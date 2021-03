–

A medida que los desastres naturales se multiplican en todo el mundo, la carrera por solucionar los problemas de nuestro da帽ado clima se anuncian por todos lados. El cambio clim谩tico aparece en la agenda de la mayor铆a de los foros internacionales. Y no es por una raz贸n menor: el tiempo atmosf茅rico y los desastres naturales, directamente relacionados con la crisis clim谩tica, originaron una p茅rdida econ贸mica de 232 mil millones de d贸lares en todo el mundo en 2019. S贸lo Asia y Ocean铆a dan cuenta de casi la mitad de ese total, con 107 mil millones de d贸lares en p茅rdidas. A pesar de lo urgente de la situaci贸n, algunas de las soluciones a la crisis clim谩tica, impulsadas desde las altas esferas, son err贸neas. No s贸lo no van en el camino correcto, sino que exacerban otros problemas que van de la pobreza a la p茅rdida de biodiversidad; sin embargo, rinden ganancias monetarias a sectores corporativos privilegiados. La Agricultura Clim谩ticamente Inteligente es un ejemplo de esto. Afortunadamente, numerosos agricultores en toda Asia, en la primera l铆nea de los desastres clim谩ticos durante los 煤ltimos a帽os, han propuesto una soluci贸n que funciona y que tambi茅n est谩 adaptada a su forma de vida y a su forma de hacer agricultura. Su enfoque es resistir al cambio clim谩tico, minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y fortalecer sus comunidades. Por Grain.

En este documento queremos revisar sus experiencias, destacando c贸mo los sistemas alimentarios basados en la agroecolog铆a y la biodiversidad en toda Asia tienen la clave para afrontar con 茅xito el cambio clim谩tico.

El colapso clim谩tico y su impacto en Asia

La agricultura es muy dependiente del clima. Cuando el clima cambia se alteran los ecosistemas. Cambios en la temperatura, las precipitaciones y la luz solar afectan la condici贸n de los terrenos arables, la ganader铆a y las fuentes de agua. En un efecto domin贸, los cambios en el clima activan una secuencia de eventos que altera todo, desde la floraci贸n y las temporadas de cosecha hasta el balance h铆drico en los suelos cultivables, as铆 como la intensidad de los ataques de plagas y enfermedades. Un aumento de temperatura altera los niveles del agua subterr谩nea, la temperatura y la calidad de esa agua subterr谩nea. Afecta la cantidad y la calidad de la producci贸n de alimentos, lo que, a su vez, afecta las econom铆as rurales, los ingresos de las familias productoras y los ingresos de todo un pa铆s. En India, su censo econ贸mico advierte que el cambio clim谩tico podr铆a reducir los ingresos anuales de la agricultura en un rango que va de 15% a 18%, en promedio, y hasta en un 25% en tierras sin riego.

Adem谩s de India, se espera que Asia sea una de las regiones del mundo m谩s golpeadas por el calentamiento global. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Clim谩tico (IPCC por sus siglas en ingl茅s) advierte que en Asia las oleadas de calor, que ser谩n m谩s frecuentes y m谩s intensas, aumentar谩n la mortalidad y morbilidad en los grupos m谩s vulnerables. Las inundaciones y sequ铆as, que tambi茅n ser谩n m谩s frecuentes, tendr谩n un impacto negativo en el cultivo del arroz y aumentar谩n la pobreza rural en partes de la regi贸n.

China, que alimenta al 20% de la poblaci贸n mundial con s贸lo un 8% de las tierras arables en el mundo, ha experimentado una distribuci贸n de las lluvias cada vez m谩s dispareja entre el sur y el norte de su territorio, y es afectada de manera cada vez m谩s frecuente y m谩s extensa, por eventos clim谩ticos extremos. China produce 18% de los granos del mundo, 29% de la carne y cerca del 50% de las hortalizas, pero tambi茅n es un gran importador de alimento para animales proveniente de los mercados internacionales. El cambio clim谩tico no s贸lo afecta de gran manera la agricultura de China, con grandes consecuencias en su seguridad alimentaria, sino que esto tambi茅n puede sacudir los precios globales de los alimentos.

Ning煤n pa铆s de Asia est谩 a salvo de los desastres clim谩ticos. La producci贸n de alimentos y la agricultura siempre han sido v铆ctimas de los caprichos del clima en esta regi贸n. En 2019, Tailandia sufri贸 p茅rdidas entre 657 y 821 millones de d贸lares debido a las prolongadas sequ铆as, seguidas por intensas inundaciones en sus cultivos de arroz en las regiones del norte y noreste, causando una ca铆da de 100 mil toneladas en la producci贸n de arroz, casi un 8% de sus exportaciones. En Indonesia, todos los a帽os, la p茅rdida en los cultivos agr铆colas y hort铆colas se ha convertido en algo muy com煤n debido a las lluvias e inundaciones fuera de temporada. Ya este a帽o, a comienzos de enero, Indonesia sufri贸 una gran inundaci贸n, devastando 209 mil 884 hect谩reas de tierras agr铆colas en 12 distritos.

