August 13, 2021

Gracias a Guerrilla Bang Bang por compartir este excelente documental:

Dhoruba Libre (Passin’ It On: The Black Panthers’ Search for Justice), 1992, 102 minutos. Director John Valadez. Docurama. Sobre el caso del ex-Pantera Negro, Dhoruba Bin Wahad quien ganó su caso después de pasar 19 años en prisión. Hay buenas escenas de su batalla por la libertad en las calles y en los tribunales. El documental habla mucho de lo que hacían los Panteras Negras, y de por qué la organización era objetivo del FBI. También enfatiza los esfuerzos del BPP y BLA para echar a los narcotraficantes fuera de la comunidad negra. Entrevistas con Dhoruba, Jamal Joseph y varias ex Panteras—mujeres y hombres. https://archive.org/details/dhoruba-libre