Despu茅s de la II Guerra Mundial (1939-1945) hemos vivido dos momentos de tensiones al borde de una guerra at贸mica.

El primero, en octubre de 1962. El d铆a 16, John F. Kennedy, presidente de los EEUU, fue informado que la CIA ten铆a evidencias captadas por los aviones esp铆as U-2, que en Cuba se constru铆an bases de lanzamiento de misiles, instaladas por la URSS. Confirmado el asunto, se inici贸 un 鈥渃erco naval鈥 sobre la isla para impedir cualquier ingreso de la flota sovi茅tica, que se dirig铆a a la isla con armas y equipos. Adem谩s, se denunci贸 la situaci贸n en la OEA para conocimiento de los pa铆ses del continente, a cuyos gobiernos se convenci贸 que los misiles igualmente podr铆an alcanzar los territorios nacionales. En plena Guerra Fr铆a, los EEUU se prepararon para lo que luc铆a como una inminente guerra at贸mica, que tambi茅n la URSS asumi贸 como posible. Por los testimonios que han quedado, se sabe que J.F. Kennedy estuvo presionado para lanzar el ataque a las bases instaladas en Cuba e invadirla, felizmente resisti茅ndose a hacerlo hasta el 煤ltimo momento. Nikita Kruschev en la URSS permaneci贸 inalterable, sin detener el avance sovi茅tico, pero igualmente expectante sobre las reacciones norteamericanas. Despu茅s de 13 d铆as de tensiones mundiales, los dos jefes de Estado llegaron a un acuerdo: la URSS desmantelar铆a las bases, a cambio de que EEUU no invadir铆a Cuba. En acuerdo secreto los EEUU tambi茅n retirar铆an los misiles instalados en Turqu铆a. La humanidad estaba salvada.

En plena crisis, Fidel Castro lleg贸 a proponer que Kruschev deb铆a lanzar el ataque at贸mico contra EEUU si Cuba era invadida y evidentemente destruida. Tambi茅n subray贸 que el acuerdo EEUU-URSS se hizo sin la participaci贸n cubana. Pero, a帽os m谩s tarde, reconoci贸 que se hab铆a logrado evitar una guerra de proporciones insospechadas para la humanidad. De todos modos, el fin de la Crisis de Octubre, tuvo doble repercusi贸n en Am茅rica Latina: de una parte, Cuba fue aislada y el bloqueo (embargo) contra la isla se reforz贸, provocando que el gobierno revolucionario afirmara su v铆a socialista y mayores v铆nculos con la URSS; pero, de otra parte, la Guerra Fr铆a penetr贸 con m谩s fuerza en toda la regi贸n. Las acciones de la CIA se multiplicaron para desestabilizar y derrocar gobiernos que no se alinearan con las estrategias de los EEUU; igualmente se asegur贸 la penetraci贸n ideol贸gica y t茅cnica en las fuerzas armadas para el combate a las 鈥済uerrillas鈥 que, ciertamente, hab铆an estallado o se iniciaban en diversos pa铆ses y, adem谩s, para perseguir a todo lo que significaba el 鈥渃omunismo鈥, entendido como amenaza fundamental para el continente.

El nivel de deshumanizaci贸n que produjo el irracional anticomunismo/anticastrismo cultivado desde esta 茅poca, se experiment贸 durante la d茅cada de 1970 con la instauraci贸n de dictaduras militares en el Cono Sur, que guiadas por los conceptos de la seguridad nacional y la 鈥済uerra interna鈥, violaron derechos humanos, con desapariciones, torturas, asesinatos y persecuciones, nunca antes vistos en la historia latinoamericana y solo comparables con lo que hicieran los nazis durante la II Guerra. Inevitablemente, los militares asumieron ser los llamados a librar a la sociedad de la 鈥渟ubversi贸n鈥 y el 鈥渃omunismo鈥, definiendo las contradicciones de la vida pol铆tica latinoamericana exclusivamente a favor de la situaci贸n e intereses de las elites dominantes. Y, a trav茅s del Plan C贸ndor, pretendieron una internacional militarista que se atribu铆a una misi贸n salvadora para la sociedad.

