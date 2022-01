–

Rafael

Rafael Poch de Feliu – 25/01/2022

Estamos asistiendo a

una crisis de tonos militares particularmente peligrosa porque viene

presidida por la general inestabilidad de todos sus actores. En esta

jugada insensata, todo el mundo está expuesto, pero Rusia la que

Estamos asistiendo a una

crisis de tonos militares particularmente peligrosa porque viene

presidida por la general inestabilidad de todos sus actores. Un

ejemplo, el Presidente Biden, el 20 de enero. Con su prestigio en

horas bajas, la posibilidad de que su presidencia sea un “paréntesis

entre dos Trumps”, a un año de aquellos insólitos sucesos del 6

de enero de 2021 en el Capitolio que tanto se parecieron a una

intentona golpista y con la derrota, la víspera en el Senado, de su

reforma electoral que tan malos augurios sugiere para las elecciones

midterm de noviembre, comparecía ese día, el jueves pasado,

ante la prensa. Y lo dijo: “espero que Putin sea consciente de que

se encuentra no muy lejos de una guerra nuclear”. “Putin quiere

probar a Occidente y pagará por ello un precio que le hará

arrepentirse de lo que ha hecho”.

EL GRAN JUEGO

En Moscú, en el programa

Bolshaya Igrá (El gran juego) del primer canal de televisión,

su presentador, Viacheslav Tíjonov, nieto de Mólotov, el ministro

de exteriores de Stalin, comenta el asunto diciendo: “es la primera

vez en sesenta años que un presidente amenaza con una guerra

nuclear”. Se refiere, claro está, a la URSS y al 1962 cubano. “En

1962 el arsenal nuclear de Estados Unidos era diecisiete veces mayor

que el soviético, ahora tenemos paridad”, observa con jactancia. A

su lado está el General Vladímir Shamanov, famoso por un par de

sonadas matanzas en Chechenia. ¿Qué va a hacer militarmente Moscú?,

se le pregunta. “La experiencia adquirida en Siria y otros lugares,

y la tecnología que dispone, permite a Rusia realizar acciones

militares múltiples sin meter en Ucrania ningún tanque, utilizando

recursos de las fuerzas aéreas y espaciales que resuelvan la

situación en profundidad”, dice. Una clara sugerencia de esos “golpes quirúrjicos” con misiles de precisión que los

americanos practican con tanta frecuencia. “Vamos a actuar como los

americanos”, anunció Putin no hace mucho.

En medio de toda esta

insensatez nuclear, el puñetazo en la mesa de los rusos ha tenido ya

alguna consecuencia. Biden ha dicho que está abierto a negociar el

no despliegue de armas estratégicas en Ucrania y que la pertenencia

de Ucrania a la OTAN no está en la orden del día. Eso quiere decir

que quienes se retiraron unilateralmente del acuerdo antimisiles ABM

de 1972 (en 2002), del relativo a las fuerzas nucleares tácticas INF

de 1987 (en 2019), del “Open Sky” de 1992 sobre vuelos de

observación en territorio del otro (en 2020), y del que regulaba las

fuerzas militares convencionales en Europa, firmado en 1990,

actualizado en 1999 y ratificado en 2004 por Rusia, Ucrania,

Bielorrusia y Kazajstán, pero no por los países de la OTAN (entre

2004 y 2015), pues bien el jefe de esos ahora lanza alguna señal de

diálogo, por débil que sea: esta semana habrá una respuesta por

escrito al documento sobre “garantías de seguridad” de los

rusos, exigido con puñetazo en la mesa precisamente porque su

posición ha sido ignorada durante treinta años y precisamente

ahora, porque perciben mucha inestabilidad en Occidente y creen que

es un momento propicio para ser escuchados.

Hay espacio para la

negociación, pero la “flexibilidad” es complicada en momentos de

inestabilidad y de dilemas estratégicos. Y en el centro de esos

dilemas, el siguiente: ¿qué hacer cuando el adversario real es

China, pero entenderse con Rusia significa abrir la puerta de la

soberanía a los vasallos europeos? Lo ideal sería mantener a los

europeos del Este (Polonia, bálticos y otros) a cargo de la tensión

con Rusia, mientras se embarca a los europeos del Oeste en la cruzada

contra China, pero lo segundo no es fácil, porque resulta que China

es el principal socio comercial de la UE…

SANCIONES Y RESPUESTAS

XXL

En Europa Occidental, la

clave es Alemania. Estados Unidos amenaza a Rusia con unas sanciones

XXL, nunca vistas, demoledoras para Rusia y su economía: excluir a

Rusia del sistema global de pagos SWIFT, cortar el gaseoducto “Nord

Stream 2”, recién concluido, etc., etc. Putin responde

diciendo que eso significaría la “completa ruptura de relaciones” con Estados Unidos. Desde Alemania, el presidente electo de la CDU,

Friedrich Merz, dice que excluir a Rusia del SWIFT será, “una

bomba nuclear para el mercado de capitales y también para las

relaciones comerciales y los servicios”. Por ejemplo, no se podrá

pagar por el gas, y por tanto no habrá suministro. En tal caso hay

que esperar fuertes aumentos del precio del gas, dice Alexander

Libman profesor de relaciones con Rusia y Europa del Este de la

Universidad Libre de Berlín (FU). Los bancos occidentales tienen

56.000 millones de dólares en empresas rusas. Las empresas europeas

tienen 310.000 millones de euros colocados en empresas rusas, estima

The Economist. Esos millones se convertirían,

automáticamente, en objeto de la respuesta rusa a las sanciones. Una

venganza XXL. Además, eso aceleraría procesos ya en marcha, en

Rusia y en China, para emanciparse del sistema americano de pagos

financieros convertido en arma política. Los rusos ensayan su propio

sistema (SPFS, se llama). El sistema de los chinos, mucho mejor

dotado (se llama CIPS), ya conoce un volumen de alrededor una octava

parte del que circula por el sistema SWIFT.

