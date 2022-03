La guerra es siempre l谩grimas, sangre y bestialidad. Pero las personas siguen siendo personas incluso en condiciones tan monstruosas.

La guerra es siempre l谩grimas, sangre y bestialidad. Pero las personas siguen siendo personas incluso en condiciones tan monstruosas. A pesar del peligro para la vida, se ayudan mutuamente. El sitio “Asamblea”, creado por los anarquistas de Kharkov, habl贸 sobre el destino de una joven voluntaria, Yulia Koval, que ayud贸 a evacuar a los civiles en Saltovka y muri贸 durante los bombardeos.

Seg煤n el sitio web, con el estallido de las hostilidades, Yulia, de 23 a帽os, junto con su esposo Oleg, ayudaron a evacuar a la poblaci贸n de Severnaya Saltovka, que estaba bajo el fuego de la artiller铆a rusa. Llevaron a los residentes a la estaci贸n, entregaron alimentos y medicinas gratis.

“De alguna manera no era nada c贸modo estar sentado en casa, la gente llama por tel茅fono, pide ayuda, conocidos. Y Yulia dice: ‘Vamos, por qu茅 no, mientras haya combustible’. Empezamos a llevar a la gente a las estaciones, en alg煤n lugar m谩s lejos, fuera de la ciudad. Un amigo me pidi贸 que sacara a su familia, 茅l no estaba en la ciudad y estaban bajo bombardeos en Severnaya Saltovka. Y, por supuesto, acept茅. Llegamos a este lugar. Yo estacion茅 el carro, pero a煤n no hab铆a bajado la gente鈥, record贸 el esposo de Julia, Oleg.

Seg煤n le dijo Oleg al periodista de la Asamblea, el 5 de marzo estaban esperando a la familia de un amigo cerca de la casa al lado del gimnasio en la calle 袛褉褍卸斜褘 袧邪褉芯写芯胁, 261. All铆 se rompieron ventanas. Oleg llam贸 al due帽o del sal贸n, el gerente para el cual trabaja, y le pidi贸 permiso para llevar dulces para su esposa all铆.

鈥淐orr铆 detr谩s de estos chocolates, y luego hubo la explosi贸n. Estaba all铆, pero todav铆a llen茅 los bolsillos de estos chocolates y, por un lado, salgo satisfecho. Sabes, se siente como si fueras 芦袞械谢械蟹薪褘泄 肖械谢懈泻褋禄. Subo corriendo y veo que mi carro est谩 roto… Claro, se me cae todo, brinco, corro para all谩… Y ah铆 yace la familia que 铆bamos a recoger… Murieron… Pero yo no puedo encontrar a Yulia en absoluto … Corr铆, corr铆, no hab铆a nadie, nadie pod铆a ayudar. Finalmente encontr茅 su cuerpo”.

Unos d铆as antes de la guerra, el 20 de febrero, se帽ala la Asamblea, la pareja hab铆a celebrado su segundo aniversario de bodas. Yulia ten铆a 23 a帽os. “Yulia y yo 铆bamos juntas a entrenar. Ella siempre fue amable, muy amable, comprensiva. Llevaban a la gente a otros pueblos, ciudades, donde la situaci贸n estaba tranquila. Tambi茅n ayudaron a mi familia, en marzo. El 4, se llevaron a mis padres de Saltovka a otra ciudad sin llevarse dinero, nada鈥, cuenta su amiga Margarita, a quien la voluntaria y su esposo ayudaron el d铆a anterior.

Oleg tiene la intenci贸n de seguir ayudando a la gente m谩s. La tragedia no lo quebr贸.

Adem谩s de esta informaci贸n, le recordamos la posici贸n de la KPAC: no apoyamos ni al estado ruso ni al ucraniano y no queremos la victoria de ninguno de los ej茅rcitos o “pueblos”. Est谩bamos y seguimos estando del lado de la gente com煤n. Los que siempre sufren los enfrentamientos de los que est谩n en el poder, pero siempre siguen siendo personas.

AIT-RUS