Para los agricultores de Bangladesh, las p茅rdidas en los cultivos, en sus hogares y en sus medios de vida debido a los ciclones y las inundaciones no es algo inusual. Sin embargo, para ellos 2020 fue particularmente devastador. En mayo, el cicl贸n Ampham caus贸 p茅rdidas en la agricultura estimadas en 72 millones de d贸lares, pero luego vino la peor y m谩s extensa inundaci贸n de los 煤ltimos 20 a帽os, destruyendo cultivos por un equivalente a 42 millones. Abdur Rashid, acuicultor de la comunidad de Lebubunia en Gabura, Satkhira, perdi贸 un tercio de un acre [m谩s de 1300 metros cuadrados] de su estanque de cultivo debido a Amphan y nuevamente en agosto por las intensas inundaciones, lo que lo hundi贸 pobreza y forz贸 a sus 3 hijos a abandonar la escuela. Otro agricultor, Abdus Samad en Kalmati, Lalmonirhat, ten铆a su campo inundado por las lluvias del cicl贸n. Cuando se retrajeron, sembr贸 hortalizas en 1 hect谩rea, pero s贸lo para que fueran destruidas m谩s tarde por las repentinas inundaciones de agosto. Volvi贸 a sembrar. Otra inundaci贸n en agosto barri贸 con la siembra y el resto de sus inversiones. En 2020, en total, la industria pesquera de Bangladesh sufri贸 una p茅rdida de 2 millones 890 mil d贸lares debido a Amphan y 56 millones 400 mil debido a las lluvias e inundaciones.

La historia de desastres clim谩ticos de India es muy similar. Seg煤n su Parliamentary Standing Committee on Agriculture, las p茅rdidas debido a la crisis clim谩tica son del orden del 4% al 9% de la econom铆a agr铆cola, cada a帽o, lo cual corresponde a una p茅rdida general del PIB de 1,5%.

Las tormentas de granizos seguidas de fuertes lluvias son muy comunes en el norte de India y Pakist谩n, pero ahora tambi茅n son comunes en regiones m谩s secas, como Maharashtra y Telengana y en pleno verano. En abril de 2019, cay贸 granizo en Latur en Maharashtra. Seg煤n Gunwant, un agricultor local, 鈥渓a tormenta de granizo no debe haber durado m谩s de 18 o 20 minutos. Pero cayeron los 谩rboles, los p谩jaros muertos estaban repartidos por todos lados y el ganado sufri贸 graves lesiones鈥. Las regiones m谩s secas de Telengana sufrieron una experiencia similar en abril de 2020, con p茅rdidas que afectaron a 16 mil 800 hect谩reas de cultivos de mijo. Los agricultores en Pakist谩n enfrentan eventos clim谩ticos err谩ticos similares, con graves da帽os a sus cultivos en pie. El cambio clim谩tico tambi茅n est谩 provocando ataques de langostas sin precedentes, como el que arruin贸 la agricultura pakistan铆 en 2020. La nube de langostas termin贸 causando p茅rdidas por un valor equivalente a 2 mil 200 millones de d贸lares para los cultivos Rabi (de invierno) y cerca de 2 mil 890 millones para los cultivos Kharif (de verano). India y Afganist谩n tampoco se salvaron. El ataque de langostas tuvo serias repercusiones en su abastecimiento de alimentos.

Hay informes que indican que el cambio clim谩tico tambi茅n est谩 relacionado con el aumento de suicidios de agricultores en India. Un estudio de la Universidad de California en Berkeley, muestra que el cambio clim谩tico puede haber contribuido a los suicidios de casi 60 mil agricultores y jornaleros agr铆colas indios durante las 煤ltimas tres d茅cadas. El da帽o sobre los cultivos inducido por las fluctuaciones de las temperaturas y las lluvias, afecta el rendimiento de los cultivos y profundiza el endeudamiento, empujando a los agricultores al suicidio. Para temperaturas sobre los 20掳C, un solo d铆a con un aumento de 1掳C causa un promedio de 70 suicidios. Otro estudio destaca la correlaci贸n entre el inicio de la sequ铆a y los suicidios. Es, precisamente, en los cinco estados de India que tienen el mayor porcentaje de tierras propensas a la sequ铆a donde son m谩s frecuentes los suicidios de agricultores.

