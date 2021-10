–

Veinte a帽os despu茅s de que EE UU lanzara su invasi贸n y su guerra, la poblaci贸n de mi sufrido pa铆s vuelve a estar en el punto de partida. Se han gastado billones de d贸lares y han muerto asesinadas y han sido desplazadas cientos de miles de personas, y ahora la bandera de los talib谩n vuelve a presidir Afganist谩n.

Habiendo sido yo la mujer m谩s joven elegida al Parlamento afgano all谩 por el a帽o 2005, mi experiencia refleja el fracaso de la guerra de EE UU y la OTAN, que utiliz贸 los derechos de las mujeres como pretexto para ocupar el pa铆s, pero no hizo m谩s que empoderar a las fuerzas m谩s corruptas de nuestra sociedad. Sobreviv铆 a varios intentos de asesinato por denunciar y condenar la presencia de se帽ores de la guerra y criminales en el gobierno afgano, establecido por las fuerzas de ocupaci贸n.

El ascenso, y ahora el retorno, de los talib谩n y los hermanos ideol贸gicos de estos extremistas, como el Estado Isl谩mico, Al Qaeda y docenas de otras organizaciones terroristas en Afganist谩n, es fruto de d茅cadas de intervenci贸n extranjera y corrupci贸n, que han convertido la esperanza y un futuro relativamente brillante en una terrible pesadilla para nuestros y nuestras compatriotas impotentes. Desde hace veinte a帽os he dado voz a la lucha de mi pueblo por la libertad, la independencia, la prosperidad y la justicia social, y siempre he estado en la primera l铆nea de las manifestaciones contra los fundamentalistas yihadistas y talib谩n y sus sanguinarios patronos extranjeros. Durante m谩s de cuatro decenios, estos fundamentalistas han sido mercenarios y criaturas de organizaciones infernales como la CIA, el Mossad, el MI6, Wawak/Savak y el ISI, que han asesinado a personas indefensas e inocentes y expulsado a gente de sus hogares.

La mayor traici贸n de EE UU a la naci贸n afgana ha sido la entrega de Afganist谩n a los talib谩n en un trato vergonzoso, cerrado con la ayuda del r茅gimen t铆tere de Ashraf Ghani. Con este acto y la concesi贸n de la amnist铆a y el reconocimiento internacional a los terroristas talib谩n, que est谩n incluidos en la lista negra de Naciones Unidas como criminales buscados, en nombre de un acuerdo de paz, EE UU ha demostrado una vez m谩s que mantiene un v铆nculo inseparable con sus lacayos. La misma traici贸n se cometi贸 veinte a帽os antes en Afganist谩n tras el 11 de Septiembre. EE UU cambi贸 el r茅gimen b谩rbaro de los talib谩n, responsable de la salvaje guerra civil de 1992-1996, por el de unos se帽ores de la guerra fundamentalistas y algunos tecn贸cratas occidentales.

Ahora han vuelto a sentar a los talib谩n en el poder en nombre de la llamada paz. De hecho, la historia se repite en Afganist谩n y EE UU ha despreciado y traicionado los valores de la democracia. Esta guerra brutal est谩 lejos de haber concluido porque un pacto siniestro con un grupo salvaje armado y respaldado por agencias de inteligencia extranjeras jam谩s traer谩 la paz, y la paz sin justicia no tiene sentido.

Observando el pasado, el r茅gimen estadounidense ha cometido cr铆menes de guerra y sus tropas lo hicieron incluso en su 煤ltima operaci贸n en Afganist谩n al disparar contra la multitud que esperaba en el aeropuerto, matando e hiriendo a m谩s de 40 afganas y afganos y otras personas desesperadas que cayeron de un avi贸n militar. Lanzaron misiles desde el aeropuerto hacia zonas residenciales diciendo que el objetivo era el Estado Isl谩mico y a resultas de ello murieron nueve personas inocentes, incluidas mujeres y menores.

Todo el mundo sabe que los talib谩n han accedido al poder gracias a un vergonzoso pacto con EE UU, de lo contrario no se explica c贸mo el gobierno estadounidense y el r茅gimen de Ghani pueden haberse disuelto de la noche a la ma帽ana con todas esas bases militares y 20 a帽os de apoyo de la llamada comunidad internacional. Esta es tal vez la tragedia m谩s espantosa y dolorosa de los 煤ltimos 50 a帽os, en la que la CIA y otras fuerzas de inteligencia y militares extranjeras han humillado y torturado a nuestra naci贸n amante de la paz y la han abandonado entre las garras de un rabioso drag贸n.

Menos de dos meses despu茅s de que se inaugurara este nuevo r茅gimen talib谩n ya podemos comprobar la brutalidad con que actuar谩n contra nuestro pueblo. Son ejemplos destacados el bombardeo y la destrucci贸n de vastas zonas del Panshir y el asesinato deliberado y selectivo de habitantes de la regi贸n, ejecuciones sumarias, reasentamientos forzosos de residentes, represi贸n brutal de manifestantes y torturas, la desaparici贸n de numerosos periodistas y activistas sociales, de j贸venes manifestantes, cuyo paradero sigue desconocido, y docenas de otros casos tr谩gicos que se han registrado bajo el r茅gimen mort铆fero de estos salvajes asesinos. He dicho muchas veces en el pasado y lo repito ahora, que los talib谩n no han cambiado, no se han vuelto moderados, afables y humanos. Por muchas relaciones p煤blicas que entablen los talib谩n, que nadie dude de la brutalidad con la que volver谩n a destruir los valiosos pilares de la sociedad.

