Desde el Gobierno de C贸rdoba, se pretende reformar la Ley de Bosques para avanzar con el ganado intensivo y que se exporte al extranjero. Su principal impulsora es la secretaria de Ganader铆a, que tiene acuerdos comerciales con los frigor铆ficos sindicados de cometer il铆citos. Las alabanzas a la expansi贸n agropecuaria ocurren en los momentos donde la dirigencia pol铆tica cordobesa ubica sus fichas en el 铆nterin electoral, mientras la defraudaci贸n deteriora los bolsillos de las familias. Por Lea Ross (Luna con Gatillo).

Las palabras que escuchar谩n a continuaci贸n le pertenecen a Catalina Boetto, actual secretaria de ganader铆a de la Provincia de C贸rdoba, que est谩 dentro del 谩rea que ejerce el ministro Sergio Busso, el primero que hab铆a mencionado la posibilidad de que el gobernador Juan Schiaretti sea candidato a presidente de la Naci贸n. Lo que dice Carolina es tajante: se requiere reformar la Ley de Bosques para habilitar el paso de las cabezas de ganado, para que sea exportable al extranjero y no para darle de 鈥渃omer a 40 millones de gentes鈥.

Catalina se define como 鈥減roductor com煤n鈥 (sic), a pesar que ella no se registr贸 en la AFIP para que le habiliten trabajos referidos al ejercicio de la ganader铆a u otra actividad primaria, sino para la asesor铆a empresarial. Adem谩s, en su curr铆culum resalta m谩s su trayectoria en trabajos realizados dentro la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de C贸rdoba. No todos los 鈥減roductores comunes鈥 alcanzan esas acreditaciones que sabemos hasta ah铆, ya que ni siquiera est谩 publicada su Declaraci贸n Jurada patrimonial.

De hecho, los medios de comunicaci贸n agropecuarios la definen como una 鈥渁sesora privada鈥. Y esto se debe a que, junto con dos colegas, manejan la consultora MBG Ganader铆a, dedicada a la capacitaci贸n de profesionales, mediante el desarrollo de 鈥渉erramientas inform谩ticas que permiten hacer una nutrici贸n animal aplicada a la producci贸n鈥, en particular a la ganader铆a bovina. Desde su p谩gina web, tambi茅n se帽alan que llevan a cabo 鈥渁ctividades en el 谩mbito acad茅mico, en docencia de grado y posgrado e investigaci贸n鈥, lo cual hace presuponer que le permitir铆a una doble comisi贸n dentro de los 谩mbitos universitarios.

Por 煤ltimo, a pesar de que son solo tres quienes integran 茅sta consultor铆a, cuentan con una envidiable cartera de clientes de la talla de GEPSA Feeds, Sancor, Roullier SA, Laboratorio Humus SA, Nutreza SA, Brascorp SA, El Embrujo SA, Zootec, BioNutrir, Productiva Comunicaci贸n y Marketing SA, y Tierra de Labradores SRL.

Pero quien encabeza esa lista es la empresa local Quickfood SA, que fue vendida en enero de 2019 al megafrigor铆fico brasilero Marfrig -considerada como la cuarta mayor productora mundial de carne vacuna-. La adquisici贸n de Quickfood, due帽a de la marca comercial 鈥淧aty鈥 fue en tiempos donde la liberalizaci贸n de los mercados, solapado con la recesi贸n econ贸mica, llev贸 a una mayor concentraci贸n empresarial en el rubro ganadero, poniendo mayor tensi贸n entre la aprensi贸n al mercado interno y la especulaci贸n aduanera. Lo mismo pas贸 con la adquisici贸n de la cooperativa Sancor por parte de Adecoagro, cuyas oficinas est谩n en Luxemburgo.

En el caso de Quickfood, que es uno de los pesos pesados de las actuales exportaciones vacunas, incluso de la cuota Hilton, es sindicada de haber cometido maniobras que vaciaron las reservas del Banco Central y elevar los precios del asado por encima de la inflaci贸n.