La agricultura industrial y las nuevas tecnolog铆as contribuyen al cambio clim谩tico

Cuando se trata del cambio clim谩tico, la agricultura es, simult谩neamente, su principal v铆ctima y perpetrador. El metano es producido por los cultivos de arroz y por los animales rumiantes, mientras que las emisiones de 贸xido nitroso se liberan principalmente desde los suelos, los fertilizantes, el guano y el or铆n proveniente de los animales que pastorean. Ambos gases tienen un potencial para el calentamiento global considerablemente mayor que el di贸xido de carbono. Lo que frecuentemente no se dice, sin embargo, es que estas emisiones son generadas principalmente por las pr谩cticas de la agricultura industrial que se sustentan en un fuerte uso de fertilizantes nitrogenados y pesticidas, maquinaria pesada que funciona a base de petr贸leo y a las operaciones de la ganader铆a industrial de alta densidad, que produce metano como desecho. Todo esto, junto con la deforestaci贸n, refrigeraci贸n y transporte a largas distancias, son parte integral del sistema alimentario industrial.

Su dependencia de los combustibles f贸siles, qu铆micos y de un sistema alimentario globalizado, que hace un uso intensivo de la energ铆a, convierte a la agricultura industrial en el mayor contribuyente del cambio clim谩tico. A pesar de esto, existe una presi贸n en todo el mundo para promover y expandir una agricultura altamente intensiva en la emisi贸n de carbono, en nombre de una segunda Revoluci贸n Verde, la revoluci贸n gen茅tica, y ahora, en nombre de nuestro clima. Motivada por los intereses corporativos, esta nueva fase de la agricultura industrial est谩 basada en tecnolog铆as riesgosas. Por un lado, presenta cultivos modificados gen茅ticamente (MG) para la resistencia a la sequ铆a, a la salinidad o las heladas. Por otro lado ofrece agrocombustibles industriales, geo ingenier铆a y biolog铆a sint茅tica. Todos estos mecanismos y nuevas tecnolog铆as en la agricultura, que son promovidos como resistentes al cambio clim谩tico, est谩n sustentados en monocultivos a gran escala, en la inversi贸n en tecnolog铆as de 煤ltima l铆nea y en sistemas de aplicaci贸n de qu铆micos, los cuales requieren grandes capitales y un control centralizado. Estas falsas soluciones al cambio clim谩tico est谩n en realidad destinadas a garantizar ganancias continuas a las corporaciones en lugar de abordar la crisis clim谩tica.

La nueva Revoluci贸n Verde que se promueve en 脕frica, o AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa), con sus fertilizantes sint茅ticos, semillas h铆bridas y una agricultura de monocultivo, ya est谩 demostrando que este enfoque dificulta enormemente los esfuerzos de los agricultores para adaptarse al cambio clim谩tico.

Las falsas soluciones para el clima est谩n hechas para mercantilizar y privatizar las funciones de la naturaleza y destruir los ecosistemas 鈥攂osques, suelos, humedales, r铆os, manglares y oc茅anos鈥 de los cuales depende la vida. Como hemos visto con AGRA, estas soluciones basadas en el mercado est谩n dise帽adas para alejar a las comunidades locales de sus tierras y de los recursos naturales. Esta tendencia actual hacia soluciones en base a tecnolog铆as tambi茅n ha aumentado la marginalizaci贸n de las mujeres en las actividades agr铆colas y ha afectado de manera importante la capacidad de las mujeres de ganarse la vida para s铆 mismas y para sus familias. Los herbicidas y los cultivos resistentes a los herbicidas son promovidos en nombre de la agricultura de cero labranza (o sin arado) como un componente importante de las pr谩cticas de la agricultura clim谩ticamente inteligente. Se supone que reduce las emisiones de di贸xido de carbono, reteniendo m谩s carbono en los suelos, ya que el uso de herbicidas evita tener que arar. Sin embargo, estas falsas soluciones no reducen las emisiones ni abordan la crisis social causada por el cambio clim谩tico, m谩s bien permiten que los empresas sigan operando igual y aumenten las ganancias corporativas. Y, una de sus consecuencias es que las jornaleras agr铆colas en India que trabajan desmalezando ahora pierden sus ingresos.

