Comisi贸n Bilateral Generalitat Valenciana 鈥 Estado, con el objetivo de que se rectifique la modificaci贸n de los cambios de la Ley de caza valenciana aprobados en la Ley 7/21 de la Generalitat, de medidas fiscales, de gesti贸n administrativa y financiera y de organizaci贸n de la Generalitat 2022, antes de que se cumpla el plazo de tres meses desde la aprobaci贸n de la ley que hay para ello.

Los agentes medioambientales de CGT denuncian la privatizaci贸n encubierta de la gesti贸n cineg茅tica por parte del Bot脿nic, que renuncia al control p煤blico de esta actividad, dej谩ndola en manos de la Federaci贸n de Caza, una entidad privada. 鈥淓n realidad, con estos peque帽os cambios se han inventado el silencio administrativo positivo e inmediato, con lo que la administraci贸n renuncia a controlar la actividad cineg茅tica y convierte a la Federaci贸n de Caza, que es quien presenta los documentos de los clubes de caza, en una administraci贸n paralela, lo que representa una privatizaci贸n encubierta de la gesti贸n cineg茅tica鈥 afirman desde CGT.

La organizaci贸n anarcosindicalista reclama que la Conselleria de Agricultura 鈥渘o puede seguir ignorando su obligaci贸n de vigilar el cumplimiento de las leyes de su competencia a trav茅s de su personal, tanto t茅cnicos como agentes medioambientales鈥. Los agentes de CGT acusan al Consell de 鈥渆stafar a la ciudadan铆a, pues est谩n cobrando un sueldo p煤blico y no les dejan trabajar por el total abandono de su servicio, que les impide vigilar el cumplimiento de la Ley de caza鈥.

CGT explica que 鈥渆s imposible cumplir el trabajo con m谩s de un 30 % de vacantes en algunas comarcas, sin formaci贸n ni medios, adem谩s la Conselleria hace a帽os que ha dejado de organizar sus servicios de vigilancia鈥 y siguen denunciando que no es que no tengan chalecos antibalas, es que muchos no tienen ni uniforme ni ninguna otra equipaci贸n. 鈥渃uando han pedido un chaleco antibalas para servicios de caza se lo han negado, dici茅ndoles que nadie les obliga a exponerse, incluso la Consellera les recomend贸 p煤blicamente que si ven algo ilegal, llamen a la Guardia Civil, lo cual es claramente una invitaci贸n a no trabajar鈥.