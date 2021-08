–

De parte de Centro De Medios Libres August 18, 2021 55 puntos de vista

El compañero anti-imperialista David Gilbert ha sido preso político durante 40 años. Para conocer su historia de lucha y manera de pensar, vale la pena ver esta entrevista hecha por Freedom Archives en 1989. David Gilbert: Toda una vida de lucha (David Gilbert: A Lifetime of Struggle) https://vimeo.com/459022990

Hace poco los Friends of David Gilbert organizaron una campaña para exigir clemencia del gobernador Andrew Cuomo de Nueva York para él. Ahora que Cuomo renunció en medio de un escándalo, todavía estará en poder unos días más, y la campaña se intensifica. Es urgente contactarlo ahora mismo.

David Gilbert fue detenido en Nanuet, Nueva York el 20 de octubre de 1981. Alrededor de 6 integrantes del Ejército de Liberación Negra (BLA) y sus aliados anti-imperialistas blancos tomaron $1.6 millones de dólares de un coche blindado Brinks. En la balacera que siguió, dos policías de Nyack, NY y un guardia murieron.

David Gilbert, enjuiciado en un tribunal del estado de Nueva York por haber manejado uno de los coches usados en la acción, recibió una indignante sentencia de un mínimo de 75 años y un máximo de cadena perpetua. Según las leyes del estado de Nueva York, cualquier persona que participe en un robo, si lleva un arma o no, es responsable por cualquier muerte involucrada. David ni siquiera puede pedir libertad condicional antes de pasar 75 años en prisión—obviamente un esfuerzo para lograr que muera ahí.

David Gilbert inició su activismo a la edad de 17 cuando participó en el Movimiento de Derechos Civiles. En 1965, impulsó la formación de un comité contra la guerra de Vietnam en la Universidad de Colombia y el mismo año fue uno de los fundadores de los Estudiantes por una Sociedad Democrática (SDS). Fue uno de los fundadores de Weatherman en 1969 y cuando la mayoría de los integrantes se vieron obligados a vivir en clandestinidad también participó en el Weather Underground.

En prisión, David ha escrito varios documentos sobre los tiempos en que vivimos y la lucha de clases con análisis lúcidos que buscan encontrar nuevas maneras de luchar.

En 1986, David se dedicó a educar a otros presos sobre el VIH/SIDA y durante 13 años funcionó como educador y consejero para ayudarles a evitar esa enfermedad.

En 2004, publicó su primer libro, No Me rindo (No Surrender), una recopilación de sus escritos desde prisión.

En 2012, publicó su libro Amor y Lucha (Love and Struggle) en el que habla de su vida como un activista anti-imperialista, incluyendo los puntos fuertes igual que los errores de los varios movimientos en los que él ha participado.

David nunca ha dejado de resistir la opresión y pelear contra la injusticia. Ahora trabaja en la producción del calendario anual Certain Days: Freedom for Political Prisoners Calendar

No duden en contactar al gobernador Andrew Cuomo ahora mismo para exigir clemencia para David.

Pueden decirle algo sencillo en inglés, como esto:

Governor Cuomo. I urge you to grant David Gilbert clemency. He is a writer, editor, teacher, counselor and human rights activist who regrets any suffering that may have resulted from his actions. When released, he will be a credit to his community.

Tel. 001 (518) 474-8390

Email: Gov. Cuomo: gov.cuomo@chamber.state.ny.us

Twitter: Andrew Cuomo (@NYGovCuomo)

Escribe una carta a David Gilbert:

#83A6158 -Shawangunk Correctional Facility

P.O. Box 700

Wallkill, NY 12589-0700

United States

¡LIBERTAD PARA DAVID GILBERT!

Comparte esto:

Me gusta esto: Me gusta Cargando…