Denunciamos la utilizaci贸n del pa铆s canario como colonia militar por parte del ej茅rcito espa帽ol y la OTAN

Desde la Federaci贸n de partidos anticoloniales y socialistas AHORA CANARIAS denunciamos la utilizaci贸n del pa铆s canario como colonia militar por parte del ej茅rcito espa帽ol y la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN)

En los pr贸ximos meses, en el aeropuerto militar de Guacimeta (Lanzarote) se albergar谩 la base de drones de 煤ltima generaci贸n PREDATOR B, del ej茅rcito espa帽ol-OTAN, que tendr谩n como misi贸n el control de las zonas del Sahel y el Magreb ( Mauritania, Senegal, Mali, Marruecos, S谩hara Occidental, Rif…) para seguir expoliando los recursos naturales del continente africano.

Canarias es una naci贸n que ha manifestado en numerosas ocasiones su firme oposici贸n al militarismo e imperialismo. El pueblo canario se manifest贸 en contra de la adhesi贸n a la OTAN en 1986, con un rotundo NO que ha sido reiteradamente violado por el estado espa帽ol, utilizando igualmente cielo, oc茅ano y suelo canario para dicho fin militarista. As铆 mismo se ha manifestado en contra tambi茅n de la utilizaci贸n militar de La Isleta, en Gran Canaria, contra la presencia del cuerpo militar de legionarios, en Fuerteventura, contra la invasi贸n de Irak en 2003, contra la opresi贸n colonial que sufren los pueblos de Palestina y el S谩hara Occidental, y un largo etc que deja bien clara la postura antimilitar de la clase obrera canaria.

Canarias quiere ser un pueblo de Paz y en Paz, cuesti贸n que no es muy dif铆cil de entender, ya que con las herramientas de la guerra no se puede construir la Paz. A煤n con ello, nuestra naci贸n est谩 sometida, directa o indirectamente, a todo tipo de maniobras de la OTAN, y a todas las tensiones que produzca el enfrentamiento de las potencias con los grupos locales por el control de las riquezas naturales. Nos consideran una punta de lanza por nuestra proximidad al continente, un “portaviones gigante en el Atl谩ntico” para su continua depredaci贸n en 脕frica para el sostenimiento de su sistema imperialista. Nos utilizan como una base log铆stica por la situaci贸n geoestrat茅gica, y han convertido muchos puntos de nuestra geograf铆a en campos de entrenamiento y lanzadera para las guerras que se llevan a cabo en los diferentes lugares del mundo, con todos los perjuicios que eso conlleva para nuestro pa铆s, haci茅ndonos adem谩s part铆cipes en cierto modo de la miseria que generan en otros pueblos.

Con todo ello, y con la legitimaci贸n que nos da el car谩cter pacifista de nuestro pueblo reivindicamos para nuestra tierra un Estatuto Internacional de Neutralidad, con una declaraci贸n formal del Archipi茅lago Canario como territorio neutral, seg煤n los t茅rminos del derecho internacional p煤blico, derecho que deber铆a estar recogido en todas las leyes, Estatutos o Constituciones que le afecten. Que no se utilice nuestro espacio terrestre, mar铆timo ni a茅reo para ning煤n tipo de uso o maniobra militar. Definiendo a Canarias, como zona de exclusi贸n militar, fuera del brazo armado y militarizado del sistema capitalista que es la OTAN. Exigiendo al Gobierno del Estado Espa帽ol una pol铆tica externa de no agresi贸n, ni ocupaci贸n militar, ni intervenci贸n armada, que no son m谩s que un disfraz de nuevas colonizaciones imperiales. Un archipi茅lago con un Estatuto de Neutralidad, con reconocimiento internacional, que la convierta en plataforma de paz y no de log铆stica de los se帽ores de la guerra, en un espacio de encuentro entre los pueblos, donde se apoye la solidaridad y la resoluci贸n no violenta de los conflictos.

Desde AHORA CANARIAS nos rebelamos ante esta situaci贸n de continua agresi贸n a nuestra tierra y al auge e impunidad del imperialismo y el colonialismo, y hacemos un llamado a toda persona y colectivos de nuestro pa铆s canario a tomar la misma actitud para que nunca m谩s Canarias sea utilizada como una tierra t铆tere de la depredaci贸n capitalista. Ante su avaricia, odio y destrucci贸n, Canarias alzada y con coraz贸n.

FEDERACI脫N AHORA CANARIAS, naci贸n canaria, a 18/08/2021.