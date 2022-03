En su af谩n por aplastar la econom铆a rusa, el r茅gimen de EEUU ha abierto el camino para que Rusia y China comiencen a crear un nuevo sistema monetario, alejado del d贸lar

La realidad es que la actual operaci贸n militar en Ucrania, a su debido tiempo, quedar谩 relegada a poco m谩s que a una nota a pie de p谩gina en la historia, pero la guerra financiera total contra Rusia ser谩 clave para definir el pr贸ximo nuevo orden mundial. De hecho, es posible que ya hayamos sido testigos del momento en que la historia econ贸mica cambi贸 de rumbo: el 26 de febrero, Occidente colectivo se apoder贸 de todas las reservas de divisas del Banco Central de Rusia.

En esencia, Occidente decret贸 que las tenencias de la reserva soberana rusa en euros, d贸lares y bonos del Tesoro de EEUU ya no eran 鈥檇inero bueno鈥. No ten铆an valor como 芦dinero禄 para pagar las deudas rusas a sus acreedores extranjeros. Y al sancionar tambi茅n al Banco Central de Rusia, se hizo imposible que aquellos que compraban bienes, energ铆a o materias primas realizaran transacciones.

La magnitud de esta decisi贸n se puede dimensionar por un hecho hist贸rico: durante un conflicto anterior -la Guerra de Crimea de 1854鈥1856- Gran Breta帽a y Francia estaban en guerra con Rusia. Sin embargo, en esta guerra, que tambi茅n estaba centrada en Ucrania, el gobierno ruso sigui贸 pagando los intereses a los tenedores brit谩nicos de su deuda, y el gobierno brit谩nico tambi茅n sigui贸 pagando sus deudas al gobierno ruso.

El mensaje ahora es bastante claro: si con solo presionar un bot贸n, un estado importante del G20 puede ver que se apoderan de sus reservas, entonces, aquellos que todav铆a tienen 鈥檙eservas鈥 en Nueva York, deben poner sus barbas en remojo y llevar sus reservas a otro lugar mientras sea posible. Y si necesitan mantener algo de valor en un reserva fiable deben comprar y conservar oro.

Ahora, m谩s que nunca, hay que preguntarse que est谩 pasando detr谩s de la niebla informativa 驴Qu茅 piensan aquellos que cre铆an que los bonos soberanos de EEUU (Treasuries) eran 鈥渄inero inviolable y seguro鈥? Bueno, EEUU acaba de declarar nulos y sin efecto esos bonos estadounidense que son de propiedad del Banco Central de Rusia. Tal como est谩n las cosas, puede que ocurra lo mismo que pas贸 con los bonos imperiales de Rusia, que apenas sirvieron para decorar los ba帽os europeos en la primera guerra mundial.

Hay m谩s. En la legislaci贸n propuesta al Senado de los EEUU, las reservas de oro en poder del Banco Central de Rusia ser谩n congeladas e incautadas. Sin embargo hay un gran problema con esta legislaci贸n. El oro existe. Est谩 en lingotes de oro f铆sicos (unas 2.300 toneladas), con un valor aproximado de 150.000 millones de d贸lares, Pero鈥 est谩n almacenados en Rusia. En realidad, no se pueden congelar ni incautar.

Entonces, 驴de qu茅 se trata, si el oro no puede ser incautado? Se trata de sanciones de boicot a cualquier empresa o pa铆s que ayude a Rusia a transportar o realizar transacciones en oro. Entonces, si Rusia importara, digamos a modo de ejemplo, chips y semiconductores chinos y liquidara la transacci贸n en oro, en teor铆a EEUU podr铆a sancionar a la entidad receptora en China.

Es cierto que las sanciones de EEUU a los destinatarios del oro ruso pueden ser un poco exageradas, pero consideremos este hecho: hay (al menos en teor铆a) 6 000 toneladas de oro de propiedad de Estados extranjeros todav铆a en poder en la Reserva Federal de Nueva York.

Ahora, con el precedente ruso las autoridades estadounidenses pueden confiscar f谩cilmente 6 000 toneladas con solo pulsar un bot贸n鈥 Y por qu茅 no hacerlo: el oro est谩 ah铆 para apoder谩rselo. Entonces, 驴por qu茅 los Estados extranjeros querr铆an seguir manteniendo su oro en Nueva York? 驴Por qu茅 no repatriarlo mientras se pueda ? (Bueno鈥 no ser谩 tarea f谩cil quitarle ese oro a la Fed).

