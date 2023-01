–

De parte de Kurdistan America Latina January 9, 2023 156 puntos de vista

“Si Francia no quiere convertirse en cómplice de los ataques del AKP-MHP-IS, necesita arrojar luz sobre las dos masacres que tuvieron lugar dentro de sus fronteras, compartir los hechos con el público y enjuiciar a los responsables”.

La Copresidencia del Consejo Ejecutivo del KCK (Unión de Comunidades del Kurdistán) emitió una declaración con motivo del 10º aniversario del triple asesinato de tres mujeres revolucionarias kurdas en el corazón de París.

La declaración de KCK publicada el domingo incluye lo siguiente:

“En el décimo aniversario de la masacre del 9 de enero de 2013, que se conoce como la Masacre de París en la historia del pueblo kurdo, nos gustaría conmemorar una vez más a todos los mártires de enero en nuestras camaradas Sakine Cansız (Sara), Rojbin y Ronahi y todos los mártires de la revolución y la democracia con respeto, Amor y gratitud. Reiteramos nuestra promesa de éxito y victoria a todos nuestros mártires en la persona de las y los Mártires de París.

Con su gloriosa resistencia desde el 9 de enero de 2013, nuestro pueblo que vive en Europa ha estado haciendo rendir cuentas a los asesinos. Desde la segunda masacre de París, han presentado una resistencia y una lucha muy fuertes y honorables. El 7 de enero, esta resistencia fue llevada al nivel más alto. Saludamos y celebramos esta postura honorable y noble de nuestro pueblo con respeto y amor. Nuestro pueblo continuará su resistencia y lucha multidimensional de la manera más fuerte posible y definitivamente asegurará que la verdad sea revelada.

La masacre de París nunca puede considerarse como un ataque ordinario. El líder Apo [Abdullah Öcalan] entendió esta masacre como la continuación y repetición de la masacre de Dersim en la persona de su amiga Sara. A lo largo de su historia, el estado genocida turco ha llevado a cabo una política continua de negación contra el pueblo kurdo y ha llevado esto al nivel de genocidio físico. Contra esta política genocida, las potencias internacionales han guardado silencio o la han apoyado. Este enfoque hacia el estado turco genocida ha facilitado el genocidio kurdo. Como resultado de este estímulo por parte de los estados mundiales, especialmente los estados europeos, el estado colonial genocida turco ha expandido continuamente el área y el alcance de sus masacres y las ha extendido a los centros de Europa. Durante mucho tiempo, el estado genocida turco ha seguido utilizando su membresía en la OTAN como base fundamental para el continuo genocidio kurdo.

En los últimos 20 años, el discurso y las prácticas oficiales del estado turco colonialista genocida, encarnado en el régimen fascista del AKP-MHP, y su política de genocidio kurdo se expresan mejor con la declaración “haremos lo que sea necesario, ya sean mujeres o niños”. Como resultado, miles de mujeres y niños kurdos han sido masacrados solo en los últimos años, y esta política de masacre continúa expandiéndose. El estado turco colonialista genocida, que entiende a nuestro partido PKK como un Partido de Mujeres, ha atacado especialmente a las mujeres kurdas y sus pioneras. Porque cuando el líder Apo desarrolló el PKK como parte del Movimiento de Liberación Kurdo, abordó el desarrollo de la liberación sobre la base de la libertad de las mujeres. Esta dialéctica ha llevado a un gran entusiasmo y apoyo no solo entre las mujeres kurdas, sino también entre las mujeres de todo el mundo. Esta es la razón principal por la que el estado genocida turco se dirige especialmente a las mujeres pioneras.

