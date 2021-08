–

De parte de La Haine August 12, 2021

Compañerxs, ahora más que nunca hace falta nuestro apoyo para el luchador por la libertad y preso político desde 1973, Sundiata Acoli. Este gran hombre nació el 14 de enero de 1937 en Decatur, Texas. Estudió matemáticas y trabajó durante 15 años en empresas de la informática. En 1964 participó en el registro de votantes de Mississippi. En 1968 se unió al Partido Pantera Negra en Harlem, hasta que fue arrestado durante la conspiración contra “los 21 Panteras”, por lo que pasó dos años en prisión antes de salir libre. Un poco después se unió al Ejército de Liberación Negro (BLA).

En 1973 varios agentes de policía tendieron una emboscada al coche en el que viajaba con su compañero Zayd Shakur, quien fue asesinado y su compañera, Assata Shakur, quien resultó herida y detenida. Un agente de policía fue herido y otro, Werner Foerster, cayó muerto. Sundiata Acoli fue condenado a cadena perpetua más 30 años sin una sola prueba de que había asesinado al agente Foerster. Assata Shakur recibió la misma sentencia. Después de pasar casi siete años en prisión, ella logró fugarse con la ayuda de sus compañeros del BLA. Está exiliada en Cuba con una recompensa de $2 millones de dólares sobre su cabeza. Hasta la fecha Sundiata sigue encarcelado en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos. El juez que lo sentenció tuvo razón en una sola cosa. Sundiata es “un revolucionario de hueso colorado”.

En el 2017, el libro Búsquenme en el torbellino: Desde los 21 Panteras hasta las revoluciones de Siglo XXI. (Look for Me in the Whirlwind: From the Panther 21 to 21st Century Revolutions) se dedicó a Sundiata Acoli. Sus autores Sekou Odinga, Dhoruba Bin Wahad, Shaba Om, Jamal Joseph, y sus editores Matt Meyer y dequí kioni-sadiki escribieron: “Sundiata Acoli es una inspiración para las generaciones del pasado, presente y futuro debido a su amor eterno por el pueblo, su brillantez académica, su constancia y su sonrisa que no se apaga tras décadas de tortura”. Exigen libertad para este compañero atrapado en las mazmorras del sistema carcelario imperial donde la defensa contra el genocidio se considera un crimen.

Durante su encarcelamiento, Sundiata ha usado sus periodos de aislamiento para pensar, meditar, estudiar, leer y escribir. Es bien conocido como mentor a los presos más jóvenes. Sus escritos incluyen importantes documentos sobre la historia de los Panteras Negras, la historia del movimiento carcelario revolucionario, y los efectos de aislamiento de largo plazo, la tortura, la falta de atención médica y las violaciones de derechos humanos.

En su evaluación de los Panteras Negras, Sundiata menciona como aciertos la práctica de la autodefensa, la ideología nacionalista revolucionaria, la táctica de organización de masas, la práctica de la igualdad de las mujeres y las técnicas de propaganda. Para él, los aspectos negativos eran los líderes corruptos, la combinación de legalidad y clandestinidad, las capacidades retóricas excesivas, las tendencias lumpen, el dogmatismo, el fracaso en la organización de fundaciones económicas en la comunidad y la mentalidad televisiva.

En un artículo sobre la lucha Nueva Afrikana en las prisiones, escribió:

“Usamos el término “Nuevo Afrikano” para definirnos como un pueblo afrikano que ha sido trasplantado por la fuerza a un territorio donde nos formamos en una nación “Nueva Afrikana” en América del Norte. Pero nuestra lucha tras los muros no empezó en América… La lucha afrikana anti-carcelaria empezó en los litorales de Áfrika, tras los muros de jaulas medievales que encerraron a cautivos que serían llevados en barcos hacia la esclavitud en el Oeste…”

Sundiata concluye: “La lucha Nueva Afrikana tras los muros ahora sigue las leyes de su propio desarrollo, pagada con su propia sangre, intrínsecamente ligada con la lucha de su propio pueblo y profundamente arraigada en el flujo y reflujo de su propia historia. El conocer esta historia es conocer su futuro dirección y desarrollo”.

Desde 1993, El Consejo de Libertad de Nueva Jersey le ha negado la libertad a Sundiata debido a la intensa presión de la policía organizada.

En 2010 hubo una fuerte campaña para apoyarlo, reflejada en este hermoso video con muchas imágenes suyas. http://www.youtube.com/watch?v=Cg4f7f9alWA

En 2014, Sundiata ganó una importante apelación cuando un tribunal de apelaciones dictó que el Consejo de Libertad no tenía motivo válido para negarle libertad condicional. Sin embargo, en febrero de 2015, la Suprema Corte de Nueva Jersey anuló la decisión. Cuatro meses después, el 22 de junio de 2016, Sundiata escribió para decir que había sido mantenido incomunicado excepto por una carta. El Estado pretende que su jaula sea su tumba. Pero los esfuerzos para liberarlo siguen.

Ahora la salud de Sundiata se deteriora y recibe tratamiento para la hipertensión, enfisema, glaucoma y enfermedades cardiovasculares. Se ha recuperado de COVID pero debe llegar a casa para tener atención médica adecuada.

En junio de 2020, aproximadamente 50 líderes religiosos enviaron una carta al gobernador de Nueva Jersey Phil Murphy, pidiendo la conmutación de la sentencia de Sundiata. Tomen un momento para firmar una petición con la misma solicitud: https://campaigns.organizefor.org/petitions/bring-sundiata-home

A partir de su cumpleaños 84 el 14 de enero de 2021, hay una convocatoria con el Hashtag #BringSundiataHome para enviar cartas de apoyo a Sundiata y planear eventos mediáticos en su apoyo. Su familia y amigos en la Campaña por la Libertad de Sundiata Acoli llaman a enviar cartas a Sundiata con un mensaje personal de solidaridad y apoyo para su regreso a casa! Uno de los primeros eventos mediáticos fue el programa de Jared Ball, I Mix What I Like https://www.youtube.com/watch?v=UPUb7RO3pis con su invitada especial Soffiyah Elijah.

No duden en enviarle una carta a Sundiata:

Sundiata Acoli (Squire)

39794-066

P.O. Box 1000

FCI Cumberland

Cumberland, MD 21501