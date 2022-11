–

De parte de ANRed November 3, 2022 224 puntos de vista

Entrevistamos a Agustina Vargas, presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Ense帽anza Radiof贸nica (ISER), que viene reclamando al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) 鈥 organismo presidido por Claudio Ambrosini y del cual depende el instituto 鈥 por diversos problemas. 芦El edificio se cae a pedazos. Hay ratas adentro de las aulas. No hay ning煤n tipo de inversi贸n. La semana pasada no ten铆amos ba帽os. Tambi茅n reclamamos la incorporaci贸n de un Consejo Acad茅mico en el organigrama del ENACOM, que nos dar铆a a nosotros una mayor capacidad de acci贸n, porque dependemos directamente del ente y eso hace que todo se dilate much铆simo y nunca nada llega a tiempo o, directamente, ni llegan. Tenemos denuncias por violencia de g茅nero y acoso acumuladas desde el 2016 sin resolver. Tenemos el caso de un docente que ya tiene 10 denuncias acumuladas. Lo 煤nico que nos dieron es el descargo del docente, que desconoce todo, dice que son malos entendidos y que las situaciones no fueron as铆. O sea, 10 personas a lo largo del tiempo siempre se confunden con el mismo docente. Es una locura禄, enumera Agustina. Por ANRed.

Estudiantes del Instituto Superior de Ense帽anza Radiof贸nica (ISER), que depende del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), organismo presidido por Claudio Ambrosini, vienen reclamando, junto al Centro de Estudiantes del ISER (CEISER), por 芦problemas edilicios, de higiene y salubridad, violencia de g茅nero, acoso de profesores y numerosos conflictos sin resolver禄, seg煤n enumer贸 el CEISER en un comunicado.

芦Tras agotar todas las instancias de di谩logo con el organismo禄, convocaron a una asamblea abierta con estudiantes, egresados y egresadas, y docentes y no docentes, en donde 芦se vot贸 un plan de acci贸n a desarrollar en los pr贸ximos d铆as para poder ser escuchados禄, explicaron desde el centro de estudiantes. Entre esas actividades, el 26 de octubre realizaron una radio abierta y clase p煤blica en las puertas del ENACOM, y el mi茅rcoles 2 de noviembre realizaron una actividad, en conjunto con Centros de Estudiantes y agrupaciones vinculadas al mundo audiovisual, gremios con representaci贸n en el ISER y organizaciones relacionadas a la comunicaci贸n.

En ese marco, desde ANRed entrevistamos a Agustina Vargas, presidenta del CEISER, quien nos ampli贸 los motivos del plan de acci贸n que llevan adelante.

芦Nuestros reclamos son, b谩sicamente, sobre tres ejes 鈥 explica Agustina 鈥 El principal, obviamente, es sobre la cuesti贸n edilicia. La verdad es que el edificio se cae a pedazos. Hay ratas adentro de las aulas. No hay ning煤n tipo de inversi贸n. La semana pasada no ten铆amos ba帽os. Somos m谩s de 700 estudiantes ques estudiamos ah铆. Estuvimos un mont贸n de tiempo con un solo ba帽o, que fue un caos. No tenemos pizarrones tampoco. Es un gran nivel de desidia禄, sentencia.

El segundo eje que reclaman es la incorporaci贸n de un Consejo Acad茅mico en el organigrama del ENACOM: 芦nos dar铆a a nosotros una mayor capacidad de acci贸n, porque nosotros dependemos directamente del ENACOM, o sea que todas las decisiones se toman ah铆. Y eso hace que todo se dilate much铆simo y nunca nada llega a tiempo o, directamente, ni llegan. Y el Consejo nos dar铆a un poco m谩s de libertad en ese sentido禄.

Mientras que el tercer eje de reclamos que impulsa el CEISER junto a los y las estudiantes del instituto son las denuncias por violencia y acoso dentro de las aulas de la instituci贸n: 芦la realidad es que nosotros hace dos a帽os tenemos protocolo de g茅nero, pero ese protocolo no funciona, tiene un mont贸n de grises, y no es retroactivo. Es decir, que las denuncias que se hicieron antes de ese protocolo no pueden ser tratadas mediante el protocolo. O sea, que s贸lo se tratan las denuncias de los 煤ltimos dos a帽os. Pero nosotros tenemos denuncias acumuladas desde el a帽o 2016 y 2017, que est谩n sin resolver芦, remarca Agustina.

Asimismo, agrega: 芦tenemos el caso de un docente que ya tiene 10 denuncias acumuladas y ya se pidi贸 una pronta respuesta, y lo 煤nico que nos dijeron es 鈥榖ueno, ac谩 est谩 el descargo de este docente鈥, que dice que desconoce todo, que son malos entendidos y que las situaciones no fueron as铆. Pero la verdad es que no: son 10 personas, que a lo largo de distintos a帽os y que son de distintas camadas, denunciaron a esta persona, y no puede ser que todo sea un mal entendido. 10 personas a lo largo del tiempo siempre se confunden con el mismo docente. Es una locura禄.

Tambi茅n recuerda que un caso similar se vive con la Coordinaci贸n de Locuci贸n: 芦ya hace m谩s de un a帽o y medio los chicos y chicas est谩nn sin un coordinador, tambi茅n por una denuncia ingresada a trav茅s del protocolo de g茅nero, que el ENACOM prometi贸 resolver con celeridad y la verdad es que no se est谩 resolviendo. Entonces, lo que pedimos es que pongan herramientas para poder evitar estas situaciones y que sean resueltas. Y no que se utilicen para dilatar y para no llegar a ning煤n fin禄, se帽ala.