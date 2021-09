–

De parte de SAS Madrid September 7, 2021 30 puntos de vista

Los individuos consiguieron introducirse en el portal y atacaron a un joven de 20 a帽os al que cortaron el labio y el gl煤teo con una navaja mientras profer铆an insultos.

La Polic铆a Nacional investiga una brutal agresi贸n ocurrida en la tarde del domingo en un portal del barrio de Malasa帽a, en Madrid, seg煤n la informaci贸n publicada por www.eldiario.es que ha confirmado a El Salto la Jefatura de Madrid de la Polic铆a Nacional. Ocho individuos encapuchados, explican estas fuentes, consiguieron introducirse en el portal cuando el joven de 20 a帽os acced铆a al inmueble de Malasa帽a donde se produjeron los hechos. All铆, le cortaron el labio con una navaja.

Adem谩s profirieron insultos como 鈥渕aric贸n鈥, 鈥渁squeroso鈥 y 鈥渃omemierda鈥, seg煤n la declaraci贸n del joven, antes de bajarle los pantalones para marcarle el gl煤teo con la palabra 鈥渕aric贸n鈥.

La brutal agresi贸n se produce dos meses despu茅s del asesinato del joven de 24 a帽os Samuel Luiz en A Coru帽a tras sufrir una agresi贸n grupal al grito de 鈥渕aric贸n鈥. Esta agresi贸n motiv贸 una instrucci贸n de la Secretar铆a de Estado de Seguridad sobre la investigaci贸n de dichos cr铆menes.

En dicha instrucci贸n, el Ministerio del Interior indica que un solo factor de polarizaci贸n debe bastar para orientar la investigaci贸n hacia la motivaci贸n de odio, una orden que trataba de evitar el cuestionamiento que se produjo tras el asesinato de Samuel sobre si la investigaci贸n deber铆a barajar la hip贸tesis del crimen de odio o no. Seg煤n la informaci贸n de eldiario.es, gracias a esta instrucci贸n, los polic铆as de Distrito Centro investigar谩n la agresi贸n de este domingo como un delito de odio y con independencia del resto de presuntos delitos castigados penalmente que re煤ne la agresi贸n, un extremo que la Jefatura de Madrid no ha podido confirmar a El Salto.

La violencia que no cesa

El asesinato despert贸 una ola de movilizaciones para denunciar una violencia LGTBf贸bica que no ha cesado desde entonces. Este mismo lunes, se conoc铆a una agresi贸n hom贸foba en la localidad de Velada, en la comarca de Talavera de la Reina, durante las fiestas locales.

Seg煤n recogen algunos medios locales, los hechos tuvieron lugar en la noche del pasado viernes al s谩bado. Entonces, el agredido y sus amigos intentaban 鈥渟alir de la zona del botell贸n鈥 cuando una chica se refiri贸 a 茅l como 鈥渕aric贸n鈥: 鈥淣o me roces. Ah no, ya s茅 que no te gusta hacerlo porque eres maric贸n鈥. El joven tuvo que ser atendido en el Hospital de Talavera.

Adem谩s, la Asociaci贸n de Gays y Lesbianas de Melilla (Amlega) ha denunciado recientemente una 鈥渂rutal agresi贸n鈥 hom贸foba y racista sufrida por un joven marroqu铆 residente en Melilla el pasado 28 de agosto.

Seg煤n recoge la denuncia presentada ante la Jefatura Superior de Polic铆a, el agredido se encontraba sentado en un banco cuando un hombre que estaba situado enfrente empez贸 a mirarlo 鈥渃on desprecio鈥 y, a continuaci贸n, empez贸 a proferir gritos contra su condici贸n de gay.

A ra铆z de ello, el joven llam贸 al tel茅fono de emergencias 112, que comision贸 un indicativo policial, pero, antes de que llegaran los agentes, el individuo 鈥渓o abord贸, lo cogi贸 de la pechera de la camiseta y comenz贸 a golpearle con pu帽etazos鈥.E

Enlace relacionado ElSaltoDario.com 08/09/2021.