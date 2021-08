–

De parte de Amigos De Mumia (Mexico) August 12, 2021

Compas, ahora m谩s que nunca hace falta nuestro apoyo para el luchador por la libertad y preso pol铆tico desde 1973, Sundiata Acoli. Este gran hombre naci贸 el 14 de enero de 1937 en Decatur, Texas. Estudi贸 matem谩ticas y trabaj贸 durante 15 a帽os en empresas de la inform谩tica. En 1964 particip贸 en el registro de votantes de Mississippi. En 1968 se uni贸 al Partido Pantera Negra en Harlem, hasta que fue arrestado durante la conspiraci贸n contra 鈥渓os 21 Panteras鈥, por lo que pas贸 dos a帽os en prisi贸n antes de salir libre. Un poco despu茅s se uni贸 al Ej茅rcito de Liberaci贸n Negro (BLA). En 1973 varios agentes de polic铆a tendieron una emboscada al coche en el que viajaba con su compa帽ero Zayd Shakur, quien fue asesinado y su compa帽era, Assata Shakur, quien result贸 herida y detenida. Un agente de polic铆a fue herido y otro, Werner Foerster, cay贸 muerto. Sundiata Acoli fue condenado a cadena perpetua m谩s 30 a帽os sin una sola prueba de que hab铆a asesinado al agente Foerster. Assata Shakur recibi贸 la misma sentencia. Despu茅s de pasar casi siete a帽os en prisi贸n, ella logr贸 fugarse con la ayuda de sus compa帽eros del BLA. Est谩 exiliada en Cuba con una recompensa de $2 millones de d贸lares sobre su cabeza. Hasta la fecha Sundiata sigue encarcelado en una prisi贸n de m谩xima seguridad de Estados Unidos. El juez que lo sentenci贸 tuvo raz贸n en una sola cosa. Sundiata es 鈥渦n revolucionario de hueso colorado鈥.

En el 2017, el libro B煤squenme en el torbellino: Desde los 21 Panteras hasta las revoluciones de Siglo XXI. (Look for Me in the Whirlwind: From the Panther 21 to 21st Century Revolutions) se dedic贸 a Sundiata Acoli. Sus autores Sekou Odinga, Dhoruba Bin Wahad, Shaba Om, Jamal Joseph, y sus editores Matt Meyer y dequ铆 kioni-sadiki escribieron: 鈥淪undiata Acoli es una inspiraci贸n para las generaciones del pasado, presente y futuro debido a su amor eterno por el pueblo, su brillantez acad茅mica, su constancia y su sonrisa que no se apaga tras d茅cadas de tortura鈥. Exigen libertad para este compa帽ero atrapado en las mazmorras del sistema carcelario imperial donde la defensa contra el genocidio se considera un crimen.

Durante su encarcelamiento, Sundiata ha usado sus periodos de aislamiento para pensar, meditar, estudiar, leer y escribir. Es bien conocido como mentor a los presos m谩s j贸venes. Sus escritos incluyen importantes documentos sobre la historia de los Panteras Negras, la historia del movimiento carcelario revolucionario, y los efectos de aislamiento de largo plazo, la tortura, la falta de atenci贸n m茅dica y las violaciones de derechos humanos.

En su evaluaci贸n de los Panteras Negras, Sundiata menciona como aciertos la pr谩ctica de la autodefensa, la ideolog铆a nacionalista revolucionaria, la t谩ctica de organizaci贸n de masas, la pr谩ctica de la igualdad de las mujeres y las t茅cnicas de propaganda. Para 茅l, los aspectos negativos eran los l铆deres corruptos, la combinaci贸n de legalidad y clandestinidad, las capacidades ret贸ricas excesivas, las tendencias lumpen, el dogmatismo, el fracaso en la organizaci贸n de fundaciones econ贸micas en la comunidad y la mentalidad televisiva.

En un art铆culo sobre la lucha Nueva Afrikana en las prisiones, escribi贸:

Usamos el t茅rmino 鈥淣uevo Afrikano鈥 para definirnos como un pueblo afrikano que ha sido trasplantado por la fuerza a un territorio donde nos formamos en una naci贸n 鈥淣ueva Afrikana鈥 en Am茅rica del Norte. Pero nuestra lucha tras los muros no empez贸 en Am茅rica鈥 La lucha afrikana anti-carcelaria empez贸 en los litorales de 脕frika, tras los muros de jaulas medievales que encerraron a cautivos que ser铆an llevados en barcos hacia la esclavitud en el Oeste鈥

Sundiata concluye: 鈥淟a lucha Nueva Afrikana tras los muros ahora sigue las leyes de su propio desarrollo, pagada con su propia sangre, intr铆nsecamente ligada con la lucha de su propio pueblo y profundamente arraigada en el flujo y reflujo de su propia historia. El conocer esta historia es conocer su futuro direcci贸n y desarrollo鈥.

Desde 1993, El Consejo de Libertad de Nueva Jersey le ha negado la libertad a Sundiata debido a la intensa presi贸n de la polic铆a organizada.

En 2010 hubo una fuerte campa帽a para apoyarlo, reflejada en este hermoso video con muchas im谩genes suyas. http://www.youtube.com/watch?v=Cg4f7f9alWA

En 2014, Sundiata gan贸 una importante apelaci贸n cuando un tribunal de apelaciones dict贸 que el Consejo de Libertad no ten铆a motivo v谩lido para negarle libertad condicional. Sin embargo, en febrero de 2015, la Suprema Corte de Nueva Jersey anul贸 la decisi贸n. Cuatro meses despu茅s, el 22 de junio de 2016, Sundiata escribi贸 para decir que hab铆a sido mantenido incomunicado excepto por una carta. El Estado pretende que su jaula sea su tumba. Pero los esfuerzos para liberarlo siguen.

Ahora la salud de Sundiata se deteriora y recibe tratamiento para la hipertensi贸n, enfisema, glaucoma y enfermedades cardiovasculares. Se ha recuperado de COVID pero debe llegar a casa para tener atenci贸n m茅dica adecuada.

En junio de 2020, aproximadamente 50 l铆deres religiosos enviaron una carta al gobernador de Nueva Jersey Phil Murphy, pidiendo la conmutaci贸n de la sentencia de Sundiata. Tomen un momento para firmar una petici贸n con la misma solicitud: https://campaigns.organizefor.org/petitions/bring-sundiata-home

A partir de su cumplea帽os 84 el 14 de enero de 2021, hay una convocatoria con el hashtag #BringSundiataHome para enviar cartas de apoyo a Sundiata y planear eventos medi谩ticos en su apoyo. Su familia y amigos en la Campa帽a por la Libertad de Sundiata Acoli llaman a enviar cartas a Sundiata con un mensaje personal de solidaridad y apoyo para su regreso a casa! Uno de los primeros eventos medi谩ticos fue el programa de Jared Ball, I Mix What I Like https://www.youtube.com/watch?v=UPUb7RO3pis con su invitada especial Soffiyah Elijah.

No duden en enviarle una carta a Sundiata:

Sundiata Acoli (Squire)

39794-066

P.O. Box 1000

FCI Cumberland

Cumberland, MD 21501