Tanto Quickfood como Marfrig forman parte de una docena y media de empresas que fueron multadas por el Estado por realizar irregularidades en la aduana por especulaci贸n financiera. Tambi茅n aparece Logros SA, un referente de la exportaci贸n ganadera en C贸rdoba y que financi贸 la campa帽a debut de Hacemos Por C贸rdoba en 2019.

Uno de los principales artilugios, seg煤n las investigaciones de la AFIP, es que se subfacturaba las ventas a Brasil, para que luego desde ah铆 se vendiera la carne a China. La diferencia eran d贸lares en negro que, se sospecha, se debitaron en nuestro pa铆s por contado de liquidaci贸n. Es decir: al comprar t铆tulos de deuda argentina, adquiridos en pesos, se canjean por d贸lares. Se trata de una maniobra no legal, que forj贸 una de las tantas cotizaciones paralelas al d贸lar oficial, y que llev贸 a acumular m谩s las penas para nosotros y las vaquitas como ajenas.

Salvo para Carolina y sus socios, que con esos d贸lares en negro le permitieron recibir frondosas comisiones.

Gente com煤n

Es innegable que hay una desentendida distancia que marcan 鈥渓os pol铆ticos鈥 con la 鈥済ente com煤n鈥, como dice la secretaria de Ganader铆a, aunque el discurso de Carolina remite a un viejo proselitismo de otro empresario como fue la de Francisco 鈥渁lica-alicate鈥 de Narv谩ez, actual due帽o de los activos locales de los supermercados WalMart y uno de los m谩s mencionados esta semana, por el apoyo al presidente Alberto Fern谩ndez por lograr un acuerdo con el FMI. El sorpresivo salto de 茅ste personaje se contrapone a la del a帽o 2009, cuando tuvo una buena performance electoral en las legislativas, en una campa帽a en donde se autodefin铆a como un 鈥渢ipo com煤n鈥. Vocabulario que la propia Catalina se identifica, definiendo a 鈥渓os pol铆ticos鈥 en tercera persona en plural.

Tan cierto, como aquella brecha que separa a la propia Catalina con el 46% de pobreza que hay en el Gran C贸rdoba, ya que seg煤n la 鈥減roductor鈥, esas familias dejaron de comer carne por una 鈥渞ealidad cultural鈥. Es decir, que decidieron ser veganas.

Desde los intereses sectoriales, se se帽ala que no es verdad que el asado sea cara, porque tiene el mismo precio en d贸lares que en otros pa铆ses, incluso m谩s barata, y que la verdadera explicaci贸n se radica en que las familias argentinas perdieron poder adquisitivo, fruto de la devaluaci贸n que viene teniendo la moneda local. Y es tal cual. Ahora, lo que no explican es la ra铆z de esa tendencia. Y precisamente, si hay algo que agrava m谩s el deterioro de la moneda son las maniobras fraudulentas que se denunciaron desde los organismos estatales, que forjan una mayor brecha cambiaria y, por ende, mayor presi贸n para que el d贸lar oficial alcance valores a los paralelos que son m谩s altos, con el costo de que quienes no compramos d贸lares tengamos que padecer las consecuencias.

Discutir todo eso, por fuera del discurso 鈥渃ordobesista鈥, encerrada en un corral y ajena a los movimientos macronecon贸micos, llevan a que funcionarias no solo antepongan sus intereses privados por encima del bien com煤n, sino que adem谩s exponen sus irrisorios diagn贸sticos sin sustento.

Expansi贸n e incendios

La declaraci贸n de la secretaria de ganader铆a ocurri贸 en un 谩mbito m谩s ameno y sin presencia de los medios de comunicaci贸n. Pero sus crudas palabras se solapan en un panorama proselitista que viene ejerciendo el gobernador Juan Schiaretti, en su recorrida por distintos puntos de la Provincia, en su af谩n de acrecentar los votos de cara a las elecciones generales de noviembre. Pero el discurso que gener贸 m谩s pol茅mica fue la del s谩bado 8 de octubre en San Jos茅 de la Dormida, localidad devastada por los recientes incendios norte帽os. All铆, realiz贸 una oda a la expansi贸n agropecuaria en la regi贸n norte cordob茅s. El fragmento de esas palabras fue difundido por el portal Sala de Prensa Ambiental.