La masacre de París del 9 de enero de 2013 es uno de los ejemplos más claros de esta política de genocidio. El estado colonialista genocida turco ha vinculado su existencia a la aniquilación del pueblo kurdo. Ha puesto todos sus medios y relaciones internas y externas al servicio de esta política fascista genocida. Dado que el mayor obstáculo para esta política fascista genocida es el Movimiento de Libertad del Kurdistán, utiliza todo tipo de armas químicas prohibidas en las montañas. El gobierno fascista turco, con el coraje que recibe de aquellos que guardan silencio sobre estos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, especialmente en el caso de los estados europeos y las potencias mundiales, ahora ha llevado sus ataques genocidas a los centros europeos. Recurre a sucias masacres políticas para ocultar su incapacidad para aplastar la resistencia por la libertad en las montañas, llanuras y ciudades del Kurdistán. La segunda masacre de París, que tuvo lugar como resultado de estas políticas, fue indudablemente llevada a cabo por el MIT turco [servicio de inteligencia], que se ha convertido en una red de asesinatos y crímenes. Algunas unidades de inteligencia de los estados europeos apoyan las masacres de esta red criminal o optan por permanecer en silencio.

El enfoque del Estado francés está muy lejos de la postura de un Estado independiente y soberano. Al encubrir la primera masacre de París y no revelar los hechos relacionados al público, ha preparado el terreno para que el MIT turco lleve a cabo la segunda masacre de París. Esta masacre no habría ocurrido si el Estado francés hubiera publicado la información disponible y hubiera responsabilizado a Erdogan, al MIT y a sus colaboradores, es decir, a los autores de la masacre del 9 de enero de 2013. Guardar silencio o encubrir los ataques contra un pueblo que ha dado más de 10.000 mártires y más de 20.000 heridos contra el Estado Islámico [EI], enemigo de la humanidad y azote de todo el mundo, significa ser socio de la mentalidad y la política del gobierno fascista genocida del AKP-MHP y amigo y colaborador del EI. Todo el mundo sabe muy bien que el fascismo del AKP-MHP está tratando de vengar al EI atacando a las mujeres y al pueblo kurdos, que son el rostro de la humanidad y simbolizan la lucha contra el EI.

Si el Estado francés no quiere convertirse en cómplice de los ataques del AKP-MHP-IS, debe arrojar luz inmediatamente sobre las dos masacres que tuvieron lugar dentro de sus fronteras, compartir los hechos con el público y enjuiciar a los responsables. Si esto no se hace, Francia será considerada culpable a los ojos de la humanidad, especialmente del pueblo kurdo, y también proporcionará el terreno para que se produzcan nuevas masacres. Por esta razón, pedimos a Francia que proteja los valores democráticos comunes de la humanidad y Europa y que no los sacrifique en aras de intereses políticos. También hacemos un llamamiento a nuestros pueblos y amigos internacionales en Europa para que lideren todas las fuerzas de la libertad y la democracia y continúen su activismo democrático hasta que se aclaren estas masacres.

La camarada Sara escupió en la cara del fascismo en las cárceles del estado colonialista genocida y se convirtió en un símbolo de resistencia y libertad para la lucha de todas las mujeres kurdas libres, el pueblo y la humanidad. Hoy, todas las mujeres y pueblos que luchan por la libertad en el mundo sacan fuerzas de la lucha de la compañera Sara en la cárcel, en las montañas y en la arena política y social. Todos aquellos que luchan por la libertad siguiendo las líneas del paradigma que se ha refinado en el lema “Jin, Jiyan, Azadî” están hoy siguiendo los pasos de la camarada Sara.

El camarada Rojbin hizo grandes contribuciones a los debates y actividades de nuestros pueblos en Europa. La camarada Ronahi, con su energía juvenil, dio especialmente a las mujeres y hombres jóvenes la determinación de resistir. Por lo tanto, los recuerdos de estos tres valiosos camaradas arrojan luz sobre nuestra lucha.

En el 10º aniversario de su martirio, nos gustaría conmemorar a nuestras camaradas Sara, Rojbin y Ronahi una vez más con respeto, amor y gratitud y reiterar nuestra promesa de llevar su lucha a la victoria”.

