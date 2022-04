–

Para justificar la invasi贸n en Ucrania, Mosc煤 reescribe la historia del conflicto del Donbass desde 2014. El historiador ruso Nikolay Mitrokhin denuncia el papel central del Kremlin en este enfrentamiento, as铆 como los saqueos y el terror organizados por las fuerzas 鈥減rorrusas鈥.

Algunos de mis amigos de Facebook est谩n discutiendo muy seriamente el eslogan putiniano 鈥淓llos [la poblaci贸n civil rusa del Donbass] han estado bajo el fuego de artiller铆a desde hace ocho a帽os鈥… No todos estos amigos ten铆an la edad suficiente para seguir la actualidad en 2014, y otros han podido, desde entonces, simplemente olvidar (si es que lo hab铆an sabido antes) los elementos siguientes:

No hay ning煤n 鈥減ueblo de Donbass鈥

No hay 鈥減ueblo de Donbass鈥. Esta es una construcci贸n ideol贸gica que la propaganda del Kremlin ha introducido con fuerza en la conciencia de rusos y ucranianos desde 2014. Adem谩s, ocho a帽os despu茅s, las dos entidades administrativas, relativamente peque帽as, que se supone que representan este proyecto de conjunto, siguen divididas, separadas por puestos de control aduaneros y policiales. La poblaci贸n de las dos regiones administrativas ucranianas de Donetsk y Luhansk/Lugansk inicialmente era muy diversa. Su identidad era plural, hab铆a tanto simpat铆as pro-ucranianas (bastante marcadas en el norte de la regi贸n de Lugansk y el oeste y el sur de la regi贸n de Donetsk) como simpat铆as pro-rusas en las ciudades mineras e industriales y en la poblaci贸n rural (cosaca) del sur de la regi贸n de Lugansk. Por otra parte, antes del inicio de los combates en Donbass, el deseo real de reunificaci贸n con la Federaci贸n Rusa o de federalizaci贸n de estas regiones era manifestado por alrededor de un tercio de la poblaci贸n de este conjunto; otro tercio estaba a favor de una mayor integraci贸n con Rusia, y el 煤ltimo tercio por el mantenimiento del statu quo. Por lo tanto, el activismo prorruso se concentr贸 en algunas de las localidades de la regi贸n, mientras que estuvo ausente en otras, en las que las autoridades y luego el ej茅rcito ucraniano encontraron un apoyo local (por ejemplo, en Debaltseve/Debaltsevo). El pseudo-refer茅ndum sobre la creaci贸n de las 鈥渞ep煤blicas populares鈥 se organiz贸 en el contexto de un vac铆o de poder, y solo en una parte de las localidades (principalmente en la aglomeraci贸n de Donetsk) en un n煤mero muy reducido de los colegios electorales habituales. Se ignora pura y simplemente que porcentaje de la poblaci贸n realmente vot贸; no se llev贸 a cabo ni estaba prevista ninguna verificaci贸n externa de los resultados.

Sin 鈥渓evantamiento popular鈥

No hubo 鈥渓evantamiento popular鈥 en esta regi贸n. La asistencia m谩xima registrada en un mitin prorruso en Donetsk (una ciudad millonaria) fue de alrededor de 30 a 35.000 personas, el n煤mero m谩ximo de atacantes que tomaron parte en el asalto a edificios administrativos, y luego participaron en batallones de la 鈥渕ilicia popular鈥 fue de 1.500 a 2.000 personas en las grandes ciudades. Adem谩s, una parte significativa de estas personas, si no la mayor铆a, eran sea miembros de bandas armadas de peque帽as ciudades (como el grupo 鈥淪takhanov鈥, del que se origin贸 el 鈥淓stado鈥 de Lugansk), sea ciudadanos/as de la Federaci贸n Rusa que hab铆an comenzado a llegar para socavar el Estado ucraniano ya en febrero de 2014 (como muchos de los futuros 鈥渏efes armados sobre el terreno鈥). Pero hasta junio-julio de 2014, las autoridades ucranianas permanec铆an presentes en la mayor铆a de las ciudades del Donbass, a trav茅s de las municipalidades y de los alcaldes, en paralelo con la actividad de los grupos que se presentaban como 鈥渞ep煤blicas populares鈥.

