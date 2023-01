–

M谩s que exactamente un golpe de Estado a escala

nacional, tal vez podamos decir que los cuestionamientos radicalizados de

sectores del agronegocio a los resultados de las elecciones de 2022 son m谩s

bien el presagio de una candente negociaci贸n sobre la ampliaci贸n del proceso de

acumulaci贸n primitiva permanente. sobre la frontera amaz贸nica.

La sociedad y el territorio en Brasil vienen

experimentando profundas transformaciones en las 煤ltimas cuatro d茅cadas, en las

que se destaca en primer lugar un proceso de desindustrializaci贸n, con

profundas consecuencias para la estructura de clases del pa铆s. Seg煤n una

carta del Instituto de Estudios para el Desarrollo Industrial (IEDI 2021),

entre 1980 y 2020 la participaci贸n de la industria manufacturera en el PIB de

Brasil ha disminuido constantemente, mientras que el grado de industrializaci贸n

de la econom铆a mundial ha aumentado en las 煤ltimas cuatro d茅cadas, impulsado

especialmente por las transformaciones en la econom铆a china. Seg煤n ese

documento, mientras la industria manufacturera brasile帽a redujo su

participaci贸n en el PIB nacional del 21,1% en 1980 al 11,9% en 2020, el grado

de industrializaci贸n a escala mundial aument贸 del 15,6% al 16,5% del PIB

mundial en el mismo per铆odo.

Este proceso de desindustrializaci贸n estuvo

acompa帽ado de una reprimarizaci贸n acelerada de las exportaciones brasile帽as,

principalmente a partir de la d茅cada de 2000. En una transformaci贸n geopol铆tica

con consecuencias a煤n imprevistas, la participaci贸n de las exportaciones

brasile帽as dirigidas a China aument贸 del 2,8% en 2000 al 27,9% en 2018 ,

mientras que la participaci贸n de EE. UU. en el conjunto cay贸 del 23,9 % al 12 %

en este per铆odo. Este aumento de las relaciones comerciales con China

provoc贸 un aumento de las exportaciones brasile帽as de productos b谩sicos como el

mineral de hierro y la soja y un aumento de las importaciones de productos

manufacturados, intensificando el debilitamiento de las cadenas productivas

industriales y fortaleciendo las cadenas de productos b谩sicos .minerales y

agricultura. Seg煤n el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y

Servicios, la participaci贸n de los productos manufacturados en las

exportaciones de Brasil cay贸 del 59% en 2000 al 36% en 2019, mientras que la

participaci贸n de los productos b谩sicos aument贸 del 23% al 51%.

El cultivo de soja en particular ha promovido una

amplia reorganizaci贸n del territorio nacional: seg煤n el Instituto Brasile帽o de

Geograf铆a y Estad铆stica (IBGE), entre 2000 y 2018, la producci贸n de soja en

todo Brasil aument贸 de 32,8 millones de toneladas en 13,7 millones de hect谩reas

a 117,9 millones de toneladas en 34,8 millones de hect谩reas. Principal

productor brasile帽o del grano en el pa铆s hoy, el estado de Mato Grosso vio

crecer su cosecha de soja de 8,8 millones de toneladas cosechadas en 2,9

millones de hect谩reas en el a帽o

2000 a 31,6 millones de toneladas cosechadas en 9,4 millones de hect谩reas en

2018. Segmento central del llamado agronegocio, el complejo sojero se ha vuelto

decisivo para el patr贸n actual de articulaci贸n de Brasil con el mercado

internacional: seg煤n el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Las

exportaciones de servicios, soja brasile帽a en granos, harina y aceite

aumentaron de US$ 4,2 mil millones (equivalente al 7,5% de todas las

exportaciones del pa铆s en 2000) a US$ 40,7 mil millones (equivalente al 17% de

todas las exportaciones del pa铆s en 2018).

Las transformaciones descritas sirven de base para

la relativa p茅rdida de capacidad de los grandes centros metropolitanos para

ejercer la hegemon铆a sobre el territorio nacional y el creciente protagonismo

pol铆tico de las estructuras de poder que atraviesan su hinterland.Las

煤ltimas dos d茅cadas han estado marcadas en Brasil por la erosi贸n de los

aparatos de hegemon铆a que hab铆an permitido a fracciones de las clases

dominantes en el Sudeste m谩s industrializado dirigir la sociedad civil a escala

nacional a lo largo del siglo XX. La prensa escrita, las televisoras, las

universidades p煤blicas, las federaciones industriales, los aparatos partidistas

y las entidades gremiales radicadas principalmente en la regi贸n Sudeste, con

din谩micas propias, parecen perder la capacidad de ver inquietudes, orientar

intereses, elaborar valores y orientar expectativas de fracciones de clase en

todo el pa铆s. Al mismo tiempo, el surgimiento de la agroindustria ha

promovido el fortalecimiento de nuevos centros de poder en espacios urbanos

medianos en todo el interior .La sociedad brasile帽a, exigiendo nuevos

canales de representaci贸n pol铆tica que parecen desbordar cada vez m谩s los

pactos sociales instituidos desde la redemocratizaci贸n del pa铆s desde 1985.

