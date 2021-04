–

De parte de Kurdistan America Latina April 8, 2021 86 puntos de vista

M谩s de un mill贸n de personas en Hasakah, en el norte de Siria y en la regi贸n circundante, se ven privadas de agua. Durante la invasi贸n militar -ampliamente condenada- del norte y este de Siria, en octubre de 2019, Turqu铆a se apoder贸 de la central el茅ctrica y de agua de Alouk. Bajo control turco, la estaci贸n de Alouk ha sido cortada m谩s de 20 veces desde enero de 2020. Antes, el Estado Isl谩mico (ISIS) ya hab铆a saqueado el suministro de agua para la regi贸n. El gobierno de Bashar Al Assad no ha hecho nada para ayudar a llevar agua a la regi贸n.

Para abordar la crisis, la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria (AANES), en colaboraci贸n con los ayuntamientos, ha desarrollado un nuevo suministro de agua para Hasakah. El proyecto trae agua del r铆o 脡ufrates a trav茅s de varias estaciones de agua existentes. Adem谩s, restaura la infraestructura que fue da帽ada durante la 煤ltima d茅cada de bombas, redadas y violencia. Seg煤n informes recientes, el proyecto est谩 actualmente completado en un 30 por ciento.

El proyecto de la fuente del r铆o 脡ufrates es solo un ejemplo de c贸mo la AANES trabaja para la gente. Nuestra estructura de gobierno se basa en los derechos humanos, la igualdad, el feminismo, el pluralismo y lo multi茅tnico. A trav茅s de una red de consejos -como los consejos de las aldeas locales, los consejos de mujeres, los consejos tribales y otros-, el modelo de la AANES busca sumar el aporte de la gente desde cero. En lugar de ser de arriba hacia abajo, el modelo est谩 construido para ser de abajo hacia arriba, para que los consejos y la direcci贸n se creen desde la base. Adem谩s, a trav茅s de nuestro modelo revolucionario de co-liderazgo, ninguna posici贸n de poder est谩 ocupada por una sola persona. Cada puesto lo ocupan dos personas de g茅neros diferentes y, con mayor frecuencia, dos or铆genes 茅tnicos diferentes. Somos un modelo progresista y democr谩tico que busca ser una inspiraci贸n para el resto de Siria, para Medio Oriente y tambi茅n para el mundo.

驴Por qu茅 Turqu铆a cortar铆a nuestra agua? El Estado turco est谩 tratando de secar nuestra regi贸n para secar nuestro esp铆ritu y resoluci贸n. Si bien el resto de Siria ha estallado en la 煤ltima d茅cada en una guerra civil y luchas internas, hemos estado trabajando para establecer una verdadera democracia en nuestra regi贸n.

La AANES gobierna aproximadamente un tercio de Siria y a cinco millones de personas. La AANES y las Fuerzas Democr谩ticas Sirias (FDS), demostraron ser lo suficientemente s贸lidas para aliarse con Estados Unidos y luchar para repeler a ISIS de nuestras tierras. El autoritario gobierno turco est谩 amenazado por nuestros principios democr谩ticos. El gobierno de Al Assad tampoco apoya nuestra gobernanza regional a largo plazo, y hasta ahora se niega a negociar con nosotros, en serio, sobre el futuro del pa铆s.

Mi ciudad natal es Hasakah. Crec铆 como parte de una comunidad cristiana sir铆aca de all铆. Muchos de mis familiares y amigos permanecen en la regi贸n. Como producto de Hasakah, el sufrimiento de la ciudad tambi茅n es mi sufrimiento. Como parte del Consejo Democr谩tico Sirio, el ala pol铆tica de la AANES, soy un defensor de lo que hemos podido lograr.

El proyecto democr谩tico de la AANES comenz贸 en 2015 como una respuesta necesaria al vac铆o de poder que qued贸 despu茅s de que en Siria estallara la guerra. Las personas inspiradas por la democracia se unieron para estabilizar el norte y el este de Siria, y construir un modelo de gobernanza que representara el futuro democr谩tico del pa铆s, y no su pasado tir谩nico. Ese modelo contin煤a expandi茅ndose y adapt谩ndose a los desaf铆os. Somos una idea cuyo momento ha llegado.