La agricultura clim谩ticamente inteligente no es una soluci贸n inteligente

La Agricultura Clim谩ticamente Inteligente (ACI) es promocionada por los gobiernos y las corporaciones como una varita m谩gica para todos los problemas en la agricultura relacionados con el clima. Presentado como algo innovador, la ACI es tan s贸lo un cambio de marca y una continuaci贸n de las pr谩cticas de la Revoluci贸n Verde, que han contribuido en gran medida al dilema clim谩tico donde nos encontramos hoy. Tal vez, para algunos no ser谩 una sorpresa que los mismos actores que promocionaron la Revoluci贸n Verde, como el Banco Mundial, ahora impongan la ACI como soluci贸n al cambio clim谩tico, con la misma errada l贸gica. En las negociaciones por el clima, la ACI se promovi贸 como una de las ocho 谩reas de inter茅s de la iniciativa Low Carbon Technology Partnership Initiative (LCTPi) del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) lo cual motiv贸 a todas las principales corporaciones multinacionales relacionadas con la alimentaci贸n y la agricultura, a influenciar en las negociaciones por el clima en Par铆s y otras cumbres.

La ACI se inclina por los cultivos modificados gen茅ticamente, en especial los que son resistentes a la salinidad, a las inundaciones y a las heladas, un hecho que es consistente con sus anteriores arquitectos. El profesor MS Swaminathan, padre de la Revoluci贸n Verde de India, afirma que la 鈥渢ecnolog铆a de la modificaci贸n gen茅tica nos ayuda a producir variedades que son clim谩ticamente inteligentes鈥. Una creencia tambi茅n retomada por la Organizaci贸n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci贸n (FAO), que sale a afirmar que las biotecnolog铆as, las simples y las m谩s sofisticadas, pueden ayudar a los peque帽os productores, en particular, a ser m谩s flexibles y a adaptarse mejor al cambio clim谩tico. Esta afirmaci贸n de parte de la FAO es aclamada por los defensores de los organismos gen茅ticamente modificados como un reconocimiento a los cultivos biotecnol贸gicos como 鈥渃lim谩ticamente inteligentes鈥.

La obsesi贸n de la ACI por las nuevas tecnolog铆as desconoce las t茅cnicas de la agricultura tradicional, ya usadas y probadas, y las variedades de semillas ind铆genas, y crea una dependencia con las tecnolog铆as clim谩ticamente inteligentes, los insumos y el cr茅dito. Existen varias iniciativas locales que combinan el conocimiento adquirido cient铆ficamente con la sabidur铆a tradicional, pero los gobiernos en Asia han mostrado poco inter茅s en apoyarlas y est谩n cayendo en la b煤squeda de falsas soluciones rotuladas por el sector corporativo como clim谩ticamente inteligentes. Del mismo modo que la Revoluci贸n Verde demand贸 la imposici贸n de los agroqu铆micos como una precondici贸n para acceder a los pr茅stamos y el apoyo t茅cnico, la ACI impone ahora los transg茅nicos y la biotecnolog铆a. Las compa帽铆as que ya provocaron efectos sociales desastrosos para los agricultores y las comunidades impulsando el acaparamiento de tierras o las semillas gen茅ticamente modificadas, ahora se auto proclaman como 鈥渃lim谩ticamente inteligentes鈥.

Evidencia en terreno: soluciones campesinas para la crisis clim谩tica

En la comparaci贸n entre la agricultura org谩nica y la agricultura qu铆mica de mayor duraci贸n, en los ensayos de sistemas agr铆colas (FST por sus siglas en ingl茅s), documentada por el Rodale Institute, durante m谩s de 27 a帽os de pr谩cticas org谩nicas aument贸 el carbono en el suelo en casi 30%. Los suelos ricos en carbono conservan el agua y dan soporte a plantas m谩s sanas que son m谩s adaptables al estr茅s h铆drico, las plagas y las enfermedades. Globalmente, la agricultura org谩nica podr铆a retener en el suelo casi 40% de las emisiones de CO2 actuales.

Hay suficientes evidencias de las comunidades locales que indican que los enfoques agroecol贸gicos de los campesinos tienen un inmenso potencial de mitigaci贸n y de adaptaci贸n y pueden hacer importantes aportes hacia la reducci贸n de las emisiones de los GEI. La agroecolog铆a usa insumos que se producen con un bajo uso de combustibles f贸siles y tienen una menor huella de carbono que las pr谩cticas basadas en la agricultura industrial. El amplio conjunto de pr谩cticas agr铆colas que son parte de la agroecolog铆a, que incluyen la permacultura, manejo agro forestal, agricultura org谩nica, agricultura biodin谩mica y agricultura natural de cero presupuesto, las hacen 贸ptimas para la retenci贸n del carbono en los suelos y, por lo tanto, una poderosa herramienta para ayudar a mitigar los riesgos relacionados al clima.