Mientras Schiaretti pronunciaba esas acotaciones en el d铆a 8 de octubre, en esa misma regi贸n se estaban por alcanzar el n煤mero 8 mil de las hect谩reas que se estaban quemando en esa misma localidad, seg煤n los n煤meros que manej贸 la CONAE. San Jos茅 de la Dormida fue la segunda m谩s afectada dentro de las impresionantes llamaradas que alcanzaron las 63.450 hect谩reas en los primeros once d铆as de octubre, donde a la cabeza se encontraba Caminiaga, con 52.000 hect谩reas incendiadas.

La Unidad de Emergencias y Alertas Tempranas de CONAE, estim贸 que entre el 1 y el 11 de octubre se quemaron aproximadamente 63.450 hect谩reas en el norte de C贸rdoba. La primera imagen es el producto “谩rea quemada”, que indica en color rojo las 谩reas afectadas por los incendios.馃憞+ pic.twitter.com/4CNvA8qx7t 鈥 CONAE (@CONAE_Oficial) October 12, 2021

Otro palmar

Andr茅s Britos es activista del Movimiento Campesino C贸rdoba, trabaja en el Ministerio de Agricultura de la Naci贸n, tiene un doctorado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, es un estudioso en cuestiones referidas a la situaci贸n de los bosques y es vecino de Villa Quilino. En definitiva, alguien que conoce a fondo, y a nivel t茅cnico, la situaci贸n del monte y quienes conviven en ella. Desde su cuenta de Facebook, realiz贸 un completo panorama referido a las llamaras que se desplegaron en los lugares mencionados. All铆, pudo 鈥渃onstatar, particularmente, la fragilidad que atraviesan las familias campesinas ganaderas que habitan territorios con bosques nativos en recuperaci贸n, palmares y altos arbustales abiertos con pajonales, que en condiciones meteorol贸gicas extremas se convierten en los sitios m谩s riesgosos鈥, debido a que los restos vegetales secos en el suelo funcionan como combustible para el fuego. Las heladas temperaturas a mitad de a帽o, los per铆odos de sequ铆a y la notable amplitud t茅rmica fueron el combo ideal, agravada por 鈥渦na prevenci贸n ausente y una tarea que sigue siendo s贸lo enfocada desde el punto de vista de los bomberos y no de una estrategia local integral鈥.

Andr茅s enumera algunos 鈥渄esaf铆os鈥 a proponer ante 茅sta situaci贸n:

1- Incrementar la infraestructura rural para el acceso al agua, caminos y redes de comunicaci贸n.

2- Instalar un sistema de Alerta Temprana local, que recorra desde el invierno el monitoreo e inventario de riesgo, posibles focos y 谩reas de malezas a limpiar.

3- Incorporar a las brigadas populares y a lxs productores organizados a los dispositivos de seguridad y a la coordinaci贸n del combate al fuego, ya que cada a帽o aumentan las personas que participan solidariamente y requiere, por ello, mayor organizaci贸n en la tarea para preservar la vida.

4- Aumentar toda la inversi贸n en la tarea de bomberos, medios locales, defensas civiles municipales, log铆stica, equipos, etc.

Tal como lo expusimos la semana pasada, el cr茅dito de 茅ste a帽o para combatir y prevenir los incendios desde la Provincia, expresada en d贸lares, es el m谩s bajo de la 煤ltima d茅cada y media. En cambio, los pagos efectuados entre enero y junio de cada a帽o, como previa al inicio de la temporada de incendios, se mantuvieron planchados, a煤n cuando el fuego adquiere mayor potencia amenazante a partir de cada traspaso generacional por d茅cada.

