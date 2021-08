El preso político Veronza Bowers ha estado encarcelado desde el 15 de septiembre de 1973. ¡48 años!

Escribe sobre su niñez:

Crecí en el pequeño pueblo de McAlister, Oklahoma rodeado por mujeres. Mi papá estuvo en el ejército durante 25 años. Mi bisabuela tenía siete años cuando prohibieron la esclavitud en Estados Unidos. Nos contó muchas historias […]. Crecí en un ambiente de amor y apoyo en la pequeña comunidad negra. En los días de segregación, hubo una bonita escuela de ladrillo rojo para los blancos pero nosotros íbamos en camión al otro lado del pueblo a la escuela para los Negros llamada L’Overture. No me enteré de quién era Toussaint L’Overture hasta años después. Los Negros éramos permitidos ir a sólo uno de los tres cines del pueblo, sólo en los fines de semana, y teníamos que sentarnos en el balcón. Una vez trajeron la película Los Diez Mandamientos y organizaron proyecciones especialmente para la población negra durante dos semanas, y nos permitieron sentar en el piso de más abajo. Después, fumigaron el cine porque habíamos estado ahí. En 1954, cuando integraron las escuelas alguien me llamó “nigger” por primera vez.