Los peque帽os agricultores en todo el mundo adaptan continuamente su forma de vivir y practicar la agricultura, lo que les permite resistir el colapso del clima y minimizar las emisiones de GEI. Despu茅s de vivir las consecuencias del clima 鈥攕equ铆a, lluvias irregulares, tormentas de granizos, monz贸n de menor duraci贸n y aumento del ataque de plagas y enfermedades鈥 los peque帽os agricultores est谩n desarrollando sus propias estrategias para combatir la crisis clim谩tica. Estas incluyen:

sistemas de recolecci贸n de agua,

mejores t茅cnicas de riego que incluyen riego por goteo,

el uso de semillas tradicionales, biofertilizantes y biopesticidas,

pr谩cticas de coberturas de suelos de cultivos, cultivos m煤ltiples y mezcla de cultivos,

recopilaci贸n de informaci贸n oportuna sobre informes meteorol贸gicos,

planificaci贸n apropiada de las pr谩cticas agr铆colas,

conservaci贸n de la biodiversidad y

aumento en el uso de energ铆a solar.

La mayor parte del tiempo, han hecho esto logros, pero sin ser notados. Cuando la plaga de langostas atac贸 en India en 2020, los gobiernos de los estados afectados ordenaron fumigaciones a茅reas y drones para asperjar los productos qu铆micos, pero los peque帽os agricultores ya hab铆an dise帽ado sus propias t茅cnicas locales para alejar las plagas, sin usar para nada combustibles f贸siles, pero s铆 utilizando tambores y t茅cnicas que produc铆an sonidos a alto volumen.Como una alternativa a las semillas h铆bridas y gen茅ticamente modificadas, que pueden rendir m谩s s贸lo con insumos basados en combustibles f贸siles, varias redes de conservaci贸n de semillas ind铆genas han surgido en todo Asia del Sur y en el Sudeste Asi谩tico, que ofrecen semillas adaptables al clima para enfrentar duras condiciones meteorol贸gicas. Las redes de conservaci贸n de semillas ayudan a que los campesinos cultiven de manera creativa cada vez m谩s variedades para enfrentar los muchos y diferentes desaf铆os de suelos, climas, nutrici贸n, sabores, almacenaje, plagas y enfermedades. Las mujeres campesinas, en particular, tiene un importante papel como guardianas o custodias de semillas tradicionales. Estas semillas ofrecen una gran resistencia al clima extremo.

En toda Asia, las poblaciones ind铆genas est谩n enfrentadas a crecientes amenazas debido al cambio clim谩tico, como la desaparici贸n de especies de animales, alimentos y 谩rboles, fragmentaci贸n de los bosques, impactos del desarrollo acelerado y muchas m谩s. Sin embargo, haciendo uso del conocimiento y pr谩cticas tradicionales, han desarrollado sus propias estrategias de soberan铆a alimentaria local para combatir el cambio clim谩tico.

El pueblo kond de Odisha en India, por ejemplo, usa pr谩cticas agroecol贸gicas para mantener una agrobiodiversidad adaptable al clima, permitiendo insectos, polinizadores, moscas y p谩jaros prosperar en sus campos. Sunamain Mambalaka, mujer campesina ind铆gena, cultiva m谩s de ochenta variedades de cultivos en su finca de dos hect谩reas, incluyendo mijo perla y sorgo, l que son ideales para regiones susceptibles a las sequ铆as y a las temperaturas extremas, as铆 como variedades de arroz para alturas, de corta duraci贸n, las que consumen menos agua y las hace flexibles a las condiciones de sequ铆a. En Odisha, los campesinos tambi茅n practican el cultivo de la papa usando la paja del arroz con lo cual los agricultores se ahorran el costo financiero y ambiental de quemar el rastrojo, as铆 como tambi茅n nivelar o arar el campo. Los campesinos plantan los tub茅rculos de papa entre los restos de paja y rastrojo despu茅s de la cosecha del arroz, lo que reduce los requerimientos de agua en 80%, ya que la paja de arroz retiene humedad por largos per铆odos y ayuda tambi茅n al control de malezas.

MASIPAG, una organizaci贸n de agricultores y cient铆ficos de Filipinas, ha mostrado que la mitigaci贸n y adaptaci贸n al cambio clim谩tico es posible a trav茅s de la agricultura agroecol贸gica, basada en la biodiversidad. Seg煤n MASIPAG, las pr谩cticas agr铆colas ind铆genas realizada por peque帽os agricultores de subsistencia han demostrado ser m谩s saludables, de menor costo y adaptables al cambio clim谩tico. Han seleccionado variedades de semillas ind铆genas locales que se desarrollan m谩s r谩pido, resisten la sequ铆a o sobreviven en excesos de agua, usando sistemas de manejo de agua desarrollados para enfrentar inundaciones y mantener los suelos h煤medos durante la temporada seca. En las 煤ltimas 3 d茅cadas, las comunidades de agricultores de MASIPAG han desarrollado una colecci贸n de m谩s de 2 mil variedades de arroz y con sus programas de mejoramiento de arroz y mejora de semillas, han podido identificar 18 variedades resistentes a la sequ铆a, 12 que son tolerantes a las inundaciones, 20 tolerantes a la salinidad y 24 que son tolerantes a las plagas y enfermedades.