A inicios de la d茅cada de 1960, Ecuador era uno de los pa铆ses m谩s atrasados y 鈥渟ubdesarrollados鈥 de Am茅rica Latina, de tal modo que gracias al desarrollismo de esa d茅cada y sobre todo de los 70, logr贸 su definitivo camino capitalista, que incluy贸 alguna industrializaci贸n. La Revoluci贸n Cubana (1959) fue impactante y dividi贸 a la sociedad. Pero el anticomunismo fue refinadamente inculcado por m煤ltiples v铆as. De hecho, el presidente Jos茅 Mar铆a Velasco Ibarra (1960-1961) era admirador del proceso cubano y no quiso romper con la isla. Fue derrocado. El sucesor, Carlos Julio Arosemena Monroy (1961-1963), quien tampoco quiso romper con Cuba, fue obligado a hacerlo luego de un cuartelazo militar; pero meses despu茅s fue depuesto por un golpe de Estado que instal贸 una Junta Militar nacida de las acciones de la CIA, que ejecut贸 la persecuci贸n al 鈥渃omunismo鈥, aunque nunca lleg贸 al nivel de lo que ocurrir铆a, por ejemplo, en Chile o Argentina en los 70. Parad贸jicamente esa Junta ejecut贸 el programa desarrollista ligado a la Alianza para el Progreso, que la atrasada oligarqu铆a y burgues铆a ecuatoriana tild贸 de 鈥渃omunista鈥.

El otro momento de tensi贸n ha ocurrido en 2022, a consecuencia de la guerra que se vive en Ucrania, a ra铆z de la 鈥渙peraci贸n militar especial鈥 de Rusia, iniciada en febrero. Las ra铆ces hist贸ricas de este conflicto tienen distintos alcances si se quiere acudir al pasado remoto, pero en la actualidad tiene que ver tanto con el agresivo avance de la OTAN hacia el Este desde 2014, como con las reacciones y geoestrategias de Rusia, e incluso la conformaci贸n de un mundo nuevo en el cual la tradicional hegemon铆a unipolar de los EEUU pierde terreno hist贸rico ante el avance de la multipolaridad, en la que directamente tambi茅n se involucra la Rep煤blica Popular China, como la mayor potencia en ascenso.

En esta ocasi贸n, el conflicto geoestrat茅gico, bien por la hegemon铆a unilateral o por la multipolaridad entre las grandes potencias, es lejano a los intereses de Am茅rica Latina. Sin embargo, la regi贸n trata de ser arrastrada a un solo comportamiento de tipo monro铆sta, para alinearse a los intereses de los EEUU y la OTAN (https://bit.ly/3F5fjCK). A diferencia del pasado, la Am茅rica Latina actual ya no es la misma de la 茅poca de Guerra Fr铆a y del anticastrismo. Los pa铆ses han restaurado relaciones con Cuba y solo los EEUU mantienen un bloqueo inaudito e injusto, que contraviene su proclamada tesis de 鈥渦n orden internacional basado en reglas鈥, pues desde 1992 las mismas NNUU han votado, anualmente, contra el embargo norteamericano a Cuba, sin que se cumplan sus resoluciones.

Pero la situaci贸n internacional de la regi贸n es dif铆cil con gobiernos neoliberales capaces de caer en la nueva subordinaci贸n 鈥渁mericanista鈥 (https://bbc.in/3f08Dem). Al mismo tiempo, las fuerzas armadas han sido convocadas en forma directa a enfrentar la nueva 鈥渁menaza鈥 que representan China y Rusia para el continente, en la 鈥淐onferencia Sudamericana de Defensa鈥 (Southdec) que se realiz贸 en Ecuador a mediados de septiembre 2022, con la participaci贸n de la comandante del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson (https://bit.ly/3dfaMlB). Otros gobiernos de tipo progresista quieren preservar las soberan铆as internas y el latinoamericanismo, no consideran a Rusia ni a China como sus 鈥渁menazas鈥, aunque condenan claramente la guerra Ucrania-Rusia. Al mismo tiempo, no se alinean, sino que plantean la paz como principio esencial de la regi贸n. De hecho, es amplia la definici贸n de Am茅rica Latina como regi贸n de paz, un principio que consta en diversas Constituciones, como la de Ecuador, en la que el Art. 5 dispone expl铆citamente: El Ecuador es un territorio de paz. No se permitir谩 el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con prop贸sitos militares. Se proh铆be ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.

En consecuencia, ante el riesgo de que la guerra en Ucrania desate una confrontaci贸n at贸mica entre las potencias involucradas, Am茅rica Latina es la regi贸n que mejor puede abogar por la paz internacional, sin caer bajo definiciones geoestrat茅gicas ajenas a sus realidades e intereses.

