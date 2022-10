–

Ahora que la derecha sac贸 a relucir por todas partes la amenaza de muerte como su mas eficaz dispositivo de control pol铆tico y social, ahora que sabemos que se pueden ganar elecciones sin que eso garantice una mayor potencia pol铆tica (sino apenas un m铆nimo aplazamiento de lo peor, y a veces ni eso) 驴c贸mo recordamos esta fecha? Porque como bien sabemos un 8 de octubre de 1967 las tropas del ej茅rcito boliviano al mando de la CIA capturaban al combatiente Ernesto Che Guevara, asesinado el d铆a 9 despu茅s del mediod铆a. A mi modo de ver, no cabe rese帽ar al Che como a un voluntarista solo explicable en el ambiente psicod茅lico de los idealizados a帽os sesentas, ni menos a煤n como el m谩s noble y ejemplar de los fracasos de las ideas comunistas, que fueron las suyas. Por fuera de estas auto-complacencias, y en un contacto honesto con su figura, Guevara plantea cuestiones ardientes que nuestra 茅poca elude (que no podemos sino eludir) por una lamentable escasez de recursos. Tomado en su racionalidad y no como modelo, nos conecta aun hoy con la experiencia m谩s radical que hizo un pueblo latinoamericano para transformar sus propias estructuras de dominaci贸n; con un modo claro y decidido de plantear a nivel internacional el problema del anticolonialismo -que hoy no deja de volver como problema del racismo, central en la ofensiva de las ultraderechas-, y el de la enemistad en t茅rminos no esencializados: la lucha revolucionaria no era planteada por la guerrilla del Che como una tentativa de cancelar propiedades ontol贸gicas de los sujetos enemigos, sino como un modo de derrotar dispositivos de dominaci贸n absolutamente tangibles y vigentes (Guevara fue el pensador latinoamericano que mejor conect贸 la relaci贸n interna que liga la ley del valor con la subjetividad capitalista). Que Guevara no pueda ser esgrimido como modelo -todo modelo congelado frena el pensamiento y la acci贸n- no suprime sino que libera un tipo de racionalidad colectiva que no se recrea en mitos congelados sino en luchas hist贸ricas, en enemistades situadas y en proyectos de liberaci贸n.