Adem谩s de la adaptaci贸n al clima, los agricultores de MASIPAG tambi茅n contribuyen a la reducci贸n de las emisiones al eliminar totalmente el uso de fertilizantes qu铆micos y pesticidas en su producci贸n de arroz, reduciendo as铆, de manera significativa, las emisiones de carbono originadas en las fincas. Otra estrategia importante que est谩 siendo aplicada es utilizar cultivos mixtos o m煤ltiples y 谩rboles, porque reducen el riesgo de una p茅rdida total durante las inundaciones, sequ铆as o entradas de agua salada causada por los ciclones. Este sistema biodiverso tambi茅n provee diferentes tipos de alimentos en diferentes momentos, adem谩s de otros beneficios multifuncionales como forraje, abono verde, le帽a, cercos vivos, control de la erosi贸n, h谩bitat para la vida silvestre y mucho m谩s. Los campesinos de MASIPAG aplican este concepto para cultivar un gran n煤mero de distintas variedades mejor adaptadas a las condiciones clim谩ticas y geogr谩ficas espec铆ficas. Algunos agricultores integran la ganader铆a al sistema agr铆cola como una fuente alternativa de ingresos. Estos sistemas basados en la agroecolog铆a, productivos y adaptables propuestos por MASIPAG son fundamentales para maximizar la capacidad adaptativa de las comunidades agr铆colas ante el estr茅s debido al cambio clim谩tico, fortaleciendo su unidad y el tejido social en el proceso.

De manera similar, Southeast Asia Regional Initiatives for Community Empowerment (SEARICE), junto con comunidades de agricultores de Filipinas y Camboya, desarrollaron sistemas comunitarios de manejo de semillas para hacerlas m谩s flexibles. El programa de SEARICE de adaptaci贸n al cambio clim谩tico, permiti贸 a las comunidades locales de ambos pa铆ses manejar la diversidad del arroz y fortalecer los sistemas de semillas locales para mejorar la habilidad de adaptaci贸n de las comunidades.

En Camboya, SEARICE ayud贸 a las comunidades locales a crear escuelas de campo para los campesinos y capacitarlos para adaptarse al cambio clim谩tico mediante la selecci贸n y siembra de variedades de arroz de r谩pida maduraci贸n y a desarrollar dos cultivos en una temporada, si es que hubiera amenazas de sequ铆a. En las regiones monta帽osas de Filipinas, los agricultores adoptaron el sistema de cultivo en terrazas para evitar la erosi贸n. En las 谩reas de la costa, donde las entradas de agua salada son comunes, los agricultores usan variedades locales de arroz resistentes a las sales para combatir la salinidad del suelo. Lograron esto gracias a su acceso y control de las semillas ind铆genas, las que aprendieron a adaptar y a hacerlas m谩s adaptables a los diferentes desastres. SEARICE ha logrado conservar m谩s de 50 variedades de arroz en los bancos de sus comunidades, en Filipinas y en Camboya, lo cual ha demostrado ser muy 煤til en condiciones clim谩ticas extremas. M谩s de 3 mil familias campesinas tienen acceso a la diversidad gen茅tica de los cultivos. 脡ste es un valioso tesoro para que las generaciones futuras enfrenten las condiciones cambiantes del clima.

En tanto, en India, la granja Basudha y el banco de semillas comunitario Vrihi (arroz en s谩nscrito) en Odisha, creado por el doctor Debal Deb, mantiene la mayor selecci贸n in situ de la diversidad de un cultivo, conservando m谩s de 1400 variedades de arroz. Estas variedades adaptables al clima son apropiadas para cada tipo de clima, suelo y fuente de agua y tolerantes a las condiciones adversas. Las semillas de arroz de Vrihi, colectadas y conservadas durante m谩s de tres d茅cadas en la granja in situ de Basudha e intercambiada con cientos de agricultores todos los a帽os, proporciona inmensas posibilidades para enfrentar los cambios en temperatura y clima, diferencias en nutrientes de los suelos y estr茅s h铆drico. La colecci贸n de Vrihi incluye variedades de arroz resistente a las inundaciones que pueden alcanzar una mayor altura en el agua de una inundaci贸n, mientras que otras variedades tambi茅n pueden crecer en condiciones sumergidas. Otras variedades pueden tolerar fluctuaciones en la estacionalidad de las lluvias o prosperar en suelos altamente salinos. La diversidad en los sistemas alimentarios es esencial para enfrentar la crisis clim谩tica y los patrones extremos de tiempo atmosf茅rico.