S铆, algunos dir谩n que EEUU considera que Rusia es un 鈥檓al actor鈥, mientras que nosotros no lo somos. Ok, eso est谩 bien hoy. Pero la lista de estados que en un momento u otro han sido etiquetados como 鈥檓alos actores鈥 es larga. Recuerden que incluso Francia, miembro del G7, fue acusada de ser un 鈥檓al actor鈥 durante la guerra de Irak de 2006. Por no hablar de los robos del oro venezolano.

Seguramente estamos a punto de ver un gran retiro de Reservas que todav铆a est谩n bajo la jurisdicci贸n de los EEUU. La decisi贸n de Biden de apoderarse de los activos del Banco Central Ruso es tan significativa en t茅rminos geopol铆ticos como lo fue el fin del 鈥渞espaldo en oro del d贸lar鈥 por parte de Nixon en 1971. Recuerden que el cierre de esa 鈥檝entana鈥 fue explicada inicialmente como 芦una medida temporal禄.

La consecuencia geopol铆tica, sin embargo, fue nuclear. El sistema de comercio basado en petrod贸lares le ha permitido a EEUU 鈥檅ombardear鈥 al mundo con sanciones (este bombarde贸 lo permite el comercio mundial exclusivamente en d贸lares, o el 芦proceso de compensaci贸n禄 en d贸lares).

La hegemon铆a estadounidense sobre el llamado 鈥檕rden basado en reglas鈥 ha sido financiera (y no tanto militar). Es decir, cualquier pa铆s que no acepte este 鈥渙rden鈥 se expone a una sanci贸n estilo 鈥檅omba de neutrones鈥 del Tesoro estadounidense.

Pero el 26 de febrero este sistema comenz贸 su ca铆da, cuando los 鈥檋alcones鈥 rusof贸bicos de Washington agredieron est煤pidamente al 煤nico pa铆s, Rusia, que tiene todos los productos b谩sicos necesarios para desencadenar un cambio que instale un sistema monetario internacional diferente: un sistema que este anclado en algo que no sea dinero fiduciario.

Claramente, el yuan o el rublo pueden reflejar el valor subyacente de sus grandes reservas de oro. Tambi茅n, las materias primas son garant铆as, y las garant铆as son dinero. Y Rusia tiene la mayor parte de los productos clave.

En resumen, el sistema monetario occidental basado en el d贸lar estadounidense, como moneda de reserva, est谩 a punto de terminar en una supernova inflacionaria, ya que EEUU perder谩 la capacidad de utilizar los ahorros chinos para financiar su d茅ficit presupuestario y comercial.

Y todo esto est谩 sucediendo cuando la generaci贸n de los baby-boomers se jubilan y sus pensiones se deben empezar a pagar. Adem谩s, los gastos en defensa y los intereses 鈥渘o discrecionales鈥 ya consumen el 100% de los ingresos fiscales. As铆 que ahora no hay elecci贸n: la Fed imprimir谩 la mayor parte de un enorme gasto adicional.

Zoltan Poszar, una de las voces m谩s respetadas de Wall Street, argument贸 recientemente que el actual sistema monetario funcion贸 mientras los precios de las materias primas oscilaron de manera predecible dentro de una banda estrecha, es decir, no se encontraban bajo una tensi贸n extrema (precisamente porque las materias primas son garant铆a de otros instrumentos de deuda). Sin embargo, cuando el complejo de materias primas est谩 sometido a tensiones, como ocurre actualmente, la subida de sus precios provoca una amplia desconfianza en todo el sistema monetario basado en el d贸lar. Y esto es lo que estamos viendo ahora.

驴No previeron los halcones anti-Rusia estas 鈥檆onsecuencias inesperadas鈥? 驴Hubo alguna gran estrategia detr谩s de la decisi贸n de apoderarse de las reservas rusas, m谩s all谩 de la actitud visceral contra Rusia?

No, solo fue un impulso desesperado. Lo sabemos porque tanto la FED como el BCE dijeron que no fueron consultados sobre esta incautaci贸n o/y la expulsi贸n de siete bancos rusos del sistema de compensaci贸n financiera SWIFT, y agregaron que ellos se habr铆an opuesto a ambas decisiones si se les hubiera preguntado.

Es autodestrucci贸n. 隆Y qu茅 iron铆a! En su af谩n por aplastar la econom铆a rusa, los halcones de EEUU, sin darse cuenta, han abierto el camino para que Rusia y China comiencen a crear un nuevo sistema monetario, muy alejado de la esfera del d贸lar estadounidense.

observatoriocrisis.com