Las batallas militares en el Donbass comenzaron a iniciativa de la Federaci贸n Rusa, que arm贸 y dej贸 cruzar la frontera al grupo 鈥渂atall贸n de Crimea鈥 del teniente coronel del FSB [Servicio Federal de Seguridad, el servicio secreto ruso] retirado Igor Guirkine (Girkin), especialista primero del tema 鈥渃hecheno鈥, luego del 鈥渦craniano鈥, tambi茅n conocido bajo el seud贸nimo de 鈥淪trelkov鈥1/. Significativamente, el batall贸n estaba compuesto por ex miembros de las fuerzas especiales de la Direcci贸n General de Inteligencia (GRU) y otras unidades de combate especializadas del ej茅rcito ruso entrenadas en actividades de distracci贸n (t茅rmino con el que nos referimos a actividades terroristas). Girkin no era un oficial ordinario del FSB. Estuvo estrechamente vinculado al submundo militante y terrorista de los nacionalistas rusos armados (incluido, indirectamente, al grupo terrorista neonazi BORN2/) y a los 鈥black diggers鈥 (鈥渃azadores negros鈥) del mercado ilegal de armas. Incluso moder贸 un foro en l铆nea dedicado a estos temas. Fue nuevamente Girkin quien, despu茅s del asalto a los edificios administrativos en la ciudad de Sloviansk/Slaviansk el 12 de abril de 2014, inici贸 las batallas militares con la polic铆a y luego con el ej茅rcito ucraniano. Comenz贸 disparando por sorpresa a los agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) que hab铆an llegado para hacer un balance de la situaci贸n en la ciudad.

El fuego de artiller铆a en Sloviansk comenz贸 despu茅s de que Girkin usase un mortero autopropulsado 鈥淣ona鈥 capturado al ej茅rcito ucraniano para bombardear posiciones enemigas [ucranianas]. Con este fin, la Nona (y m谩s tarde otras armas tra铆das a la ciudad, en parte capturadas al ej茅rcito ucraniano y en parte suministradas por el ej茅rcito ruso) dispar贸 desde las 谩reas residenciales de la ciudad. Los intentos de destruirlo resultaron en disparos de obuses a edificios de apartamentos y a destrucciones. Pero la gente del pueblo que viv铆a all铆 tuvo mucho tiempo para evacuar hacia el lado ucraniano o hacia el lado 鈥減rorruso鈥, incluso en transporte p煤blico.

Omito (dada la magnitud de los hechos all铆 ocurridos: para ir r谩pido) todo el per铆odo de la guerra que va desde el verano de 2014 hasta principios de 2015, durante el cual el ej茅rcito ucraniano intent贸 liberar su territorio de las unidades (y, a decir verdad, a menudo bandas) de 鈥渏efes armados sobre el terreno鈥 que luego acudieron en masa a este territorio desde toda la antigua URSS, e incluso desde pa铆ses extranjeros lejanos. Intentaron utilizar el tejido urbano para causar el m谩ximo da帽o al ej茅rcito ucraniano y para infligirse el menor da帽o posible a s铆 mismos. Girkin incluso sugiri贸, seg煤n su aliado en ese momento Alexander Zakharchenko (Zahar膷enko)3/, hacer volar los edificios de varios pisos ubicados en la entrada de Donetsk, para facilitar la defensa de sus posiciones. M谩s tarde, los activistas que investigaban los atentados con bombas en Mosc煤 y otras ciudades rusas en 1999 encontraron una similitud innegable entre el boceto del terrorista que coloc贸 las bolsas de RDX en un edificio en Ryazan y el retrato de Guirkine, que salt贸 a la fama en 2014. En 1999, Guirkine era un oficial del FSB que luch贸 contra el terrorismo yihadista salafista en el norte del C谩ucaso -primero en Daguest谩n, luego en Chechenia-, por lo que esta teor铆a es atractiva, aunque no est谩 verificada hasta la fecha4/.