Cuando el cicl贸n Aila golpe贸 comunidades de Sudarbans en la bah铆a de la costa de Bengala en 2009, las semillas ind铆genas resistentes a las sales salvaron a los agricultores locales cuyos cultivos fueron destruidos y que sufrieron por los altos niveles de salinidad del suelo. Estas variedades tienen una tolerancia tan alta a la salinidad que los agricultores las cultivaron sin ning煤n tipo de terrapl茅n para mantener lejos el agua salada. No s贸lo fueron resistentes a la salinidad sino que estas variedades tuvieron un mejor rendimiento que las variedades de semillas h铆bridas, que los agricultores cultivaban antes que ocurriera el cicl贸n, con un rendimiento de 240kg en menos de un d茅cimo de hect谩rea de tierra. Algunas de las variedades de arroz en Vrihi tambi茅n tienen m煤ltiples propiedades culturales y medicinales y algunas son muy ricas en micronutrientes como hierro, zinc, vitaminas y antioxidantes, fortaleciendo as铆, al mismo tiempo, la seguridad nutricional de las comunidades agricultoras.

Durante los 煤ltimos 26 a帽os, una organizaci贸n de agricultores en Bengala Occidental, el Development Research Communication and Service Centre (IDCRC), ha estado desarrollando el manejo sustentable de los recursos naturales a trav茅s de modelos resistentes a los desastres y amigables con el clima, en varias regiones agroecol贸gicas de Bengala Occidental, lo que incluye las pr谩cticas agr铆colas integradas. El modelo de pr谩cticas agr铆colas integradas y biodiversas, combina, al menos, 5 a 6 tipos de cultivos destinados a alimentos, 10 a 12 tipo de hortalizas, 谩rboles productores de alimentos, combustible y forraje y plantas medicinales a lo largo de todo el a帽o. El IDCRC usa semilla ind铆genas que han conservado, fertilizantes org谩nicos locales provenientes de subproductos del biog谩s y promueve sistemas de cultivo mixtos, estratificados en varios niveles, como el m茅todo integrado de arroz-pescado-patos-azolla.

La parte india de Bengala rural normalmente enfrenta una gran escasez de alimentos dos veces al a帽o, que empeora debido a las sequ铆as, inundaciones o tormentas. Aqu铆, el IDCRC capacita a agricultores en varios distritos para conservar el banco de granos de la comunidad, que se mantiene en tierras elevadas, protegido de las inundaciones. El arroz est谩 disponible para los campesinos a una baja tasa de inter茅s que ellos pagan en la siguiente cosecha. En los poblados de Birbhum, se alienta a los agricultores a plantar 谩rboles que den forraje o alimento, tub茅rculos, hortalizas silvestres y hierbas comestibles, lo cual asegura un abastecimiento de alimentos 鈥攖anto para las personas como para los animales鈥 cuando se ven afectados por inundaciones, tormentas o sequ铆as.

De vuelta en Bengala Occidental, enfrentados con una creciente falta de abastecimiento de agua potable, los pobladores han tenido que adaptar y transformar el manejo del recurso. Su actual forma de cultivar el arroz boro es un claro ejemplo. Este cultivo requiere grandes cantidades de agua, la cual normalmente se extrae del suelo usando bombas di茅sel o el茅ctricas. Esta t茅cnica, sin embargo termina por agotar el abastecimiento de agua subterr谩nea. Por lo tanto, los agricultores adoptaron los m茅todos SRI (Systematic Rice Intensification). Con los m茅todos SRI, una sola pl谩ntula de arroz es plantada en lugar de hacerlo en ramos, lo cual requiere una menor cantidad de semillas y el campo de arroz no se tiene que mantener inundado continuamente. Esto reduce la cantidad de agua que se requiere, lo cual, a su vez, reduce las emisiones de GEI. Pero en Bengala Occidental, los aldeanos no se detienen ah铆. Tambi茅n recolectan agua de las lluvias. Cavan estanques y recolectan agua no s贸lo para regar sus cultivos 鈥攎inimizando el bombeo de agua subterr谩nea鈥 si no tambi茅n para realizar cultivos de peces. Toda la estructura est谩 optimizada y se plantan especies rastreras en todos los costados del estanque. A medida que el agua baja, crecen distintos tipos de hortalizas estacionales y legumbres, incluso el arroz boro. Estas pr谩cticas de adaptaci贸n han sido desarrolladas para construir una resiliencia a largo plazo para enfrentar los impactos del clima.

