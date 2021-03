Agitación y propaganda en solidaridad con lxs presxs en huelga de hambre

Agitaci贸n y propaganda en solidaridad con lxs presxs subversivos, anarquistas y de la revuelta en huelga de hambre + Un llamado a multiplicar los gestos de complicidad a 2 d铆as de iniciada la huelga. 23 de marzo de 2021.

I

El d铆a 22 de marzo de 2021 lxs compa帽erxs M贸nica Caballero, Francisco Solar, Joaquin Garc铆a, Juan Flores, Marcelo Villaroel, Pablo Bahamondes, Jose Ignacio Duran, Tomas Gonzales y Gonzalo Farias, iniciaron una huelga de hambre desde distintos recintos carcelarios de la regi贸n Metropolitana (C.A.S., CCP de San Miguel, M.A.S. y Santiago 1) en solidaridad con lxs presxs subversivos de larga condena y por la derogaci贸n del art.9 y restituci贸n del art.1 del decreto ley 321.

La solidaridad con quienes luchan contra el poder y por quienes persisten bajo condiciones de encierro y aislamiento es inmediata. Hoy las pol铆ticas e imposiciones jur铆dicas que el Estado ejerce directamente contra la poblaci贸n carcelaria son expresiones nefastas de una estrategia que continuamente a buscado coartar, aun mas, las posibilidades de libertad de quienes viven el encarcelamiento. Modificaciones a leyes, nuevas atribuciones administrativas al cuerpo represivo de gendarmer铆a y el contexto 鈥渟anitario鈥 que vivimos, han agudizado el panorama de la compleja realidad carcelaria, imposibilitando las visitas de familiares y amigxs mientas se alargan las condenas de miles de presxs en una clara persecuci贸n pol铆tica.

II

Hoy nuestrxs compa帽erxs han decido radicalizar sus luchas -en este continuo de resistencia intracarcelaria- en solidaridad irreductible con quienes la persecuci贸n ha sido un presente represivo a lo largo de sus trayectorias revolucionarias, mismas que no han abandonado, que ayer al igual que hoy, han reafirmado constantemente en sus posturas de vida contra el poder, y que hoy asumen con dignidad desde el tortuoso aislamiento, reivindicando la libertad de todxs lxs prisonerxs en pie de guerra.

Hoy lxs compa帽erxs se solidarizan desde distintas experiencias, distintas generaciones, embarc谩ndose colectivamente con las riesgosas consecuencias que implica una huelga hambre, determinaci贸n por agudizar una lucha que nunca se ha abandonado y por la cual nunca dejaremos de sentirnos c贸mplices y orgullosxs. El complejo, y a veces incierto, panorama que puede significar una huelga de hambre es sino un llamado constante a la complicidad, un llamado a la acci贸n en sus m煤ltiples formas. La solidaridad nunca ha de permanecer callada, aunque traten de silenciarla con la normalidad o de encerrarla con sus medidas represivas, por mas que esta se vea atacada nunca hemos de permanecer calladxs, ni mucho menos indiferentes con nuestrxs compa帽erxs, pues desde la subversi贸n, la anarqu铆a y la revuelta nos hermanamos por la libertad inmediata de cada unx.

III

Es por esto que a dos d铆as de iniciada la huelga nos hemos coordinado para agitar, esta vez, desde la propaganda. En diversas estaciones de metro y esquinas de la ciudad hemos recurrido a panfletos y lienzos en solidaridad con nuestrxs compa帽erxs (algunas de estas acciones fueron registradas, otras no). Entre las 8 y 9 de la ma帽ana las estaciones intervenidas fueron:

L铆nea 1: Pedro de Valdivia (panfletazo), Santa Lucia (panfletazo) y San Alberto Hurtado (panflezato con cuelgue de lienzo al interior del metro).

Linea 2: Rondizzoni y Parque O`Higgins (ambas con panfletazos en las afueras)

Linea 3: Los libertadores (planfetazo)

Linea 4: Sotero del rio y Elisa Correa (ambas con pafletazos en las afueras)

Linea 5: Cumming (Se logra impedir el transito con cuelgue de lienzo y panfletazo)

Linea 6: Estadio Nacional (Panfletazo con lienzo)

IV

Hacemos un llamado a multiplicar estas u otras iniciativas, a ser creativxs, y por sobre todo a no abandonar las acciones. Una huelga de hambre no logra sostenerse ni generar el impacto buscado por s铆 sola, sin la debida solidaridad desde afuera estas expresiones de resistencia corren el peligro de ser invisibilizadas y r谩pidamente interrumpidas. Es nuestra responsabilidad volver las palabras revolucionarias gestos revolucionarios, hacer de esta movilizaci贸n una experiencia viva de confrontaci贸n, que el tiempo no nos enga帽e, pues la lucha ya se esta dando a cada instante y somos nosotrxs quienes podemos avivar a煤n m谩s la llama que se propaga. Nuevamente se nos presenta un escenario complejo, aunque oponerse al sistema carcelario nunca ha sido f谩cil, hoy el contexto nos obliga a estar mas preparadxs, mas atentxs y dispuestos a correr mas riesgos, que al igual que nuestrxs compa帽erxs en huelga, son nuestrxs cuerpos y convicciones las que se afilan contra el poder.

En solidaridad con lxs presxs en huelga de hambre!

subversivxs, anarquistas y de la revuelta!

隆Solidaridad y complicidad con lxs presxs en pie de guerra!

隆A multiplicar cada gesto contra el poder!

隆Fin a las modificaciones al Decreto ley 321!

隆Por la libertad de lxs presxs de larga condena!

隆Fin al aislamiento, que vuelvan las visitas!

Grupos de Acci贸n y Solidaridad, marzo 2021.