Saqueo y terror

Finalmente, sobre lo que sucedi贸 despu茅s del cese de los combates m谩s intensos, a principios de 2015. S铆, el ej茅rcito ucraniano y las 鈥渕ilicias populares鈥 de las 鈥渞ep煤blicas populares鈥 controladas por Rusia intercambiaron peri贸dicamente fuego de artiller铆a. Dado que, la mayor parte del tiempo, la frontera que los separaba segu铆a exactamente los l铆mites de las aglomeraciones de Donetsk y Lugansk (que no deben confundirse con los l铆mites de las regiones administrativas), es decir, se encontraba entre las densas 谩reas urbanas bajo el control de las dos 鈥渞ep煤blicas de Donetsk y Lugansk鈥 (a partir de aqu铆 denominadas por sus siglas en ruso: DNR y LNR) y los suburbios y campos bajo el control del gobierno ucraniano (que, no lo olvidemos, controlaba los dos tercios del territorio de cada regi贸n administrativa), los disparos lanzados desde los barrios urbanos provocaron 鈥渞espuestas鈥 hacia los lugares de donde hab铆an partido. A su vez, los proyectiles de artiller铆a y los cohetes de las 鈥渞ep煤blicas populares鈥 a menudo 鈥渁terrizaban鈥 hacia las ciudades y pueblos ocupados por Ucrania. Adem谩s de los famosos bombardeos de las zonas residenciales de Mariupol y Kramatorsk (durante el per铆odo de combate de 2014-2015) con cohetes (rusos), Avdeyevka (la primera ciudad al oeste de Donetsk ocupada por el ej茅rcito ucraniano), Stanytsia Luhanska (suburbio al norte de Lugansk, controlado por Ucrania), Mariupol y otras ciudades tambi茅n se vieron constantemente afectadas despu茅s de 2015. Los proyectiles de artiller铆a y los cohetes de las 鈥渞ep煤blicas populares鈥 a menudo 鈥渃a铆an鈥 sobre pueblos y aldeas ocupados por Ucrania. Adem谩s del famoso bombardeo de las zonas residenciales de Mariupol y Kramatorsk (durante el per铆odo de combate de 2014-2015) con cohetes (rusos), Avdeyevka (la primera ciudad al oeste de Donetsk ocupada por el ej茅rcito ucraniano), Stanytsia Luhanska (un suburbio al norte de Lugansk, controlada por Ucrania), Mariupol y otras ciudades tambi茅n se vieron constantemente afectadas despu茅s de 2015. Los proyectiles de artiller铆a y los cohetes de las 鈥渞ep煤blicas populares鈥 a menudo 鈥渃a铆an鈥 sobre pueblos y aldeas ocupados por Ucrania. Adem谩s del famoso bombardeo de las zonas residenciales de Mariupol y Kramatorsk (durante el per铆odo de combate de 2014-2015) con cohetes (rusos), Avdeyevka (la primera ciudad al oeste de Donetsk ocupada por el ej茅rcito ucraniano), Stanytsia Luhanska (un suburbio al norte de Lugansk, controlada por Ucrania), Mariupol y otras ciudades tambi茅n se vieron constantemente afectadas despu茅s de 2015.

Sin embargo, estos bombardeos no fueron muy intensos. Y los dos bandos apuntaban principalmente a los militares, en lugar de simplemente disparar indiscriminadamente. Por eso, durante los combates, los habitantes de las zonas de primera l铆nea que, por cualquier motivo, no pod铆an o no quer铆an evacuar, 鈥渟e sentaban en los s贸tanos鈥. Pero el 98% de los habitantes 鈥渓levaba una vida normal鈥, seg煤n las 鈥渁utoridades鈥 de la DNR y la LNR (en conjunto: LDNR), cuando en realidad en 2014-2015 hab铆an sufrido los saqueos y el terror de estas mismas nuevas autoridades respaldadas por Rusia. La toma de control de esta parte de Ucrania por bandas criminales disfrazadas de fuerzas de 鈥渁utodefensa popular鈥 result贸 en el mayor robo de la historia postsovi茅tica. A todos los ciudadanos adinerados les confiscaron su dinero, coches y viviendas los 鈥渏efes armados sobre el terreno鈥, muchos de ellos y sus familiares pasaron por los 鈥渟贸tanos鈥, subsuelos insalubres donde fueron torturados y humillados mientras esperaban que sus familiares reuniesen el importe de los secuestros. No todos sobrevivieron, ni mucho menos (y muchos perdieron all铆 la salud). Las personas interesadas 鈥嬧媝ueden buscar en Google la historia de la m谩s sangrienta de las bandas: 鈥淯RSS-Bryanka鈥 (una unidad especial encargada de controlar la retaguardia de la LNR), pero esta fue solo una de las decenas de formaciones de este tipo, la mayor铆a de las cuales ya no existen hoy. De hecho, muchos 鈥渏efes armados sobre el terreno鈥 y combatientes murieron en Donetsk a manos de sus camaradas de armas y de sus aliados y solo en 2017 la situaci贸n volvi贸, relativamente, a la normalidad, dicho de otra forma al aplastamiento de toda oposici贸n pol铆tica y a los rencores y asesinatos permanentes en el reparto del bot铆n de la 鈥渧ertical del poder鈥5/.