Pr谩cticas y estrategias de adaptaci贸n al clima similares se han visto en comunidades ind铆genas en otras partes de Asia. Plantar una alta diversidad de cultivos en una misma parcela ha sido usado por generaciones en Sabah, Malasia, lo cual minimiza el riesgo de que el cultivo fracase debido los patrones cambiantes del clima. En Bangladesh, las comunidades ind铆genas construyen huertos flotantes o 鈥淐ultivos Baira鈥 en las zonas propensas a las inundaciones en el pa铆s, mientras que otros practican m茅todos de cultivos itinerante y se mudan a otra localidad menos susceptible a los cambios del clima. En Nepal, nuevas variedades de arroz que han sido introducidas, como Aryan y Makawanpure, son menos dependientes del agua. En Vietnam, los agricultores plantan cercos vivos en la costa para dispersar las oleadas de las tormentas. Mientras tanto, la recolecci贸n de aguas lluvia ha llegado a ser com煤n para las familias y agricultores en muchas regiones de Asia del Sur. Y los ejemplos de adaptaci贸n al clima en toda la regi贸n siguen y siguen.

Pero, 驴puede la agroecolog铆a alimentar al mundo?

Es claro que el sector agr铆cola est谩 siendo golpeado por los caprichos de la naturaleza y las cat谩strofes clim谩ticas en todo el mundo, una realidad que parece ser m谩s amenazante en varios pa铆ses de Asia, donde grandes poblaciones podr铆an estar al borde de la inseguridad alimentaria y del hambre. Una pregunta v谩lida ser铆a 驴la agroecolog铆a y los modelos de agricultura basados en la soberan铆a alimentaria son capaces de producir suficiente para alimentar a una poblaci贸n en crecimiento? La respuesta se encuentra en la abundancia de ejemplos que hemos descrito m谩s arriba. Las alternativas basadas en la agricultura biodiversa y sustentable est谩n disponibles en casi todas las regiones de Asia. Estas no s贸lo ofrecen soluciones cre铆bles ante el cambio clim谩tico, sino que estas alternativas tambi茅n son bastante impresionantes en ofrecer la soluci贸n correcta para fortalecer nuestra seguridad alimentaria.

Con el creciente y devastador impacto del cambio clim谩tico, m谩s y m谩s agricultores est谩n adoptando sistemas alternativos de agricultura no s贸lo para hacer sus fincas m谩s adaptables al estr茅s clim谩tico, sino tambi茅n para reducir los costos de producci贸n, prescindiendo del uso de semillas h铆bridas, fertilizantes sint茅ticos y pesticidas, los elementos primordiales de la agricultura convencional. Como se帽ala Chukki Nanjundaswamy, mujer agricultora, l铆der de Karnataka Rajya Ryot Sangha (KRSS) y fundadora de la escuela de agroecolog铆a de India, Amritabhoomi, 鈥淓l impacto del cambio clim谩tico en definitiva est谩 empujando a los agricultores a adoptar la agroecolog铆a u otro sistema alternativo de cultivo. Hoy en d铆a no hay absolutamente ninguna falta de evidencia para demostrar los impactos positivos de la agroecolog铆a, de las variedades de semillas ind铆genas y de la agro diversidad para enfrentar el cambio clim谩tico. Es tiempo de que paren de promover falsas tecnolog铆as y falsas soluciones como la Agricultura Clim谩ticamente Inteligente.鈥

Las personas en toda Asia se movilizan para entregar alternativas reales para enfrentar la crisis clim谩tica, iniciativas basadas en su derecho a la auto determinaci贸n, desarrollo de las comunidades y la soberan铆a alimentaria. Sus ejemplos son impresionantes e inspiradores. Pero para aquellos en las altas esferas, no debe quedar como una conversaci贸n o ser tratado como aventuras ex贸ticas. Deben convertirse en la hoja de ruta 鈥攅n Asia y en el resto del mundo鈥攑ara sacarnos de este terrible l铆o creado por la agricultura industrial y la codicia corporativa.

La soberan铆a alimentaria, seg煤n la Declaraci贸n de Ny茅l茅ni en el Foro por la Soberan铆a Alimentaria realizado en Mali (2007) por La Via Campesina, es el derecho de las personas a una alimento saludable y culturalmente apropiado producido s贸lo a trav茅s de probados m茅todos ecol贸gicos y sustentables, y su derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y de agricultura. Esto ubica a las aspiraciones y las necesidades de aquellos que producen, distribuyen y consumen los alimentos, en el centro de los sistemas y pol铆ticas alimentarias en lugar de las demandas de los mercados y las corporaciones. La soberan铆a alimentaria prioriza las econom铆as y mercados locales y nacionales, promueve el comercio transparente que garantice ingresos justos para todas las personas as铆 como el derecho de los consumidores a controlar su alimentaci贸n y nutrici贸n.