May 23, 2021

Airb煤s tiene dos plantas en la provincia: Puerto Real y Puerto de Santa Mar铆a. Los aires de cierre, que ya en 2019 se sent铆an (鈥淟a cancelaci贸n del Airbus A380 tendr谩 un m铆nimo impacto鈥︹), se han ido convirtiendo en tormenta que se cierne sobre muchas familias trabajadoras de la bah铆a de C谩diz. Los sindicatos en las plantas pronto hicieron un frente com煤n y mediante un comit茅 inter-centro anunciaron la convocatoria de Huelga, si no se garantizaban los puestos de trabajo. A煤n resuenan los gritos emitidos por gargantas esperanzadas: AIRBUS NO SE CIERRA.

A esta puesta en escena por las c煤pulas pol铆ticas, de empresas sindicales y la direcci贸n de la propia empresa Airbus, se suman los reconocimientos, las arengas de diputados sobre la defensa del trabajo en la zona鈥

Negociaciones a puerta cerrada, sin luz ni taqu铆grafos, a espaldas de las personas trabajadoras, semanas de mensajes 鈥渙ptimistas鈥 鈥 Todo va muy bien -La empresa no pretende cerrar nada. Hace un mes un prestigiosa peri贸dico nacional titulaba la noticia: Airbus Puerto Real no se cierra鈥 por ahora: 鈥淎irbus Puerto Real no se cierra鈥 por ahora. Los sindicatos respiran por la continuidad de la planta gaditana鈥.

Pero la traici贸n se ha materializado. Ese mismo peri贸dico hace un d铆a: Airbus Espa帽a consuma el cierre de la factor铆a de Puerto Real 鈥 : 鈥淢谩s del 50% de la planta no est谩 siendo utilizada, no pensamos que la recuperaci贸n en doble pasillo se produzca hasta el 2023 y esto hace 鈥︹

Y las consecuencias de un acuerdo a espaldas de las personas trabajadoras se hacen evidentes: Otro titular de prensa de la zona: 鈥淐RISIS AEROESPACIAL. Gobierno y sindicatos se alinean con Airbus para enterrar a la planta de Puerto Real鈥. Las federaciones de UGT y CC.OO, a espalda de su propia afiliaci贸n, junto al Ministerio de Industria, han lanzado una propuesta a Airbus, que recoge el traslado de la actividad productiva de Puerto Real al Puerto. Esto supone la creaci贸n (reducci贸n) de un 煤nico polo industrial que se materializar铆a a principios de 2023 y hasta entonces se propone una hoja de ruta. Y efectivamente esa hoja de ruta est谩 escrita desde hace m谩s de 2 a帽os. 驴Por qu茅 cerrar de golpe los dos centros? Conviene que la amarga soluci贸n se endulce dejando un atisbo de esperanza en la mitad del personal, porque de esta forma se divide la capacidad de confrontaci贸n de toda la plantilla. -Se paraliza la confrontaci贸n, desactivamos las protestas y en 2023, 驴qui茅n garantiza nada de nada?

Ya que los vientos en la industria aero-espacial soplan hacia su reducci贸n, en sinton铆a con la agenda verde que Europa, sobre todo tiene fijada. Ya la agenda 2050 de D Pedro S谩nchez contempla la eliminaci贸n de los vuelos interiores y el fomento del tren (alta velocidad exclusivamente) y otras alternativas de movilidad el茅ctricas.

No obstante al menos un sindicato, CGT, mantiene la convocatoria de huelga, para la empresa Airbus y las empresas auxiliares, una vez apoyada por las asambleas de los dos centros de Airbus en la Bah铆a de C谩diz. Hora es de que aquellos cargos p煤blicos que han hecho acto de presencia y se han hecho fotos y videos apoyando esta justa esperanza, muestren coherencia de sus discursos y se sumen para que ni un solo puesto de trabajo se pierda en Airbus. 鈥淎hora necesitamos coherencia y solidaridad real鈥.

Ni la Bah铆a de C谩diz, ni Andaluc铆a, pueden permitirse que se consuma la muerte anunciada de todo este territorio, sumido en el desempleo y la desesperaci贸n.

Delegados 鈥渁ntisindicales鈥 celebrando una victoria cuando realmente es una tragedia. Con una ministra arrodillada ante la compa帽铆a y directivos patriotas de pulsera y bandera entregando la dignidad de la Bah铆a de C谩diz. Jorge Gonz谩lez resume con maestr铆a la situaci贸n de los huelguistas: 鈥Esos radicales y locos ser谩n los 煤ltimos que sostendr谩n la bandera del empleo, la dignidad y los derechos de la clase obrera, mientras gobierno, sindicatos y empresa brindar谩n durante d铆as de vinos y rosas la reestructuraci贸n de una gran mentira. El centro de I+D 4.0 es la gran falacia preparada en forma de truco de ilusionismo. Pero detr谩s no hay nada. El espectro de 贸xido y herrumbre de Delphi y Altadis nos recuerdan que detr谩s de este nuevo juego de magia no hay m谩s que polvo, ceniza y el levante aullante sobre las naves vac铆as鈥.

Rafael Fenoy Rico