Alemania ha vetado la

entrega de armas de la antigua RDA (Alemania del Este) a Ucrania que

pretendían algunas repúblicas bálticas. Los vuelos militares

británicos que estos días están llevando armas a Ucrania eluden

sobrevolar territorio alemán. Entre un montón de despropósitos se

escuchan en el país algunas voces sensatas, no de “periodistas” y “expertos” sino de militares: “Los medios de comunicación

están echando leña al fuego de un conflicto, tengo la impresión de

que nadie se da cuenta de lo que una guerra significa en realidad”,

dice el General Harald Kujat, ex inspector general del Bundeswehr. “No puede ser que solo hablemos de guerra en lugar de cómo impedir

una guerra”. Pero, ¿y Rusia?

Rusia (3% del gasto

militar global) está jugando a la ruleta rusa con la crisis de una

OTAN en estado de “muerte cerebral” (Macron dixit), arriesgándose

a que su jugada logre reanimar al enfermo. Es un país, no solo un

estado, ni un régimen, sino también una sociedad, repleto de

complejos, contradicciones y reflejos de imperio venido a menos.

Necesita volver a ser temida y respetada, y necesita que se tengan en

cuenta sus prioridades de seguridad en su entorno más inmediato. Esa

es la diferencia con sus adversarios (56% del gasto militar global)

que juegan bien lejos de su casa. No es el peor malo de la película.

Como dice Oskar Lafontaine, “en el mundo hay muchas bandas de

asesinos pero si contamos los muertos que causan, la cuadrilla

criminal de Washington es la peor”.

A Rusia hay que dejarla

tranquila. Cuanto más tranquila se la deje, antes se derretirá su

autocracia. Una generación, treinta años, en estado de sosiego, sin

sobresaltos ni amenazas militares, cambiaría por completo su

fisonomía política y su psique imperial colectiva para mucho mejor.

Con un estatuto de neutralidad para Ucrania, Georgia y otros países

de su entorno, la soberanía de esos países no peligraría, si

mediara un pacto, claro y escrito, como el que Moscú está pidiendo

ahora. De paso Europa podría librarse de las armas nucleares. La “finlandización” no convirtió a Finlandia en un vasallo de la

URSS en una época en la que Moscú y el Kremlin eran mucho más

poderosos que hoy. Por todas sus características internas (sociales,

religiosas, culturales), el mejor estatus para Ucrania es el de

colchón intermedio entre Rusia y la UE, precisamente lo que ésta

destruyó en 2014 de la mano de Estados Unidos y de la histeria de

los polacos, aprovechando la oportunidad de un genuino movimiento

popular que en su apuesta geopolítica no representaba, ni de lejos,

al conjunto del país.

En la actual situación,

Moscú tiene a su favor los precios del petróleo, su principal

ingreso, que están al alza y seguirán estándolo parece que por

bastante tiempo. Cuenta con unas reservas en divisas de más de

600.000 millones de dólares, la cuarta mayor del mundo. Todo eso

jugaría claramente a su favor… si no fuera por la debilidad de su

régimen.

Rusia es menos que una

democracia de baja intensidad como las establecidas en

Occidente (“baja intensidad”, por la contradicción esencial

entre capitalismo y democracia). Su régimen es una coalición

burocrático-oligárquica ni siquiera capaz de someterse a unas

elecciones creíbles, algo que con todos los defectos sí ha sucedido

en Ucrania en diversas ocasiones. A diferencia de China, donde el

poder político manda sobre la economía de forma incontestable,

controla las finanzas y la integración del país en la

globalización, Rusia es extremadamente vulnerable. Esa fue la trampa

en la que su elite se metió en los años noventa a cambio de

llenarse los bolsillos mediante el saqueo del país. Sus oligarcas,

que tienen intereses en Occidente y fortunas en paraísos fiscales,

perderán mucho dinero con el actual desafío. Ellos están

vinculados a Occidente vía el “internacionalismo de los ricos” y

eso incrementa las posibilidades de un cisma en el interior de su

poder. En esta jugada insensata, todo el mundo está expuesto, pero

Rusia, la que más.

MAS ALLÁ DE UCRANIA

Por doquier se escuchan

interpretaciones “inteligentes” sobre la habilidad de Putin, e

incluso sobre el motivo de fondo del envío de la fragata española

Blas de Lezo (¡Ay, si levantara la cabeza el heroico mutilado de

Cartagena de Indias!), “¡Ajá, es por Marruecos!”, se

dice para justificar el vasallaje. Mostrar buena aplicación servil

ante el Gran Padre de Washington para que cuando Rabat amenace Ceuta

y Melilla, Estados Unidos no se ponga de su parte. Pero, señores,

esto no es una inteligente jugada de ajedrez: es una vulgar y cutre

partida de parchís entre truhanes de la más baja categoría, con el

riesgo de que alguno de ellos le de una patada al tablero y

desenfunde el colt nuclear, de forma consciente, por accidente o para

no perder la cara. Al carajo Washington, Moscú, Filadelfia,

Krasnoyarsk, y, por supuesto, “Ceuta y Melilla” y el “gobierno

de coalición” y el “procés”: todos “incinerados e

incineradas” y resuelto el problema del calentamiento global.

No se trata de Ucrania,

sino del mundo, del orden mundial: de la reacción occidental a la

emergencia de nuevas potencias que antes no contaban para nada en el

mundo. La tensión con Rusia es una mera bisagra de esa puerta. Pero

una bisagra nuclear, lo que convierte el actual juego en una completa

insensatez.

(Publicado en Ctxt)

