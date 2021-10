Agressió d’un agent de seguretat a una dona a l’estació de Sants 

Agressi贸 d鈥檜n agent de seguretat a una dona a l鈥檈staci贸 de Sants

Un agent ha estat expulsat del servei despr茅s de colpejar diverses vegades i clavar una puntada de peu a una noia quan ja estava sent redu茂da a terra

L鈥estaci贸 de Sants ha estat aquest divendres escenari d鈥檜na actuaci贸 pol猫mica per part dels agents de seguretat privada de la infraestructura. De fet, el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha anunciat l鈥檕bertura d鈥檜n expedient informatiu per aquesta actuaci贸. Segons Carmona, 鈥渆s prendran les mesures necess脿ries鈥 i ha assegurat que l鈥檃gent que ha protagonitzat l鈥檃gressi贸 a Sants ha estat expulsat del servei minuts despr茅s dels fets.

Tot ha comen莽at quan una noia s鈥檋a vist incomodada per la pres猫ncia de mitjans de comunicaci贸, motiu pel qual ha increpat un operador de c脿mera de televisi贸 perqu猫 no volia que la grav茅s. Arran d鈥檃ix貌, s鈥檋i han acostat agents del servei de seguretat privada de l鈥檈mpresa Sureste per parlar-hi. La conversa ha anat pujant de to fins al punt que un dels agents ha resultat lleument ferit amb un objecte. Aleshores, un altre vigilant de seguretat l鈥檋a redu茂da a terra, i entre quatre gu脿rdies m茅s l鈥檋an emmanillada. Ha estat en aquest moment quan un dels agents (el que ha patit l鈥檃gressi贸) l鈥檋a pegada amb la m脿 unes quantes vegades i despr茅s li ha etzibat una puntada de peu.

Mossos investiga l鈥檃gressi贸 i l鈥橝juntament la qualifica de 鈥渢r脿nsfoba鈥

Els Mossos d鈥橢squadra han obert una investigaci贸. Fonts policials han explicat que ja han identificat a totes les parts implicades i que estan a l鈥檈spera de prendre declaraci贸 a la dona, que ha estat traslladada a un hospital pels serveis d鈥檈merg猫ncies. L鈥Ajuntament de Barcelona ha demanat que s鈥檌nvestigui l鈥檃gressi贸 i l鈥檋a qualificada de tr脿nsfoba. El regidor de Drets de Ciutadania i Participaci贸, Marc Serra, ha lamentat en una piulada que els vigilants diguessin 鈥淐谩llese se帽or鈥 a la v铆ctima, que 茅s una dona transsexual.

鈥淣o tornar脿 a treballar per Renfe鈥

Si b茅 en un primer moment ja s鈥檋a informat de l鈥obertura d鈥檜n expedient a l鈥檃gent de seguretat que ha colpejat a la noia, Carmona, que ha presenciat els fets en primera l铆nia, ha estat taxatiu a l鈥檋ora d鈥檃firmar que, al marge de si m茅s endavant es reincorpora a l鈥檈mpresa Sureste, 鈥el que 茅s segur 茅s que no tornar脿 a treballar per Renfe鈥. Tot i aix铆, el portaveu de l鈥檕perador ferroviari ha assegurat que es tracta de casos 鈥減untuals鈥 i 鈥渁茂llats鈥 i que, en cap cas, aix貌 no afectar脿 a la seva relaci贸 amb l鈥檃ctual empresa de seguretat.

Dues reduccions amb pocs minuts de difer猫ncia

Es dona el cas que pocs minuts despr茅s d鈥檃quest episodi, hi ha hagut una altra intervenci贸 a l鈥檈staci贸 de Sants. Aquesta vegada han estat els vigilants de Prosegur, que patrullen el vest铆bul, els que han redu茂t un home. A les imatges es pot veure com el redueixen entre tres gu脿rdies de seguretat.

No 茅s la primera vegada que l鈥檈staci贸 de Sants 茅s escenari d鈥檃ctuacions pol猫miques. Ja s鈥檋i han apartat agents de seguretat privada anteriorment. L鈥檃ny 2019, Renfe va apartar un vigilant perqu猫 mentre estava de servei va enfrontar-se a un viatger, segons l鈥檈ntitat Es Racisme, perqu猫 era negre. El mateix any, tamb茅 es va apartar un grup de gu脿rdies de seguretat de la pla莽a de Catalunya per haver actuat de manera desproporcionada.

