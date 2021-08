–

De parte de Amigos De Mumia (Mexico) August 17, 2021 7 puntos de vista

Marcus Garvey (1887 – 1940)

por Mumia Abu-Jamal

A menos que seas jamaiquino o hayas crecido en un hogar o ambiente saturado con Consciencia Negra, es poco probable que conozcas el nombre Marcus Garvey.

Hubo un momento histórico, durante el primer cuarto del sigo XXI, cuando él era uno de los hombres más reconocidos del mundo. Nacido y crecido en Jamaica, Garvey era un orador fogoso, escritor talentoso y organizador maestro. Aunque dejó esta vida una generación antes de los ‘60s, ningún líder negro, antes o después, jamás ha reunido más integrantes en sus organizaciones de base.

Garvey, al llegar a Estados Unidos, construyó la Asociación Universal para el Mejoramiento del Negro (UNIA) y su organización afiliada, la Liga de Comunidades Africanas; estableció agrupaciones en cada importante centro de población negra del país. Con su sede central en Harlem, NY, el periódico de Garvey, <i>Mundo Negro </i>, llevó noticias de y para la comunidad negra a sus lectores en inglés, español y francés.

Sus organizaciones crecieron rápidamente y tocaron las vidas de millones. Tal vez no nos debe sorprender que unos integrantes descontentos hayan conspirado con las agencias del gobierno para entorpecer el desarrollo de la UNIA, encarcelar a Garvey y después, deportarlo.

Los esfuerzos de los nacionalistas negros siempre se miden en relación al enorme éxito de Garvey, y con frecuencia quedan cortos.

Su voz y su presencia dieron esperanza y propósito a una comunidad atragantada con las toxinas gemelas de violencia racista y supremacía blanca.

Entre dicha comunidad, el nombre y vida de Marcus Garvey deben ser y serán largamente recordados.

Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu-Jamal.

–© ’12 maj

22 de agosto de 2012

Audio grabado por Noelle Hanrahan: www.prisonradio.org

Texto circulado por Fatirah Litestar01@aol.com

Traducción Amig@s de Mumia, México

—

Para leer más de lo que Mumia Abu-Jamal ha escrito sobre Marcus Garvey, y en particular sobre su importancia para el Movimiento Rastafari, consulten su libro <i>Faith of our Fathers: An Examination of the Spiritual Life of African and African-American People </i> (La fe de nuestros antepasados: Un examen de la vida espiritual de los pueblos africanos y africano-americanos), publicado por la Africa World Press en el 2003.

Aquí un tremendo concierto –– BURNING SPEAR LIVE IN BRAZIL, 2006 –– con temas sobre Marcus Garvey y muchos otros. https://www.youtube.com/watch?v=weS-oxQbKk0