鈥淭iene que volver el Impuesto al Fuego, o gravar de manera directa a las actividades de las energ铆as que contribuyen al cambio clim谩tico y, con estos mismos fondos, apuntalar al Plan de Manejo de Fuego. En definitiva, hace falta una apuesta muy fuerte en recursos y nuevos esquemas de organizaci贸n del Estado para la preservaci贸n de las 谩reas rurales, enfrentar el desborde clim谩tico y mitigar los efectos de estos eventos鈥, advierte Andr茅s Britos, quien tambi茅n propone 鈥渁umentar el presupuesto de la Ley de Bosques, en funci贸n de las actividades agropecuarias que representan un conflicto de usos de la tierra. Es decir, deber铆a alcanzar al 0,3% para el a帽o 2022; unos 40.009 millones de pesos. Hoy, esta cifra difiere bastante de los $ 1.212 millones estipulados en el Presupuesto. El Fondo tambi茅n deber铆a recibir el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, la ganader铆a y el sector forestal鈥. En lugar de eso, se帽ala que hay un presupuesto muy corto para solventar incluso servicios b谩sicos, como instalar alambrados o limpiar caminos y banquinas: 鈥淧arad贸jicamente, los campos vecinos con rolado, desmontados y apotrerados son los que menos se queman鈥. Una lectura distante al que acabamos de escuchar en el inicio de 茅ste informe.

Exportar e importar votos

A esto le podemos sumar a que, dentro del tour electoral, Schiaretti ratific贸 el lunes pasado, en la ciudad de La Falda, que se iba a licitar, 鈥渁ntes que se termine el a帽o鈥, el primer tramo de la cuestionada Autov铆a de Punilla, en referencia a la primera mitad que ir铆a desde San Roque hasta Molinari. Tambi茅n dijo que la 鈥渢raza fue aprobada en la audiencia p煤blica鈥, lo cual no se condice con el rechazo de m谩s del 89% de las exposiciones que se posicionaron en contra de la obra.

Finalmente, el gobernador se帽al贸 que el proyecto vial resulta indispensable para el turismo, a pesar de que en los documentos de balance sobre aquella audiencia, en particular donde se enlistaron las preguntas a los autores del estudio ambiental y sus respectivas respuestas, se reconoci贸 que la obra vial pretende formar parte del llamado plan IIRSA, un proyecto continental, planeado al comienzo del presente siglo, enfocado en la inversi贸n de infraestructuras para facilitar el transporte y exportaci贸n de materia prima para el mercado de China. As铆 lo estipula las respuestas a las preguntas n煤mero 76 y 315, entre otros.

En esos aplausos que se escucharon en el video fueron sintom谩ticos en la estrategia de Hacemos Por C贸rdoba en dividir los votos que acumul贸 Luis Juez, el gran ganador de las PASO, mediante acuerdos persuasivos con parte del sector la UCR, en particular de los que ejercen cargos a nivel comunal. Por eso no sorprende la sugestiva fotograf铆a que subi贸 el actual intendente de La Falda, integrante del radicalismo, que remite a los Gemelos Fant谩sticos, aquellxs que al chocar sus pu帽os, una pod铆a convertirse en una especie animal a elecci贸n y el otro en un objeto a base de agua o de hielo. Creo que no hace falta aclarar qui茅n pretende convertirse en fiera y el otro estar pasado por agua.

C贸rdoba y Conurbano

Luis Juez mantiene su rechazo de ser candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, seg煤n algunas versiones period铆sticas, porque no espera tener un apresurado ascenso nacional sin obtener primero la gobernaci贸n de su provincia. La ex ministra de seguridad asevera que el ex intendente capitalino tiene tambi茅n mucha llegada en el Conurbano.

Curiosamente, un sector interesado en acercarse al 鈥渏uecismo鈥 es una franja del derechismo youtuber, encabezado por El Presto, quien acaba de recibir la mala noticia de que su sobreseimiento por amenazar de muerte a la vicepresidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner fue revocada, por orden de la C谩mara Federal de Apelaciones. Por ende, el juez Alejandro S谩nchez Freytes tendr谩 que seguir investigando a Eduardo Prestofelippo por 鈥渋ncitaci贸n a la violencia colectiva y aliento al odio de personas por sus ideas鈥.