Aparte de EE UU y sus intereses perversos, las potencias regionales han estado interesadas desde tiempos remotos en intervenir en nuestro pa铆s y ocupar o controlar Afganist谩n, en particular China, Rusia, Pakist谩n e Ir谩n. Cada uno de estos pa铆ses tienen su inter茅s estrat茅gico espec铆fico, en beneficio propio. Adem谩s, pa铆ses como el Reino Unido, Alemania, Turqu铆a, Catar, Francia y muchos otros han contribuido a la inestabilidad de Afganist谩n, haci茅ndolo retroceder a los tiempos oscuros, siempre en funci贸n de sus propios intereses pol铆ticos, econ贸micos y militares.

Los derechos de las mujeres no existen bajo el r茅gimen talib谩n, y ellas ser谩n objeto de torturas, azotes, matrimonios forzosos, lapidaciones, prohibici贸n de la m煤sica y privaci贸n de formas de vida b谩sicas, de educaci贸n y empleo, y muchos otros ejemplos que demuestran la naturaleza mis贸gina e inhumana del nuevo r茅gimen. Un claro ejemplo reciente es la mujer totalmente cubierta, de pies a cabeza, por un hiyab negro en la Universidad de Kabul y en las calles de Kunduz, Faryab y Kabul, que apareci贸 en p煤blico con el lema 鈥淢uerte a la democracia y larga vida al Emirato鈥. Por mucho que los talib谩n hayan perseguido brutalmente a docenas de muchachas y mujeres, nunca podr谩n silenciar el llamamiento a la liberaci贸n y la igualdad de las mujeres. Han proliferado las manifestaciones contra la ideolog铆a absurda y podrida de los talib谩n, con la presencia de mujeres progresistas y valientes. Estas exhibiciones incre铆bles de coraje son una fuente de esperanza en nuevas movilizaciones efectivas y en un movimiento de mujeres a escala nacional.

La cat谩strofe ha dejado a muchos hombres y mujeres sin empleo y al mismo tiempo se ha disparado la inflaci贸n, causando una pobreza extrema. Observando las calles de Kabul, Herat y Balj, solo vemos largas colas de gente vendiendo enseres dom茅sticos a causa de la pobreza y la miseria. Rompe el coraz贸n ver que algunas familias incluso han tenido que vender a sus queridas criaturas o sus propios ri帽ones o suicidarse porque no pod铆an alimentar a sus hijas e hijos.

Los bancos estuvieron cerrados durante un tiempo tras la toma del poder por los talib谩n, y ahora la gente solo tiene un acceso limitado a su propio dinero. A falta de un salario, muchos antiguos funcionarios han estado buscando durante d铆as alg煤n medio de supervivencia o han arriesgado su vida tratando de emigrar ilegalmente. La mayor铆a de trabajadores de la sanidad han abandonado su empleo o buscado alg煤n trabajo precario fuera de su sector. El valor de la moneda afgana ha ca铆do en picado hasta el punto m谩s bajo de los 煤ltimos 20 a帽os, el bloqueo de 9.000 millones de d贸lares por los criminales matones estadounidenses ha agravado la cat谩strofe, y nuestro pueblo oprimido es quien est谩 luchando todos los d铆as por sobrevivir.

He insistido repetidamente en que la 煤nica manera de salvar a Afganist谩n y superar esta situaci贸n catastr贸fica pasa por la solidaridad de las fuerzas progresistas, democr谩ticas y laicas. Si queremos tener un Afganist谩n independiente, democr谩tico y pr贸spero, donde hombres y mujeres tengan los mismo derechos basados en la democracia, la poblaci贸n necesita una fuerte solidaridad para liberarse de los fundamentalistas y de toda intervenci贸n extranjera. Durante dos d茅cadas he repetido que 鈥渘ing煤n pa铆s puede liberar a otro鈥. Ahora vuelvo a insistir en que solo el pueblo puede liberarse a s铆 mismo.

La gente afgana es valiente y decidida, e incluso en estas horas oscuras en que est谩 sumido nuestro pa铆s encontraremos nuevas v铆as para unirnos y luchar por nuestra liberaci贸n. La solidaridad y el apoyo internacionales son cruciales en estos momentos. No olvidemos a las mujeres de Afganist谩n por el mero hecho de que las tropas de EE UU y la OTAN se hayan ido a casa. Estamos m谩s decididas que nunca a juntarnos para asegurar que un d铆a la verdadera bandera de nuestro pa铆s ondee sobre un Afganist谩n independiente y libre.

11/10/2021

https://internationalviewpoint.org/spip.php?article7353

Traducci贸n: viento sur

Malalai Joya es activista y antigua diputada al Parlamento afgano.