En su an谩lisis de la relaci贸n entre las fuerzas de

extrema derecha y el interior de los EE. UU., Neel (2018) critica la

lectura caracter铆stica del liberalismo estadounidense que contrapone la

ignorancia del interior del pa铆s a la racionalidad de los centros urbanos del

este y costas del oeste. Seg煤n el autor, una interpretaci贸n tan

egoc茅ntrica y condescendiente de las fuerzas liberales en EE.UU. tiende a

oscurecer, en medio del proceso de desindustrializaci贸n, el fortalecimiento

del hinterland .de estructuras de poder basadas en particular en la

apropiaci贸n de la renta de la tierra. En comparaci贸n con las llamadas

fuerzas progresistas en este pa铆s, tales estructuras de poder han demostrado

una mayor capacidad para guiar las preocupaciones de grandes contingentes de

trabajadores blancos altamente endeudados y cr贸nicamente subempleados en el

interior. Se ensaya as铆 una nueva territorializaci贸n de la estructura y el

conflicto de clases tanto en EE. de la derecha santurrona, proclamados

representantes de la mayor铆a silenciosa del 鈥減ueblo鈥.

El fundamento de este impulso golpista de fracciones

de las clases dominantes vinculadas al agronegocio parece ser su inter茅s

estrat茅gico en profundizar la acumulaci贸n primitiva permanente en la regi贸n

amaz贸nica, una de las mayores bolsas de recursos comunes a煤n no reducidos a la

condici贸n de propiedad privada en la Amazon铆a. el mundo hoy. Que Mato

Grosso en particular se convierta en una especie de plataforma para la

producci贸n de commodities productos agr铆colas para el mercado internacional,

la agricultura moderna de soja ha avanzado en las 煤ltimas d茅cadas,

especialmente en aquellas 谩reas que anteriormente hab铆an sido deforestadas para

crear pastizales para la ganader铆a. Al igual que sucedi贸 con la expansi贸n

del cultivo de ca帽a de az煤car en la regi贸n Sudeste, el avance del cultivo de

soja en la regi贸n Centro-Oeste tambi茅n viene empujando el movimiento de ganado

hacia el norte, contribuyendo as铆 indirectamente a la expansi贸n del arco de

deforestaci贸n en Brasil como entero. En ese sentido, el avance de la soja

en Mato Grosso no implic贸 la soluci贸n o superaci贸n de las contradicciones

sociales y ambientales propias de la frontera agr铆cola, sino la preservaci贸n y

el desplazamiento de procesos como la apropiaci贸n il铆cita de tierras p煤blicas,

Hist贸ricamente, tal apropiaci贸n privada de las

tierras p煤blicas (y en consecuencia de la renta de la tierra) no fue un rasgo

arcaico a ser superado por la modernizaci贸n del pa铆s, sino m谩s bien la base

para la formaci贸n del capital industrial en el siglo XX. Los per铆odos de

estancamiento en la acumulaci贸n de capital fueron respondidos a trav茅s de

ciclos dictatoriales peri贸dicos que aceleraron el avance del capital sobre la

frontera amaz贸nica del pa铆s. En este sentido, la particularidad del coqueteo

actual con un nuevo per铆odo de excepci贸n no parece ser la intensificaci贸n del

r茅gimen de despojo sobre la regi贸n amaz贸nica brasile帽a, sino el hecho de que

esta acumulaci贸n primitiva permanente se produce en medio de una profunda

desindustrializaci贸n y no parece servir de apalancamiento al capital industrial

del pa铆s.

En este contexto, la estructura de clases resultante

del fortalecimiento de la agroindustria parece tener como rasgo distintivo su

car谩cter centr铆fugo, ejemplificado por las ciudades medianas de Mato Grosso que

reclaman un creciente protagonismo econ贸mico y pol铆tico, pero son incapaces de

asumir la hegemon铆a sobre la sociedad en forma sostenida. escala

nacional Frente a las cadenas productivas ligadas a la industria

metalmec谩nica que se consolidaron especialmente en la regi贸n Sudeste durante la

segunda mitad del siglo XX, las cadenas productivas ligadas a commodities.

Los productos agr铆colas y agroprocesados 鈥嬧媝arecen significativamente menos

densos y, en consecuencia, tienen una capacidad limitada para impulsar

relaciones sociales cada vez m谩s complejas, diversas y din谩micas. Es

comprensible, por tanto, que la unidad de las fracciones de las clases

dominantes vinculadas al agronegocio dependa de la continua expansi贸n de la

frontera agr铆cola y del mercado de tierras, principal centro de gravedad capaz

de organizar su horizonte estrat茅gico com煤n. Tambi茅n es comprensible que

la representaci贸n pol铆tica de estas fracciones de las clases dominantes del

agronegocio de Mato Grosso tome la forma de una simulaci贸n performativa de

ruptura del orden, incapaz de establecer consensos m铆nimamente estables dentro

del bloque de poder capaz de efectuar una transici贸n de r茅gimen.

Luiz Felipe FC de Farias es Doctor en Sociolog铆a por la Universidad de S茫o

Paulo (USP)

Fuente: Boi Tempo