Antes de las PASO, El Presto hab铆a entrevistado a Juez donde le pregunt贸 de 鈥減or qu茅 el kirchnerismo odia a C贸rdoba鈥, y Juez le respondi贸 que C贸rdoba 鈥渆s todo lo contrario al Conurbano鈥: 鈥淓l kirchnerismo quiere que vivamos dependiendo del cajero del Banco Naci贸n. C贸rdoba es todo lo contrario, es la cuna de la leche, del trigo, del ma铆z, de la soja, de la (industria) metalmec谩nica y de la autoparte. Tiene todav铆a una memoria industrial muy fuerte. Que los pol铆ticos de ac谩 lo hicieron bosta es otro tema, pero C贸rdoba todav铆a conserva esa memoria鈥.

Tambi茅n se帽al贸 la contradicci贸n que la ciudad 鈥渁cun贸鈥 al Cordobazo, pero tambi茅n a la 鈥淩evoluci贸n Libertadora鈥 que derroc贸 a Per贸n: 鈥淓s una mezcla, porque el cordob茅s es un tipo jodido. Nunca le gust贸 que los porte帽os le digan lo que tiene que hacer鈥.

Todo esto se logra en el marco de un posible acuerdo entre Patricia Bullrich y Javier Milei, que comenz贸 cuando se dieron un abrazo en un programa de TV el d铆a despu茅s de las PASO.

La cuestionada performance que tuvo el economista, ya con el pelo m谩s peinado para la ocasi贸n, en el debate televisivo entre candidatos porte帽os en el canal de Todo Noticias (TN) reforzar铆a a煤n m谩s la idea de llegar acuerdos con partidos tradicionales, pero a costa de tener que abandonar ciertas propuestas estramb贸ticas que tanto los caracterizaron y que ni siquiera Juez aceptar铆a tajantemente, como por ejemplo destruir el Banco Central. Sin mencionar que hace exactamente un a帽o atr谩s, Milei le dijo en la cara a Bullrich que no quer铆a saber nada de su espacio pol铆tico, bajo la advertencia de Juanita Viale de que nadie resiste a un archivo; 煤nico momento de lucidez por parte de una actriz deslucida.

El contrapeso

Pero ni las campa帽as de las principales fuerzas pol铆ticas cordobesas, ni el mencionado debate 鈥渋ntratable鈥 que hubo en TN para la Capital Federal, pusieron sobre la mesa los principales proyectos de ley que se presentaron en el Congreso, y que ya empiezan a generar una fuerte movida callejera poscuarentena. Por un lado, la propuesta de dos legisladores de la oposici贸n para suprimir la indemnizaci贸n por despido y que sea reemplaza por un seguro que lo financia la propia clase trabajadora; es decir, una v铆a libre para que el empleador tenga 鈥渁segurado鈥 los despidos sin reparos. Y por el otro, el difuso impulso de un sector del oficialismo nacional de convertir los 鈥減lanes sociales鈥 en 鈥渢rabajo鈥, englobando las ayudas asistenciales con los incentivos que impulsan emprendimientos sociales.

Ante ese panorama, en la ciudad de C贸rdoba se realiz贸, por primera vez, una concentraci贸n callejera entre el sindicalismo tradicional, encabezada por la CGT Regional C贸rdoba, y el sector combativo de la econom铆a popular, con la participaci贸n de organizaciones de la Uni贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular (UTEP). Frente a un 谩mbito electoral, donde se critica la reforma judicial o las retenciones, los sectores m谩s representativos del 谩mbito laboral advierten sobre un desolador panorama dentro del 谩mbito legislativo. Con la inmunizaci贸n nacional, lograda por las vacunas, se hace contemplar que las calles se convierten en un fuerte contrapeso ante un giro conservador en la administraci贸n p煤blica y una agenda medi谩tica-electoral con preferencia a los cabezas del establishment.

Para seguir profundizando 茅ste panorama de incertidumbre, les invitamos ver 茅sta entrevista de Tom谩s Astelarra al escritor 鈥渃abeza鈥 Mariano Pacheco, como previa al aniversario n煤mero 20 de lo que se llam贸 el 鈥淎rgentinazo鈥: https://bit.ly/3DNlR4V