Despu茅s de que Turqu铆a invadi贸 nuestra regi贸n, ha tratado de utilizar su ventaja militar como fuerza de ocupaci贸n para ejercer presi贸n sobre la AANES. Quieren que nos dobleguemos. Un mill贸n de personas tienen que sufrir sed y privaciones, mientras Turqu铆a busca poner fin a nuestro proyecto democr谩tico.

Turqu铆a no solo ha cerrado la estaci贸n de agua de Alouk m谩s de 20 veces, las fuerzas turcas incluso han impedido que los t茅cnicos reparen la estaci贸n cuando fue da帽ada. Los funcionarios turcos tambi茅n han exigido cada vez m谩s poder para ir a la regi贸n ocupada de Ser锚kaniy锚 (Ras Al Ain) desde la central el茅ctrica adyacente.

Antes del conflicto sirio, las tuber铆as de agua que van del r铆o 脡ufrates a Hasakah estaban en funcionamiento. Pero la infraestructura fue saqueada tanto por Hayat Tahrir al-Sham (HTS) como por ISIS, y eso derrib贸 la fuente de agua. Para 2019, la estaci贸n de agua de Alouk era la 煤nica fuente de agua para la ciudad.

El gobierno de Al Assad podr铆a estar actuando ahora para llevar ayuda humanitaria y agua a nuestra regi贸n, pero la ayuda humanitaria est谩 politizada en la Siria de Al Assad, y distribuida, principalmente, entre aquellos que buscan el favor de Al Assad.

Human Rights Watch (HRW) ha calificado la situaci贸n del agua en el norte de Siria como 鈥渦n desastre humanitario鈥. El Representante Jefe de la OMS en Siria calific贸 la conducta de Turqu铆a, con respecto a la estaci贸n de agua de Alouk, como 鈥渦n crimen鈥. Ignatius Alphem II, el Jefe Supremo de la Iglesia Ortodoxa Siria Universal, calific贸 la privaci贸n de agua de Turqu铆a como 鈥渦n acto b谩rbaro y una violaci贸n flagrante de los derechos humanos fundamentales鈥.

Muchas personas tienen sed, no pueden ba帽arse o cocinar seg煤n sus necesidades. Adem谩s, las personas no pueden utilizar el agua para la producci贸n de alimentos, la agricultura u otros fines industriales. La crisis de no tener agua se agrava con la pandemia de Covid. La prevenci贸n de la transmisi贸n de enfermedades requiere una buena higiene y lavado de manos. Los cierres de fronteras, debido a la pandemia, tambi茅n hacen que la ayuda humanitaria sea casi imposible. El agua de los pozos en la regi贸n de Hasakah no es potable debido a la salinidad.

Para hacer frente a la falta de agua, los ayuntamientos y la AANES han dispuesto que se traigan grandes camiones cisterna de agua, pero es muy dif铆cil y costoso transportar el agua por esta v铆a. El agua no es suficiente para las necesidades diarias y de mala calidad en comparaci贸n con el agua de la estaci贸n de Alouk.

La respuesta de la AANES en la restauraci贸n de la tuber铆a de agua muestra el poder de adhesi贸n de nuestra gente. Nuestro proyecto democr谩tico no solo cuenta con el aporte de nuestro pueblo, su colaboraci贸n y sus voces, sino que tiene la fuerza de su voluntad detr谩s. Nuestros principios democr谩ticos tienen la voluntad de sobrevivir y prosperar, y eso es m谩s fuerte, incluso que el ej茅rcito turco.

Nuestro pueblo sobrevivi贸 al r茅gimen autoritario sirio durante d茅cadas. Resistimos la 煤ltima d茅cada de guerra e inestabilidad. Luchamos contra los ej茅rcitos invasores de ISIS. Hemos capeado un colapso econ贸mico aplastante el a帽o pasado. Con nuestro modelo democr谩tico inspirador, y con nuestra unidad y perseverancia, podemos devolver el agua y la vida a Hasakah.

FUENTE: Bassam Said Ishak (copresidente de la misi贸n estadounidense del Consejo Democr谩tico Sirio) / Siryan Democratic Times / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>