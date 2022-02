–

De parte de La Haine February 22, 2022 47 puntos de vista

Lo que muchos colombianos guardan en el ba煤l de los recuerdos, es la imagen de Juan Carlos Lecompte [publicista y marido de Betancur en esos a帽os] cuando se tatu贸 en un brazo la efigie de Ingrid Betancur. La amaba. So帽aba repetidamente con verla libre, tras el secuestro de seis a帽os en manos de las FARC. Uno de los 鈥males buscados鈥, como dicen los abuelos en Colombia. La segunda postal, color sepia, es la sucesi贸n de plantones que protagonizaba con una fotograf铆a de la pol铆tica. Como buen publicista, Lecompte quer铆a tocar las fibras m谩s sensibles de la ciudadan铆a, en procura de su solidaridad.

Sin embargo, su gran desilusi贸n vino cuando la liberaron. En el recibimiento, ella eludi贸 un beso y luego, con una contundencia demoledora, mir谩ndolo a los ojos y ante el desconcierto de su esposo, le dijo: 鈥Ya no te quiero鈥. Sus aspiraciones ahora no se enfocaban en la pol铆tica, sino en irse a Europa, lejos de las tierras colombianas, de las que quer铆a poner distancia.

Espor谩dicamente Betancur aparec铆a en noticieros uribistas, como NTN24, para despotricar del Proceso de Paz, al que considera un paso para 鈥dar impunidad a los violentos鈥. Ajena totalmente a la realidad del pa铆s. Cercana a sus intereses elitistas, los mismos que ahora defiende en todos los escenarios.

La fresa en el helado la puso el 17 enero 煤ltimo cuando oficializ贸 su aspiraci贸n de ser Presidente. Asumi贸 el discurso mesi谩nico como la 煤nica alternativa de los electores. Y desde entonces, no deja 鈥渢铆tere con cabeza鈥. A todos los cuestiona. S贸lo ella enarbola la bandera de la moral. De lo que no habla es de transparencia, porque ese no es un t茅rmino que figure en su diccionario.

La tambi茅n aspirante, pero de izquierda, Francia M谩rquez, la confront贸. Lo hizo en un debate. Dej贸 en claro que se trataba de una oportunista.

鈥Yo le dir铆a a Ingrid, que la respeto y todo, que uno no puede venir cada 4 a帽os a hacer pol铆tica; hay que asumir que nosotros estamos aqu铆 como pa铆s y construimos como pa铆s, pero las situaciones que usted ha vivido las sigue viviendo mucha gente, todos los d铆as, y es necesario entonces asumir el desaf铆o de lo que a m铆 me pas贸 que no le pase a nadie鈥, le dijo con el desparpajo que caracteriza a la M谩rquez, descomplicada y franca. Le 芦cant贸 las cuarenta禄 en la cara e Ingrid, como en la legendaria foto del secuestro, asumi贸 una actitud de v铆ctima.

Ingrid no respeta las reglas del juego, al punto que se desmarc贸 de la Coalici贸n Centro Esperanza. Una jugada de ajedrecista que ya ten铆a planeada, sin duda. Y sali贸 de all铆 criticando a todos. Como la invitada a una comilona que, sin poner nada para el convite, sale despu茅s de almorzar criticando el sancocho, el tama帽o de la pechuga de la gallina y, adem谩s, diciendo que no le permitieron repetir agua de panela.

Su m谩s reciente desacierto, decir que algunas mujeres brindan las condiciones para ser abusadas sexualmente. Dijo textualmente “mujeres que se hacen violar”. La hizo, definitivamente. Y cuando vio el tama帽o de su metida de pata, ella que siempre culpa a los dem谩s por los equ铆vocos, atribuy贸 el asunto a un lapsus porque 鈥揳rgument贸鈥, siempre est谩 pensando en espa帽ol y en franc茅s.

No es de extra帽ar que ya tenga comprado el tiquete para Europa. Al fin y al cabo, ella no tiene nada que perder. Se regresa a su vida de siempre, de lujos y comodidades, una vez haya causado da帽o en Colombia. Definitivamente, lo que es de esperarse con alguien que, sin ser adalid de los principios y valores, ahora se cree la rectora moral de los colombianos鈥

cronicasparalapaz.wordpress.com