–

De parte de ANRed May 6, 2022 242 puntos de vista

El secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), remarc贸 que el gremio busca que 鈥渁dem谩s de la democratizaci贸n y de la asignaci贸n con criterio, los medios que reciban pauta cumplan las m铆nimas obligaciones, como el pago de salario en tiempo y forma鈥. Agust铆n Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), habl贸 en Radio Gr谩fica sobre los desaf铆os del sector y de la coyuntura pol铆tica nacional. Por Lucas Molinari y Leila Bitar (芦Punto de Partida禄 鈥 Radio Gr谩fica).

鈥淟a situaci贸n de los trabajadores y trabajadoras de prensa es terrible. Se firm贸 para mayo de este a帽o un 12% de aumento sobre la base de los salarios de agosto del a帽o pasado, es decir pr谩cticamente no hay ning煤n tipo de recomposici贸n salarial e incluso hay empresas que pagan en cuotas y no cumplen con sus obligaciones salariales鈥, explic贸 el dirigente.

鈥淗ace 20 d铆as tuvimos una asamblea general del sindicato donde iniciamos un plan de lucha, fuimos la semana pasada a las puertas de P谩gina 12, este mi茅rcoles vamos a Perfil y la semana que viene a Clar铆n. Estamos con cese de tareas y medidas en todas las empresas de prensa escrita de la Ciudad de Buenos Aires鈥, agreg贸.

Por otra parte, critic贸 el rol de la Uni贸n de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA): 鈥Discute sin ning煤n tipo de representatividad, no consulta, ni participa de la vida gremial, ni tiene interlocuci贸n con las empresas, es una paritaria renga porque no tiene a los trabajadores y trabajadoras en la mesa鈥.

Consultado por la pauta publicitaria, el sindicalista sostuvo: 鈥淣o fueron escuchados los medios autogestivos ni los sindicatos. Ya es el tercer secretario de medios que est谩 asumiendo ahora (Juan Ross) y no es un tema personal, pero tienen que jugar un rol y hacerse cargo del lugar en el que est谩n y la sensaci贸n es que hay muchos pretextos y pocas soluciones. No hay ning煤n tipo de pol铆tica con tema pauta, y cuando pasa eso, se perpet煤a el status quo, continuamos con lo que heredamos del macrismo. Adem谩s de la democratizaci贸n y de la asignaci贸n con criterio, desde lo sindical planteamos que los medios que reciban pauta cumplan las m铆nimas obligaciones, como el pago de salario en tiempo y forma鈥.

Respecto de la interna dentro del Frente de Todos, y la perspectivas electorales hacia 2023, Lecchi subray贸: 鈥Somos optimistas porque confiamos siempre en la fuerza de la clase trabajadora y el pueblo organizado en la calle. El 1掳 de mayo hubo una movilizaci贸n impresionante convocada por la UTEP, el s谩bado en Baradero un plenario donde 4 mil dirigentes sindicales discutieron. Yo creo que ah铆 est谩 la fuerza, la pelea superestructural entre dirigentes no aporta. Est谩 bien que haya discusi贸n sobre el rumbo, pero siento que la dirigencia pol铆tica a veces pierde de vista la gesti贸n y las necesidades de las y los trabajadores鈥.

Y continu贸: 鈥Lo peor que le puede pasar al Frente de Todos no es perder una elecci贸n sino adoptar el programa de la derecha, las pol铆ticas de aquellos que supuestamente vinieron a combatir, porque eso va a generar una derrota pol铆tica mucho peor que la derrota electoral. No hay que tenerle miedo a las diferencias, pero s铆 tenemos que pensar c贸mo resolvemos los problemas m谩s urgentes, porque todos los sectores del Frente de Todos tienen lugares de gesti贸n importantes y no todos esos espacios funcionan como deber铆an. Si no se resuelve la ca铆da del poder adquisitivo de la poblaci贸n no hay ninguna discusi贸n de valga la pena鈥.

Por 煤ltimo, reivindic贸 el rol del sindicato durante el gobierno de Cambiemos: 鈥淓stuvimos en la calle durante todo el macrismo, desde el conflicto con Sergio Szpolski del Grupo 23, con Tiempo Argentino y Radio Am茅rica, que fue en diciembre de 2015. No nos arrobamos otra cosa que lo hicimos, pero creo que la derrota del macrismo se empez贸 a gestar en esas jornadas donde repudiamos la reforma previsional, donde salimos a enfrentar el proyecto de reforma laboral鈥.

Fuente: https://radiografica.org.ar/2022/05/04/agustin-lecchi-sobre-pauta-publicitaria-hay-muchos-pretextos-y-pocas-soluciones/