Tres personas en particular no participaron en las celebraciones que marcaron el reconocimiento de la Rep煤blica Popular de Lugansk por parte de la Federaci贸n Rusa: sus tres primeros jefes de Estado. Oficialmente, Gennady Tsypkalov se ahorc贸 en una celda en Lugansk en 2016; Valery Bolotov muri贸 de un infarto en Mosc煤 en 2017; e Igor Plotnitsky dimiti贸 de su cargo en 2017. Extraoficialmente, Tsypkalov fue estrangulado, Bolotov envenenado durante una reuni贸n con el ex presidente del Parlamento de la Rep煤blica Popular y Plotnitsky fue destituido de su cargo en un golpe de estado armado. Detenido en Rusia, nunca m谩s se ha sabido de este 煤ltimo.

En revancha si estuvo presente el actual jefe de la Rep煤blica Popular de Lugansk, en el cargo desde 2017, el coronel retirado de los servicios de seguridad ucranianos Leonid Pasechnik. Pasechnik pas贸 todo el per铆odo de hostilidades en 2014 en los territorios controlados por Ucrania y decidi贸 hacer carrera en la Rep煤blica Popular solo a partir de octubre de 2021. La situaci贸n de los recientes dirigentes de la Rep煤blica Popular de Donetsk es inquietantemente similar: muchos de los mafiosos en los que se bas贸 el Kremlin para tratar de crear la impresi贸n de un 鈥渓evantamiento popular鈥 en el Donbas murieron tan violentamente como vivieron. Todos han hecho todo lo posible para destruirse unos a otros en los cinco a帽os transcurridos desde el nacimiento de esta zona sin ley en el este de Ucrania.

Durante este tiempo, la LDNR ha experimentado un deterioro de su econom铆a debido al control ruso. Los derechos de los propietarios no fueron protegidos, sus bienes les fueron extorsionados y luego redistribuidos entre los perpetradores de estas extorsiones. Las f谩bricas e instalaciones que alguna vez fueron el orgullo de estas regiones fueron cortadas como chatarra y enviadas a Rusia por casi nada, los y las trabajadores/as de las f谩bricas restantes no recibieron sus miserables salarios durante seis meses, y todos las escasos beneficios de este antes pr贸spero territorio pasaron a manos de los funcionarios y de los oligarcas de Mosc煤. Al menos un tercio de la poblaci贸n (quiz谩s hasta la mitad) abandon贸 el territorio hacia Ucrania o Rusia simplemente porque no era seguro vivir all铆, no por los bombardeos, sino por las atrocidades de los vencedores y de la ausencia de vida econ贸mica normal.

Es un buen pretexto, por supuesto, para decir, como dice Putin, que debemos proteger a la gente de all铆. La cuesti贸n es saber contra qui茅n.

https://laviedesidees.fr/Al-est-de-l-Ukraine.html

Este texto, publicado inicialmente en Facebook en ruso , el 28 de febrero de 2022, ha sido traducido al ingl茅s en una versi贸n enriquecida por el autor6/.

Texto traducido del ruso y del ingl茅s por Laurent Coumel.

Traducci贸n del franc茅s: viento sur

Notas

1/ Del ruso 褋褌褉械谢芯泻 = el tirador (todas las notas son del traductor al ingl茅s).

2/ Acr贸nimo ruso de la 鈥淥rganizaci贸n de Lucha de los Nacionalistas Rusos鈥.

3/ Alexander Zakharchenko (1976-2018), fue a la vez Primer Ministro y Presidente de la Rep煤blica de Donetsk (DNR) entre 2014 y 2018, hasta su muerte en un atentado con bomba en Donetsk.

4/ Esta frase hace referencia a la hip贸tesis de una intervenci贸n del FSB en los atentados de 1999 que provocaron la segunda guerra de Chechenia.

5/ Sobre esta expresi贸n y su significado en el contexto pol铆tico ruso, ver entre otros: https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2020-2-page-154.htm

6/ Esta traducci贸n [al franc茅s] se ha realizado a partir de estas dos versiones. El estilo y el tono del texto se han conservado en la traducci贸n tanto como ha sido posible. Se ha optado por indicar cada vez las dos variantes, en ucraniano y en ruso, de los nombres de las localidades, durante la primera aparici贸n, para luego mantener la m谩s utilizada en los medios de comunicaci贸n en franc茅s. Los nombres personales se escriben con la transliteraci贸n que utilizada habitualmente en los medios franceses.

