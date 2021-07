–

Desde la Red Nacional de Medios Alternativos repudiamos las agresiones y las amenazas contra tres integrantes del medio popular y alternativo La Retaguardia padecidas esta ma帽ana mientras registraban la detenci贸n de los genocidas, Jorge Bano y Eduardo Ascher condenados a prisi贸n perpetua por los delitos de privaci贸n ilegal de la libertad, tormentos y homicidios contra militantes entre los a帽os 1979 y 1980.

Sabemos que la agresi贸n no es casual. La Retaguardia ha realizado una labor fundamental no solo durante los juicios contra quienes cometieron cr铆menes de Lesa Humanidad sino una comunicaci贸n comprometida con la defensa de los Derechos Humanos. No es casual que los genocias al enfrentar c谩rcel com煤n amenacen con volver a los m茅todos del terrorismo 鈥. Por eso cuando lxs compa帽erxs fueron increpados por registrar y cuestionaron las amenazan a ser desaparecidos le respondieron 鈥淢e gustar铆a, como a los otros 30 mil, pero ahora no podemos鈥.

Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA)

Argentina, 13 de julio de 2021

